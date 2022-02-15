Стрільби з ПТРК NLAW та гранатометів M-141 відбулися в районі ООС. ФОТОрепортаж
В районі проведення операції Об’єднаних сил відбулися стрільби з ПТРК NLAW та гранатометів M-141.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
"Сьогодні, на одному з полігонів Донеччини відбулися заняття з вогневої підготовки за участю низки підрозділів зі складу Об’єднаних сил. Військовослужбовці відпрацювали вихід на вогневий рубіж та виконали початкову вправу стрільб з протитанкових ракетних комплексів NLAW та гранатометів M-141 по нерухомим цілям", - йдеться у повідомленні.
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Не сцить. Спочатку Воронеж.
ОЦЕ ЛЮБОВ!
Молодці, смерть москалям, героям тричі СЛАВА !!!
попадание в тос Сирия
Позор нашей власти за то, что провалило ракетную программу.
Тебе не сюда, тебе назад, к своему зомбоящику.
Якщо так непохазяйськи пуляти то на орків мало що залишиться.