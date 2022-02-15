На будівлі мерії Риги встановили прапор України та підсвітку в синьо-жовтих кольорах. ФОТОрепортаж

Синьо-жовтий прапор вивісили 14 лютого на будівлі мерії столиці Латвії Риги на знак солідарності з Україною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук посольства України у Латвії.

"На знак солідарності керівництва та жителів Риги з Україною, яка зараз протистоїть російській агресії, посол України в Латвії Олександр Міщенко разом з головою Ризького самоуправління Мартиньшсом Статісом та віцемером Риги Едвардсом Смілтенсом урочисто встановили прапор України на будівлі Ризької міської ради", – йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Латвія готова прийняти до 10 тисяч біженців з України у разі вторгнення РФ







Дипломати вказали, що "латвійська сторона підтвердила незмінну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та наголосили, що Україна не одна у своїй боротьбі за незалежність з російською агресією".

Також читайте: Латвія хоче направити в Україну військових інструкторів

Як повідомляється, прапор України та підсвітка в українських кольорах на будівлі мерії Риги будуть до 20 лютого.