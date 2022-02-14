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Танкова армія РФ перекидає техніку до кордону з Україною, - розслідувачі. ФОТО

1-а гвардійська танкова армія РФ йде з полігону під Воронежем та перекидає додаткову техніку до кордону з Україною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал розслідувачів Conflict Intelligence Team.

Вказується, що за останні дні з’явилися кілька відео з військовою технікою на станції Маслівка у передмісті Воронежа.

Да даними розслідувачів, на одному з недавніх відео на майданчику біля залізничних колій була видна техніка, а на коліях стояв ешелон із самохідними артилерійськими установками МСТА-С та танками Т-80У, які є на озброєнні четвертої гвардійської танкової дивізії першої гвардії ТА. Також на відео можна було помітити, як із майданчика виїжджає порожній танковий транспортер.

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CIT зазначає, що це свідчить, що техніку саме привозять на станцію, а не відвозять.

На потягах у Білгороді та області - за 15 кілометрів від кордону з Україною - зафіксували й іншу техніку.

Дослідники з’ясували, що це "свідчить про перекидання до кордону додаткової техніки першої гвардійської танкової армії, крім тієї, що вже знаходилася на полігоні під Воронежем".

"Крім того, в Олексіївці Білгородської області був помічений ешелон, який вирушив зі станції Червоний Бір Смоленської області, де дислокується 49-та зенітна ракетна бригада першої гв. ТА", - зазначили розслідувачі.

Вони додали, що таке звезення техніки до кордону "викликає особливі побоювання на тлі попереджень американської розвідки про можливу операцію проти України наступного тижня та евакуацію іноземних посольств із Києва".

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Танкова армія РФ перекидає техніку до кордону з Україною, - розслідувачі 01

Автор: 

армія рф (17359) розслідування (2270)


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Топ коментарі
+35
Якщо ліжка до танків не приварені , значить це все дешеві понти . Де ліжка , що "захищають" танк від джавелінів ? 🤣
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14.02.2022 02:19
+32
Как же это тупо, когда все всё видят и знают, и они все же полезут. Очень тупо
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14.02.2022 02:16
+27
Отличная идея поднять отечественную металлургию, везите все!
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14.02.2022 02:10
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Кацапські шашлицниці в путі
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14.02.2022 03:05 Відповісти
Харьковское направление.... больше туда противотанковых комплексов Javelinov и Nlaw, наших Стугны. И Точкой-у на десерт добавить.
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14.02.2022 03:07 Відповісти
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14.02.2022 04:07 Відповісти
https://www.bbc.com/news/world-europe-60370541 But Ukraine's ambassador in London, Vadym Prystaiko, has told the BBC his country might be willing to drop its ambition to join Nato to avert war, saying Ukraine could be "flexible".
Asked if Kiyv was considering shelving its plans to pursue Nato membership, despite it being written into the Ukrainian constitution, he replied: "We might - especially being threatened like that, blackmailed by that, and pushed to it."
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14.02.2022 04:25 Відповісти
якщо це правда то це пздц.
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14.02.2022 04:57 Відповісти
Полчаса назад услышал его интервью по BBC. Не поверил своим ушам, полез искать...вот, нашел.
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14.02.2022 05:13 Відповісти
І хто ж Україну до цього примушує / спонукає / штовхає ?
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14.02.2022 05:36 Відповісти
жидорептилоиды, не?
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14.02.2022 06:05 Відповісти
- ты же обещал на мне жениться
- мало ли что я на тебе обещал 😀
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14.02.2022 06:01 Відповісти
Воно ***......
Немцов.
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14.02.2022 04:33 Відповісти
Танки точно не гумові? Бо таких розслідувателей юзають всі кому не ліньки.
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14.02.2022 04:50 Відповісти
Це безвихідь ***** за кожне таке просунення два борта від друзів гарних іграшок по знищеню цього металобрухту.Байден піймав ***** за піхву він буде піднімати завжди ставкі до покі ***** не пасне бо там яйців немає.З кожним днем ЗСУ стає сільнішою.А рф слабкою бо Європа з США разом з ЗСУ і українським народом все робить для цого.Навідь природа допомагає.Нічого не робить реЗедент та монозброд але по справам їм і воздасться.Зараз саме той час коли можна для майбутнього розвидку держави зробити висновок кому будувати державу а кому у за грати.
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14.02.2022 04:54 Відповісти
Я не знаю на какой стадии российские планы, но заметил две вещи в последние два дня - разгон фейков в сторону нашей власти и деморализация "все сдадутся, Россия пройдет Украину не заметив сопротивления". Может это новая волна людей втянулась в политику из-за актуальности темы, но я допускаю что это часть информационной войны. Кому интересно - увидите такое, то реагируйте с долей скепсиса.
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14.02.2022 05:53 Відповісти
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14.02.2022 06:19 Відповісти
А чермета скільки буде!
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14.02.2022 08:53 Відповісти
На самом деле, это неправда. Трупный яд не позволяет использовать потом землю около 100 лет. Так что, нужно их пеплом землю посыпать.
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15.02.2022 21:26 Відповісти
Великобритания, турция явно хочет чтоб мы небыли в ес и нато. Торговля с москвой важнее
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14.02.2022 07:04 Відповісти
В номинации самый худший русский бот побеждает John Wilson
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14.02.2022 07:14 Відповісти
Они все мягко говоря плохие, но этот самый тупой.
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14.02.2022 07:57 Відповісти
комусь була важлива торгівля з іраном, але, як закріпили ввп того на 1,1 трлн, так і досі
у росії ввп до 14 року був в два рази вищий за нинішній ірану, а зараз лише на 0.5-0.6 трлн більше за іранський...
при тому що в росії населення близько в два рази більше іранського...
отже, в росії вже ситуація гірша іранської...при тому, що той не тратиться на армію в таких масштабах
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14.02.2022 07:36 Відповісти
Є відео, як полк. ім. Кадирова(Север) та СОБР Терек в повному складі рухаються по трассі Бєлгород-Харків. Це Росгвардія і поліцейський спецпідрозділ, які призначені для подавлення протестів населення.
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14.02.2022 07:21 Відповісти
Да. Они явно планируют что-то оккупировать и зачищать.
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14.02.2022 07:22 Відповісти
отже, в чечні цими днями, щось має статись, а придушити нема кому
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14.02.2022 07:37 Відповісти
А відео, як кадирівці грають козу під плотом немае ?
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14.02.2022 09:11 Відповісти
***** до 23 лютого старається
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14.02.2022 07:28 Відповісти
205 мотострілкова бригада з Будьонівська також перекинута на український кордон.
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14.02.2022 07:28 Відповісти
И шо?
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14.02.2022 08:56 Відповісти
Та це лапоть паніку роздуває.
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14.02.2022 09:15 Відповісти
В 2014 не поперли, когда не было такой сильной армии и вооружения, сейчас тем более это опасно для верхушки кремля и существования расеи как государства, ну а попрут, танки попалят как спичечные коробки.
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14.02.2022 07:34 Відповісти
Россия в 14 году поняла, что у неё мертвая армия и она переоснастилась. Та же доктрина БТГ. Они собирали армию и теперь хотят её кинуть в бой. Причем кинут как раз большинство своих БТГ, которые стоят на границе. Это их самые продвинутые части. Вот часто говорят что вот мало войск у нас на границе - у нас на границе самые дееспособные их войска.
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14.02.2022 07:53 Відповісти
Украинская армия тоже лучше образца 2014 и мотивированнее, ***** научило.
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14.02.2022 08:02 Відповісти
Лучше конечно чтобы ничего не было, но если будет, то посмотрим.
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14.02.2022 08:10 Відповісти
Будет, не будет, нам деваться некуда, только вооружаться и быть всегда готовым, только это нас спасёт.
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14.02.2022 08:17 Відповісти
Не посмотрим, а ты шоб был в первых рядах
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14.02.2022 08:57 Відповісти
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14.02.2022 07:42 Відповісти
А чий це панцер ? Щось раніше не зустрічав цього відео
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14.02.2022 09:02 Відповісти
З майбутнього) Хрін знає, тре погуглити.
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14.02.2022 09:10 Відповісти
да сирия какой то год 15-16. танк правительственных войск. у механика оторваны 2 ступни, он в ажиотаже поднимается и бежит на обломках, но его добивают автоматчики. драматический сюжет. вот еще
https://youtu.be/cBnOi2-7QyI?t=1734
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14.02.2022 12:18 Відповісти
Скоріше Сірія.
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14.02.2022 09:18 Відповісти
Сирия т-72
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14.02.2022 10:52 Відповісти
Хмммм.....так сегодня .....день влюбленных!!! Вы наверное скажете к чему?
А......нравится не нравится....терпи моя красавица!
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14.02.2022 07:50 Відповісти
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14.02.2022 08:01 Відповісти
Дивує те, що майже вся зафіксована техніка перевозиться без чохлів. Навіть та, що везлася з далекого сходу. Чому? Версія, що весь брезент скомуніздили не розглядається.
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14.02.2022 08:03 Відповісти
По той же причине, что наши журналюги спокойно снимают в аэропорту выгрузку джевлин....
Поднятие ставок...
Сейчас не 20 век...скрыть движуху проблемно...играют на показуху...
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14.02.2022 09:31 Відповісти
А Васька слушает про бешенного *****, да ест и точит когти.
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14.02.2022 08:04 Відповісти
- Куме, Ви чули, танкова армія кацапів перекидає техніку до кордону з Україною! Ось і світлини є!
- То все несерйозно!
- Чому?
- Бо вони екскаватора з собою не взяли!
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14.02.2022 08:08 Відповісти
Еще не надоело нагнетать? Военная техника постоянно и раньше перемещалась.
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14.02.2022 08:11 Відповісти
тебе врать не надоело, кацапа?
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14.02.2022 08:36 Відповісти
Переместись нах.
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14.02.2022 08:53 Відповісти
А в это время вся фрикция моноскота свалила в европу и не хочет возвращаться в Украину принимать законы военного времени.
дегенераты73%, кого вы плеать навыбирали?
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14.02.2022 08:23 Відповісти
себе подобных
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14.02.2022 08:34 Відповісти
Треба прийняти воєнний стан тими хто є.
А з усіх тих хто не з'явився зняти недоторканність, та передати позови до суду - военного трибуналу та судити по законам воєнного часу.
Доволі вже панькатись та соплі жувати.
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14.02.2022 09:58 Відповісти
Завтра будеш шокований коли побачиш скільки депутатів з інших фракцій, крім зебілів, також немає і чиї виборці також є дегенератами.
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14.02.2022 09:59 Відповісти
танкисты *********** должны понимать, что всё что в Украину прилетело, полетит по ним в случае нападения, однозначно.
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14.02.2022 08:38 Відповісти
Мешканці України! Хто є патріотом, але має труднощі з мовою, пишіть свої пости через "Google перекладач", тобто перекладайте самих себе, бо так ви швидко звикнете спілкуватися українською, не так вже й важко, якщо постаратися. Це добре, що усі українці знають ворожу мову, а рОськи мало чого розуміють, треба цим скористатися.
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14.02.2022 08:38 Відповісти
Слава Украіне ! Героям слава ! Жыве Беларусь !
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14.02.2022 08:46 Відповісти
Армия мишеней для "Джавелинов" едет. Всем баяцца. Интересно,о чем будут думать "ваньки и васьки" когда их нацистское руководство прикажет атаковать? Что просто так проедутся по Украине? Кобзон в ожидании.
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14.02.2022 08:52 Відповісти
Есть еще такая штука, как, не все они знаю что к нам прилетело...т.к у них отбирают телефоны + пропаганда аля тут все лохи в деревянными автоматами...Настоящий расклад знает только командование и те уцелевшие буряты которые уже были в Украине...остальные неосведомленные....
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14.02.2022 10:54 Відповісти
Скотомогильники готовы встретим достойно!
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14.02.2022 08:53 Відповісти
Якби американці поставили нам ракети з ядерними бойголовками, то не треба більшк нічого поставляти було... Росіяни рипнилися і ми москву, пітер зразу б на ядерну пилюку перетворили... Нам треба терміново ядерна зброя... Росіян треба знищити...
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14.02.2022 09:04 Відповісти
Наївний, Україна має можливість використовувати брудні ядерні боєголовки (є АЕС і є відпрацьоване ядерне паливо), але немає того, хто готовий їх застосувати! Більше того, за 8 років війни не найшлося того, хто ввів би військовий стан! Гниди, які правлять Україною, думають насамперед про свій бізнес, а не про захист країни. А при військовому стані владу потрібно було б передавати військовим й розпилу бюджетів - зась!
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14.02.2022 10:14 Відповісти
та на чорта нам здалася та мацква покоцана? той чортів санкт-пересанкт з нею разом??? вони й без нас в такому "раю" існують, що лише повні дебіли могли таке влаштувати, то хай собі гинуть, їхнє населення вже зменшується, з прискоренням
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14.02.2022 12:42 Відповісти
Пишу всем кацапам в интернете про нападение на Украину 16-го февраля. Все надо мной смеются. Они даже не слышали об этом.
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14.02.2022 09:07 Відповісти
Кацапам верить - себя не уважать.
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14.02.2022 10:09 Відповісти
Жареные буряты едут😁
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14.02.2022 10:11 Відповісти
Колись Грузія відчула на собі ,,братню,,любов від москалі!!
А Нині Грузія мовчить......обісралися та танцюють навшпиньки перед фуйлом(((((
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14.02.2022 10:13 Відповісти
Та понадіялись на НАТО і європейських гнид типу француза Саркозі, який злив віру грузинів у Європу в російський унітаз...
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14.02.2022 10:20 Відповісти
Грузія, якби була розумна, могла б завалити той тунель, по якому росіянські танки у спокійному режимі руху зайшли до них без запрошення - ось тут би їх і окропили прямо по головах. Ось читайте, кому цікаво, ви будете вражені, наскільки рашисти поводяться ОДНАКОВО з усіма, кого вони хочуть поневолити.

p.s. як цікаво на фоні тих подій виглядає Саакшвілі, точно як наш зеля ))))))))))))))))))))))))) https://www.bbc.com/ukrainian/features-45102927
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14.02.2022 13:03 Відповісти
Це москалі збираються захищати споконвіку український Воронеж від можливого наступу укропів...
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14.02.2022 10:37 Відповісти
10-метрову стіну повз нашого кордону від того воронежа! він токсичний назавжди, ніякого спілкування з ними, хіба що окрім захисту від них
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14.02.2022 13:13 Відповісти
Стрнная фигня какая-то...в 14м дальше не пошли, в Дебальцево дальше не пошли...а щас подождали когда армия станет какой должна быть и подут на убой...хз хз...
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14.02.2022 11:04 Відповісти
Проблема не в танках, а в том, что у ВСУ практически отсутствуют ПВО, флот и авиация. Джавелины в этом случае слабое утешение.
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14.02.2022 11:08 Відповісти
правильно говорят прихожане УПЦ МП: армия путина придёт к нам за наши грехи
за ваши грехи мая 19 года
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14.02.2022 11:18 Відповісти
Какие флот и авиация?? у нас есть мотивированные люди которые готовы воевать за каждый дом а это намного важнее какого-то флота в луже и авиации. Вы разве не слышали про Вьетнам и Афганистан??
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14.02.2022 11:24 Відповісти
Господство в воздухе увы решает сейчас в любом вооруженном конфликте.
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14.02.2022 11:40 Відповісти
Досить вже накручувати. Для роськів максі-щурівка вже з запобіжника зіскочила, втекти не встигнуть.
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14.02.2022 12:29 Відповісти
В чеченців не було ні "воздуха"ні флоту , але дали пи. ди такої, що платять дань по сьогоднішній день.
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14.02.2022 13:00 Відповісти
Танкова армія РФ перекидає техніку до кордону з Україною, - розслідувачі. Джерело:

ХАЙ ПЕРЕКИДАЮТЬ - ВІД ДУРНОЇ ГОЛОВИ НОГАМ НЕМА СПОКОЮ, А ОТ КОЛИ КОРДОН ПОРУШАТЬ, ТОДІ ТРЕБА ВОЮВАТИ, А ЗАРАЗ ВЕСТИСЬ НА КАЦАПСЬКІ ПОНТИ ЦЕ ОЗНАЧАЄ ГРАТИ НА БОКУ КРЕМЛЯ
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14.02.2022 12:59 Відповісти
"КОЛИ КОРДОН ПОРУШАТЬ"? а Луганщина, Донеччина - то не кордон порушений? вони там товкуться вже 8 років! це замало, на ваш погляд?
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14.02.2022 13:19 Відповісти
ЗАЖАРКА ЇДЕ....
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15.02.2022 14:02 Відповісти
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