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Збирав підписи за імпічмент президента та просував ідею про "перебування України під зовнішнім управлінням": СБУ викрила проросійського агітатора. ФОТОрепортаж

Чоловік поширював вигідні Кремлю фейкові матеріали у ЗМІ та соціальних мережах. Також він організовував акції за заздалегідь підготовленим сценарієм російських кураторів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що громадянин, який позиціонував себе "журналістом" та "лідером думок", погодився на співпрацю з представниками РФ. Інструкції зловмисник отримував електронними каналами зв’язку, а оплату – через заборонені електронні гаманці. Так званий "журналіст" регулярно звітував перед своїми кураторами через спеціально створений Telegram-канал.

На початку його співпраці з кураторами він отримував вказівки нав’язувати прокремлівський погляд на події в Україні, маніпулювати суспільною думкою українців, насамперед напередодні важливих міжнародних зустрічей з країнами-партнерами.

Зокрема, він неодноразово виступав в ефірах російських і українських телеканалів, які зараз перебувають під санкціями, та просував ідею про нібито перебування України під зовнішнім управлінням, відкрито звинувачував українських військових в обстрілах мирного населення. Ті самі меседжі він проштовхував через рейтингові Telegram-канали, на що йому окремо виділяли фінансування.

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Слідством встановлено, що зловмисник регулярно виїжджав за кордон для особистих зустрічей з російськими кураторами. З ними він обговорював деталі "інформкампаній" та отримував готівку для фінансування злочинних акцій.

У подальшому куратори зосередили його роботу на дестабілізації суспільно-політичної ситуації в України. Він почав організовувати фейкові проплачені протестні акції у столиці. Для цього, зокрема, наймав для "масовки" людей, які мали імітувати соціальне невдоволення чинною владою.

Останнє завдання "медійника" ‒ розпочати збір підписів за імпічмент чинного Президента. Зловмисник погодився за грошову винагороду підробити понад мільйон підписів, нібито від імені українців.

Співробітники СБУ затримали зловмисника. У рамках кримінального провадження, розпочатого за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, йому повідомлено про підозру. Під час обшуків правоохоронці виявили засоби зв’язку, комп’ютерну техніку, флеш-носії та накопичувачі, дані з яких підтверджують злочинну діяльність.

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Збирав підписи за імпічмент президента та просував ідею про перебування України під зовнішнім управлінням: СБУ викрила проросійського агітатора 01
Збирав підписи за імпічмент президента та просував ідею про перебування України під зовнішнім управлінням: СБУ викрила проросійського агітатора 02
Збирав підписи за імпічмент президента та просував ідею про перебування України під зовнішнім управлінням: СБУ викрила проросійського агітатора 03
Збирав підписи за імпічмент президента та просував ідею про перебування України під зовнішнім управлінням: СБУ викрила проросійського агітатора 04
Збирав підписи за імпічмент президента та просував ідею про перебування України під зовнішнім управлінням: СБУ викрила проросійського агітатора 05
Збирав підписи за імпічмент президента та просував ідею про перебування України під зовнішнім управлінням: СБУ викрила проросійського агітатора 06

Автор: 

агітація (202) росія (65146) СБУ (12812)


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Топ коментарі
+30
а що незаконного в імпічменті Зеленського? 70% українців вже його в гробу хочуть бачити, а не в кріслі Президента.
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15.02.2022 10:24
+28
А что он не так сделал когда собирал подпися за импичмент зеленой шмаркле?
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15.02.2022 10:24
+28
А инициация мпичмента ЗЕ уже является преступлением?

Следующий шаг - арест за то, что недостаточно громко апплодировал.
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15.02.2022 10:24
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А что он не так сделал когда собирал подпися за импичмент зеленой шмаркле?
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15.02.2022 10:24 Відповісти
А якби не почав збирати підписи , то і далі міг срати на Україну , тоді він СБУ був не цікавий
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15.02.2022 10:30 Відповісти
за первое - наградить, за второе - посадить награждённого.
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15.02.2022 10:38 Відповісти
тут ключевое-наратив кремля о внешнем управлении Украины
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15.02.2022 10:58 Відповісти
А оно разве не внешнее? Агент кремля Андрей Елдак вице-завхоз Украины это какое управление?
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15.02.2022 10:59 Відповісти
За ці підписи і його взяли , а все інше перераховане - то лірика і брехня
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15.02.2022 11:14 Відповісти
а що незаконного в імпічменті Зеленського? 70% українців вже його в гробу хочуть бачити, а не в кріслі Президента.
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15.02.2022 10:24 Відповісти
если б не собирал подписи за импичмент бубачки - гулял бы себе спокойно на свободе)) а вот покушаться на "святое" - перебор. Вот и получил, негодяй эдакий
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15.02.2022 10:24 Відповісти
А инициация мпичмента ЗЕ уже является преступлением?

Следующий шаг - арест за то, что недостаточно громко апплодировал.
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15.02.2022 10:24 Відповісти
Или отвернулся во время выступления.
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15.02.2022 10:27 Відповісти
Ну и к чему эта манипуляция? Все подвиги этого "журналиста", кроме "сбора подписей за импичмент" ты удобненько не заметил? Может его наградить и объявить глав.патриотом Украины, т.к. он собирал подписи (кстати не собирал, а подделывал) за импичмент президента?
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15.02.2022 10:32 Відповісти
Как СБУ приподнесло это именно так - не антиукраинская деятельность, а антиЗЕленская.
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15.02.2022 10:39 Відповісти
Не правда. Там длинный список подвигов этого "журналиста" и только одна строчка про подделку подписей за импичмент. И предъявят ему не за "импичмент", а именно за подделку подписей.
Я сам ненавижу эту сиплую крысу, но давай будем объективными.

Кстати, "импичмент" по закону не делается "сбором подписей граждан Украины". А эта идея правильная и хорошая. Как думаешь: Почему Порошенко не инициировал такой закон во времена своего президентства?
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15.02.2022 10:49 Відповісти
На первом фото задержанный так похож на одного артиста, который потом пошел на повышение.
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15.02.2022 10:26 Відповісти
А и действительно, похож
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15.02.2022 10:31 Відповісти
И кто єто конкретно , из мелькавших на телеєфирах ?
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15.02.2022 10:26 Відповісти
Краще би придивились до цієї соціалістичної гниди.

Оleksа_UA

Поки проросійськи політики та олігархи тікають в країни НАТО, Олександр Мороз вирушив до білорускього диктатора Лукашенка.

Приїхав і розповідає там про "внєшнєє управлєніє", а Лукашенко йому - що "запад ваюєт рукамі украінцев".

Відео:

https://twitter.com/Oleksa_UA66/status/1493292771016380417
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15.02.2022 10:28 Відповісти
Мороз - НАСТОЯЩАЯ ГНИДА ! 🤮
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15.02.2022 11:05 Відповісти
Половину цензора можно за обвинение в заголовке сажать.
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15.02.2022 10:28 Відповісти
Я думаю більше.
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15.02.2022 10:43 Відповісти
так покажите морду лица этого кацапоидного *******...
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15.02.2022 10:29 Відповісти
Против Зе ублюдка и сразу рука Мацквы?
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15.02.2022 10:41 Відповісти
Невже Шуфрич
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15.02.2022 10:30 Відповісти
ПєтуШарій?
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15.02.2022 10:48 Відповісти
Далеко не треба ходити агенти москви сидять в ВР ,це майже все ОПЗЖ всякі (ківа ,шуфрич ,рабінович,кузьмін ,новінський ,бужанський ,шевченко та інша шваль).
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15.02.2022 10:31 Відповісти
А зачем Фото заретушированное , - Места много занимает , нерационально Живете , что работает на врага , то это Плохо , и то что своих героев нужно видеть в лицо , а не в глаза.
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15.02.2022 10:31 Відповісти
повісити
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15.02.2022 10:32 Відповісти
Про зовнішнє управління говорять ледь не третина Верховной Ради, але їм ніхто підозр не висуває. А підписи збирати за імпічмент найвеличнішого це злочин?!
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15.02.2022 10:35 Відповісти
мало того - весь 112 канал, повним складом журнашлюх триндівших про це, зараз сидить на державному каналі РАДА.
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15.02.2022 10:44 Відповісти
Канал Р А Д А - шайка ********** та лесбіянок!
Гівно не тоне,воно весь час кудись пливе!
Падлюки!
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15.02.2022 12:20 Відповісти
погодився за грошову винагороду підробити понад мільйон підписів, нібито від імені українців

А нащо підроблять? Постій біля метро, попитай людей
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15.02.2022 10:37 Відповісти
Да еще и из рогатки стрелял!!! Это как Януковощ от яйца в обморок ********!
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15.02.2022 10:40 Відповісти
А по мне так правильно сделали.У нас бардак в єтом отношении-кацапоиды что хотят тут то и делают.
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15.02.2022 10:41 Відповісти
"Кто против Порошенко тот за Путлера!?" Теперь это примерил Зельбельдымухамедов?!
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15.02.2022 10:43 Відповісти
вот такие же как ты и наголосовали в 2019 стране ЗЕленого предателя, до сих пор вам, зеленой вате, и кремлевскому ху@лу Петя в щи ссыт ...
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16.02.2022 17:19 Відповісти
Только за то, что собирал подписи против величайшего, повинен смерти!
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15.02.2022 10:42 Відповісти
Фсбу всех проституток данью обложило уже?
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15.02.2022 10:43 Відповісти
а куратора и исполнителя предательства(вагнеровци)
искуственный дефицит энергоносителей (полная зависимсть от рф)
не выполнение гособоронзаказа (8 год войны)
кто то арестовывать будет?
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15.02.2022 10:43 Відповісти
наймав для "масовки" людей - вчерашние таксисты вспомнились.Такие же ватные.
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15.02.2022 10:45 Відповісти
А то, что встречался и обналичивал установлено и подтверждено или только "установлено"? А так то конечно, все правильно. Все, кто говорит, что Украина под внешним управлением и собирает подписи за отставку нашего Великого Президента, достойны самого серьезного наказания. Двадцатку ему влепить. Или хотя бы десятку. Как можно то? В такое то время?!!! Ведь Путин нападет!
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15.02.2022 10:45 Відповісти
То что в кабинете президента Зе сидит осведомительница засланного фсб Гоблиношвили и заместитель Ермака агент фсб...это так себе....а вот атера подставнго сразу в "ахенты" и подопечные лейтенанта Бакланова как "отличились" !
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15.02.2022 10:45 Відповісти
голобородько не справился..
в Украине надо упразднить должность президента, там все 30 лет были воры и позор Украины..
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15.02.2022 10:48 Відповісти
Еще на Беларусь кивают. И чем вы лучше?)
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15.02.2022 10:52 Відповісти
к киве вопросов нет да?
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15.02.2022 10:56 Відповісти
А де списки за імпічмент,я теж підпишусь?!
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15.02.2022 11:15 Відповісти
Кремлевско-коломойский Зелебобик и вся прочая их агентура на банковой и Грушевского - ценнейшие кадры Кремля. СБУ их защищает от народа Украины. Фактически, Украина уже давно оккупирована врагом еще со времен Кучмы.
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15.02.2022 11:26 Відповісти
За перебування під зовнішним впливом США і імпічмент медаль йому тра дати )
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15.02.2022 11:38 Відповісти
Я тоже не понял , а шо не так Зеленский должен уйти , по хорошему . И да Русня сильно влияет , через арохамий , кив на ОП
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15.02.2022 11:42 Відповісти
За импичмент недопрезидента подерживаю
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15.02.2022 11:50 Відповісти
ти ба якасу
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15.02.2022 11:54 Відповісти
Зачем подделывать подписи если их по честному можно достаточно собрать и даже больше чем нужно🤔
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15.02.2022 12:00 Відповісти
Как-то мелковато - подписи за импичмент, масштабнее надо - "переворот", ну и мотив - "ультранационалистические взгляды", "расовое преводсходство" над представителями власти.
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15.02.2022 12:40 Відповісти
Собирал подписи за импичмент президента -и что все кто за импичмент зэ-лупы теперь враги ?
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15.02.2022 13:32 Відповісти
Світився на телеканалах, але ні фото ні прізвища. Фейк.
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17.02.2022 12:42 Відповісти
 
 