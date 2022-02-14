У Києві вночі спалахнула гімназія східних мов: жертв та постраждалих немає, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Рятувальники ліквідували масштабну пожежу, що виникла у м.Київ у корпусі Гімназії східних мов №1.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС у м.Києві.

"14 лютого о 01:22 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Львівська, 25, що у Святошинському районі столиці.

По прибуттю на місце перших бойових розрахунків було встановлено, що горить покрівля триповерхової будівлі гімназії. Рятувальники відразу приступили до гасіння та пошуку джерел водопостачання.

О 03:30 пожежу було локалізовано на площі 2000 кв. м та о 04:39 ліквідовано", - повідомили у пресслужбі.

Зазначається, що гасіння пожежі ускладнювалось тим, що будівля старої забудови з дерев’яними конструкціями та перекриттями, що сприяло швидкому поширенню вогню.

На місці події було залучено 16 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 60 чоловік особового складу.

Жертв та постраждалих немає.

Причину та обставини пожежі встановлюватимуть правоохоронні ограни.











