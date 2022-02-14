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У Києві вночі спалахнула гімназія східних мов: жертв та постраждалих немає, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Рятувальники ліквідували масштабну пожежу, що виникла у м.Київ у корпусі Гімназії східних мов №1.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС у м.Києві.

"14 лютого о 01:22 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Львівська, 25, що у Святошинському районі столиці.

По прибуттю на місце перших бойових розрахунків було встановлено, що горить покрівля триповерхової будівлі гімназії. Рятувальники відразу приступили до гасіння та пошуку джерел водопостачання.

О 03:30 пожежу було локалізовано на площі 2000 кв. м та о 04:39 ліквідовано", - повідомили у пресслужбі.

Зазначається, що гасіння пожежі ускладнювалось тим, що будівля старої забудови з дерев’яними конструкціями та перекриттями, що сприяло швидкому поширенню вогню.

На місці події було залучено 16 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 60 чоловік особового складу.

Жертв та постраждалих немає.

Причину та обставини пожежі встановлюватимуть правоохоронні ограни.

У Києві вночі спалахнула гімназія східних мов: жертв та постраждалих немає, - ДСНС 01
У Києві вночі спалахнула гімназія східних мов: жертв та постраждалих немає, - ДСНС 02
У Києві вночі спалахнула гімназія східних мов: жертв та постраждалих немає, - ДСНС 03
У Києві вночі спалахнула гімназія східних мов: жертв та постраждалих немає, - ДСНС 04
У Києві вночі спалахнула гімназія східних мов: жертв та постраждалих немає, - ДСНС 05
У Києві вночі спалахнула гімназія східних мов: жертв та постраждалих немає, - ДСНС 06

Київ (19463) пожежа (4325) ДСНС (5105)


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Топ коментарі
+4
Это зелёные листья на деревьях?????????

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14.02.2022 10:49
+2
І ще багато чого. Хінді, фарсі, турецьку, тайську, Гімназія ця, безсумнівно, перлина на освітній карті України.
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14.02.2022 10:00
+1
ні. там вчать китайську, корейську і арабську та перську. якщо не помиляюсь.
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14.02.2022 08:15
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А мова нашіх північно-східних сусідів, також відноситься до "східних мов"?
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14.02.2022 07:51 Відповісти
єврєйскій?
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14.02.2022 08:40 Відповісти
язик це у собаки яким вона собі яйця лиже, а у людей мова
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14.02.2022 09:30 Відповісти
ні. там вчать китайську, корейську і арабську та перську. якщо не помиляюсь.
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14.02.2022 08:15 Відповісти
І ще багато чого. Хінді, фарсі, турецьку, тайську, Гімназія ця, безсумнівно, перлина на освітній карті України.
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14.02.2022 10:00 Відповісти
"Не так страшні московські воші, як російськомовні гниди" (C.Петлюра). Русскій? за Зєлєнскава галасавал?
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14.02.2022 08:51 Відповісти
Москвоязичниє, тому що омоскалені. Отаке-то , Опанасюков.
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14.02.2022 10:22 Відповісти
А вот идеальный супер идеальный ..лук падения птиц, в нитке!!....все пошагово как в манускрипте Войнича. Вы скажете к чему это? А ваш пожар, это ...одно и то же....!!!
https://youtu.be/sz9T0nQZXKc
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14.02.2022 08:18 Відповісти
Гімназія спалахнула не сама.Замовник підпалу почне на її місці забудову,от тоді й дізнаємось його прізвище.
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14.02.2022 09:22 Відповісти
Ніхто її нікому не віддасть. Колектив та батьки неодноразово відбивали подібні атаки на Гімназію, а особливо цинічною була атака льва парцхаладзе в 2008(?) році.
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14.02.2022 09:55 Відповісти
Сумніваюсь.Ви хочете сказати що колектив та батьки зможуть відновити спалену ,а потім залиту водою ,будівлю? І якщо припустити що їм це вдасться,то не факт що колись вночі знов не виникне пожежа в гімназії,бо надто дорого коштує земля на якій вона знаходиться.
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14.02.2022 11:26 Відповісти
1.Посольства скинуться. Гімназія Східних Мов це якраз обє"кт їхнього здорового інтересу. Що там їм вартує відбудувати покрівлю та частково третій поверх, зробити ремонт. Багато працівників та й послів України у Східних країнах закінчили цей Заклад. Що для китайського Посольства найти 30-40 тис.дол? Турки теж дадуть, японці, тайці, а там і індуси з арабами підтянуться.
Слід скласти чітку координаційну раду і проект відновення.
2.Пошкодження значні, але не катастрофічні, через деякі вікна 3-го (останнього) поверха, що розташовані зліва та по центру (портал), видно небо. Над лівим (спортзал) та правим флігелем дах зовсім не пошкоджено. Корпус молодших класів (будівля окремо) функціонує на всі 100.
3. Все буде добре!
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15.02.2022 18:52 Відповісти
дуже шкода,ця гімназія мені найбільше подобалась,хоть я не з Киева,знаю людей які там працюють викладачами((((
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14.02.2022 10:04 Відповісти
Это зелёные листья на деревьях?????????

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14.02.2022 10:49 Відповісти
..туи?
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14.02.2022 11:01 Відповісти
Туи! Там на территории много хвойных
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14.02.2022 11:24 Відповісти
Когда начнут рыть фундамент под геморойную свечу?
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14.02.2022 11:19 Відповісти
..виталька с пацанами работает не покладая рук.. надо все успеть, ведь скоро война..
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14.02.2022 12:13 Відповісти
Фу! Гидко читати подібну маячню нерозумної істотки.
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14.02.2022 22:12 Відповісти
Київ перетворюється на клоаку, в розвинених державах нормою є будівництно на місці старих будівель співрозмірних об'єктів, це дає змугу тримати логістику в нормі, у нас же на кожному п'ятаку 30 поверхів женуть і насрати й на комунікації й на транспорт, бахнули свічку, прибутки по карманах і в ізраїль, тупі хохли все схавають.
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14.02.2022 19:03 Відповісти
 
 