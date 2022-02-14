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У Хмельницькому обласному онкоцентрі після переоснащення почали робити променеву терапію, - МОЗ. ФОТО

У радіологічному відділенні Хмельницького обласного протипухлинного центру почало роботу після технічного переоснащення приміщення для дистанційної променевої терапії.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України, інформує Цензор.НЕТ.

Будівництво об’єкту було здійснено в межах програми "Велике будівництво". За рік пройти лікування променевою терапією зможуть мінімум 1500–1800 пацієнтів, яким вона показана.

"Новітнє обладнання дозволяє з високою точністю діяти саме на скупчення хворих клітин, а тому застосовується для лікування пухлин мозку, легень, молочної залози, у складних випадках в онкогематології та лікуванні дітей з новоутвореннями. Окрім того, у радіологічному відділенні облаштували бункер для лінійного прискорювача, який відповідає всім вимогам та стандартам радіаційної безпеки. Наразі апарат уже працює і проводиться навчання для медичного персоналу", — йдеться у повідомленні МОЗ.

Якщо раніше мешканці Хмельниччини змушені були звертатися за допомогою в інші регіони, то відтепер вони зможуть лікуватись від онкозахворювань у Хмельницькому обласному протипухлинному центрі.

Нагадуємо, що днями заступник керівника Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко анонсував плані цієї програми на поточний рік — 715 об’єктів у 24 областях, серед яких 68 медичних закладів.

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У Хмельницькому обласному онкоцентрі після переоснащення почали робити променеву терапію, - МОЗ 01
У Хмельницькому обласному онкоцентрі після переоснащення почали робити променеву терапію, - МОЗ 02

Автор: 

лікарня (1359) Хмельницький (408) Велике будівництво (741)


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14.02.2022 16:06 Відповісти
 
 