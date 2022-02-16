"Напали на конвоїра та втекли": на Закарпатті шукають двох утікачів із СІЗО. ФОТО
Поліція Закарпатської області шукає двох зловмисників, які напали на конвоїра та втекли з-під варти.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатської області.
"16 лютого близько 00.30 ночі з ізолятора тимчасового тримання вчинили втечу двоє зловмисників. Обидва чоловіки - жителі Виноградова, 29-річні Танчинець Владислав і Спіров Анатолій. Вони напали на конвоїра та чергового, після чого зникли в невідомому напрямку", - йдеться в повідомленні поліції Закарпаття, розміщеному в середу на сайті.
На пошук зловмисників орієнтовані всі наряди поліції регіону. В поліції просять громадян, які мають інформацію про місцезнаходження втікачів, анонімно повідомити на лінію 102.
Топ коментарі
+7 AbOriginal_UA
показати весь коментар16.02.2022 12:45
+4 Вальдемар Кепський
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+4 Константин Пелагин #398834
показати весь коментар16.02.2022 12:34
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- Начальник! Депутаты бегут, олигархи бегут, у и мы побежали........
Вологодского - с ног и - вперед головой.
И запрыгали двое, в такт сопя на бегу,
На виду у конвоя да по пояс в снегу.… (с)
Он знать не знал , паскуда , я - тем более.🤣👍