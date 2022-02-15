Меморандум про відновлення євроколії до кордону з Польщею підписали у Львові, - ОДА. ФОТО

На Львівщині переходять до практичної реалізації проєкту з відновлення 8-кілометрового відрізку євроколії між Рава-Руською та Держкордоном, що дозволить забезпечити швидкісне швидкісне залізничне сполучення між Києвом та Варшавою.

Про це у Facebook повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький, передає Цензор.НЕТ.

У вівторок, 15 лютого, відповідний меморандум підписали усі сторони, які братимуть участь у відбудові цієї залізничної ділянки, - члени правління Укрзалізниці, голова Львівської ОДА, а також голови Рава-Руської та Добросинсько-Магерівської громад.

Проєкт реалізовуватиметься у межах програми "Велике будівництво".

"Загальний проєкт передбачає будівництво євроколії між Варшавою та Києвом через Львів. Першим його етапом має стати прокладання нового 8-кілометрового відрізка вузькоколійки між Рава-Руською і Держкордоном", - пояснив Козицький.

За його словами, одразу після підписання меморандуму фахівці приступають до розробки проєктної документації вартістю 4 млн гривень.

Раніше вже повідомлялося, що реконструкцію євроколії Рава-Руська – Держкордон (Гребенне) було підтримано також польськими партнерами.

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Ця ділянка євроколії на Львівщині не експлуатується з 2005 року. Реконструкції уже потребують і самі колії, і вокзал у Рава-Руській. Реалізувати проєкт передбачається за два роки.

Зараз ширина залізничної колії на ділянці Рава-Руська – Гребенне – Варшава становить 1435 мм (це європейський стандарт). Водночас між станціями Львів та Рава-Руська, як і по всій Україні, - 1520 мм. Різниця в ширині колій є причиною вимушеної затримки, яка необхідна для того, щоб переустановити візки рухомого складу.

Найкоротшим та найзручнішим залізничним сполученням (339 км) між Варшавою та Львовом є шлях через прикордонний перехід Гребенне – Рава-Руська.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, програма Володимира Зеленського передбачає запуск швидкісного залізничного сполучення між столицями України та Польщі.

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