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Порошенко після зустрічі з послами країн ЄС і НАТО: Жорстка позиція США та союзників сьогодні зупинила плани Путіна. ФОТОрепортаж

Петро Порошенко під час зустрічі з послами держав-членів Європейського Союзу та НАТО подякував союзникам за підтримку України.

П’ятий Президент повідомив журналістам, що саме єдність і згуртованість всього світу навколо нашої держави стоїть на заваді агресивним планам Путіна, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".

Порошенко після зустрічі з послами країн ЄС і НАТО: Жорстка позиція США та союзників сьогодні зупинила плани Путіна 01

"Сьогодні тут були присутні 13 послів і представники посольств. Приємно, що наші думки співпали, бо сьогодні символічний день. Сьогодні, 16 лютого, коли за підтвердженими даними Путін мав розпочати широкомасштабну агресію, спільними зусиллями ЄС, НАТО і США під лідерством президента США Джозефа Байдена цю загрозу вдалося відвести рішучими діями наших союзників, які зберегли єдність всупереч планам Путіна", – говорить Порошенко.

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Порошенко після зустрічі з послами країн ЄС і НАТО: Жорстка позиція США та союзників сьогодні зупинила плани Путіна 02

"Вчора ми почули підтвердження цього в блискучому виступі президента Байдена, у зверненні до світу. На мою думку, вперше за багато років була пряма дуже жорстка риторика, яка зупинила Путіна, принаймні тимчасово", – зазначає Петро Порошенко.

Порошенко після зустрічі з послами країн ЄС і НАТО: Жорстка позиція США та союзників сьогодні зупинила плани Путіна 03

Лідер "Європейської Солідарності" зауважив: це не означає, що небезпека зникла. "Це не означає, що ми маємо розслабитися. Але це точно означає, що план шантажу Путіна на першому етапі не відбувся", – переконаний Порошенко.

"Сьогодні ми дали однозначну оцінку діям Путіна, включно з видачею російських паспортів, економічною експансією, коли вони де-факто визнають сертифікати окупованих територій. Включно з постачанням зброї, включно з абсолютно божевільним вчорашнім рішенням Державної Думи Росії про визнання ЛНР/ДНР. Всі ці чотири рішення – це пряма атака на документи Мінського процесу, це де-факто означає, що Росія денонсувала Мінські домовленості", – вважає Порошенко.

Порошенко після зустрічі з послами країн ЄС і НАТО: Жорстка позиція США та союзників сьогодні зупинила плани Путіна 04

"Зараз уже м’яч на полі Путіна, щоб він зробив відкат від тих агресивних планів, які він демонстрував останні чотири місяці. На жаль, при певній бездіяльності або неефективності дій української влади", – зауважив Петро Порошенко.

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"Ще раз закликаю: у День єдності нам треба об’єднатися компетентно, професійно. Нам треба спільно зробити мозковий штурм, використати той досвід, який у нас є з 2014 року, і зупинити ворога, забезпечити економічний розвиток нашої держави. Захистити людей як безпеково, так і соціально. І перемогти Росію. Це моє побажання в День єдності", – резюмує Порошенко.

Автор: 

НАТО (6443) Порошенко Петро (15173) путін володимир (23818) США (22818) Євросоюз (13406)


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Топ коментарі
+68
Прикольно: Зe нe пускає Пороха до цивiлiзованих людй. люди самi до Пoроха приiхали.
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16.02.2022 16:33
+51
хоть кто то работает....
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16.02.2022 16:32
+42
Дипломатия - зло.

Все мировые лидеры, весь иностранный дипкорпус знают, что ЗЕ наркоман-полудурок на побегушках у Коломойского, но продолжают делать вид, что все норм.

Хорошо, что хоть с кем-то в Украине Запад еще может вести осмысленный диалог.
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16.02.2022 16:37
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хоть кто то работает....
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16.02.2022 16:32 Відповісти
Примазался, талант надо иметь, вот так то Вовочка.
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16.02.2022 16:32 Відповісти
Да уж, окучивает порохоботов неустанно, как трудолюбивая тётка картошку на огороде.)) Интересно, сколько стоит такое пристальное внимание Цензора к этой выдающейся персоне.))
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16.02.2022 16:57 Відповісти
На таку шмару, як ти, за такі гроші ніхто й не подивиться.
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16.02.2022 17:09 Відповісти
Порошенко ошибается. Путин не остановился, просто сдвинул день нападения с 16 числа на 18 или 22. Он принял решение воевать с Украиной и свое решение не менял, войска не отводятся, агрессивная информационная пропаганда идет с еще большим напором.
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16.02.2022 18:34 Відповісти
Представляешь, человек без кривляний, "чвяканья и х...канья" может ясно донести свои мысли ... Каков подлец?

В ваших головах это, наверняка, невозможно разместить без ущерба для жизнедеятельности...😁😁😁
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16.02.2022 17:20 Відповісти
Зебил, а о разделе "Нафтогаза" почему не написал, не интересно?
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16.02.2022 17:32 Відповісти
Порох следующий президент Украины, передай своему *****, пусть порадуется
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16.02.2022 17:35 Відповісти
забудь, мечтатель, это чучело уже было президентом и довело Украину до ручки. Один Минск2 чего стоит.
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16.02.2022 18:02 Відповісти
Зебил, а почему про раздел "Нафтогаза" в пользу Бени не шочеш написать. При Порохе ваш нынешний глава государства сидел тихо как мышь под веником.
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16.02.2022 18:07 Відповісти
Чучело твоё *****
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16.02.2022 18:46 Відповісти
обязательно станет. на винницкой зоне.
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16.02.2022 18:22 Відповісти
Випускайте вже Зебіла, хай він розкаже свою версію, що, як він і казав, напад не планувався, а США і ВБ панікери і провокатори.
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16.02.2022 16:32 Відповісти
Що він видав УКАЗ щоб ***** прибрав свої війська
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16.02.2022 16:57 Відповісти
Прикольно: Зe нe пускає Пороха до цивiлiзованих людй. люди самi до Пoроха приiхали.
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16.02.2022 16:33 Відповісти
к писюанисту прилетают чтобы сказать: "только попробуй, *****, слить Украину!"
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16.02.2022 16:55 Відповісти
И ещё - ты реально такое тупое, что не видишь что происходит?
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16.02.2022 16:55 Відповісти
Що за запитання? Воно ж НЕреально тупе!
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16.02.2022 17:11 Відповісти
Сколько сроков в детсаду отмотал?
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16.02.2022 17:00 Відповісти
Але,твоя зелупа пока исполняет обязанности президента))))вот только покажи мне того посла,который приедет к бубочке после его каденции...
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16.02.2022 17:08 Відповісти
В том то и проблема, что НЕ исполняет! Зебил кресло Президента просто занимает!
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16.02.2022 18:38 Відповісти
Представители посольств ПРИЕХАЛИ?
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16.02.2022 17:04 Відповісти
Добре. А назвати імена тих послів та представників НАТО зможеш?
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16.02.2022 17:23 Відповісти
Відстав трохи Петре, тут єрмак з зеленкіним всіх перемогли і свято влаштували
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16.02.2022 16:34 Відповісти
Свято єднання з Московієй зірвано. Наступ буде попізже.
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16.02.2022 16:45 Відповісти
Звичайно.... Гієна ніколи не насмілиться напасти на прайд Левів ...
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16.02.2022 16:35 Відповісти
Дипломатия - зло.

Все мировые лидеры, весь иностранный дипкорпус знают, что ЗЕ наркоман-полудурок на побегушках у Коломойского, но продолжают делать вид, что все норм.

Хорошо, что хоть с кем-то в Украине Запад еще может вести осмысленный диалог.
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16.02.2022 16:37 Відповісти
Есть одно "но".
Дипломаты знают, что наркомана-полудурка выбрал президентом народ Украины.
Отвернуться от чувырлы они не могут, так как тем самым отвернутся от народа. А этого они, очевидно, не хотят.
Вот и выходит, что, как говорят, дипломатия-искусство возможного.
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16.02.2022 17:05 Відповісти
терплять ЗЄ-чмо, врємєнно....

раніше з такими кретинами розбирались зелені берети фашингтонського обкому
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16.02.2022 17:12 Відповісти
Вони знають, що це була спільна афера Бені та Зелі. Афера віку!
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16.02.2022 17:34 Відповісти
А зара вийде вова і як щось... ляпне. Невже він цей день не обгадить якоюсь дурньою?
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16.02.2022 16:38 Відповісти
Ещё не вечер, Вовчик успеет...
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16.02.2022 16:40 Відповісти
Він як ? Вже нюхнув ?
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16.02.2022 16:46 Відповісти
Вот это уровень "не мальчика, но мужа"!!!

Учитесь, зебуины, как надо разговаривать...

Пс. Вашего Главзебуина учить , думаю, бесполезно...
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16.02.2022 16:39 Відповісти
Жорстока позіція США а союзників зупинила плани зелі та Путлера по капітуляції. Вони ії переносять на тиждень чи на 2.
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16.02.2022 16:40 Відповісти
Так отож...
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16.02.2022 17:01 Відповісти
- Вашого дурачка сьогодні не буде, сподіваюсь?

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16.02.2022 16:44 Відповісти
Так! Він втомився !
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16.02.2022 16:47 Відповісти
Представників квартальної влади, так розумію, не було на цій зустрічі? Але що їм там взагалі робити, їх рівень - це "пісюном по роялю".
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16.02.2022 16:50 Відповісти
Нужно срочно требовать от депутатов Рады по округах своих, о срочном проведении всенародного официального референдума о вступлении в НАТО! И на чьей стороне мяч сегодня, где что Зе там, или Порох и прочие---нам не надо уже! Мы в особой зоне риска сегодня, и конечно завтра и далее. Что бы к ближайшему саммиту НАТО был результат опроса. Высокий процент будет конечно. Мы странно, вернее глупо шутим. Ведь ничего по сути безопасности национальной не произошло. Ну разве что крыс спугнули в зарыганых подвалах кое где причём.
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16.02.2022 16:50 Відповісти
Вступ до НАТО прописаний в Конституції України, рехверендум проводь в себе за уралом.
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16.02.2022 16:57 Відповісти
Дык вятские мы---на хромках шпилим, ложками выстукиваем, хороводы кружим---Урал нам не указ! Ущучил---канцероген житомирский? Девок токмо своих на * с сыром пыроги не меняй*---но у нас кудрявей!
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16.02.2022 17:44 Відповісти
Всё, сказанное 5-м Президентом, поддерживаю, но вот только если сам говорит о Дне единства, то в соседнем же абзаце говорить про "бездеятельность и неэффективность украинской власти" . . .

Да, она есть, но это для внутренних разборок, а не для встречи с послами и прочими представителями посольств. Международный формат встречи будет означать и международное её освещение в прессе (хотя и не широкое, потому что речь идёт об экс-президенте). Так зачем сразу же показывать, что на самом деле единства как не было, так и нет ? Мне импонирует Порох, но его в данном случае, с точки зрения дипломатии, слегка занесло, по-моему.
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16.02.2022 16:55 Відповісти
Ви ж чули його виступ у зРаді минулого тиждня
Ми за єднання на СЛОВАХ а не на ДІЇ
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16.02.2022 17:02 Відповісти
Про друге президентство навіть не мрій злодюга смердяча.
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16.02.2022 16:56 Відповісти
Коня кують - і жаба ногу наставляє )))
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16.02.2022 16:58 Відповісти
Ну и ж знаєш, хто в нас жаба...😀😀😀
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16.02.2022 17:05 Відповісти
Звісно. За вісім років це всі зрозуміли.
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16.02.2022 17:12 Відповісти
Все правильно він робить. Зебілів нажаль ще дуже багато. От завтра "Нафтоназ" Бені віддадуть (Беня собі забере) може поменшає, але це не точно.
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16.02.2022 16:59 Відповісти
Того дня, коли Нафтогаз повернули під вплив Бені під виглядом реформи у держкорпорації, Байден зняв санкції із СП-2. Порахуйте, коли це було. Це було єдиною причиною зняття санкцій. Невже цього ніхто не знав?
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16.02.2022 17:27 Відповісти
Да, бедная страна Украина! Сколько людей и все за одним столом !
Вон на РФ за таким столом сидит максимум два человека - Хйуло и его холуй....
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16.02.2022 17:02 Відповісти
Знову десь біля ліфту чи вбиральні?
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16.02.2022 17:13 Відповісти
Западные партнеры опять открыто намекает за кого надо голосовать чтобы получить плюшки. Сколько раз им нужно показывать толстым пальцем чтобы до украинцев наконец дошло?
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16.02.2022 17:14 Відповісти
Весь Запад говорит ,что войска не отводят, Порошенко - " мы заставили их отступить от своих планов по вторжению " ! Совсем что ли дурак ?! Еще вообще ничего не решилось !
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16.02.2022 17:16 Відповісти
Ещё одно лишнехромосомное вылезло...
Лишняя хромосома вместо мозгов...
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16.02.2022 17:25 Відповісти
Походу остановить можно даже кацапов.
Но судя по рейтингам ЗЕ, их братья зебилы даже более упоротые. Пока даже пустой холодильник и дырявые карманы их не приводят в человеческое состояние.

И пока зебилы составляют критическую массу Украина будет в опасности с кацапами или без.
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16.02.2022 17:25 Відповісти
Вяликий малдавский палитик пожимает руки неизвестно кому словно поймал их у туалета , пэцюня, ОНИ РУКИ НЕ МЫЛИ ***!!!! Береги здоровье, оно тебе еще на зоне понадобится!!!
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16.02.2022 17:28 Відповісти
Не видел таких туловищ коцапских,на сайте.коля николай,орех орех,валя илюк🤣🤣🤣
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16.02.2022 17:36 Відповісти
Опять спам не открывается😭😭😭
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16.02.2022 17:31 Відповісти
Скажем "гоп" когда..( ну вы в курсе).
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16.02.2022 17:32 Відповісти
Классная подача информации ! Дипломатьі приехали на встречу с фракциями и депутатами ВР , не на встречу с Порошенко . 😀
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16.02.2022 17:35 Відповісти
Да. Именно так и работает качественная пропаганда. Упустить, едосказать это почти не соврать.))
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16.02.2022 17:46 Відповісти
н
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16.02.2022 17:46 Відповісти
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16.02.2022 17:41 Відповісти
Вони могуть ще багато наклепать!
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16.02.2022 18:12 Відповісти
Это 5++!
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18.02.2022 18:53 Відповісти
Надеюсь для дипломатов потом накрыли сладкий стол
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16.02.2022 18:01 Відповісти
І для них були великі знижки )
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16.02.2022 18:10 Відповісти
Показалось. 🙃

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16.02.2022 18:19 Відповісти
Ого. Оце рівень у Олексійовича. Підтримую.
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16.02.2022 23:33 Відповісти
 
 