Теща головного рятувальника країни Крука попри скромну зарплатню купила 3 квартири у Рівному та замовила будівництво дорогого котеджу, - місцеві ЗМІ. ФОТО
Теща нового керівника Державної служби з надзвичайних ситуацій України Сергія Крука Тамара Крицко стала власницею 3 квартир у Рівному та замовила будівництво дорогого котеджного будинку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише рівненське видання "4vlada"
Як зазначається, Крук - тимчасовий виконувач обов’язків керівника ДСНС з листопада 2021 року. До цього він 25 років працював рятувальником, а останні 6 років очолював головне управління ДСНС в Рівненській області.
Повідомляється, що очільник ДСНС офіційно має тільки одну квартиру в п’ятиповерхівці у Рівному, яку купив у 2005-му.
Його родина мешкала у приватному будинку під Рівним площею понад 200 квадратів, що оформлений на матір Крука.
На його дружину Олену зареєстрована дача в селі Нова Українка, розташованому за 16 кілометрів від Рівного біля соснового лісу.
Водночас на матері Олени Крук – Тамарі Крицко, у власності відразу три квартири в Рівному, які вона купила упродовж 2013-2019 років. Одна з них – в центрі міста та має площу 65 квадратів.
Також у 2016 році теща керівника ДСНС замовила будівництво у котеджному масиві Макарова-Пржевальського у Рівному.
За документами там зводять блокований житловий будинок.
Забудовником була група компаній "Стоград". В 2020 році Крицко стала співзасновником фірми з цієї групи – ТОВ "Клуб дом захід" і внесла 1,15 млн грн до статутного фонду. Але через п’ять місяців покинула фірму.
Крицко мешкає і працює у селі Поповичі на Волині. Вона директорка сільського будинку культури та очолює фольклорний колектив.
Офіційно в 2016-2021 роках вона отримувала в місяць біля 2-3 тисяч гривень зарплати, тож доходів на такі витрати офіційно вона не мала.
2020-го Тамара Крицко зареєструвалась приватною підприємницею.
Основним видом діяльності вказала діяльність страхових агентств і брокерів. При реєстрації вказали контакти її доньки – Олени.
Сам Крук у коментарі журналістам порадив звертатися до його тещі, щоб дізнатися походження коштів, а Крицко, здається, не зрозуміла питання про реєстрацію фірми.
Будь ласка, зачекайте...
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Бо Крук і теща виявились розумними)
Куплю свої жінці чорні окуляри
Тьоща дай, дай на машину
Тьоща дай, дай на перину
Тьоща дай, дай на каляску
Щей на пляшку дай
іде Главний Спасатєль України додому, а тут Зайка в біду попав, у пастку
- допоможи мені Спасатєлю, а я тобі віддячу,
ну там далі Вовчик, Лисичка, все як годиться, не крисятничали, віддячи.
Отак і наколядував Спасатєль на чималу нєдвіжимость.
А оскільки був щира душа то переписав все на жінчину маму - добру тітонку....
Отака муйня, малята, любі мої цензорята !
я за пороха....
я лиш сказал что нужно делать.
для меня, порох лучшее из зол
а этот обошол всех.
наглый, циничный, безсовесный.
приятно когда общаешься с адекватными людьми.
бывает такую хрень пишут, что иногда срываешся.
Я-я, гут, Вальдемар, так держать!
пенсіонерка за 3 місяці - купила 3 квартири + дом..
А ви кажите - пенсіонери жебракують))
"Здесь можно хорошо прибарахлится - внукам хватит!"
Теща нового керівника Державної служби ...
и такой ценный кадр пригодился именно "новым лицам", верно?
бо - "свой человек, нужный"
именно поэтому ты голо сунуло за зеленского?
є різниця між першоджерелом і твоєю вільною інтерпретацією?
Согласно декларации Гетманцева, его мать владеет квартирой в Киеве (46,9 кв. м.), Ирпене (32,9 кв. м), тремя квартирами в селе Чайки Киевской области общей площадью 152 кв. м, а также 8 земельными участками более 15,8 тыс. кв.м в разных поселках области и частным домом. Совместно с нардепом женщина владеет квартирой в Киеве, где Гетманцев имеет долю 33%. Сам депутат владеет двумя земельными участками в Киевской области суммарной площадью 4,5 тыс. кв. м.
Кроме того, женщина имеет право собственности на две квартиры и ряд нежилых помещений в Полтаве, Чернигове и Ивано-Франковске.
В то же время, все автомобили, которыми пользуется семья депутата записаны на Елену Гетманцеву, а именно TOYOTA AVALON (2008), TOYOTA LAND CRUISER PRADO (2008) и LAND CRUISER (2018 года)
Гетманцев коллекционирует наручные часы: Rolex и Franck Muller, а также 15 картин 20-21 веков.
Кроме имущества мать нардепа имеет доли в 6 компаниях: ООО «Туристическая профессиональная группа» (63 %), ООО «Нью Проперти» (99,9 %), ООО «МКЖ «Будсервис» (100 %), ООО «Тревел профешнл групп» (75 %), ООО «Текслинк» (50 %), ООО TRAVEL PROFESSIONAL GROUP TURKEY TURIZM TIC. TAS. ITH. IHR. LTD. STI. (50 %).+
За прошлый год депутат Верховной Рады задекларировал 413,3 тыс. гривен зарплаты, 21,3 тыс. гривен получены от Научно-исследовательского института интеллектуальной собственности НАПН, 125,5 тыс. гривен составил доход от компании «Юримекс», конечным бенефициаром которой является его мать, 169 тыс. гривен - от управления делами аппарата Верховной Рады, 22,3 тыс. гривен нардеп получил за обучение от партии «Слуга народа». За отчуждение ценных бумаг и корпоративных прав Гетманцев в 2019 году получил в сумме 61,4 тыс. гривен.
На банковских счетах «слуга народа» хранит 184,3 тыс. гривен, наличными: 147,6 тыс. евро, 35,3 тыс. долларов и 278 тыс. гривен. При этом на банковских счетах его матери насчитывается 1,15 млн гривен, 124,3 тыс. долларов и 34,5 тыс. евро, наличными - 228 тыс. долларов. Также указано, что женщина заняла третим лицам 650 тыс, долларов. Жена нардепа имеет в сбережениях 3,2 тыс. гривен, 10 тыс. долларов наличными.
Олігархи олігархами , але хто ім видав дозвіл , хто продав народне за копійки -- головний ворог економіки й держави України це більше 500 тисяч чинуш різного рівня . Крадуть усі , абсолютно усі . Й якщо скільки накольодував один такий "рятівник"йще можно з"ясувати , то рівень розрабування чинуш середньої й нижньої ланки не подається будь якому обліку .
Але складіть у стовбик їх мілліарди й уявіть собі , що народне добро воно не в десятках міліардів рахується . За 30 років вкрали майже 2 трлн. баксів .
Ну й де ці грошики ?!
грошики, звісно, не в Карагандє.... а на сонячних островах
1 походження грошей, конфіскація, в,язниця.
2 слідаки стануть заможнішими. бо нічого не виявлять.
3 якщо він (свій), то будемо чекати поки янелох здохне.
и после ПРОВЕРКИ этими конторами - зеленский назначает его новым главой..
бо - "свой человек, нужный"
именно поэтому ты голо сунуло за зеленского?
Хотя они и голосовали за них....
Якби не теща , ходив би той Крук в латаних штанах , і стоптаних черевиках . .