Танкова армія РФ перекидає техніку до кордону з Україною, - розслідувачі. ФОТО
1-а гвардійська танкова армія РФ йде з полігону під Воронежем та перекидає додаткову техніку до кордону з Україною.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал розслідувачів Conflict Intelligence Team.
Вказується, що за останні дні з’явилися кілька відео з військовою технікою на станції Маслівка у передмісті Воронежа.
Да даними розслідувачів, на одному з недавніх відео на майданчику біля залізничних колій була видна техніка, а на коліях стояв ешелон із самохідними артилерійськими установками МСТА-С та танками Т-80У, які є на озброєнні четвертої гвардійської танкової дивізії першої гвардії ТА. Також на відео можна було помітити, як із майданчика виїжджає порожній танковий транспортер.
CIT зазначає, що це свідчить, що техніку саме привозять на станцію, а не відвозять.
На потягах у Білгороді та області - за 15 кілометрів від кордону з Україною - зафіксували й іншу техніку.
Дослідники з’ясували, що це "свідчить про перекидання до кордону додаткової техніки першої гвардійської танкової армії, крім тієї, що вже знаходилася на полігоні під Воронежем".
"Крім того, в Олексіївці Білгородської області був помічений ешелон, який вирушив зі станції Червоний Бір Смоленської області, де дислокується 49-та зенітна ракетна бригада першої гв. ТА", - зазначили розслідувачі.
Вони додали, що таке звезення техніки до кордону "викликає особливі побоювання на тлі попереджень американської розвідки про можливу операцію проти України наступного тижня та евакуацію іноземних посольств із Києва".
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Asked if Kiyv was considering shelving its plans to pursue Nato membership, despite it being written into the Ukrainian constitution, he replied: "We might - especially being threatened like that, blackmailed by that, and pushed to it."
- мало ли что я на тебе обещал 😀
Немцов.
у росії ввп до 14 року був в два рази вищий за нинішній ірану, а зараз лише на 0.5-0.6 трлн більше за іранський...
при тому що в росії населення близько в два рази більше іранського...
отже, в росії вже ситуація гірша іранської...при тому, що той не тратиться на армію в таких масштабах
https://youtu.be/cBnOi2-7QyI?t=1734
А......нравится не нравится....терпи моя красавица!
Поднятие ставок...
Сейчас не 20 век...скрыть движуху проблемно...играют на показуху...
- То все несерйозно!
- Чому?
- Бо вони екскаватора з собою не взяли!
дегенераты73%, кого вы плеать навыбирали?
А з усіх тих хто не з'явився зняти недоторканність, та передати позови до суду - военного трибуналу та судити по законам воєнного часу.
Доволі вже панькатись та соплі жувати.
А Нині Грузія мовчить......обісралися та танцюють навшпиньки перед фуйлом(((((
p.s. як цікаво на фоні тих подій виглядає Саакшвілі, точно як наш зеля ))))))))))))))))))))))))) https://www.bbc.com/ukrainian/features-45102927
за ваши грехи мая 19 года
ХАЙ ПЕРЕКИДАЮТЬ - ВІД ДУРНОЇ ГОЛОВИ НОГАМ НЕМА СПОКОЮ, А ОТ КОЛИ КОРДОН ПОРУШАТЬ, ТОДІ ТРЕБА ВОЮВАТИ, А ЗАРАЗ ВЕСТИСЬ НА КАЦАПСЬКІ ПОНТИ ЦЕ ОЗНАЧАЄ ГРАТИ НА БОКУ КРЕМЛЯ