Перша шпальта The Times: 79-річна Валентина Константинівська з Маріуполя проходить базовий курс поводження зі зброєю. ФОТО ДНЯ

Видання The Times опублікувало на першій шпальті матеріал про підготовку України до можливого вторгнення Росії.

Повідомляє Цензор.НЕТ.

Матеріал на першій шпальті проілюстрували фотографією 79-річної української пенсіонерки Валентини Константинівської з Маріуполя, яка проходить базовий курс поводження зі зброєю, готуючись до спротиву російському наступу.

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