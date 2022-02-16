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Теща головного рятувальника країни Крука попри скромну зарплатню купила 3 квартири у Рівному та замовила будівництво дорогого котеджу, - місцеві ЗМІ. ФОТО

Теща нового керівника Державної служби з надзвичайних ситуацій України Сергія Крука Тамара Крицко стала власницею 3 квартир у Рівному та замовила будівництво дорогого котеджного будинку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише рівненське видання "4vlada"

Як зазначається, Крук - тимчасовий виконувач обов’язків керівника ДСНС з листопада 2021 року. До цього він 25 років працював рятувальником, а останні 6 років очолював головне управління ДСНС в Рівненській області.

Повідомляється, що очільник ДСНС офіційно має тільки одну квартиру в п’ятиповерхівці у Рівному, яку купив у 2005-му.

Його родина мешкала у приватному будинку під Рівним площею понад 200 квадратів, що оформлений на матір Крука.

Теща головного рятувальника країни Крука попри скромну зарплатню купила 3 квартири у Рівному та замовила будівництво дорогого котеджу, - місцеві ЗМІ 01

На його дружину Олену зареєстрована дача в селі Нова Українка, розташованому за 16 кілометрів від Рівного біля соснового лісу.

Читайте також: Монастирський представив тимчасового виконувача обов’язків голови ДСНС України Сергія Крука. ФОТО

Водночас на матері Олени Крук – Тамарі Крицко, у власності відразу три квартири в Рівному, які вона купила упродовж 2013-2019 років. Одна з них – в центрі міста та має площу 65 квадратів.

Також у 2016 році теща керівника ДСНС замовила будівництво у котеджному масиві Макарова-Пржевальського у Рівному.

За документами там зводять блокований житловий будинок.

Теща головного рятувальника країни Крука попри скромну зарплатню купила 3 квартири у Рівному та замовила будівництво дорогого котеджу, - місцеві ЗМІ 02

Забудовником була група компаній "Стоград". В 2020 році Крицко стала співзасновником фірми з цієї групи – ТОВ "Клуб дом захід" і внесла 1,15 млн грн до статутного фонду. Але через п’ять місяців покинула фірму.

Крицко мешкає і працює у селі Поповичі на Волині. Вона директорка сільського будинку культури та очолює фольклорний колектив.

Офіційно в 2016-2021 роках вона отримувала в місяць біля 2-3 тисяч гривень зарплати, тож доходів на такі витрати офіційно вона не мала.

2020-го Тамара Крицко зареєструвалась приватною підприємницею.

Теща головного рятувальника країни Крука попри скромну зарплатню купила 3 квартири у Рівному та замовила будівництво дорогого котеджу, - місцеві ЗМІ 03

Основним видом діяльності вказала діяльність страхових агентств і брокерів. При реєстрації вказали контакти її доньки – Олени.

Сам Крук у коментарі журналістам порадив звертатися до його тещі, щоб дізнатися походження коштів, а Крицко, здається, не зрозуміла питання про реєстрацію фірми.

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Автор: 

нерухомість (891) Рівне (573) ДСНС (5105) Крук Сергій (15)


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Топ коментарі
+22
Так правильно, епоха бідності пройшла. Комусь правда прийшла епоха злиднів, але то таке, головне зробили себе разом і це гріє серце і душу.
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16.02.2022 12:58
+21
Крук - тимчасовий виконувач обов'язків керівника ДСНС з листопада 2021 року ...

пенсіонерка за 3 місяці - купила 3 квартири + дом..
А ви кажите - пенсіонери жебракують))

"Здесь можно хорошо прибарахлится - внукам хватит!"
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16.02.2022 12:58
+20
Хто? Ми, Виборці?
Бо Крук і теща виявились розумними)
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16.02.2022 12:58
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Почему они такие тупые ?
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16.02.2022 12:57 Відповісти
Хто? Ми, Виборці?
Бо Крук і теща виявились розумними)
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16.02.2022 12:58 Відповісти
Колись були гроші, а тепер доляри
Куплю свої жінці чорні окуляри

Тьоща дай, дай на машину
Тьоща дай, дай на перину
Тьоща дай, дай на каляску
Щей на пляшку дай
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16.02.2022 13:57 Відповісти
не життя, а сплошная казка:

іде Главний Спасатєль України додому, а тут Зайка в біду попав, у пастку
- допоможи мені Спасатєлю, а я тобі віддячу,
ну там далі Вовчик, Лисичка, все як годиться, не крисятничали, віддячи.
Отак і наколядував Спасатєль на чималу нєдвіжимость.
А оскільки був щира душа то переписав все на жінчину маму - добру тітонку....

Отака муйня, малята, любі мої цензорята !
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16.02.2022 14:07 Відповісти
Так правильно, епоха бідності пройшла. Комусь правда прийшла епоха злиднів, але то таке, головне зробили себе разом і це гріє серце і душу.
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16.02.2022 12:58 Відповісти
це ви зробили себе разом.
я за пороха....
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16.02.2022 13:04 Відповісти
Та ні шановний, я ніколи не був із цим зеленим шоблом, я цитую їх лозунги на бігбордах і нагадую отарі зелених овець 73% про їх вибір.
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16.02.2022 13:08 Відповісти
прийми вибачення.
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16.02.2022 13:36 Відповісти
Приймаю.
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16.02.2022 14:18 Відповісти
Согласен с тобой полностью! При Порохе все коррупционеры по тюрьмам сидели, а всё незаконно нажитое конфисковывали в пользу государства. Пришёл клоун и всё поломал ... Верните Петра, сцуки!
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16.02.2022 13:11 Відповісти
Так, всі проблеми тільки за 2 останніх роки! Проклятий Зеленський!
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16.02.2022 13:24 Відповісти
Так при твоем пэце он стал руководить в МЧС!!!!!
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16.02.2022 13:24 Відповісти
У вас чувство юмора есть?
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16.02.2022 14:56 Відповісти
Не всі, але основна маса сиділа і це враховуючи, що тій владі залишилася на 80% корумпована міліція і прокуратура, яку корумпували регіонали і коміністи десятиліттями. Я не пам'ятаю скільки мільярдів повернули в казну держави грошей, які вкрав Янукович, але сума не мала. Та і інших олігархів і ворюг активи повертались державі. А фактично виправити кабальний газовий контракт, по якому Україна переплатила московії(газпрому) більше 20 мільярдів доларів США, а ще за невиконання формули "бери або плати" вимагали з нас більше 60 мільярдів доларів США, яких в країні не було і це виходило, що ціла держава як заставний товар переходив на засрашку. Повернули 3,8 мільярдів доларів США і ще був позов на 11 мільярдів, але Гундос не став його підтримувати зразу після виборів, розраховуючи на мир із терористом. Фірташ, Коломойський, всі Януковичі та інші злиняли з України. Вже фактично, коли стало відомо, що вибори виграє Зеленський повернулися і Коломойський і зберігач грошенят і бізнеса Саші Стоматолога Портнов, засіли в ОП татаров, демченко і інші регіонали, які знищували державу. Вирок отримав Янукович, сиділи Єфремов, високі чини міліції і СБУ, яких повипускав пан Зеленський і сьогодні в судах є позов Януковича на скасування рішень судів.
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16.02.2022 13:24 Відповісти
не утрируй. все они ...андоны.
я лиш сказал что нужно делать.
для меня, порох лучшее из зол
а этот обошол всех.
наглый, циничный, безсовесный.
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16.02.2022 13:40 Відповісти
Тут ты прав: если выбирать из 2-х сортов говна, то я тоже за Петю. (так и голосовал во 2-м туре). Просто твои слова "я - за Петю" прозвучали, как стандартная молитва упоротого порохобота. Извини, если ошибся.
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16.02.2022 14:09 Відповісти
"молитва упоротого порохобота" говоришь. неужто ущемлением прав веруюющих занимаешься таваріщь?
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16.02.2022 14:58 Відповісти
Нет. Просто тролю их. Диалог с сектантами вести - впустую тратить время, а тролить их весело.
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16.02.2022 15:02 Відповісти
В последнее время не очень. Мне после того как один сказал что рост госдолга с 30% до 46% от объема ВВП, это рост долга на 16% (46-30 ), часовой спор и ссылки на калькулятор процентов не помогли, мне уже не смешно нихр@@.
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16.02.2022 15:11 Відповісти
все ок.
приятно когда общаешься с адекватными людьми.
бывает такую хрень пишут, что иногда срываешся.
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16.02.2022 16:42 Відповісти
"Хрень" - это наше всё. Куда же без неё? Было бы скучно.
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16.02.2022 17:00 Відповісти
Ну, поскольку сейчас все коррупционеры на свободе, более того, в правительстве, ОП и Раде, значит, выбранный тобой презом недоучка-малорос всех повыпускал!
Я-я, гут, Вальдемар, так держать!
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16.02.2022 13:41 Відповісти
Тьоща дай .дай на машину .тьоща дай .дай на квартиру))))
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16.02.2022 12:58 Відповісти
Бізнес вумен, тале без бізнесу.
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16.02.2022 12:58 Відповісти
Крук - тимчасовий виконувач обов'язків керівника ДСНС з листопада 2021 року ...

пенсіонерка за 3 місяці - купила 3 квартири + дом..
А ви кажите - пенсіонери жебракують))

"Здесь можно хорошо прибарахлится - внукам хватит!"
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16.02.2022 12:58 Відповісти
у власності відразу три квартири в Рівному, які вона купила упродовж 2013-2019 років. Джерело:
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16.02.2022 13:05 Відповісти
нагадаю зефилитикам:
Теща нового керівника Державної служби ...

и такой ценный кадр пригодился именно "новым лицам", верно?
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16.02.2022 13:14 Відповісти
у 2013-2019 роках, проклятий Зеленський!
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16.02.2022 13:25 Відповісти
В 2013-2014 роках його не розгледіли як коррупціонера і не посадили, а в 2021 році розгледіли і посадили....в міністерське крісло. Свій до свого по своє. Так зебіле?
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16.02.2022 13:42 Відповісти
ага, т.е. "100% свой генпрокурор", СБУ, НАБУ, суды и прочие - в сторонку, "не видят".. и после ПРОВЕРКИ от этих контор, зеленский назначает его новым главой..
бо - "свой человек, нужный"
именно поэтому ты голо сунуло за зеленского?
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16.02.2022 13:44 Відповісти
Як завжди, всі хто образив Пороха - то зебіли. Бо Порох, хоч і просто політик для більшості людей, але для секти паралічу причинно-наслідкових зв'язків і відсутності здорового глузду то святиня.
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16.02.2022 14:07 Відповісти
Зебіл, що голосував за блазня, здивований, що його називають зебілом. Що ти там говорив про "параліч причинно-наслідкових зв'язків"?
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16.02.2022 15:34 Відповісти
Я говорив: "Як завжди, всі хто образив Пороха - то зебіли". Забув додати що це лише в голові сектантів так.
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16.02.2022 15:41 Відповісти
То в тебе ще й з логікою біда? Крім того не сприймаєш прочитаного? Тобі з такими проблемами до лікаря, мабуть.
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16.02.2022 18:41 Відповісти
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16.02.2022 18:43 Відповісти
"пенсіонерка за 3 місяці - купила 3 квартири + дом"

є різниця між першоджерелом і твоєю вільною інтерпретацією?
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16.02.2022 14:01 Відповісти
це лише показує що Главний Спасатель України краде вже давно та вперто, але раніше він був простим рятівничим, а при ЗЄ-лє став Главним Спасатєлєм
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16.02.2022 14:12 Відповісти
Як зазначається, Крук - тимчасовий виконувач обов'язків керівника ДСНС з листопада 2021 року. До цього він 25 років працював рятувальником, а останні 6 років очолював головне управління ДСНС в Рівненській області. Джерело:
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16.02.2022 14:15 Відповісти
По сравнению с мамой бывшего помощника сивковича она просто голая нищебродка.
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16.02.2022 12:59 Відповісти
Але динаміка в неї пристойна. Може ще й наздогнати. Утім, "сівковіч" своєму помічникові мабуть ще щось кидав з ґебнюцького "казана", а він бездонний
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16.02.2022 13:03 Відповісти
Динамика пристойная,да,а сивкович не только подкидывал и продолжает подкидывать пухлые конверты,но и учил этого фигуранта правильно работать,чтобы кремлядские хозяева были довольны.
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16.02.2022 13:10 Відповісти


Согласно декларации Гетманцева, его мать владеет квартирой в Киеве (46,9 кв. м.), Ирпене (32,9 кв. м), тремя квартирами в селе Чайки Киевской области общей площадью 152 кв. м, а также 8 земельными участками более 15,8 тыс. кв.м в разных поселках области и частным домом. Совместно с нардепом женщина владеет квартирой в Киеве, где Гетманцев имеет долю 33%. Сам депутат владеет двумя земельными участками в Киевской области суммарной площадью 4,5 тыс. кв. м.
Кроме того, женщина имеет право собственности на две квартиры и ряд нежилых помещений в Полтаве, Чернигове и Ивано-Франковске.
В то же время, все автомобили, которыми пользуется семья депутата записаны на Елену Гетманцеву, а именно TOYOTA AVALON (2008), TOYOTA LAND CRUISER PRADO (2008) и LAND CRUISER (2018 года)
Гетманцев коллекционирует наручные часы: Rolex и Franck Muller, а также 15 картин 20-21 веков.
Кроме имущества мать нардепа имеет доли в 6 компаниях: ООО «Туристическая профессиональная группа» (63 %), ООО «Нью Проперти» (99,9 %), ООО «МКЖ «Будсервис» (100 %), ООО «Тревел профешнл групп» (75 %), ООО «Текслинк» (50 %), ООО TRAVEL PROFESSIONAL GROUP TURKEY TURIZM TIC. TAS. ITH. IHR. LTD. STI. (50 %).+
За прошлый год депутат Верховной Рады задекларировал 413,3 тыс. гривен зарплаты, 21,3 тыс. гривен получены от Научно-исследовательского института интеллектуальной собственности НАПН, 125,5 тыс. гривен составил доход от компании «Юримекс», конечным бенефициаром которой является его мать, 169 тыс. гривен - от управления делами аппарата Верховной Рады, 22,3 тыс. гривен нардеп получил за обучение от партии «Слуга народа». За отчуждение ценных бумаг и корпоративных прав Гетманцев в 2019 году получил в сумме 61,4 тыс. гривен.
На банковских счетах «слуга народа» хранит 184,3 тыс. гривен, наличными: 147,6 тыс. евро, 35,3 тыс. долларов и 278 тыс. гривен. При этом на банковских счетах его матери насчитывается 1,15 млн гривен, 124,3 тыс. долларов и 34,5 тыс. евро, наличными - 228 тыс. долларов. Также указано, что женщина заняла третим лицам 650 тыс, долларов. Жена нардепа имеет в сбережениях 3,2 тыс. гривен, 10 тыс. долларов наличными.
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16.02.2022 13:07 Відповісти
Я завжди стверджував й продовжує це робити .

Олігархи олігархами , але хто ім видав дозвіл , хто продав народне за копійки -- головний ворог економіки й держави України це більше 500 тисяч чинуш різного рівня . Крадуть усі , абсолютно усі . Й якщо скільки накольодував один такий "рятівник"йще можно з"ясувати , то рівень розрабування чинуш середньої й нижньої ланки не подається будь якому обліку .
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16.02.2022 13:01 Відповісти
Ми погано вміємо рахувати й бачимо лише вершину айзберга - маєтки Ахметова , Коломойского , Фірташа , Пінчука .
Але складіть у стовбик їх мілліарди й уявіть собі , що народне добро воно не в десятках міліардів рахується . За 30 років вкрали майже 2 трлн. баксів .

Ну й де ці грошики ?!
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16.02.2022 13:09 Відповісти
все вірно.

грошики, звісно, не в Карагандє.... а на сонячних островах
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16.02.2022 14:14 Відповісти
Так от для чого екскаватори і вантажні крани в НАТО просять. Теща головного ДСНС ника хату дорогу будує, а зять гроші на техніку шкодує. Зараз НАТО пришлють вантажні крани і бульдозери. Краще все побудувати за державний кошт, чим власні гроші на техніку викидати.
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16.02.2022 13:02 Відповісти
Нагнетание НС только добавляет прыбуток, с нас берут, себе ложат.
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16.02.2022 13:03 Відповісти
мо вона всю жизнь копила, з зарплати, пенсії по копійці складала...а ви всьо кококорупція
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16.02.2022 13:03 Відповісти
Нафольклорила?
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16.02.2022 13:26 Відповісти
Его уволят? Будут раследовать схемы как он это наворовал? Или всё пох?
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16.02.2022 13:07 Відповісти
Ну що Ви! Він же самому ЄРМАКУ на день народження вертольоти надає в користування. Там все "схвачено"
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16.02.2022 13:42 Відповісти
є три варіанти.
1 походження грошей, конфіскація, в,язниця.
2 слідаки стануть заможнішими. бо нічого не виявлять.
3 якщо він (свій), то будемо чекати поки янелох здохне.
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16.02.2022 13:07 Відповісти
яке походження грошей і конфіскація? Він що Порошенко? Всі правоохоронні органи при Гундосі заточені виключно на Порошенко.
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16.02.2022 13:10 Відповісти
Вчора ДСНС оформив в НАТО заявку на допомогу. В заявці фігурують бульдозери вантажні крании, трактори. А сьогодні виясняється, шо то теща головного ДСНС ника хату зятю будує. Техніка треба. Я все розумію. Але ця зеленоморда наволоч настільки вже береги втратила що оформляють заявку в НАТО на фінансування своєї корупції. От якими словами це можна ще коментувати окрім матюків????!
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16.02.2022 13:13 Відповісти
Але ця зеленоморда наволоч, купувала квартири коли президентом був Порошенко
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16.02.2022 13:27 Відповісти
ага, т.е. "100% свой генпрокурор", СБУ, НАБУ, суды и прочие - в сторонку, "не видят"..

и после ПРОВЕРКИ этими конторами - зеленский назначает его новым главой..
бо - "свой человек, нужный"
именно поэтому ты голо сунуло за зеленского?
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16.02.2022 13:46 Відповісти
"именно поэтому ты голо сунуло за зеленского?" - ні за Порошенка голосував
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16.02.2022 14:09 Відповісти
Но гнобить надо ФОПов !
Хотя они и голосовали за них....
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16.02.2022 13:17 Відповісти
Перспективная бабушка.
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16.02.2022 13:22 Відповісти
С таким зятем, неначе крила у тещи выросли.
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16.02.2022 13:25 Відповісти
Крицко мешкає і працює у селі Поповичі на Волині. Вона директорка сільського будинку культури та очолює фольклорний колектив, и чего это я в фольклор такой влюбленный стал как прочитал статью.
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16.02.2022 13:24 Відповісти
Только бомжи не имеют накоплений. А пожарные помпы хорошо моют бурштын.
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16.02.2022 13:25 Відповісти
6 лет назад??? Так это еще птенец ПАРАШАнки?????
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16.02.2022 13:25 Відповісти
А кому сейчас легко?
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16.02.2022 13:25 Відповісти
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16.02.2022 13:26 Відповісти
Теща має не крука,а цілого Бетмена з надзвичайними здібностями.
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16.02.2022 13:29 Відповісти
фольклор и сельские дома культуры, а т.ж . страхование неслабый такой доход приносят... ой, не на того я училась
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16.02.2022 13:37 Відповісти
У бабки прослулся бизнес-талантище и поперло баблище. А зятек здеся не при чем
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16.02.2022 13:38 Відповісти
з дня на день будуть вибори, так звані, голови дснс України . І тут ≪неочікувано≫ з'являється ця стаття . Є ще два кандидати з таким же корупційним шлейфом, но цензор пише лише про цього ≪спасателя≫. Неочікувано ...)))
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16.02.2022 13:38 Відповісти
Вот интерестно, всегда в таких случаях, налоговая на что у нас....... Таких случаев, подобных этому тысячи! Проверить самих налоговиков не мешало бы, думаю))
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16.02.2022 13:44 Відповісти
да не проверять надо... резать всех этих упырей надо...
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16.02.2022 13:48 Відповісти
И дома их взрывать !😡
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16.02.2022 14:58 Відповісти
Круки злетілись до України...
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16.02.2022 13:45 Відповісти
идея понятна, наследство большое, баяны приготовлены. и теща веселая, но глупая.
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16.02.2022 13:53 Відповісти
Может украл?
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16.02.2022 13:58 Відповісти
Везе ж деяким , з тещами .
Якби не теща , ходив би той Крук в латаних штанах , і стоптаних черевиках . .
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16.02.2022 13:59 Відповісти
Вот когда, разберемся с такими вещами, которые системно происходят в нашей стране, тогда и страну будет легче защищать. А то, кроме врага внешнего, у нас - простого народа, есть враг и внутренний. Многие в этой стране с кредитов не вылезает, а кто-то виллы покупает или строит...
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16.02.2022 14:00 Відповісти
При Порошенко так не воровали как при зебилах
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16.02.2022 14:01 Відповісти
Велике Квартирництво та Велике Котедживництво
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16.02.2022 14:03 Відповісти
А почему низя? завидно да?
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16.02.2022 14:03 Відповісти
И после подобных фортелей участников украинской власти она будет убеждать население об его участии в нулевой декларации, заплатив минимум 5% от от своих грошей, насобранных в полуголодном нищенском состоянии за 40-50 лет стажа для Черного дня??? Не слипнется???
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16.02.2022 16:02 Відповісти
а куда смотрит налоговая и агентство по предотвращению коррупции? в другую сторону? обывателей щимить за покупки 50 000 грн?
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16.02.2022 17:15 Відповісти
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16.02.2022 17:55 Відповісти
Не голова МЗС, а прямо Марк Ліциній Красс. Той у стародавньому Римі створив пожежшу команду, та за безцінь викуповував палаючі будівлі. Кажуть сам же їх і підпалював.
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16.02.2022 18:16 Відповісти
МРАЗИНЫ !!! ВВОДИТЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ !!! НАЦИОНАЛИЗИРУЕМ И НАКАЖЕМ ПО ЗАКОНУ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ !!!
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20.02.2022 14:32 Відповісти
 
 