Теща головного рятувальника країни Крука попри скромну зарплатню купила 3 квартири у Рівному та замовила будівництво дорогого котеджу, - місцеві ЗМІ. ФОТО

Теща нового керівника Державної служби з надзвичайних ситуацій України Сергія Крука Тамара Крицко стала власницею 3 квартир у Рівному та замовила будівництво дорогого котеджного будинку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише рівненське видання "4vlada"

Як зазначається, Крук - тимчасовий виконувач обов’язків керівника ДСНС з листопада 2021 року. До цього він 25 років працював рятувальником, а останні 6 років очолював головне управління ДСНС в Рівненській області.

Повідомляється, що очільник ДСНС офіційно має тільки одну квартиру в п’ятиповерхівці у Рівному, яку купив у 2005-му.

Його родина мешкала у приватному будинку під Рівним площею понад 200 квадратів, що оформлений на матір Крука.

На його дружину Олену зареєстрована дача в селі Нова Українка, розташованому за 16 кілометрів від Рівного біля соснового лісу.

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Водночас на матері Олени Крук – Тамарі Крицко, у власності відразу три квартири в Рівному, які вона купила упродовж 2013-2019 років. Одна з них – в центрі міста та має площу 65 квадратів.

Також у 2016 році теща керівника ДСНС замовила будівництво у котеджному масиві Макарова-Пржевальського у Рівному.

За документами там зводять блокований житловий будинок.

Забудовником була група компаній "Стоград". В 2020 році Крицко стала співзасновником фірми з цієї групи – ТОВ "Клуб дом захід" і внесла 1,15 млн грн до статутного фонду. Але через п’ять місяців покинула фірму.

Крицко мешкає і працює у селі Поповичі на Волині. Вона директорка сільського будинку культури та очолює фольклорний колектив.

Офіційно в 2016-2021 роках вона отримувала в місяць біля 2-3 тисяч гривень зарплати, тож доходів на такі витрати офіційно вона не мала.

2020-го Тамара Крицко зареєструвалась приватною підприємницею.

Основним видом діяльності вказала діяльність страхових агентств і брокерів. При реєстрації вказали контакти її доньки – Олени.

Сам Крук у коментарі журналістам порадив звертатися до його тещі, щоб дізнатися походження коштів, а Крицко, здається, не зрозуміла питання про реєстрацію фірми.

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