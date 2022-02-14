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Таксисти протестують у Києві: вимагають у компаній-агрегаторів підвищити мінімальні тарифи та зменшити розмір комісії за свої послуги. ФОТОрепортаж

Уранці 14 лютого у Києві розпочався всеукраїнський мітинг таксистів. Водії вимагають від компаній-агрегаторів підвищити мінімальні тарифи на перевезення та зменшити розмір комісії за свої послуги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Мітинг розпочався близько 9 ранку на вулиці Борщагівській у Києві.

Таксист Валентин Голубєв у коментарі Суспільному розповів, що однією з основних вимог є зменшення розміру комісії з боку компаній-агрегаторів.

"Ми зібралися для того, щоб висловити свою думку агрегаторам, які на сьогоднішній день дуже погано себе поводять. Вони забирають у водія близько чверті його заробітку. І так як зараз дуже багато коштує газ, бензин, дизпаливо, водію майже нічого не залишається. Тому зараз ми хочемо провести цю акцію для того, щоб агрегатори до нас прислухалися і знизили свій апетит, знизили відсотки комісій, а також не набагато, але все ж підняли тариф. Тому що зараз тариф економічно невигідний для водія", — пояснив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Я у#бу тебя! Разговаривай со мной на русском!" - водій таксі у Києві висадив "блатного киевлянина с Бессарабки" за зневагу до української мови. ВIДЕО

Таксисти протестують у Києві: вимагають у компаній-агрегаторів підвищити мінімальні тарифи та зменшити розмір комісії за свої послуги 01

За словами водія, до протестів долучились таксисти, які працюють із компаніями Uber, Bolt, Uklon, 838 та іншими.

"Зараз мало хто з водіїв працює тільки з однією компанією. Кожен водій має дві-три-чотири програми для співпраці з агрегаторами", — пояснив він.

Також дивіться: Україна стала другою у світі країною після США, де водії Uber отримуватимуть від оператора автоматичні попередження про перевищення швидкості, - заступник голови МВС Геращенко. ВIДЕО

Голубєв додав, що 14 лютого водії не виходитимуть на роботу.

"Цей страйк по всій Україні. Багато міст зіткнулися із цією проблемою, як й у Києві, що, на жаль, пасажири не можуть замовити машину", — зауважив чоловік.

Таксисти протестують у Києві: вимагають у компаній-агрегаторів підвищити мінімальні тарифи та зменшити розмір комісії за свої послуги 02

Таксист Олександр Коноваленко розповів, що вимогою акції є збільшення розміру мінімального тарифу на перевезення.

"Хочу донести до агрегаторів думку, щоб вони переглянули позицію щодо тарифів. Тому що насправді економічно невигідно, необґрунтовано те, що зараз відбувається з тарифами. Я розумію також пасажирів, які хочуть більш-менш нормальні ціни, але ж і водіїв треба розуміти", — пояснив він.

Таксисти протестують у Києві: вимагають у компаній-агрегаторів підвищити мінімальні тарифи та зменшити розмір комісії за свої послуги 03

Як зазначив таксист, нині агрегатори беруть від 17 до 25 відсотків комісії від вартості замовлення. За його словами, з урахуванням вартості палива та обслуговування автівки, у разі розміру мінімального тарифу у 45-50 гривень водієві залишається лише близько 10 гривень заробітку.

Таксисти протестують у Києві: вимагають у компаній-агрегаторів підвищити мінімальні тарифи та зменшити розмір комісії за свої послуги 04

На думку таксиста, вартість мінімального замовлення має бути близько 75 гривень.Таксисти протестують у Києві: вимагають у компаній-агрегаторів підвищити мінімальні тарифи та зменшити розмір комісії за свої послуги 05

акція (1454) Київ (19463) перевезення (1008) протест (2398) таксі (355)


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Топ коментарі
+58
Так не таксуйте! Идите на фронт! Там нет агрегаторов там только агрессоры!!
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14.02.2022 11:30
+57
Куда наклейки ЗЕ! подевали? Все машины были обклеены...
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14.02.2022 11:30
+43
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14.02.2022 11:31
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Так и пассажир не раб....
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14.02.2022 11:29 Відповісти
Скоро еще Гетьманцев из команды зеленых введёт им кассовые аппараты - и будет 120грн за километр! Но, заплатит их не таксист, как некоторые думают, а пассажиры. И забудут все про такси, так как очень не дёшево станет! Привет скумбрии передавайте там!
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16.02.2022 06:37 Відповісти
Куда наклейки ЗЕ! подевали? Все машины были обклеены...
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14.02.2022 11:30 Відповісти
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14.02.2022 11:31 Відповісти
Мне на тачку перед выборами какой то урод прилепил это гуано.Я сорвал это дерьмо и остаток дня было устойчивое желание отмывать и оттерать мою ласточку всеми возможными средствами.
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14.02.2022 12:45 Відповісти
Так не таксуйте! Идите на фронт! Там нет агрегаторов там только агрессоры!!
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14.02.2022 11:30 Відповісти
А как в Борисполь доехать?
А, ну да, самолёты ж не летают.
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14.02.2022 11:34 Відповісти
Та все літає, як і раніше.
ПРЯМИЙ знайшов тільки одного панікера із США.
У аеропорті все, як завжди.

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14.02.2022 11:40 Відповісти
Та вы шо? Какая досада...
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14.02.2022 11:42 Відповісти
якого? я бачу тільки у катарців відміну
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14.02.2022 11:56 Відповісти
тролляка подоляка
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14.02.2022 12:05 Відповісти
в Первую мировую французские таксисты спасли Париж, перебросив дивизии на фронт, а наши нашли время права качать !
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14.02.2022 11:44 Відповісти
подгадывали под Св. Валентина
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14.02.2022 11:57 Відповісти
Вы с фронта пишите?
У каждого своя профессия,и без такси в городе не обойтись
Топливо дорогое,амортизация,дороги ужасные,машины сыпяться,ремонт дорогой
Что водитель зарабатывает?их требование здравые,
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14.02.2022 22:08 Відповісти
Долго объяснять! Но вас мало встряхнула жизнь!!!
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14.02.2022 22:36 Відповісти
Там хоть один есть, кто платит налоги? Ой, о чем это я )
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14.02.2022 11:30 Відповісти
Может поддержать таксистов ковидной тысячей?
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14.02.2022 11:33 Відповісти
Обидели будущих президентов. Экспертов в политике, экономике и футболе. Как посмели !
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14.02.2022 11:35 Відповісти
Вирусологов...
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14.02.2022 11:36 Відповісти
... и балете))
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14.02.2022 12:04 Відповісти
работать идите
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14.02.2022 11:35 Відповісти
а заодно
- видача фіскальних чеків (а не "ой в мене нема/поламалось)
- повне страхування (а не " а шо я..а я нічо, то вони всьо" (і в такому роді)
- нормальний стан салону (а не так щоб скафандр тянуло одягти)
- дотримання ПДР (а не - " а шо проскочим")

це випадково таксисти не хочуть "вимагати"?!
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14.02.2022 11:35 Відповісти
Ну...якщо хочете як у Японії - однакові чистенькі авто з білими чохлами, водії в чистенькій униформі з біленькими воротничками і фуражками...то треба бути готовими і до цін як у Японії...останнього разу, коли я там був - це було щось на кшалт $25 подача авто чи щось таке...
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14.02.2022 12:03 Відповісти
Иди тестируй свои термопасты, чучело.
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14.02.2022 12:34 Відповісти
о,Ваш коментар навів на думку, що потрібно "бидлу" заборонити впринципі працювати таксистами
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14.02.2022 12:37 Відповісти
запрети.
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14.02.2022 12:41 Відповісти
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14.02.2022 11:38 Відповісти
Эта картинка из https://%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%BD.%D1%80%D1%84/fotoprikoly/id/4535 кацапии .
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14.02.2022 12:25 Відповісти
Тут больше половины соевых тварей из Свинособакии.
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14.02.2022 12:36 Відповісти
У нас не меньше ямы.Со снегом в этом году особенно много асфальта ушло.Велике крадивныцтво в действии....
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14.02.2022 12:42 Відповісти
Погодите, погодите... Скоро пан-слуга гетьманцев вам еще и ярмо в виде кассового аппарата на шею оденет, и налогом обложит...Будете вспоминать убер-уклоны с нежностью и печалью
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14.02.2022 11:39 Відповісти
Кому що, тут загроза війни ,а в тих тільки гроші в голові все мало.
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14.02.2022 11:39 Відповісти
Просіть у своєї зеленої шмарклі нехай мінцифри вам зробить безкоштовний агрегатор в Дії. Зробить чи не зробить - какая разніца, головне щоб пообіцяла, може полегшає
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14.02.2022 11:41 Відповісти
Идиотизм...
Сделают дороже минимальный тариф - отсеяться те клиенты, для которых нынешний "минимальный" тариф был "максимальный" шо они себе могли позволить, так как их зарплаты никто повышать не будет. Как следствие - сократится количество клиентов а доходы водителей (в лучшем случае) останутся прежними.
Вот только есть один нюанс - налог скорей всего будет уже начисляться из расчёта новых тарифов...
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14.02.2022 11:41 Відповісти
Хай міняють професію. Але вони знають чому цим займаються. Катаються по місту, по вільному графіку.
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14.02.2022 11:42 Відповісти
вы злой. они знаете сколько учились, чтобы стать таксистами?!
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14.02.2022 11:45 Відповісти
Илон Маск им подгонит тариф, пусть чуток подождут.
Автопилоту проценты не нужны.
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14.02.2022 12:26 Відповісти
Ага. Это как в Японии рыбу фугу готовить. Нужно учиться 10 лет.
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14.02.2022 12:27 Відповісти
Ты не представляешь, сколько в 90-х приходили работать на такси дипломированных желающих)) Мало тог, что банально не умели толком управлять легковушкой - так и работа бомбилой им не далась, ушли торговать трусами с лотка.
Вы переоцениваете умственные способности носителей дипломов.
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14.02.2022 12:40 Відповісти
Тепер залишилось тільки повіям вийти на мітинг під Верховну Раду і вимагати підняти тарифи. Бо не рабині.
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14.02.2022 11:43 Відповісти
угу. Жрицы! Это понимать надо
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14.02.2022 11:50 Відповісти
Да, и шоб совали агрегаторы поменьше, а то износ оборудования сильный
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14.02.2022 11:54 Відповісти
Вы, наверное, хотели сказать, что этим дамам надо выйти ИЗ Верховной Рады?
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14.02.2022 12:29 Відповісти
ВСЕХ В АТО!
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14.02.2022 11:44 Відповісти
НА СВОИХ ЖЕ АВТО !!!!
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14.02.2022 11:46 Відповісти
Тарифы и так не маленькие, как оте проститутки у сутенера что-то там вымагають! Не нравиться ищите другую работу или в этой жизни не на что не способны!
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14.02.2022 11:46 Відповісти
1. Таксисты - классические представители "умру, но работать не буду". Никто не запрещает им поменять работу на более высокооплачиваемую. Но такой вариант они не рассматривают.
2. По-моему Bolt берёт меньше всех -17%. Почему, для начала, все не перейдут туда? Хочется "всё и сразу"?
3. Даже 17% - это много. Тут я с таксистами согласен. Но это рынок: не хочешь - не работай. Создание подобного агрегатора - это затраты на несколько млн. грн. + содержать и обслуживать. Не думаю, что агрегаторы "гребут деньги лопатой". Их операционные затраты не маленькие (там один ФОТ в IT чего стоит!). Никто же не возмущается, что продуктовая розница работает со средней маржиналкой в 25%. Речь об элементарном возврате вложенных инвестиций.
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14.02.2022 11:48 Відповісти
Наскільки мені відомо, тариф регулується автоматично: більше попиту або менше пропозиції (водіїв в ефірі) - тариф зростає, менше попиту або забагато пропозицій (тариф знижається).

Тобто таксисти самі ковалі свого щастя - чим більше охочих працювати в таксі тем меньший тариф, але якщо менший тариф то й охочих мало б ставати менше. Цілком ринкові відносини.

Коли йде сніг, чи ще щось, тариф одразу суттево підвищується і що? пасажирам страйкувати що менш ніж за 200грн 3 км не проїдеш? Ні, всі розуміють, закони попиту пропозиції, хочеш їхати плати більше, машин на всіх не вистачає.

Мабуть, наступний таксистний страйк буде проти споживачів, що замало їздять за переглянутим (підвищеним) тарифом.

А стосовно співправці з Убером чи Уклоном - то теж дивні вимоги, ніхто не примущує, хочешь співпрацюєш, не хочеш - не співпрацюєш (шукаєш клієнтів самостійно).
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14.02.2022 11:49 Відповісти
Для этого нужны профсоюзы. Сделали б свой агрегатор и ездили по каким хотят тарифам.
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14.02.2022 12:02 Відповісти
Це фантастика, оскільки:
- жодна поважаюча себе таксо профспілка не буде надавати інформаційні послуги менш ніж за 30% (а Убер та Уклон вимагають від 17 до 25);
- бажаний мінімальний тариф в 100грн не витримає конкуренції з Убером та Уклоном, хто поїде за 100 якщо є пропозиція за 50?
- навіть якщо позакривати ті Убер та Уклон та ще й Болта, лишити тільки профспілкові - де знайти стільки клієнтів щб усі наявні таксисти мали роботу? Так, деяким вистачить кліентів але всім - ні, а зменшувати мінімальний тариф не можна. Тоді треба дозволити ковідну тисячу витрачати на таксі але то теж, тимчасово рішення.
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14.02.2022 12:23 Відповісти
Это была шутка. Я понимаю почему так с такси. Чуть лучше стало с общественным транспортом, чуть меньше у людей стало денег, чуть больше стало евроблях и т.д. такси уходит в историю. Еще лет 10-20 когда транспорт будет ездить сам они тоже будут бастовать??? Агрегаторы подниму проезд и станет еще меньше людей ездить, скинут свой тариф - станут хуже работать. Таксисты думают что только они стали меньше зарабатывать. А вообще как говорил мой папа - все таксисты п...ы.
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14.02.2022 13:10 Відповісти
Еще лет 10-20 когда транспорт будет ездить сам они тоже будут бастовать???
см. Луддиты
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14.02.2022 14:28 Відповісти
а не уху**** эти агрегаторы, 30 % , за что , средняя плечо 100-150 грн это 2-3 топлива , 150-45(30%) - 90( 3литр) = 15 грн водителю супер зароботок. во всех нормальных странах информационные услуги 5-10% .
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15.02.2022 16:36 Відповісти
нашли время, устраивать подобные протесты
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14.02.2022 12:05 Відповісти
Найбільше "голодні" і "чесні" ! А ще всі без виключення зебіли .
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14.02.2022 12:05 Відповісти
ехал в прошлом году с ВДНХ до Борисполя. водила узбек,довёз за 250 грн...другие просили больше 500...
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14.02.2022 12:07 Відповісти
Бугага, вам ще касові апарати змусять поставити))) агрегатори їм не такі))) шари не буде, хлопці. Працюйте легально і платіть податки. І ще, таксистів мало не буде. Поки ви протестуєте інші збирають гроші з асфальту))) зєля це ваш вирок))))
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14.02.2022 12:11 Відповісти
завтра путлер нападает молодые - здоровые вышли записаться добровольцами на защиту Украины?
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14.02.2022 12:12 Відповісти
Знакомого пол года назад стукнул со второстепенной уклон. Ну то что у него каско небыло это и так понятно, но он тупо по автогражданке месяца три по судам морозился не мог франшизу в две тысячи страховикам своим оплатить, чтобы те выплатили 30К знакомому за его помятый ауди. При том что в это время таксовал на другой тачке. Так что ну вот прям ни разу не жалко.
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14.02.2022 12:13 Відповісти
Поднимите цены, ДЕБИЛЫ, и будете стоять у бордюра сутками.
Вас кормит пассажир - если цена будет повышена - идёте лесом.
СССР уже не будет - все богатые буратины ездят со своими водителями.
Что-то не нравится - нах на биржу труда !
На ваше место есть желающие.
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14.02.2022 12:20 Відповісти
******** гандоны. я в очередной раз убедился что гандонистей людей нет чем таксисты когда они зная ситуацию с транспортом взвинтили цены в космос. я теперь этим тварям ни копейки не оставляю, раньше всегда сверху 10-20 грн. накидывал. сейчас ***. до копейки сдачу дай
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14.02.2022 12:32 Відповісти
Хм...а чего у них хэштеги на украинском?Они ж там поголовно сепары,ждущие кацапов и ностальгирующие за совком.
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14.02.2022 12:38 Відповісти
Комиссия 5% это потолок, который должна себе брать контора за свои по сути информационные услуги
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14.02.2022 12:41 Відповісти
Организуй такую контору и бери 5%.
Кто не даёт ?
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14.02.2022 13:26 Відповісти
Я бы сделал ноль процентов. А компанию перевел на донаты от благодарных водителей.
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14.02.2022 18:31 Відповісти
Правильно.
Врачи и учителя должны оплачиваться по такой же схеме.
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15.02.2022 21:52 Відповісти
В Україні не існує таксомотора, а є банальне грачування з фіксованим тарифом маразм
Таксомотор був оди називався Укрпромінвест з лічильником та пломбою, тверезим водієм якого лікар перевіряв, та на виїзді з парку перевіркою механіка на наявність несправності тебе на лінію не випустять мало того при заїзді теж перевірка авто мийка обов'язкова
А зараз не відомо хто з правом (жительства) їздить по Києву і вважаються туркмени узбеки та ін столичними таксистами ?це повний треш
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14.02.2022 13:08 Відповісти
Бідують хлопці, на обличчя погляньте там весь набір хвороб ожиріння комплексні
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14.02.2022 13:11 Відповісти
Они живут воспоминаниями СССР.
Когда был дефицит и личных машин, и такси.
Когда парикмахер, мясник, таксист были хозяева жизни.
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14.02.2022 13:29 Відповісти
таксисты вовремя с забастовкой. лучше бесплатно на фронт. ******.
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14.02.2022 13:59 Відповісти
Коли будуть давати чек
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14.02.2022 14:09 Відповісти
поднимут тарифы - люди меньше ездить будут.
чем больше таксистов - тем ниже тарифы и наоборот. спрос-предложение.
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14.02.2022 15:07 Відповісти
Как то визвали такси так приехал индус .ни по русски ни по украински ни бельме с Сирца до Владимерског собора в больницу вёз полтора часа по навигатору объездили Чеколовку Отрадный благо нам не к спеху было. Спрашивается нахрена такой таксист который город незнает языка незнает.да вы посмотрите сколько таксистов молодых им по 20 лет. О каком опыте вождения может идти речь.В советское время нужно было иметь стаж классность знание города. А теперь как не успел купить права уже таксист. Колесо заменить не знает как но таксист Позор и власти да и нам что допускаем такое.Мне понравилось при ГАИ . На трассе Ганц тормозную фуру водятел пацан в 21 год у него все категории открыты были так гаец ему права порезал и правильно сделал. А то у нас и на маршрутках с правами тракториста можно и ТД и тп
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14.02.2022 16:30 Відповісти
Всех митингующих на карандаш! Выяснить кто голодает - покормить, дать сутки на сборы и отправить на передовую БМП и БТР осваивать.
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14.02.2022 16:47 Відповісти
А почему они не требуют снижения цен на бензин, дизтопливо? Что было бы логично. Почему не требуют качественные дороги, чтобы машины не ломались? Ведь мы платим за дороги - это включено в стоимость бензина. Также надо требовать снижения цен на коммунальные услуги, чтобы жилось богаче. В этом из поддержит народ. А так странные у них требования, будто пассажиры - дойная корова
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14.02.2022 18:25 Відповісти
ПОДРУЧКИ ИХ И В ВОЕНКОМАТ !!! ЛЫМАРИ !!!
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15.02.2022 14:50 Відповісти
Местных ботоводов вместе с такситами на фронт.
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15.02.2022 17:57 Відповісти
 
 