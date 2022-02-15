На будівлі мерії Риги встановили прапор України та підсвітку в синьо-жовтих кольорах. ФОТОрепортаж
Синьо-жовтий прапор вивісили 14 лютого на будівлі мерії столиці Латвії Риги на знак солідарності з Україною.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук посольства України у Латвії.
"На знак солідарності керівництва та жителів Риги з Україною, яка зараз протистоїть російській агресії, посол України в Латвії Олександр Міщенко разом з головою Ризького самоуправління Мартиньшсом Статісом та віцемером Риги Едвардсом Смілтенсом урочисто встановили прапор України на будівлі Ризької міської ради", – йдеться в повідомленні.
Дипломати вказали, що "латвійська сторона підтвердила незмінну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та наголосили, що Україна не одна у своїй боротьбі за незалежність з російською агресією".
Як повідомляється, прапор України та підсвітка в українських кольорах на будівлі мерії Риги будуть до 20 лютого.
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А наши.... писала блогересса(или как модно щас?) - ездила в Австрию когда сбили наш Ил-76 - так на нашем же посольстве даже ленточки черной не было на флаге, не говоря уже о приспускании.
И как это назвать.... ну ладно, воздастся и т.д., да-да.
Спасибо Польше, Англии, Турции, Чехии и всем кто с нами!
Спасибо нашему честному не коррумпированному Президенту Зеленскому В.!!!
Позор беглицам с прокацапской опзж и это мусорное ведро нужно выкинуть и запретить
это "г" как ранее запретили коммуняк краснозадых!!!!
За венгрию и германию - все понятно, они писюны хитрозадо-сцикливо-затурбованные((