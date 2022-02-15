Стрільби з ПТРК NLAW та гранатометів M-141 відбулися в районі ООС. ФОТОрепортаж

В районі проведення операції Об’єднаних сил відбулися стрільби з ПТРК NLAW та гранатометів M-141.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"Сьогодні, на одному з полігонів Донеччини відбулися заняття з вогневої підготовки за участю низки підрозділів зі складу Об’єднаних сил. Військовослужбовці відпрацювали вихід на вогневий рубіж та виконали початкову вправу стрільб з протитанкових ракетних комплексів NLAW та гранатометів M-141 по нерухомим цілям", - йдеться у повідомленні.





Також читайте: Литва направляє в Україну військових інструкторів, які навчать українських бійців користуватись ЗРК Stinger











Читайте на "Цензор.НЕТ": Підрозділи 92-ої ОМБр проводять на Харківщині тактичні навчання із бойовою стрільбою. ФОТОрепортаж