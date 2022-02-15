Мільярдер Косюк запевнив, що він залишається в Україні: "Зберігаю спокій та веду бізнес в робочому ритмі". ФОТО
Мільярдер, власник найбільшого аграрного бізнесу "Миронівський хлібопродукт" Юрій Косюк заявив, що залишається в Україні і працює у штатному режимі.
Про це він написав на своїй сторінці в фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.
"В своєму житті я давно дотримуюсь принципу, що дієве щеплення від деструктиву – робити те, що вмієш найкраще. Тому сьогодні (пост написано 14 лютого. - Ред.) я на робочих зустрічах на Миронівський завод з виготовлення круп і комбікормів і на підприємстві "Легко". Для мене важливо бути поряд зі своєю командою, підтримати і заспокоїти людей", - розповів Косюк.
"Одні рахують літаки, які, начебто, відлетіли з України і шукають приводи для чергової негативної емоції, а інші, серед яких і я, – продовжують зберігати спокій та приймати рішення, які йдуть на користь державі та людям. МХП веде бізнес в робочому ритмі. Саме так ми можемо найефективніше допомогти Україні сьогодні! ЗСУ захищають наші кордони, дипломати ведуть боротьбу і шукають політичні інструменти виходу з ситуації, а ми в МХП вкладаємо всі свої сили в те, що вміємо робити найкраще – забезпечуємо продовольчу та економічну безпеку нашої країни. Менше емоцій – більше конструктиву. І вірте в Україну!" - закликав бізнесмен.
Будь ласка, зачекайте...
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все это тихо и без помпы. в меру сил возможностей и желания. НО район точно спокоен.
Ти диви....
Про себе вони забувають.
А я кажу так. В нас рівень корупції ЗАХМАРНИЙ. Крадуть майже всі. Різниця тільки у можливостях.
Людина хоче їсти. Шляхи вирішення проблеми.
Соціалізм - нагодувати рибкою
Капіталізм з рекламних плакатів - дати людині вудку, щоб вона наловила рибки і поїла
Реальний капіталізм - продати людині вудку в кредит під 200%, і забути їй сказати, що право на вилов риби теж тре купити в тих чуваків, котрим вона винна тепер ще за вудку.
А якщо серйозно, то закон не прийде для всіх. Тіко для обраних. І перелік там буквально - пальців на одній долоні вистачить. А іншим... він теж прийде, але кривий. Такий, що краще собі б лишили. Приблизно такий як в нас.
Якось у інших країнах всім закон. Лише в надто розумних якась кривляка.
Це і ... ПАР, наприклад. Бразилія. Мексика. Тіко не тільки в центрах міст...
Всім. Угу-угу. "Закон". Не "закон" а гроші на адвоката.
Я беру приклад з найкращих. А ви з гірших. То така ваша доля.
Вы забываете произнести фразу полностью:
"Я беру приклад з незначної меншості кращих. А Ви - з переважної більшості гірших".
Да. Такая моя судьба. Судить по большинству.
Можно вопрос: А Вы таблетки от болезней себе по этому же принципу выбираете? Мол помогло 5 из 300 (реально "рабочий" капитализм по картинке как Вам хочется - это 5, ну 10 стран, а членов ООН поболее 300 за вычетом комми-КНР и Северной Кореи, остальные вполне себе капиталисты, со своей региональной спецификой просто) - вот потому и возьму?))
Вот возьмем на пример нашу с Вами страну. Результат капитализма с 1991 года - минус более 10,5 миллионов (!!!!) населения. Наших с Вами сограждан. 30 лет.... Боги, да когда ж до Вас дойдет-то?
Візьмемо свічки від температури. Вони дійсно помагають, якщо їх використовувати згідно анотації, а пхати у ніздрі чи ковтати. Кричащий приклад, я би сказала. Дякую.
Чи у Бені є ручний комік, телеканал і кілька впливових груп у ВР ?
І тому його відмазали від кримінальних злочинів, списали борги та штрафи на мільярди гривень і вручили ключі від державних енергетичних підприємств ?
Нагадати як обирали голову САП ?
Я ж тую Беню у владу не приводила.
курятина - это почти единственное из продуктов, что у нас дешевле, чем в Европе.
Украина - крупнейший экспортер курятины
Я и так признаю, что с нового года украинская цена на курицу стала выше польской.
В ЕС с нового года НДС стал 0 %
2. З січня ставка ПДВ в Європі - 0 %, а в Україні 20 %
Поділи ціну в Україні на 1,2 і порівняй з польською
Если нигде не пишут, то это не значит, что не делает. А если не делает, то ваши посты на него ни никак не повлияют, но свой негатив внесут.
Займитесь своими делами, не раскачивайте ситуацию.