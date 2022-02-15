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Новини Фото Війна
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Перша шпальта The Times: 79-річна Валентина Константинівська з Маріуполя проходить базовий курс поводження зі зброєю. ФОТО ДНЯ

Видання The Times опублікувало на першій шпальті матеріал про підготовку України до можливого вторгнення Росії.

Повідомляє Цензор.НЕТ.

Матеріал на першій шпальті проілюстрували фотографією 79-річної української пенсіонерки Валентини Константинівської з Маріуполя, яка проходить базовий курс поводження зі зброєю, готуючись до спротиву російському наступу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росія продовжує нарощувати війська: опубліковано нові супутникові знімки. ФОТОрепортаж

Перша шпальта The Times: 79-річна Валентина Константинівська з Маріуполя проходить базовий курс поводження зі зброєю 01

Автор: 

Маріуполь (3230) тероборона (386)


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Топ коментарі
+141
тупой кацапский плебс и их кацапские журнашлюхи ржали с тренировки наших соотечественников с деревянными автоматами - исходили на говно, предлагали деревянные патроны... а на самом деле эти фото - БЕСЦЕННЫ! они мигом разлетелись по всем мировым СМИ и показали западным людям, насколько серьёзно настроены наши люди и какого УВАЖЕНИЯ они заслуживают в своей борьбе против вонючих рсуких ублюдков!
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15.02.2022 11:32
+121
Тут дорога москалям закрита! Слава Україні!
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15.02.2022 11:13
+114
Бабусі - респект
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15.02.2022 11:14
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Тут дорога москалям закрита! Слава Україні!
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15.02.2022 11:13 Відповісти
тупой кацапский плебс и их кацапские журнашлюхи ржали с тренировки наших соотечественников с деревянными автоматами - исходили на говно, предлагали деревянные патроны... а на самом деле эти фото - БЕСЦЕННЫ! они мигом разлетелись по всем мировым СМИ и показали западным людям, насколько серьёзно настроены наши люди и какого УВАЖЕНИЯ они заслуживают в своей борьбе против вонючих рсуких ублюдков!
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15.02.2022 11:32 Відповісти
коментар відмічено як спам
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15.02.2022 12:02 Відповісти
недоразвитый, фото бабули с автоматом говорит о том, что не хватает бойцов! а фото бабули с деревянным автоматом, говорит о том, что люди готовы зубами перегрызть рсуким глотки
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15.02.2022 14:25 Відповісти
Ты диванное сыкло на фронт конечно не поедешь, я бы тебе засунул этот автомат деревяный в сраку может поумнел бы и понял что это дешевый глупый пафос не помогает зашищать страну, а выставляет ее на посмещище. Удивительно, что тебя лайкнуло сто человек, таких же комнатных вояк как и ты истеричных бабенок в мужском обличье.
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15.02.2022 17:47 Відповісти
не визжи, истеричка! людям же смешно!
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15.02.2022 17:52 Відповісти
Чувачок эту ветку уже не видят можешь не работать на публику . Ты бездельник раз пишешь миллиард постов, я тебя еще достану глупая девка, здесь на этос эм форуме я выведу тебя на чистую воду.
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15.02.2022 18:07 Відповісти
Тримайся, нам зараз потрібен кожен.
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16.02.2022 00:50 Відповісти
пропан це прока.цапський представник біологічного сміття, не заслуговує на спілкування з ним!
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17.02.2022 08:22 Відповісти
А ты из окопа телеграфируешь, я правильно понял?
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16.02.2022 15:50 Відповісти
из Ольгино воняет Пропан, не хочет за ***** дохнуть.
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16.02.2022 15:55 Відповісти
Символично,что у бабушки фамилия русская.
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16.02.2022 12:21 Відповісти
кацап, а что ты не комментируешь https://www.google.com/search?q=%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+41&client=firefox-b-d&sxsrf=APq-WBubGv1oH3c9AiJAyCKTXOt03r5dKg:1644932290321&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjU9N-m6oH2AhWXzYsKHVc2DZkQ_AUoAnoECAEQBA&biw=1512&bih=794&dpr=1.11 ЭТО !?
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15.02.2022 15:39 Відповісти
Бабусі - респект
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15.02.2022 11:14 Відповісти
Стріляє без окулярів? Молодєць Є- Бабуся.!!!
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15.02.2022 11:15 Відповісти
Є-є-є халі-галі.
Москаля ми їбалі.
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16.02.2022 19:15 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=BuOJp0idBHU https://www.youtube.com/watch?v=BuOJp0idBHU

💥В ОРУЖЕЙНЫХ МАГАЗИНАХ ПУСТО, ПЕНСИОНЕРЫ УЧАТСЯ СТРЕЛЯТЬ: КАК УКРАИНЦЫ ГОТОВЯТСЯ ВОЕВАТЬ
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15.02.2022 11:31 Відповісти
А в то же время, Ленка-пополченка готовит мороженную скумбрию для мужа и своих личинок по 8 гр. за кило, в самом сердце Италии. При чём готовит по справочнику безбарьерности.
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15.02.2022 11:32 Відповісти
Ваш фейк про її перебування в Італії вже повністю розвінчано, міняйте методички.
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15.02.2022 11:51 Відповісти
Фейк?
Или вон то, не понятное видео зелёного ушлёпка и его шиксы это доказательство?
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15.02.2022 11:57 Відповісти
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15.02.2022 11:14 Відповісти
мангал моделі "печений бурят"
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15.02.2022 11:16 Відповісти
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15.02.2022 11:28 Відповісти
Слава Україні ! Смерть ворогам !
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15.02.2022 11:14 Відповісти
*******.
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15.02.2022 11:15 Відповісти
а презедентом Е-банько)
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15.02.2022 11:16 Відповісти
Валентині Костянтинівні-величезна повага...Поцрєотам-читати обов'язково...
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15.02.2022 11:15 Відповісти
В. Константинівська.
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15.02.2022 11:26 Відповісти
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15.02.2022 11:15 Відповісти
ракоцапи, куди ви лізете?
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15.02.2022 11:15 Відповісти
Написали бы еще, что она разговаривает на русском - у кацапов от этого рвёт шаблон !
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15.02.2022 11:16 Відповісти
Отака бабуся з калашем... і аж 216 депів у ВР
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15.02.2022 11:16 Відповісти
Справжня бандерівка!
Слава Україні!
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15.02.2022 11:17 Відповісти
hell yeah-babysia
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15.02.2022 11:17 Відповісти
...і це ще смартфон не отримала є-бабуся.
А серйозно - саме так і має виглядати інформаційна війна по відношенню до мордору.
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15.02.2022 11:25 Відповісти
Долгих лет. Обычно на старости выходят из ума, а тут наоборот обучение кстати это то, что не даёт мозгу стареть и деградировать. Как только вы перестаете учиться, считайте что ваш мозг начал деградировать, хоть вам 16, хоть 30, хоть 80.
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15.02.2022 11:27 Відповісти
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15.02.2022 11:31 Відповісти
Бабушке терять нечего. Либо погибнет под ударами артиллерии либо погибнет с оружием в руках и парочкой ватников.

(это в случае боевых действий, которых может не быть, потому что Путлер какие-то войска отводит)
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15.02.2022 11:33 Відповісти
Мариупольцы на практике знают и артиллерию и ватников, поэтому и не особо бояться.
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15.02.2022 11:40 Відповісти
не боятся только дураки. говорю тебе как коренной мариуполец. сам то видел кровь, кишки, дерьмо, блевоту? под градом бывал?? пзц, читаю и *******. тут что школьники одни?
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15.02.2022 12:09 Відповісти
Лично я не был. Мой кум воевал с июля 2014 под Мариуполем. Ушел на дембель в конце 2017 подполковником и все видел и учавствовал.
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15.02.2022 12:12 Відповісти
так ты за себя говоришь или за васю? пзц парни. дай бог мира. война это страшно, поперву многие ссутся под себя! но вы же молодые, крутые. дай бог Вам всего самого доброго. Ну и шоб ***** здохло.
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15.02.2022 12:20 Відповісти
Женя, а у нас выхода другого нет кроме того чтобы защищать Батькивщину зі зброєю в руках
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17.02.2022 12:29 Відповісти
Може досить клоунади? Яка бабушка з автоматом у руках?
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15.02.2022 11:44 Відповісти
Сьогодні кожний сам вирішує, що буде робити. Боронити Україну, тікати чи "Начальству виднее.."
Якщо не хочеш воювати - відійди не заважай або валі на х%%%й.
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15.02.2022 11:38 Відповісти
***
- Сосед, Вы бежать будете?
- А куда мне бежать? У меня куры, свиньи, огород... кот, собака... пулемет..
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15.02.2022 12:17 Відповісти
"Куди преш, москалю?!": У мережі з'явились яскраві фотожаби про реакцію українців на російську загрозу

Читать полностью на https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_society-ukr/full/1502-kudi-presh-moskalyu-u-merezhi-zyavilis-yaskravi-fotozhabi-pro-reakciyu-ukrainciv-na-rosijsku-zagrozu
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15.02.2022 18:34 Відповісти
тикати? ну ты погорячился. сцыкуны, олигархи и предатели сбегут. а мне некуда бежать. Я на своей земле в своей стране. так шо, хотите получить что-то мое? придется меня убить, для начала!
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15.02.2022 12:48 Відповісти
Я прихильник тер оборони і вважаю що усім треба озброюватися і мати зброю. Але в 79, ще й жінка... ну навіще це? Дідам до 70 ще можна і то не всім.
Навіщо все доводити до абсурду, розум є?
Це щоб поглузувати?
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15.02.2022 11:39 Відповісти
Одна ця фотка для України принесла на порядок більше користі чим все МЗС з кулєбами і пристайками
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15.02.2022 11:43 Відповісти
Переважно з Клімкіним.
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15.02.2022 13:11 Відповісти
Клімкін успішно тримав дипломатичний фронт всі 5 років... Зелене жалюгіддя не протрималось і пару місяців....
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15.02.2022 13:21 Відповісти
Успішне аж задуже. Території з петром поздавали, дипломатів у провідних країнах не поставили, а зелене дурне провернуло за рік те, чого петро й мріяти не міг. Втер носа великому дипломату.
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15.02.2022 13:32 Відповісти
Що саме "повернуло"? Конкретно Скільки кілометрів територіі?
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15.02.2022 13:48 Відповісти
Вы скачете, как блоха на собаке, с дипломатического фронта на территории.
Не потерял ни 1 см2 Украины. А на дипломатическом фронте успехи очевидны всем здравомыслящим людям. Это и сплоченна коалиция Запада, и конкретная военная помощь и даже Украине стали доверять финансовую помощь, т.к. они видят, что ее не разворуют, как предшественники!
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15.02.2022 14:21 Відповісти
Придурошный с кокошнИком.... Ты читать умеешь, или только писать? Я уточнила, сколько километров украинской земли с помощью видосиков было деоккупировано клоуном и его шапито? Конкретно???
А "дипломатические " мемы от зеленского "литаки лэтять - будэм всех бомбить " - это вообще уже на года.... Кстати, когда клоун и его друг беня вернут "честно" украденные через ПриватБанк миллиарды ?
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15.02.2022 15:17 Відповісти
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15.02.2022 22:43 Відповісти
и Порошенко рядом...он такие фото любит
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16.02.2022 17:03 Відповісти
А що краще - померти від старості, померти від раку, чи померти захищаючи внуків від кацапні?
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15.02.2022 11:48 Відповісти
Що краще що не краще я не знаю.
А як померти то вже вирішує випадок, а ви можете посприяти чи запобігти, кожен сам вирішує що йому робити і як, ви всі дуже розумні.
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15.02.2022 12:14 Відповісти
Ее что, заставляли? Нет. Или должны были не пущать? Это иллюстрация. Иллюстрация для всего мира, ведь лучше один раз увидеть...
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15.02.2022 11:50 Відповісти
Ну якщо іллюстрація чи пропаганда тоді ок приймається - мої вибачення. Але попереджую - більше будуть глузувати, пропаганда невдала.
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15.02.2022 12:16 Відповісти
Поглузує хіба що скабєєва з її глядачами. В усьому світі побачать, що в Україні усі готуються до відбиття атаки, а це цінується більше аніж ********** зливного бачка
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15.02.2022 13:16 Відповісти
Махрова пропаганда звичайно, але корисна для України. Західні рожеві поні таке *******.
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15.02.2022 11:46 Відповісти
Если старушка положит 5 кацов, это будет уже хорошо. Конечно даже если на фронт её не отправят, сможет заниматься надзором за пленными кацапскими личинками в лагере.
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15.02.2022 11:50 Відповісти
Что вы делаете?У скабеихи же пердак разорвёт.
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15.02.2022 11:57 Відповісти
Да еще у женщины прическа и маникюр на руках! И они думают нас победить )))
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15.02.2022 12:12 Відповісти
Глупцы...у нас даже на Майдан 2014 года женщины несли шины в руках, причем одеты были и в норковые шубы, и на каблуках...
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15.02.2022 13:24 Відповісти
Я вчера слушал британское радио LBC, там был час про Украину. ведущий обратил внимание на статью в the times с этой бабулей. Слышали бы вы с каким восхищением он рассказывал о ней!
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15.02.2022 12:04 Відповісти
Євген Дикий: Перші 48 годин війни будуть вирішальними. Вони визначать переможця

15.02.2022, 11:52 • 52 • https://uainfo.org/blognews/1644917631-evgen-dikiy-pershi-48-godin-viyni-budut-virishalnimi-voni.html#mc-container 0

Фото - https://www.facebook.com/24th.brigade/?__tn__=kK*F 24 ОМБр імені короля Данила

Я не знаю, почнеться велика війна завтра, в ніч на середу чи ще на тиждень пізніше. Також не знаю, чи взагалі вона почнеться цього року, чи зусиллями союзників відтермінується на довше. Цього наразі не знає ніхто у світі.

Натомість я досить добре уявляю, хто визначить перебіг цієї війни та переможця у ній. Ці хто - ми з вами, ми усі, а не лише хлопці й дівчата із передових частин ЗСУ. Визначальною буде наша поведінка у перші 48 годин навали, далі все піде за інерцією і з практично неминучим результатом - в той або інший бік, - пише біолог, екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий для "https://soc.obozrevatel.com/ukr/nashi-48-godin-yaki-virishuyut-use.htm?fbclid=IwAR3GXnCgffAEgwqxpg-5955w7lmFAYsZw7N5Bnx_SxGNpVIZyvLB2q2v3oY Обозреватель ", інформує https://uainfo.org/ UAINFO.org .

Якщо ми всі разом гідно протримаємось ці перші дві доби - далі зможемо відмобілізовувати всі ресурси немаленької 40-мільйонної країни, а союзники надаватимуть таку допомогу, порівняно з якою нинішня видаватиметься демо-версією. І якими б значними не були наші втрати, скільки б часу не зайняла "реконкіста", підсумок війни буде однозначним: наша перемога, повернення і окупованих зараз земель, і тих, які встигнуть окупувати на початку нової інвазії. Будуть і репарації, якщо на карті світу залишиться Росія, з якої можна буде їх запитати. Що, до речі, не факт.

Якщо ж наш опір буде таким, як свого часу у Криму, або як опір афганської армії талібам, тоді росіяни переможно пройдуть до наших західних кордонів, а союзники будуть зайняті виключно евакуацією своїх громадян.

Чому я пишу такі ніби очевидні та банальні речі? Бо на вихідних наслухався міркувань цілого українського полковника про те, що "якщо нагорі не домовляться, то у росіян така сила, що опір позбавлений сенсу". Трохи шокований діалогом, я пообдзвонював друзів. Дізнався, що подібні офіцерські розмови геть не поодинокі (сподіваюсь, хоча б не масові). На жаль, мій досвід 2014 року свідчить, що саме серед тих, кому ми з вами роками платимо податки за наш захист, аномально багато подібних капітулянтів, бо ж вони, бачте, вчилися у всяких спецкакодєміях, де совкові генерали вчили їх про непереможність РФ, і що результати будь-якої війни визначаються виключно співвідношенням танків та літаків противників (хоч навіть шкільний курс світової історії показує, що все не так однозначно).

Читайте також: https://uainfo.org/blognews/1644915452-rosiya-zayavila-shcho-povertae-viyska-z-pid-********-u-mistsya.html Росія заявила, що повертає війська з-під України у місця постійної дислокації

Я не вчився у спецкакодєміях, навіть військову катедру не закінчував. Натомість радянські та російські танки вперше зустрічав у Вільнюсі у 1991-му, вдруге у Грозному у 1995-му, втретє у нас на Луганщині. В усіх випадках у нас не було ні "Джавелінів", ні "Стінгерів". Незалежна Литва вистояла та дочекалась визнання світом, наразі вже допомагає нам "Стінгерами" та "Джавелінами". Чечня, розміром з Київську область, з розгромним рахунком виграла першу війну з Московією. На жаль, чеченці програли Кремлю гібридну інформаційну війну, їх змогли демонізувати та ізолювати. Покинута всім світом крихітна Ічкерія впала під тиском другої навали, але загалом на те, щоб приборкати країну з населенням меншим за Оболонь чи Виноградар, у "непереможної" Імперії Зла пішло ціле десятиліття. Нашу ж ближчу історію читачі сподіваюсь пам'ятають не гірше за мене.

Окремо хочу акцентувати на моєму скромному чеченському досвіді. Серед найбільших жахіть, якими лякає нас Росія і які, судячи з усього, дійсно паралізуюче діють на таких от наших горе-полковників, є загроза повітряних ударів. Бомбардування - це те, чого нам на щастя не випало у 2014-му, і те, що дійсно може стати нашою проблемою у масштабній війні. Для більшості наших ветеранів, які на власному досвіді переконались, що на землі московити з бурятами аж ніяк не супермени, загроза авіаударів видається чимось геть незнайомим, а отже і потенційно страшним. Мені випало бути одним з небагатьох українців, хто в Чечні побував і під килимовими бомбардуваннями, і під точковими авіаударами, і під гелікоптерними атаками. Траплялись і "сушки", і "тушкі", "грачі" та "крокодили". Так от, як там у класика, "слюхай сюда, ща отсюда будєт проістєкать".

По-перше, забувайте все, що ви бачили у голівудському кіно або у документалці з бомбардувань Югославії чи Іраку. До нас прилетять не стрімкі натівські "стелси" із високоточними керованими ракетами. Над нашими головами з'являться старі іржаві совкові "єроплани", які скидатимуть такі само старі шматки вибухівки з точністю "в білий світ, як в копієчку". Вони здатні працювати виключно по площах, а не по точках, і щоб реально суттєво нам дошкулити, у них піде до біса вильотів. У Чечні та Сирії вони могли дозволити собі місяцями безкарно "утюжити" по площах, бо проти них були партизани із голою "стрілковухою", без жодних натяків на ППО - і то якийсь серйозний військовий ефект було досягнуто за тривалий час. Цього разу у них не буде такого часу, а у нас буде ППО - ситуація кардинально відмінна від звичних москвинам каральних операцій.

По-друге, вони направду лякливі. Якщо гарматне м'ясо Імперія ніколи не жаліла та не жалітиме, то от за дорогою технікою вони побиваються всерйоз. Особливо зараз, коли внаслідок санкцій та війни з Україною практично втратили можливість випускати на заміну нову. Тож зухвалими будуть лише перші удари, до того як кілька "пташечок" будуть нами підбиті. Після цього вони стають вкрай боязкими. І до цілей близько не підлітають, працюють з безпечної відстані - а отже ще менш влучно.

Читайте також: https://uainfo.org/blognews/1644913895-putin-planue-povaliti-vladu-v-kievi-ta-povernuti-rf-status.html%D0%BC Путін планує повалити владу в Києві та повернути РФ статус супердержави - ексглава розвідки Ізраїлю

То що, бомбардування це геть не страшно? Звісно страшно. Так само як страшно, коли в тебе вперше намагаються поцілити з танкової гармати, як страшно під першим артобстрілом, під першими мінами чи "градами". А далі так само - звикаєш. Страх залишається, але стає звичним, щоденним, буденним, а головне - контрольованим, а не панічним. Як жартував наш ротний, "очкують всі!". "Очкують", але продовжують робити свою справу. Аж допоки "очкувати" не почне ворог. Але… Але так це все виглядатиме на фронті.

Насамперед авіаудари одразу зітруть межу між фронтом і тилом. Межу, яка встановилась навесні 2014-го і досі тримається непорушно. Відстань до війни не можна буде виміряти у кілометрах. Вона вриватиметься в глибокий тил за лічені хвилини, необхідні для підльоту. І саме у цьому головна небезпека перших 48 годин.

Якщо нашою реакцією на перші бомби в тилу буде паніка та "пропало всьо!", скоро потому "всьо" дійсно пропаде. Без нормального організованого тилу, із хаосом за спиною, ЗСУ буде вкрай складно відбивати наступ ворога, і до істеричного лементу переляканих цивілів органічно додадуться "професійні" голоси таких полковників, як той, що "надихнув" мене на цей текст. У такій ситуації найкращим варіантом для нас був би "мир" подібний до "миру" між Грузією та РФ у 2008, але не маємо ілюзій: на дворі не 2008 рік, ставки незрівнянно вищі, і навіть такого "миру" нам Путін не подарує. Він прийде для того, щоб "остаточно вирішити українське питання", а не заради якогось шматка території.

Якщо ж ми витримаємо, і реакцією на перші бомби стане не паніка, а здорова ненависть та самоорганізація - все буде добре. Якщо хлопці та дівчата на передовій побачать за собою справжній тил, організований, готовий виставляти резерви замість загиблих та поранених, доправляти все необхідне воюючим частинам, тил, який під час нальотів ховається по підвалах, але одразу після нальоту виринає назовні та продовжує працювати задля фронту - такий тил не зраджують, навіть за наказом якого-небудь імпотентного полковника. Совість не дозволяє.

А для заміни тих військових частин, які все ж таки повірять совкам, вихованим на міфах про "нєпабєдімую та лєгєндарную", і розбіжаться у вирішальні перші дві доби, ми маємо бути готовими за цей же час виставити не меншу кількість резервістів та добровольців, притому виставити самі, не чекаючи поки "розчухаються" військомати. У архаїчному світі наших військкоматів 48 годин - це час за який в кращому разі отримують "з центру" інструкції та починають їх неквапно вивчати, у війні ХХІ століття 48 годин визначають переможця.

Ці 48 годин покажуть, хто на що здатний. Покажуть на всіх рівнях - від верховного головкома до рядового. Не меншою мірою це стосує
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15.02.2022 12:04 Відповісти
Молодец женщина!
Таймс работает на пиар машину СЩА с этим фото, но это неважно, аплодируем 79 летней Валентие Константиновской
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15.02.2022 12:09 Відповісти
Коли перестають відбуватися "авіакатастрофи", "вибухи в метро" і "теракти в Бостоні"... у мене завжди починає холодок йти поза плечі. Бо я розумію, що всіх цехових акторів розібрали на мегапостановку. Чи це пландемія з космонавтами, які з сиренами на швидких їздять по нічних вулицях великих міст... Чи це "бабуся з калашом" на перших шпальтах найбільших світових видань...
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15.02.2022 12:13 Відповісти
Украинская бабушка, и наш украинский акробат, трижды уклонист, чувствуете разницу?
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15.02.2022 12:15 Відповісти
Більше -депутат кива в Іспанії,та бабця з калашем в Маріку..
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16.02.2022 13:04 Відповісти
Зєлю плющить. Там мав бути він..., але ніколи не буде...
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15.02.2022 12:15 Відповісти
На єйо мєстє должен бил бить я!
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15.02.2022 13:20 Відповісти
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15.02.2022 12:17 Відповісти
Бабулька - молодец. И правильно делает : и так прожила "уже больше, чем меньше", терять особо нечего (плюс или минус 5-7 лет погоды не сделает), детей-внуков вырастила, может уже и правнуки бегают, им надо обеспечить спокойную жизнь без всяких там Моторыл, за это можно и рискнуть своей головой. Респект бабуле.
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15.02.2022 12:46 Відповісти
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15.02.2022 12:55 Відповісти
молодец!!!
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15.02.2022 13:06 Відповісти
Для маленькой справки. Когда чуть больше 200 лет назад Россия оккупировала Крым, оккупанты переселили с полуострова местных греков. Мариуполь - это город греческих депортантов из Крыма.
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15.02.2022 13:42 Відповісти
******* в дії. Респект!
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15.02.2022 14:08 Відповісти
информационную войну ******** проиграла... уже... скоро будем их на ноль множить, как говорил один, ныне покойный
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15.02.2022 20:14 Відповісти
На днях з,ясую, чи в нас проводиться навчання з оборони. Мені дійсно лячно, і хоробрості небагато, але мої діти повинні щасливо і довго жити. А ще у мене 2коти, 2 собаки і ще кіт+собака ( у дітей). Мушу їх захищати. Піду таки вчитися. Якщо буде війна, в якості трофеїв може рабами забирать? А, з іншого боку, нафіга їх годувать - все одно тільки зомбоящик замість мізків та незнікаюча ненавість до українців - тоді краще мати компост
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16.02.2022 11:33 Відповісти
В 2022 році завдяки Байдену і Джонсону трапилось, те чого не було з 2014 року: переважна більшість громадян зрозуміли звідки йде загроза, усвідомили чия зброя може принести смерть близьких і руйнування. Це великий перелом у свідомості. Настав час вводити візовий режим з рф.
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17.02.2022 01:10 Відповісти
 
 