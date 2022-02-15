Мільярдер Косюк запевнив, що він залишається в Україні: "Зберігаю спокій та веду бізнес в робочому ритмі". ФОТО

Мільярдер, власник найбільшого аграрного бізнесу "Миронівський хлібопродукт" Юрій Косюк заявив, що залишається в Україні і працює у штатному режимі.

Про це він написав на своїй сторінці в фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"В своєму житті я давно дотримуюсь принципу, що дієве щеплення від деструктиву – робити те, що вмієш найкраще. Тому сьогодні (пост написано 14 лютого. - Ред.) я на робочих зустрічах на Миронівський завод з виготовлення круп і комбікормів і на підприємстві "Легко". Для мене важливо бути поряд зі своєю командою, підтримати і заспокоїти людей", - розповів Косюк.

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"Одні рахують літаки, які, начебто, відлетіли з України і шукають приводи для чергової негативної емоції, а інші, серед яких і я, – продовжують зберігати спокій та приймати рішення, які йдуть на користь державі та людям. МХП веде бізнес в робочому ритмі. Саме так ми можемо найефективніше допомогти Україні сьогодні! ЗСУ захищають наші кордони, дипломати ведуть боротьбу і шукають політичні інструменти виходу з ситуації, а ми в МХП вкладаємо всі свої сили в те, що вміємо робити найкраще – забезпечуємо продовольчу та економічну безпеку нашої країни. Менше емоцій – більше конструктиву. І вірте в Україну!" - закликав бізнесмен.