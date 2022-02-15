Меморандум про відновлення євроколії до кордону з Польщею підписали у Львові, - ОДА. ФОТО
На Львівщині переходять до практичної реалізації проєкту з відновлення 8-кілометрового відрізку євроколії між Рава-Руською та Держкордоном, що дозволить забезпечити швидкісне швидкісне залізничне сполучення між Києвом та Варшавою.
Про це у Facebook повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький, передає Цензор.НЕТ.
У вівторок, 15 лютого, відповідний меморандум підписали усі сторони, які братимуть участь у відбудові цієї залізничної ділянки, - члени правління Укрзалізниці, голова Львівської ОДА, а також голови Рава-Руської та Добросинсько-Магерівської громад.
Проєкт реалізовуватиметься у межах програми "Велике будівництво".
"Загальний проєкт передбачає будівництво євроколії між Варшавою та Києвом через Львів. Першим його етапом має стати прокладання нового 8-кілометрового відрізка вузькоколійки між Рава-Руською і Держкордоном", - пояснив Козицький.
За його словами, одразу після підписання меморандуму фахівці приступають до розробки проєктної документації вартістю 4 млн гривень.
Раніше вже повідомлялося, що реконструкцію євроколії Рава-Руська – Держкордон (Гребенне) було підтримано також польськими партнерами.
Ця ділянка євроколії на Львівщині не експлуатується з 2005 року. Реконструкції уже потребують і самі колії, і вокзал у Рава-Руській. Реалізувати проєкт передбачається за два роки.
Зараз ширина залізничної колії на ділянці Рава-Руська – Гребенне – Варшава становить 1435 мм (це європейський стандарт). Водночас між станціями Львів та Рава-Руська, як і по всій Україні, - 1520 мм. Різниця в ширині колій є причиною вимушеної затримки, яка необхідна для того, щоб переустановити візки рухомого складу.
Найкоротшим та найзручнішим залізничним сполученням (339 км) між Варшавою та Львовом є шлях через прикордонний перехід Гребенне – Рава-Руська.
Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, програма Володимира Зеленського передбачає запуск швидкісного залізничного сполучення між столицями України та Польщі.
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Взагалі, не в колії річ. Країни Балтії не перейшли, але це не заважає їм бути частиною цивілізованого світу.
Але ж наша країна значно більша. Гріх не перебудувати.
Найбільш серйозна річ -- це системи керування і сигналізації, які с****й совок, звісно, зробив несумісними з європейськими. Ну й три кіловольти постійного струму, які хтозна чого досі є в Україні, і через які Україна постійно має думати про "двосистемні електровози" всередині країни, замість того, щоб викинути нарешті совкові випрямлячі і уніфікувати всю країну на 25 кВ змінного струму.
Про проєкт Rail Baltica чули?
Ключове слово "проєкт". І все робитиметься коштом ЄС. Самі вони не поспішали негайно переходити.
До кінця цього десятиліття збудують Каунас-Рига-Таллінн (через Пярну). Принаймні, дуже хотілося б у це вірити.
Цікаво, а Ви порахували кошти? Скільки вийшло?
Може не у коштах взагалі справа, а в тому, що у коє-кого з рашкою і білорашкою "ґешефт", що вимірюється сотнею товарних вагонів за день?
потрібно всі колії, що йдуть з міст поблизу кордону до ЄС ,переробити на євроколію.
І робити всі вивантаження - завантаження на нашій території.