Танкова армія РФ перекидає техніку до кордону з Україною, - розслідувачі. ФОТО

1-а гвардійська танкова армія РФ йде з полігону під Воронежем та перекидає додаткову техніку до кордону з Україною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал розслідувачів Conflict Intelligence Team.

Вказується, що за останні дні з’явилися кілька відео з військовою технікою на станції Маслівка у передмісті Воронежа.

Да даними розслідувачів, на одному з недавніх відео на майданчику біля залізничних колій була видна техніка, а на коліях стояв ешелон із самохідними артилерійськими установками МСТА-С та танками Т-80У, які є на озброєнні четвертої гвардійської танкової дивізії першої гвардії ТА. Також на відео можна було помітити, як із майданчика виїжджає порожній танковий транспортер.

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CIT зазначає, що це свідчить, що техніку саме привозять на станцію, а не відвозять.

На потягах у Білгороді та області - за 15 кілометрів від кордону з Україною - зафіксували й іншу техніку.

Дослідники з’ясували, що це "свідчить про перекидання до кордону додаткової техніки першої гвардійської танкової армії, крім тієї, що вже знаходилася на полігоні під Воронежем".

"Крім того, в Олексіївці Білгородської області був помічений ешелон, який вирушив зі станції Червоний Бір Смоленської області, де дислокується 49-та зенітна ракетна бригада першої гв. ТА", - зазначили розслідувачі.

Вони додали, що таке звезення техніки до кордону "викликає особливі побоювання на тлі попереджень американської розвідки про можливу операцію проти України наступного тижня та евакуацію іноземних посольств із Києва".

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