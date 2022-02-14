Таксисти протестують у Києві: вимагають у компаній-агрегаторів підвищити мінімальні тарифи та зменшити розмір комісії за свої послуги. ФОТОрепортаж
Уранці 14 лютого у Києві розпочався всеукраїнський мітинг таксистів. Водії вимагають від компаній-агрегаторів підвищити мінімальні тарифи на перевезення та зменшити розмір комісії за свої послуги.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Мітинг розпочався близько 9 ранку на вулиці Борщагівській у Києві.
Таксист Валентин Голубєв у коментарі Суспільному розповів, що однією з основних вимог є зменшення розміру комісії з боку компаній-агрегаторів.
"Ми зібралися для того, щоб висловити свою думку агрегаторам, які на сьогоднішній день дуже погано себе поводять. Вони забирають у водія близько чверті його заробітку. І так як зараз дуже багато коштує газ, бензин, дизпаливо, водію майже нічого не залишається. Тому зараз ми хочемо провести цю акцію для того, щоб агрегатори до нас прислухалися і знизили свій апетит, знизили відсотки комісій, а також не набагато, але все ж підняли тариф. Тому що зараз тариф економічно невигідний для водія", — пояснив він.
За словами водія, до протестів долучились таксисти, які працюють із компаніями Uber, Bolt, Uklon, 838 та іншими.
"Зараз мало хто з водіїв працює тільки з однією компанією. Кожен водій має дві-три-чотири програми для співпраці з агрегаторами", — пояснив він.
Голубєв додав, що 14 лютого водії не виходитимуть на роботу.
"Цей страйк по всій Україні. Багато міст зіткнулися із цією проблемою, як й у Києві, що, на жаль, пасажири не можуть замовити машину", — зауважив чоловік.
Таксист Олександр Коноваленко розповів, що вимогою акції є збільшення розміру мінімального тарифу на перевезення.
"Хочу донести до агрегаторів думку, щоб вони переглянули позицію щодо тарифів. Тому що насправді економічно невигідно, необґрунтовано те, що зараз відбувається з тарифами. Я розумію також пасажирів, які хочуть більш-менш нормальні ціни, але ж і водіїв треба розуміти", — пояснив він.
Як зазначив таксист, нині агрегатори беруть від 17 до 25 відсотків комісії від вартості замовлення. За його словами, з урахуванням вартості палива та обслуговування автівки, у разі розміру мінімального тарифу у 45-50 гривень водієві залишається лише близько 10 гривень заробітку.
На думку таксиста, вартість мінімального замовлення має бути близько 75 гривень.
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А, ну да, самолёты ж не летают.
ПРЯМИЙ знайшов тільки одного панікера із США.
У аеропорті все, як завжди.
У каждого своя профессия,и без такси в городе не обойтись
Топливо дорогое,амортизация,дороги ужасные,машины сыпяться,ремонт дорогой
Что водитель зарабатывает?их требование здравые,
- видача фіскальних чеків (а не "ой в мене нема/поламалось)
- повне страхування (а не " а шо я..а я нічо, то вони всьо" (і в такому роді)
- нормальний стан салону (а не так щоб скафандр тянуло одягти)
- дотримання ПДР (а не - " а шо проскочим")
це випадково таксисти не хочуть "вимагати"?!
Сделают дороже минимальный тариф - отсеяться те клиенты, для которых нынешний "минимальный" тариф был "максимальный" шо они себе могли позволить, так как их зарплаты никто повышать не будет. Как следствие - сократится количество клиентов а доходы водителей (в лучшем случае) останутся прежними.
Вот только есть один нюанс - налог скорей всего будет уже начисляться из расчёта новых тарифов...
Автопилоту проценты не нужны.
Вы переоцениваете умственные способности носителей дипломов.
2. По-моему Bolt берёт меньше всех -17%. Почему, для начала, все не перейдут туда? Хочется "всё и сразу"?
3. Даже 17% - это много. Тут я с таксистами согласен. Но это рынок: не хочешь - не работай. Создание подобного агрегатора - это затраты на несколько млн. грн. + содержать и обслуживать. Не думаю, что агрегаторы "гребут деньги лопатой". Их операционные затраты не маленькие (там один ФОТ в IT чего стоит!). Никто же не возмущается, что продуктовая розница работает со средней маржиналкой в 25%. Речь об элементарном возврате вложенных инвестиций.
Тобто таксисти самі ковалі свого щастя - чим більше охочих працювати в таксі тем меньший тариф, але якщо менший тариф то й охочих мало б ставати менше. Цілком ринкові відносини.
Коли йде сніг, чи ще щось, тариф одразу суттево підвищується і що? пасажирам страйкувати що менш ніж за 200грн 3 км не проїдеш? Ні, всі розуміють, закони попиту пропозиції, хочеш їхати плати більше, машин на всіх не вистачає.
Мабуть, наступний таксистний страйк буде проти споживачів, що замало їздять за переглянутим (підвищеним) тарифом.
А стосовно співправці з Убером чи Уклоном - то теж дивні вимоги, ніхто не примущує, хочешь співпрацюєш, не хочеш - не співпрацюєш (шукаєш клієнтів самостійно).
- жодна поважаюча себе таксо профспілка не буде надавати інформаційні послуги менш ніж за 30% (а Убер та Уклон вимагають від 17 до 25);
- бажаний мінімальний тариф в 100грн не витримає конкуренції з Убером та Уклоном, хто поїде за 100 якщо є пропозиція за 50?
- навіть якщо позакривати ті Убер та Уклон та ще й Болта, лишити тільки профспілкові - де знайти стільки клієнтів щб усі наявні таксисти мали роботу? Так, деяким вистачить кліентів але всім - ні, а зменшувати мінімальний тариф не можна. Тоді треба дозволити ковідну тисячу витрачати на таксі але то теж, тимчасово рішення.
см. Луддиты
Вас кормит пассажир - если цена будет повышена - идёте лесом.
СССР уже не будет - все богатые буратины ездят со своими водителями.
Что-то не нравится - нах на биржу труда !
На ваше место есть желающие.
Кто не даёт ?
Врачи и учителя должны оплачиваться по такой же схеме.
Таксомотор був оди називався Укрпромінвест з лічильником та пломбою, тверезим водієм якого лікар перевіряв, та на виїзді з парку перевіркою механіка на наявність несправності тебе на лінію не випустять мало того при заїзді теж перевірка авто мийка обов'язкова
А зараз не відомо хто з правом (жительства) їздить по Києву і вважаються туркмени узбеки та ін столичними таксистами ?це повний треш
Когда был дефицит и личных машин, и такси.
Когда парикмахер, мясник, таксист были хозяева жизни.
чем больше таксистов - тем ниже тарифы и наоборот. спрос-предложение.