Збирав підписи за імпічмент президента та просував ідею про "перебування України під зовнішнім управлінням": СБУ викрила проросійського агітатора. ФОТОрепортаж
Чоловік поширював вигідні Кремлю фейкові матеріали у ЗМІ та соціальних мережах. Також він організовував акції за заздалегідь підготовленим сценарієм російських кураторів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Встановлено, що громадянин, який позиціонував себе "журналістом" та "лідером думок", погодився на співпрацю з представниками РФ. Інструкції зловмисник отримував електронними каналами зв’язку, а оплату – через заборонені електронні гаманці. Так званий "журналіст" регулярно звітував перед своїми кураторами через спеціально створений Telegram-канал.
На початку його співпраці з кураторами він отримував вказівки нав’язувати прокремлівський погляд на події в Україні, маніпулювати суспільною думкою українців, насамперед напередодні важливих міжнародних зустрічей з країнами-партнерами.
Зокрема, він неодноразово виступав в ефірах російських і українських телеканалів, які зараз перебувають під санкціями, та просував ідею про нібито перебування України під зовнішнім управлінням, відкрито звинувачував українських військових в обстрілах мирного населення. Ті самі меседжі він проштовхував через рейтингові Telegram-канали, на що йому окремо виділяли фінансування.
Слідством встановлено, що зловмисник регулярно виїжджав за кордон для особистих зустрічей з російськими кураторами. З ними він обговорював деталі "інформкампаній" та отримував готівку для фінансування злочинних акцій.
У подальшому куратори зосередили його роботу на дестабілізації суспільно-політичної ситуації в України. Він почав організовувати фейкові проплачені протестні акції у столиці. Для цього, зокрема, наймав для "масовки" людей, які мали імітувати соціальне невдоволення чинною владою.
Останнє завдання "медійника" ‒ розпочати збір підписів за імпічмент чинного Президента. Зловмисник погодився за грошову винагороду підробити понад мільйон підписів, нібито від імені українців.
Співробітники СБУ затримали зловмисника. У рамках кримінального провадження, розпочатого за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, йому повідомлено про підозру. Під час обшуків правоохоронці виявили засоби зв’язку, комп’ютерну техніку, флеш-носії та накопичувачі, дані з яких підтверджують злочинну діяльність.
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Следующий шаг - арест за то, что недостаточно громко апплодировал.
Я сам ненавижу эту сиплую крысу, но давай будем объективными.
Кстати, "импичмент" по закону не делается "сбором подписей граждан Украины". А эта идея правильная и хорошая. Как думаешь: Почему Порошенко не инициировал такой закон во времена своего президентства?
Оleksа_UA
Поки проросійськи політики та олігархи тікають в країни НАТО, Олександр Мороз вирушив до білорускього диктатора Лукашенка.
Приїхав і розповідає там про "внєшнєє управлєніє", а Лукашенко йому - що "запад ваюєт рукамі украінцев".
Відео:
https://twitter.com/Oleksa_UA66/status/1493292771016380417
Гівно не тоне,воно весь час кудись пливе!
Падлюки!
А нащо підроблять? Постій біля метро, попитай людей
искуственный дефицит энергоносителей (полная зависимсть от рф)
не выполнение гособоронзаказа (8 год войны)
кто то арестовывать будет?
в Украине надо упразднить должность президента, там все 30 лет были воры и позор Украины..