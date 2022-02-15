Збирав підписи за імпічмент президента та просував ідею про "перебування України під зовнішнім управлінням": СБУ викрила проросійського агітатора. ФОТОрепортаж

Чоловік поширював вигідні Кремлю фейкові матеріали у ЗМІ та соціальних мережах. Також він організовував акції за заздалегідь підготовленим сценарієм російських кураторів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що громадянин, який позиціонував себе "журналістом" та "лідером думок", погодився на співпрацю з представниками РФ. Інструкції зловмисник отримував електронними каналами зв’язку, а оплату – через заборонені електронні гаманці. Так званий "журналіст" регулярно звітував перед своїми кураторами через спеціально створений Telegram-канал.

На початку його співпраці з кураторами він отримував вказівки нав’язувати прокремлівський погляд на події в Україні, маніпулювати суспільною думкою українців, насамперед напередодні важливих міжнародних зустрічей з країнами-партнерами.

Зокрема, він неодноразово виступав в ефірах російських і українських телеканалів, які зараз перебувають під санкціями, та просував ідею про нібито перебування України під зовнішнім управлінням, відкрито звинувачував українських військових в обстрілах мирного населення. Ті самі меседжі він проштовхував через рейтингові Telegram-канали, на що йому окремо виділяли фінансування.

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Слідством встановлено, що зловмисник регулярно виїжджав за кордон для особистих зустрічей з російськими кураторами. З ними він обговорював деталі "інформкампаній" та отримував готівку для фінансування злочинних акцій.

У подальшому куратори зосередили його роботу на дестабілізації суспільно-політичної ситуації в України. Він почав організовувати фейкові проплачені протестні акції у столиці. Для цього, зокрема, наймав для "масовки" людей, які мали імітувати соціальне невдоволення чинною владою.

Останнє завдання "медійника" ‒ розпочати збір підписів за імпічмент чинного Президента. Зловмисник погодився за грошову винагороду підробити понад мільйон підписів, нібито від імені українців.

Співробітники СБУ затримали зловмисника. У рамках кримінального провадження, розпочатого за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, йому повідомлено про підозру. Під час обшуків правоохоронці виявили засоби зв’язку, комп’ютерну техніку, флеш-носії та накопичувачі, дані з яких підтверджують злочинну діяльність.

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