"Напали на конвоїра та втекли": на Закарпатті шукають двох утікачів із СІЗО. ФОТО

Поліція Закарпатської області шукає двох зловмисників, які напали на конвоїра та втекли з-під варти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатської області.

"16 лютого близько 00.30 ночі з ізолятора тимчасового тримання вчинили втечу двоє зловмисників. Обидва чоловіки - жителі Виноградова, 29-річні Танчинець Владислав і Спіров Анатолій. Вони напали на конвоїра та чергового, після чого зникли в невідомому напрямку", - йдеться в повідомленні поліції Закарпаття, розміщеному в середу на сайті.



Фото: сайт поліції

На пошук зловмисників орієнтовані всі наряди поліції регіону. В поліції просять громадян, які мають інформацію про місцезнаходження втікачів, анонімно повідомити на лінію 102.

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