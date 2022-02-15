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Стрільби з ПТРК NLAW та гранатометів M-141 відбулися в районі ООС. ФОТОрепортаж

В районі проведення операції Об’єднаних сил відбулися стрільби з ПТРК NLAW та гранатометів M-141.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Стрільби з ПТРК NLAW та гранатометів M-141 відбулися в районі ООС 01

"Сьогодні, на одному з полігонів Донеччини відбулися заняття з вогневої підготовки за участю низки підрозділів зі складу Об’єднаних сил. Військовослужбовці відпрацювали вихід на вогневий рубіж та виконали початкову вправу стрільб з протитанкових ракетних комплексів NLAW та гранатометів M-141 по нерухомим цілям", - йдеться у повідомленні.

Стрільби з ПТРК NLAW та гранатометів M-141 відбулися в районі ООС 02
Стрільби з ПТРК NLAW та гранатометів M-141 відбулися в районі ООС 03

Також читайте: Литва направляє в Україну військових інструкторів, які навчать українських бійців користуватись ЗРК Stinger

Стрільби з ПТРК NLAW та гранатометів M-141 відбулися в районі ООС 04
Стрільби з ПТРК NLAW та гранатометів M-141 відбулися в районі ООС 05
Стрільби з ПТРК NLAW та гранатометів M-141 відбулися в районі ООС 06
Стрільби з ПТРК NLAW та гранатометів M-141 відбулися в районі ООС 07
Стрільби з ПТРК NLAW та гранатометів M-141 відбулися в районі ООС 08

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підрозділи 92-ої ОМБр проводять на Харківщині тактичні навчання із бойовою стрільбою. ФОТОрепортаж

Стрільби з ПТРК NLAW та гранатометів M-141 відбулися в районі ООС 09

Автор: 

військові навчання (2775) Донбас (22356) ЗСУ (7544) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+66
Кацапня вам піздєц
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15.02.2022 19:56
+55
Да, ЭТО будущие солдаты НАТО
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15.02.2022 20:07
+45
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15.02.2022 20:12
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Танки в грязи род Ростовом будут хорошими целями когда все заварится)
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15.02.2022 19:55 Відповісти
Да нет, лучше было бы, чтоб такое не произошло.
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15.02.2022 20:00 Відповісти
Под Ростовом это будет начало, а потом дрг и в Мацкве пошалят
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15.02.2022 20:04 Відповісти
немало кацапів під ростовом (з бурятії) зараз читають цензор та гадають... чі "гадять" під себе від цих фото
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15.02.2022 20:06 Відповісти
Нужно ввести санкции на поставку Экскаваторов в расию.
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15.02.2022 20:19 Відповісти
Кацапня вам піздєц
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15.02.2022 19:56 Відповісти
Сіндзе, або Або@oUqXP4RXQRmPtlw ·10 ч

Не сцить. Спочатку Воронеж.

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15.02.2022 20:44 Відповісти
Не кричали : "Хахлы бамбят!"?
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15.02.2022 21:15 Відповісти
LOVE IS...NLAW
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15.02.2022 19:58 Відповісти
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15.02.2022 20:10 Відповісти
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16.02.2022 11:20 Відповісти
Вася! Пам"ятаєш "солоденькі" картинки "Лав із"? Моєму племіннику сестра двоюрідна (по матері) прислала таку картинку на День Святого Валентина А він їй у відповідь "бандерівську" пісню" "Нас не там весна зустріла" і свою фотографію у камуфляжі зі зброєю - поряд з медсестрою на Донбасі Так кацапка через вайбер учинила шкандаль з власною сестрою А брат регоче - "Добрий козак виріс!"
ОЦЕ ЛЮБОВ!
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16.02.2022 12:01 Відповісти
NLAW will do moscow OUTLAW
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15.02.2022 20:36 Відповісти
Бачу пуски відбулись - розібрались хлопці з кнопочками і написами на англійській мові
Молодці, смерть москалям, героям тричі СЛАВА !!!
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15.02.2022 19:59 Відповісти
Ось радар і візуальні горизонти для поточних польотів RQ-4.

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15.02.2022 20:25 Відповісти
Не думал, что именно вас придется поправлять) Не "на", а англійською мовою)
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15.02.2022 21:05 Відповісти
Хорошая штука M-141. Русню из бункеров выковыривать.
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15.02.2022 20:00 Відповісти
Это аналог "Шмеля", на который у нас тоже есть реплика, РПВ-16.
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15.02.2022 20:35 Відповісти
M-141 тоже не лишние. Нехай будуть. Чи Ви кудись пiдете, чи до Вас хтось прiiде...такое.
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15.02.2022 20:40 Відповісти
Та, конечно, в хозяйстве сгодится.
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15.02.2022 21:13 Відповісти
Хороша штука наша "запальничка" Знайомий розказував "під хмельком" - коли запускали цех по випуску то їм фільм показували - як вона працює ("накачку ідеологічну"робили - щоб був стимул працювать) Каже - стріляли по старому автобусу - "Ввалив - од автобуса шмаття полетіло а сам автобус - суцільний клубок вогню
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15.02.2022 21:20 Відповісти
нравится ненравится а бурятские танкисты будут плавится
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16.02.2022 12:34 Відповісти
Супер!
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15.02.2022 20:01 Відповісти
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16.02.2022 12:35 Відповісти
Слава Украине! Героям слава! Смерть нашим врагам!
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15.02.2022 20:02 Відповісти
А не натовские ли ето солдати ? - запитав салавйов в **********
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15.02.2022 20:02 Відповісти
Да, ЭТО будущие солдаты НАТО
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15.02.2022 20:07 Відповісти
Там навіть один негр присутній, просто він відвернувся.
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15.02.2022 20:29 Відповісти
Неплохо
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15.02.2022 20:06 Відповісти
Зер гут. Бурят будет приготовлен велл дан. Хорошо бы еще в направлениях предположительного наступления повырывать капониры и вкинуть бетонные кольца. с обеих сторон дороги. Чтобы выглянул, выстрелил и нырнул обратно.
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15.02.2022 20:10 Відповісти
хорошие испепелители мордвы.
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15.02.2022 20:11 Відповісти
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15.02.2022 20:12 Відповісти
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15.02.2022 20:16 Відповісти
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15.02.2022 20:17 Відповісти
у .бнутого ***** новая забава появилась))
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15.02.2022 20:18 Відповісти
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15.02.2022 20:21 Відповісти
Это юмор на https://www.youtube.com/watch?v=0yrznjUK3mA эту тему ? Дев'ять? Ні блін десять. (дзвінок на лінію 102)
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16.02.2022 03:41 Відповісти
Головне: рішучій опір загарбникам! Мене сьогодні вже п'ята людина запитала: що робити будеш? Відповідаю всім зацікавленим - сім'ю в село(бо по містах буде здійснений кацапський ракетно-бомбовий удар,не зразу,а поетапно!),сам в воєнкомат! З собою кожен член сім'ї повинен мати окремий мінімальний рюкзак(не сумку!). Покласти туди запас їжі в металевих *********,ліки,ніж,ложку,компас,документи,два літри води,200 грамів горілки(або спирт ) в металевій тарі(в жодному разі ніякого скляного посуду!Не завадить ліхтар і малесенький радіоприймач на батарейках. Про новини ви зможете взнати виключно по радіо,мобільний зв'язок не працюватиме . Не забудьте туалетний папір рази на чотири і ключі від власної домівки та гроші. Це абсолютний мінімум!
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15.02.2022 20:17 Відповісти
Вообще, как по мне, тревожный рюкзак каждый должен иметь всегда. Не только на случай войны, а также в случае стихийных бедствий, технологических катастроф, такое. К перечисленному добавлю пару смен белья по сезону, метров 20 паракорда. Аптечка должна быть в отдельном подсумке.
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15.02.2022 20:27 Відповісти
Maxim Ak-Murza, согласен абсолютно! Тут только одна проблема:сколько один нетренированных человек (особенно женщина или подросток),сможет на себе унести. Возможно пешим шагом прийдется идти многие километры. В этом проблема.
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15.02.2022 20:58 Відповісти
Вес должен быть где-то 20% от веса носителя. Я для наших женщин рюкзаки раза по 3 перепаковывал, пока не пришли к удобоносимому весу. У нас же еще плюс личное оружие и боеприпасы.
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15.02.2022 21:25 Відповісти
Maxim Ak-Murza,снова полностью согласен про 20% - классика жанра. Но это опять-таки для тренированных людей. Хлипким и 10 кг. на много километров непосильная задача. Потому надо выбрать нечто среднее,между маневренностью и запасом. Ну как в танках:были лёгкие,были тяжёлые,а стали основные... А вообще,я Вам благодарен за моральную поддержку.
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15.02.2022 21:47 Відповісти
Та нема за шо. Мы тут за вас всех переживаем, и уверены, шо с таким народом Украина выстоит.
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15.02.2022 21:56 Відповісти
В руках - да, а за плечами 10кг - это ни о чём даже для хиленького ойтишнега
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16.02.2022 13:28 Відповісти
Теплі речі (свитер, штани) шкарпетки, засоби особистої гігієни.
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15.02.2022 20:36 Відповісти
Достойная встреча мокшанского быдла! Слава українським воїнам всіх часів і всіх поколінь!
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15.02.2022 20:22 Відповісти
Козацькому Роду нема переводу,все буде Украiна
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15.02.2022 20:32 Відповісти
Ну вот, приятно видеть современное оружие на передовой, вместо дИдовских "Рапир" и "сапогов" против возможных танков агрессора. Правда Таран и Миронюк?..
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15.02.2022 20:33 Відповісти
Vot eti ocen xoroso dlia zosad kolon protivnika.Realno Javelinom za 1 minutu mozno 3-4 celi porozit,potom dobjut drugyje sto nado.Tut vet dva celoveka vsego nuzni dlia Javelinov,a dlia NLAW tolko odin celovek.Ruskije daze nepredstovlaijet kakije ix zdut poteri v slucije jesli polezut dalse
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15.02.2022 20:36 Відповісти
Русские своих не считают. Им потери пох.
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15.02.2022 20:38 Відповісти
Budet cytat kogda tankov u nix ne odnogo ne ostanitsia,da i ne tolko tankov
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15.02.2022 20:41 Відповісти
Бажано спочатку прошу та останню броню в колоні. Потім добивати всю колону з натхненням та задоволенням.
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15.02.2022 20:42 Відповісти
першу та останню
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15.02.2022 20:44 Відповісти
теоретична кобила практично не везе
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15.02.2022 20:50 Відповісти
mozet i mozno no sto ja pisu najdi odnogo ili 2 celovek oni do etogo otstreliajet tak sto malo nepokazetsia,.Prikrytija vertaliotami kolon,gde garantiji sto ix nezbujut stingerami,vet afganistane tak bolse 300 takix sbyli ili uze zabyli ruskije?
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15.02.2022 20:56 Відповісти
eto da mozet otstreliait raketami,no somnevajus ja tocnstiu etix raket vsio ravno pexota,tanki nuzni,a tut problemi budet serioznyje,mozet i bairaktari podletet gde mense vsego zdali takze
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15.02.2022 21:03 Відповісти
а если "пукалкой" по тосу ?
попадание в тос Сирия
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15.02.2022 21:07 Відповісти
за Буратинами ВСУ будут вести охоту - вся кацапня на них - смертники..
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15.02.2022 21:44 Відповісти
И? Он успеет доехать на позиции?) Кого легче обнаружить, его или двух солдат с Джавелином?
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15.02.2022 21:16 Відповісти
Красотуны. Приятно глазу.
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15.02.2022 20:36 Відповісти
Які файні у нас трембіти!
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15.02.2022 20:37 Відповісти
Вот такими простыми вещами можно заставить смехдержаву срать кирпичами.
Позор нашей власти за то, что провалило ракетную программу.
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15.02.2022 20:37 Відповісти
Очень врядли..что провалили...скорее просто саботировали.
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15.02.2022 21:35 Відповісти
Ану лапоть, дрысни отсюда, со скоростью в 10 махов.
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15.02.2022 20:51 Відповісти
Мультиков насмотрелся,болезный?
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15.02.2022 20:58 Відповісти
Ты не понял, тут всем глубоко посрать на ваше величие, которое ты тут пытаешься высрать)))
Тебе не сюда, тебе назад, к своему зомбоящику.
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15.02.2022 21:12 Відповісти
да ща так уже, накрутили................. пора заканчивать с этим недоразумением по прозвищу раисска..............
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15.02.2022 20:49 Відповісти
Тільки залишається витерти сльзу, що не було у нас таких штук в 14-му
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15.02.2022 21:25 Відповісти
https://cripo.com.ua/opinion/razmyshleniya-********-eksperta-po-povodu-vozmozhnoj-morskoj-desantnoj-operatsii-vs-rf-pod-odessu/ Размышления военного эксперта по поводу возможной морской десантной операции наРФии под Одессой
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15.02.2022 21:32 Відповісти
отличная статья..дякую
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16.02.2022 17:06 Відповісти
"Ты-бурят? Ну,как я рад".(тухлый Кобздон)
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15.02.2022 21:44 Відповісти
Тільки ось є маленький нюанс, танки вже будуть йти після того як відстріляються ракетні війська, артилерія і авіація. І ось тут в нас проблемка може бути.
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15.02.2022 22:02 Відповісти
Дорогі мої співвітчизники! Вкладаємося в люлю (за виключенням бійців на бойових постах,машиністів та водіїв,хто за кермом та т.і.),завтра робочій день. Всім спокою,мирного неба та приємних снів!
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15.02.2022 22:06 Відповісти
From UK and UA to russian criminals with NLAW.
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16.02.2022 02:00 Відповісти
навіщо витрачати дорогі припаси. зрозуміло ж що техніка працює. поприцюлювались би, поімітували пуски. Цього було б вдосталь.
Якщо так непохазяйськи пуляти то на орків мало що залишиться.
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16.02.2022 02:41 Відповісти
потрібно проводити і освітлювати в ЗМІ,це елемент інформаційного тиску на касапів,вони повині бачити, що їх чекає якщо вони полізуть,смажених бурятів буде набагато більше ніж у 2014 році.
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16.02.2022 12:40 Відповісти
так, декілька живих пусків повинні бути обов'язково! 5-10 ракет погоди при повномасштабній війні не зроблять, а фото від їх вибухів на навчаннях побачать мільйони.
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16.02.2022 21:30 Відповісти
 
 