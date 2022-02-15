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На будівлі мерії Риги встановили прапор України та підсвітку в синьо-жовтих кольорах. ФОТОрепортаж

Синьо-жовтий прапор вивісили 14 лютого на будівлі мерії столиці Латвії Риги на знак солідарності з Україною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук посольства України у Латвії.

"На знак солідарності керівництва та жителів Риги з Україною, яка зараз протистоїть російській агресії, посол України в Латвії Олександр Міщенко разом з головою Ризького самоуправління Мартиньшсом Статісом та віцемером Риги Едвардсом Смілтенсом урочисто встановили прапор України на будівлі Ризької міської ради", – йдеться в повідомленні.

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На будівлі мерії Риги встановили прапор України та підсвітку в синьо-жовтих кольорах 01
На будівлі мерії Риги встановили прапор України та підсвітку в синьо-жовтих кольорах 02
На будівлі мерії Риги встановили прапор України та підсвітку в синьо-жовтих кольорах 03

Дипломати вказали, що "латвійська сторона підтвердила незмінну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та наголосили, що Україна не одна у своїй боротьбі за незалежність з російською агресією".

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Як повідомляється, прапор України та підсвітка в українських кольорах на будівлі мерії Риги будуть до 20 лютого.

Латвія (1347) Рига (58) прапор (482)


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Респект-дякуємо за підтримку браття...
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15.02.2022 11:17 Відповісти
Молодцы, знают что у скрепных скрепа треснет))

А наши.... писала блогересса(или как модно щас?) - ездила в Австрию когда сбили наш Ил-76 - так на нашем же посольстве даже ленточки черной не было на флаге, не говоря уже о приспускании.
И как это назвать.... ну ладно, воздастся и т.д., да-да.
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15.02.2022 11:19 Відповісти
🇱🇻💙💛
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15.02.2022 11:23 Відповісти
Paldies!
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15.02.2022 11:28 Відповісти
Paldies!!!
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15.02.2022 11:35 Відповісти
За!!
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15.02.2022 13:42 Відповісти
labai ačiū už broliškų tautų paramą
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15.02.2022 12:16 Відповісти
Ни хера не понял, НО я ЗА!
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15.02.2022 13:41 Відповісти
Спасибо Братьям и Сестрам из Латвии и всей Прибалтики!

Спасибо Польше, Англии, Турции, Чехии и всем кто с нами!

Спасибо нашему честному не коррумпированному Президенту Зеленскому В.!!!

Позор беглицам с прокацапской опзж и это мусорное ведро нужно выкинуть и запретить
это "г" как ранее запретили коммуняк краснозадых!!!!

За венгрию и германию - все понятно, они писюны хитрозадо-сцикливо-затурбованные((
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15.02.2022 16:26 Відповісти
 
 