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Меморандум про відновлення євроколії до кордону з Польщею підписали у Львові, - ОДА. ФОТО

На Львівщині переходять до практичної реалізації проєкту з відновлення 8-кілометрового відрізку євроколії між Рава-Руською та Держкордоном, що дозволить забезпечити швидкісне швидкісне залізничне сполучення між Києвом та Варшавою.

Про це у Facebook повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький, передає Цензор.НЕТ.

У вівторок, 15 лютого, відповідний меморандум підписали усі сторони, які братимуть участь у відбудові цієї залізничної ділянки, - члени правління Укрзалізниці, голова Львівської ОДА, а також голови Рава-Руської та Добросинсько-Магерівської громад.

Проєкт реалізовуватиметься у межах програми "Велике будівництво".

"Загальний проєкт передбачає будівництво євроколії між Варшавою та Києвом через Львів. Першим його етапом має стати прокладання нового 8-кілометрового відрізка вузькоколійки між Рава-Руською і Держкордоном", - пояснив Козицький.

За його словами, одразу після підписання меморандуму фахівці приступають до розробки проєктної документації вартістю 4 млн гривень.

Раніше вже повідомлялося, що реконструкцію євроколії Рава-Руська – Держкордон (Гребенне) було підтримано також польськими партнерами.

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Ця ділянка євроколії на Львівщині не експлуатується з 2005 року. Реконструкції уже потребують і самі колії, і вокзал у Рава-Руській. Реалізувати проєкт передбачається за два роки.

Зараз ширина залізничної колії на ділянці Рава-Руська – Гребенне – Варшава становить 1435 мм (це європейський стандарт). Водночас між станціями Львів та Рава-Руська, як і по всій Україні, - 1520 мм. Різниця в ширині колій є причиною вимушеної затримки, яка необхідна для того, щоб переустановити візки рухомого складу.

Найкоротшим та найзручнішим залізничним сполученням (339 км) між Варшавою та Львовом є шлях через прикордонний перехід Гребенне – Рава-Руська.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, програма Володимира Зеленського передбачає запуск швидкісного залізничного сполучення між столицями України та Польщі.

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Меморандум про відновлення євроколії до кордону з Польщею підписали у Львові, - ОДА 01
Меморандум про відновлення євроколії до кордону з Польщею підписали у Львові, - ОДА 02

Автор: 

залізниця (1505) Велике будівництво (741) Львівська область (2425)


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Топ коментарі
+7
Чому би нам не переходити на євроколію всією країною ?
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15.02.2022 14:10
+5
Враховуючи стан полотна яке потребує заміни на ******* безшовного типу то можна почати перехід на евроколію. Тим більше що це сприятиме суттєвому зменшенню трафіку з сторони **********. І суттєво ускладнить логістику окупантів в випадку війни.
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15.02.2022 14:26
+3
Все одно треба переходити.
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15.02.2022 14:14
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Чому би нам не переходити на євроколію всією країною ?
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15.02.2022 14:10 Відповісти
Московія буде проти.
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15.02.2022 14:12 Відповісти
а ти порахуй кошти на це
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15.02.2022 14:13 Відповісти
Все одно треба переходити.
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15.02.2022 14:14 Відповісти
"лЄщЄнко" -- проти! Якщо візьмуться ще за такий проєкт, то через рік йому не буде чим виплачувати його 300000 грн. щомісяця
---
Взагалі, не в колії річ. Країни Балтії не перейшли, але це не заважає їм бути частиною цивілізованого світу.
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15.02.2022 14:20 Відповісти
Країни Балтії не мають спільного кордону ж ЄС.
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15.02.2022 14:21 Відповісти
А Польщу вже з ЕС вигнали?
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15.02.2022 14:24 Відповісти
Одна країна має. Певно бажаючих використовувати колію не так багато.
Але ж наша країна значно більша. Гріх не перебудувати.
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15.02.2022 14:30 Відповісти
Все впирається у гроші Для того щоб перейти на "євроколію" саме головне - виготовлення колісної пари для вагонів і вузла кріплення рейки на бетонній шпалі Колісні пари у нас роблять Справа за розробкою вузла кріплення Якщо це вдасться зробить то проблема буде лише в наявності грошей на їх виготовлення та переобладнання залізниць Але й це - багаторічна програма!
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15.02.2022 14:54 Відповісти
Ні, це далеко не найголовніше. Бетонні шпали і залізне кріплення рейки до них -- це low-tech продукт, що абсолютно міг би почати випускатися заводами в Україні у стислі строки. Там немає нічого складного.

Найбільш серйозна річ -- це системи керування і сигналізації, які с****й совок, звісно, зробив несумісними з європейськими. Ну й три кіловольти постійного струму, які хтозна чого досі є в Україні, і через які Україна постійно має думати про "двосистемні електровози" всередині країни, замість того, щоб викинути нарешті совкові випрямлячі і уніфікувати всю країну на 25 кВ змінного струму.
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15.02.2022 15:15 Відповісти
Ви справді вивчали географію в школі?
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15.02.2022 14:24 Відповісти
Пане, ви "в темі"?

Про проєкт Rail Baltica чули?
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15.02.2022 15:01 Відповісти
So?
Ключове слово "проєкт". І все робитиметься коштом ЄС. Самі вони не поспішали негайно переходити.
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15.02.2022 15:06 Відповісти
Каунас-Білосток вже є 1435-мм колія. Це не схоже просто на "проєкт".

До кінця цього десятиліття збудують Каунас-Рига-Таллінн (через Пярну). Принаймні, дуже хотілося б у це вірити.
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15.02.2022 15:11 Відповісти
От і добре. Але коштом Унії. І без "лЄщЄнків" у наглядовій раді
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15.02.2022 15:13 Відповісти
Це без сумніву
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15.02.2022 15:16 Відповісти
ты посчитал уже?)...подскажи...
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15.02.2022 14:28 Відповісти
вартість десь 10 млн гривень якщо будувати з нуля. Якщо вже є насип тоді дешевше. В Україні десь 21 000 км шляхів разом з окупованими територіями. Тобто не більше 210 мільярдів гривень. Сума не маненька, але ще треба додати закупівлю нових вагонів, а це десь 40 к баксів за один. Це десь 10 мільярдів найбільше. Якщо розробити програму то за 10 років можна перейти, хоча хто там буде це робити, кого я обманюю.
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15.02.2022 14:56 Відповісти
Німці у 41-му за один день "перешивали" 60..80 км на нову ширину колії (на дерев'яних шпалах, природно). Це з обладнанням 1939-го року випуску.

Цікаво, а Ви порахували кошти? Скільки вийшло?

Може не у коштах взагалі справа, а в тому, що у коє-кого з рашкою і білорашкою "ґешефт", що вимірюється сотнею товарних вагонів за день?
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15.02.2022 15:04 Відповісти
потому и проиграли
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15.02.2022 16:49 Відповісти
О, то буде дубневичам роботи на декілька поколінь ))))
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15.02.2022 14:28 Відповісти
Враховуючи стан полотна яке потребує заміни на ******* безшовного типу то можна почати перехід на евроколію. Тим більше що це сприятиме суттєвому зменшенню трафіку з сторони **********. І суттєво ускладнить логістику окупантів в випадку війни.
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15.02.2022 14:26 Відповісти
всю сеть железки в Украине на ширину евростандарта!...за счет беглых олигархов!
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15.02.2022 14:30 Відповісти
який сенс взагалі тримати колії російського стандарту.
потрібно всі колії, що йдуть з міст поблизу кордону до ЄС ,переробити на євроколію.
І робити всі вивантаження - завантаження на нашій території.
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15.02.2022 14:36 Відповісти
Більш того, потрібно всі колії на схід від Дніпра терміново переводити на 1435 мм. А потім і по решті країни. Природно, всі пункти перевстановлення візків перенести зі Львівщини-Буковини-Закарпаття на Харківщину і Сумщину (ну й до білоруського кордону, природно).
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15.02.2022 15:08 Відповісти
Професійна https://www.fabrik-studio.com фотостудія у Львові - завжди класні фотки
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27.04.2022 00:00 Відповісти
 
 