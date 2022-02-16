Російські військові перекинули понтонний міст через Прип’ять за 4 км від кордону Білорусі й України (оновлено). ФОТО

Міст розгорнуто на території заповідника в чорнобильскій зоні відчуження. Він дозволяє скоротити шлях до українського кордону на більш ніж 70 км.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Insider.

Міст розташований в Чорнобильскій зоні відчуження, на території Поліського державного радіаційно-екологічного заповідника.

Його розгортання помітили OSINT-дослідники. Вони звернули увагу на супутникові знімки, на яких видно роботи на грунті з обох сторін річки Прип’ять. Інші знімки фіксують вже розгорнутий міст.

Читайте: Американський та російський військові літаки пролетіли за 1,5 метри один від одного над Середземним морем, - The Wall Street Journal

Роботи військових у цій зоні підтвердило і Міністерство оборони Білорусі – за офіційною версією тут проходили спільні у Росією навчання "Союзная решимость-2022".

"На ділянці місцевості "Речиця" мотострілецькі підрозділи Збройних Сил Росії відображають удари засобів повітряного нападу умовного супротивника, відпрацьовують питання збереження живучості, виведення та зайняття оборонних рубежів, переправи водної перешкоди (р. Прип'ять)", - йдеться у релізі від 11 лютого.

Також читайте: "Ми бачимо накопичення військ, невеликі ротації. Я не назвав би це відведенням військ", - Зеленський

Аналітики Conflict Intelligence Team (CIT) вважають, що цей міст можуть використати для перекидання військових на територію України через зону ЧАЕС.

"Ми згодні, що активність у цьому районі пов'язана із наведенням моста, який помітний на супутникових знімках Planet, - повідомили експерти. - Найімовірніше, для цього використовувався один із понтонних парків, перекинутих зі Східного військового округу та помічених на півдні Гомельської області. З одного боку, наведення цього мосту відповідає легенді навчань, опублікованій Міноборони Білорусі, де згадується переправа через Прип'ять. З іншого боку, він може використовуватися для створення ще одного вектору наступу на Київщині - через зону відчуження ЧАЕС".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія продовжує тримати сили вторгнення на кордоні України, - Столтенберг

Міст скорочує відстань від білоруського міста Ямполь до кордону з Україною зі 167 км до 96 км. Раніше в районі Ямполя були помічені 5-а танкова та 37-а мотострілецька бригади з Бурятії, станом на 15 лютого їх там уже нема.