Порошенко після зустрічі з послами країн ЄС і НАТО: Жорстка позиція США та союзників сьогодні зупинила плани Путіна. ФОТОрепортаж
Петро Порошенко під час зустрічі з послами держав-членів Європейського Союзу та НАТО подякував союзникам за підтримку України.
П’ятий Президент повідомив журналістам, що саме єдність і згуртованість всього світу навколо нашої держави стоїть на заваді агресивним планам Путіна, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Сьогодні тут були присутні 13 послів і представники посольств. Приємно, що наші думки співпали, бо сьогодні символічний день. Сьогодні, 16 лютого, коли за підтвердженими даними Путін мав розпочати широкомасштабну агресію, спільними зусиллями ЄС, НАТО і США під лідерством президента США Джозефа Байдена цю загрозу вдалося відвести рішучими діями наших союзників, які зберегли єдність всупереч планам Путіна", – говорить Порошенко.
"Вчора ми почули підтвердження цього в блискучому виступі президента Байдена, у зверненні до світу. На мою думку, вперше за багато років була пряма дуже жорстка риторика, яка зупинила Путіна, принаймні тимчасово", – зазначає Петро Порошенко.
Лідер "Європейської Солідарності" зауважив: це не означає, що небезпека зникла. "Це не означає, що ми маємо розслабитися. Але це точно означає, що план шантажу Путіна на першому етапі не відбувся", – переконаний Порошенко.
"Сьогодні ми дали однозначну оцінку діям Путіна, включно з видачею російських паспортів, економічною експансією, коли вони де-факто визнають сертифікати окупованих територій. Включно з постачанням зброї, включно з абсолютно божевільним вчорашнім рішенням Державної Думи Росії про визнання ЛНР/ДНР. Всі ці чотири рішення – це пряма атака на документи Мінського процесу, це де-факто означає, що Росія денонсувала Мінські домовленості", – вважає Порошенко.
"Зараз уже м’яч на полі Путіна, щоб він зробив відкат від тих агресивних планів, які він демонстрував останні чотири місяці. На жаль, при певній бездіяльності або неефективності дій української влади", – зауважив Петро Порошенко.
"Ще раз закликаю: у День єдності нам треба об’єднатися компетентно, професійно. Нам треба спільно зробити мозковий штурм, використати той досвід, який у нас є з 2014 року, і зупинити ворога, забезпечити економічний розвиток нашої держави. Захистити людей як безпеково, так і соціально. І перемогти Росію. Це моє побажання в День єдності", – резюмує Порошенко.
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В ваших головах это, наверняка, невозможно разместить без ущерба для жизнедеятельности...😁😁😁
Все мировые лидеры, весь иностранный дипкорпус знают, что ЗЕ наркоман-полудурок на побегушках у Коломойского, но продолжают делать вид, что все норм.
Хорошо, что хоть с кем-то в Украине Запад еще может вести осмысленный диалог.
Дипломаты знают, что наркомана-полудурка выбрал президентом народ Украины.
Отвернуться от чувырлы они не могут, так как тем самым отвернутся от народа. А этого они, очевидно, не хотят.
Вот и выходит, что, как говорят, дипломатия-искусство возможного.
раніше з такими кретинами розбирались зелені берети фашингтонського обкому
Учитесь, зебуины, как надо разговаривать...
Пс. Вашего Главзебуина учить , думаю, бесполезно...
Да, она есть, но это для внутренних разборок, а не для встречи с послами и прочими представителями посольств. Международный формат встречи будет означать и международное её освещение в прессе (хотя и не широкое, потому что речь идёт об экс-президенте). Так зачем сразу же показывать, что на самом деле единства как не было, так и нет ? Мне импонирует Порох, но его в данном случае, с точки зрения дипломатии, слегка занесло, по-моему.
Ми за єднання на СЛОВАХ а не на ДІЇ
Вон на РФ за таким столом сидит максимум два человека - Хйуло и его холуй....
Лишняя хромосома вместо мозгов...
Но судя по рейтингам ЗЕ, их братья зебилы даже более упоротые. Пока даже пустой холодильник и дырявые карманы их не приводят в человеческое состояние.
И пока зебилы составляют критическую массу Украина будет в опасности с кацапами или без.