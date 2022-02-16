УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5205 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
73 683 107

Російські військові перекинули понтонний міст через Прип’ять за 4 км від кордону Білорусі й України (оновлено). ФОТО

Міст розгорнуто на території заповідника в чорнобильскій зоні відчуження. Він дозволяє скоротити шлях до українського кордону на більш ніж 70 км.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Insider.

Міст розташований в Чорнобильскій зоні відчуження, на території Поліського державного радіаційно-екологічного заповідника.

Його розгортання помітили OSINT-дослідники. Вони звернули увагу на супутникові знімки, на яких видно роботи на грунті з обох сторін річки Прип’ять. Інші знімки фіксують вже розгорнутий міст.

Читайте: Американський та російський військові літаки пролетіли за 1,5 метри один від одного над Середземним морем, - The Wall Street Journal

Російські військові перекинули понтонний міст через Прип’ять за 4 км від кордону Білорусі й України (оновлено) 01Російські військові перекинули понтонний міст через Прип’ять за 4 км від кордону Білорусі й України (оновлено) 02

Роботи військових у цій зоні підтвердило і Міністерство оборони Білорусі – за офіційною версією тут проходили спільні у Росією навчання "Союзная решимость-2022".

"На ділянці місцевості "Речиця" мотострілецькі підрозділи Збройних Сил Росії відображають удари засобів повітряного нападу умовного супротивника, відпрацьовують питання збереження живучості, виведення та зайняття оборонних рубежів, переправи водної перешкоди (р. Прип'ять)", - йдеться у релізі від 11 лютого.

Також читайте: "Ми бачимо накопичення військ, невеликі ротації. Я не назвав би це відведенням військ", - Зеленський

Російські військові перекинули понтонний міст через Прип’ять за 4 км від кордону Білорусі й України (оновлено) 03

Аналітики Conflict Intelligence Team (CIT) вважають, що цей міст можуть використати для перекидання військових на територію України через зону ЧАЕС.

"Ми згодні, що активність у цьому районі пов'язана із наведенням моста, який помітний на супутникових знімках Planet, - повідомили експерти. - Найімовірніше, для цього використовувався один із понтонних парків, перекинутих зі Східного військового округу та помічених на півдні Гомельської області. З одного боку, наведення цього мосту відповідає легенді навчань, опублікованій Міноборони Білорусі, де згадується переправа через Прип'ять. З іншого боку, він може використовуватися для створення ще одного вектору наступу на Київщині - через зону відчуження ЧАЕС".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія продовжує тримати сили вторгнення на кордоні України, - Столтенберг

Міст скорочує відстань від білоруського міста Ямполь до кордону з Україною зі 167 км до 96 км. Раніше в районі Ямполя були помічені 5-а танкова та 37-а мотострілецька бригади з Бурятії, станом на 15 лютого їх там уже нема.

Автор: 

Білорусь (7930) військові навчання (2775)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+64
Это не мы расслабили. Это Зеля и не напрягал. У него новый праздник.
показати весь коментар
16.02.2022 20:43
+61
показати весь коментар
16.02.2022 21:18
+47
***** типа "отступил". Перекидывает силы с одного направления на другие.
показати весь коментар
16.02.2022 20:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
А после США разбило Ирак с такой же армией как сейчас у России и это без тяжелого вооружения. А Ирак это была доминирующая сила, которая вела войны с 60ых годов. Это не значит что Россия такая мощная как США, но война сейчас другая.
показати весь коментар
17.02.2022 06:09 Відповісти
800 тысяч всё же не 150. К тому же Ирак пустыня, вся война велась в междуречье Тигра и Ефрата. Это как на Донецкую область напасть, игнорируя иные угрозы.

Наземные силы МНС насчитывали 16 дивизий (до 800 тысяч человек), более 4000 танков, свыше 3700 орудий и миномётов. Армейская авиация имела около 2000 боевых вертолётов. Военно-морской флот МНС имел до 170 кораблей. Им противостояла в Кувейте и на юге Ирака группировка войск в составе более 40 дивизий (около 500.000 человек), до 4000 танков, свыше 5 тысяч орудий и минометов, 711 самолётов, 489 вертолетов. Соотношение по новейшим образцам вооружения составляло: по боевым самолётам - 13:1, боевым вертолетам - 16:1, танкам - 4,3:1 в пользу МНС. Антииракские силы имели абсолютное превосходство на море.
показати весь коментар
17.02.2022 06:51 Відповісти
На самом деле главная причина почему Путин не сунулся к нам в 15 году это потому что он понял, что Россия не сможет захватить Украину даже такую слабую. Оттого Россия перестроила свои войска за эти годы. Что она собой представляет неизвестно, но видимо веры у них стало побольше.
показати весь коментар
17.02.2022 06:13 Відповісти
опять шото задумала мразь
показати весь коментар
16.02.2022 22:14 Відповісти
У нас достатньо сил засобів та інструментів, щоб відбити будь-яку атаку. Ми достатньо сильна нація, дуже сильна країна. Ми знаходимося на своїй землі і якісь загарбники теоретичні нас не мають лякати.
показати весь коментар
16.02.2022 22:28 Відповісти
Западу надо бы подумать про свои инвестиции в объект "Укрытие" в Чернобыле. Пока россиянцы не раздолбали его (и остальные атомные станции).
показати весь коментар
16.02.2022 22:31 Відповісти
Так Точка У туди легенько дістає...тільки пристрілятися. Але там НАШІ БРАТЬЯ...
показати весь коментар
17.02.2022 07:47 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 