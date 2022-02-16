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"Напали на конвоїра та втекли": на Закарпатті шукають двох утікачів із СІЗО. ФОТО

Поліція Закарпатської області шукає двох зловмисників, які напали на конвоїра та втекли з-під варти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатської області.

"16 лютого близько 00.30 ночі з ізолятора тимчасового тримання вчинили втечу двоє зловмисників. Обидва чоловіки - жителі Виноградова, 29-річні Танчинець Владислав і Спіров Анатолій. Вони напали на конвоїра та чергового, після чого зникли в невідомому напрямку", - йдеться в повідомленні поліції Закарпаття, розміщеному в середу на сайті.

Напали на конвоїра та втекли: на Закарпатті шукають двох утікачів із СІЗО 01
Фото: сайт поліції

На пошук зловмисників орієнтовані всі наряди поліції регіону. В поліції просять громадян, які мають інформацію про місцезнаходження втікачів, анонімно повідомити на лінію 102.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чоловік втік з-під домашнього арешту і напав на поліцейських у Рівненській області

втеча (220) Нацполіція (15168) СІЗО (725) Закарпатська область (2049)


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Топ коментарі
+7
Объяснение после поимки:
- Начальник! Депутаты бегут, олигархи бегут, у и мы побежали........
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16.02.2022 12:45
+4
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16.02.2022 12:25
+4
оказывается,что бы сбежать из СИЗО достаточно напасть на конвоира. да! ***** ,наши зеки сознательные в мире-не бегут, не смотря на простоту процесса!
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16.02.2022 12:34
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16.02.2022 12:25 Відповісти
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16.02.2022 13:01 Відповісти
оказывается,что бы сбежать из СИЗО достаточно напасть на конвоира. да! ***** ,наши зеки сознательные в мире-не бегут, не смотря на простоту процесса!
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16.02.2022 12:34 Відповісти
А зачем бежать, по любому поймают, и еще сверху строк влупят по строгачу...
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16.02.2022 12:44 Відповісти

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16.02.2022 13:05 Відповісти
Не так. А для чого утримувати охорону, якщо вона не може нікого втримати та якщо ув'язнені такі свідомі?
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16.02.2022 13:10 Відповісти
Можно расшифровать, сверху строк влупят по строгачу...
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16.02.2022 16:35 Відповісти
А там в сизо один конвоир всего..и один дежурный?? И все??
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16.02.2022 12:37 Відповісти
Объяснение после поимки:
- Начальник! Депутаты бегут, олигархи бегут, у и мы побежали........
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16.02.2022 12:45 Відповісти
Всё станет чуть на свои места, когда применяется древний закон при побеге из под стражи, и тем более при нападении на конвоира или охрана. На поражение при обнаружении! Судя по фото, того что справа схода и первым. Они ни когда не станут людьми---они сами так хотят. Ото и всё. Сделаем мир чище!
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16.02.2022 12:54 Відповісти
Ведьмак: Школа Волка Тот что справа татуха на груди
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16.02.2022 12:55 Відповісти
Напомните, у нас сейчас усиленное несение службы всех структур, или ошибаюсь?
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16.02.2022 13:04 Відповісти
Так на Закарпатті нема кацапських військ. Там угорські правила. Добре що нікого не вбили.Скоро почнеться,як у Дніпрі-неуставні правила,знущання,домагання,сироти,дитбудинок і дуже гарні хлопці..
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16.02.2022 13:33 Відповісти
А в 00:30 це була нічна прогулянка чи вечірній туалет в окремому приміщенні?
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16.02.2022 13:07 Відповісти
Странно. А чё рожи не замазали как всегда?
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16.02.2022 13:08 Відповісти
Как же их опознать гражданам с замазанными фейсами.
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16.02.2022 16:39 Відповісти
Судячи з часу та кількості потерпілих їх просто випустили " на деякий час" а вони не повернулись. Самоволка пля😂😂😂
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16.02.2022 13:09 Відповісти
Прийшов час вводити в "Дії" єВ'язниця. В'язниця в зеСмартфоні.
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16.02.2022 13:18 Відповісти
Был побег на рывок - наглый, глупый, дневной, -
Вологодского - с ног и - вперед головой.
И запрыгали двое, в такт сопя на бегу,
На виду у конвоя да по пояс в снегу.… (с)
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16.02.2022 13:20 Відповісти
Завтра будут в партии Слугах народу, там все такие...
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16.02.2022 13:24 Відповісти
Куда мьі шли , в Москву или в Монголию
Он знать не знал , паскуда , я - тем более.🤣👍
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16.02.2022 14:43 Відповісти
 
 