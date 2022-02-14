У Києві вночі спалахнула гімназія східних мов: жертв та постраждалих немає, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Рятувальники ліквідували масштабну пожежу, що виникла у м.Київ у корпусі Гімназії східних мов №1.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС у м.Києві.
"14 лютого о 01:22 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Львівська, 25, що у Святошинському районі столиці.
По прибуттю на місце перших бойових розрахунків було встановлено, що горить покрівля триповерхової будівлі гімназії. Рятувальники відразу приступили до гасіння та пошуку джерел водопостачання.
О 03:30 пожежу було локалізовано на площі 2000 кв. м та о 04:39 ліквідовано", - повідомили у пресслужбі.
Зазначається, що гасіння пожежі ускладнювалось тим, що будівля старої забудови з дерев’яними конструкціями та перекриттями, що сприяло швидкому поширенню вогню.
На місці події було залучено 16 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 60 чоловік особового складу.
Жертв та постраждалих немає.
Причину та обставини пожежі встановлюватимуть правоохоронні ограни.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://youtu.be/sz9T0nQZXKc
Слід скласти чітку координаційну раду і проект відновення.
2.Пошкодження значні, але не катастрофічні, через деякі вікна 3-го (останнього) поверха, що розташовані зліва та по центру (портал), видно небо. Над лівим (спортзал) та правим флігелем дах зовсім не пошкоджено. Корпус молодших класів (будівля окремо) функціонує на всі 100.
3. Все буде добре!