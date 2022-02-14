Таксисти протестують у Києві: вимагають у компаній-агрегаторів підвищити мінімальні тарифи та зменшити розмір комісії за свої послуги. ФОТОрепортаж

Уранці 14 лютого у Києві розпочався всеукраїнський мітинг таксистів. Водії вимагають від компаній-агрегаторів підвищити мінімальні тарифи на перевезення та зменшити розмір комісії за свої послуги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Мітинг розпочався близько 9 ранку на вулиці Борщагівській у Києві.

Таксист Валентин Голубєв у коментарі Суспільному розповів, що однією з основних вимог є зменшення розміру комісії з боку компаній-агрегаторів.

"Ми зібралися для того, щоб висловити свою думку агрегаторам, які на сьогоднішній день дуже погано себе поводять. Вони забирають у водія близько чверті його заробітку. І так як зараз дуже багато коштує газ, бензин, дизпаливо, водію майже нічого не залишається. Тому зараз ми хочемо провести цю акцію для того, щоб агрегатори до нас прислухалися і знизили свій апетит, знизили відсотки комісій, а також не набагато, але все ж підняли тариф. Тому що зараз тариф економічно невигідний для водія", — пояснив він.

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За словами водія, до протестів долучились таксисти, які працюють із компаніями Uber, Bolt, Uklon, 838 та іншими.

"Зараз мало хто з водіїв працює тільки з однією компанією. Кожен водій має дві-три-чотири програми для співпраці з агрегаторами", — пояснив він.

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Голубєв додав, що 14 лютого водії не виходитимуть на роботу.

"Цей страйк по всій Україні. Багато міст зіткнулися із цією проблемою, як й у Києві, що, на жаль, пасажири не можуть замовити машину", — зауважив чоловік.

Таксист Олександр Коноваленко розповів, що вимогою акції є збільшення розміру мінімального тарифу на перевезення.

"Хочу донести до агрегаторів думку, щоб вони переглянули позицію щодо тарифів. Тому що насправді економічно невигідно, необґрунтовано те, що зараз відбувається з тарифами. Я розумію також пасажирів, які хочуть більш-менш нормальні ціни, але ж і водіїв треба розуміти", — пояснив він.

Як зазначив таксист, нині агрегатори беруть від 17 до 25 відсотків комісії від вартості замовлення. За його словами, з урахуванням вартості палива та обслуговування автівки, у разі розміру мінімального тарифу у 45-50 гривень водієві залишається лише близько 10 гривень заробітку.

На думку таксиста, вартість мінімального замовлення має бути близько 75 гривень.