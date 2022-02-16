Російські військові перекинули понтонний міст через Прип’ять за 4 км від кордону Білорусі й України (оновлено). ФОТО
Міст розгорнуто на території заповідника в чорнобильскій зоні відчуження. Він дозволяє скоротити шлях до українського кордону на більш ніж 70 км.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Insider.
Міст розташований в Чорнобильскій зоні відчуження, на території Поліського державного радіаційно-екологічного заповідника.
Його розгортання помітили OSINT-дослідники. Вони звернули увагу на супутникові знімки, на яких видно роботи на грунті з обох сторін річки Прип’ять. Інші знімки фіксують вже розгорнутий міст.
Читайте: Американський та російський військові літаки пролетіли за 1,5 метри один від одного над Середземним морем, - The Wall Street Journal
Роботи військових у цій зоні підтвердило і Міністерство оборони Білорусі – за офіційною версією тут проходили спільні у Росією навчання "Союзная решимость-2022".
"На ділянці місцевості "Речиця" мотострілецькі підрозділи Збройних Сил Росії відображають удари засобів повітряного нападу умовного супротивника, відпрацьовують питання збереження живучості, виведення та зайняття оборонних рубежів, переправи водної перешкоди (р. Прип'ять)", - йдеться у релізі від 11 лютого.
Аналітики Conflict Intelligence Team (CIT) вважають, що цей міст можуть використати для перекидання військових на територію України через зону ЧАЕС.
"Ми згодні, що активність у цьому районі пов'язана із наведенням моста, який помітний на супутникових знімках Planet, - повідомили експерти. - Найімовірніше, для цього використовувався один із понтонних парків, перекинутих зі Східного військового округу та помічених на півдні Гомельської області. З одного боку, наведення цього мосту відповідає легенді навчань, опублікованій Міноборони Білорусі, де згадується переправа через Прип'ять. З іншого боку, він може використовуватися для створення ще одного вектору наступу на Київщині - через зону відчуження ЧАЕС".
Міст скорочує відстань від білоруського міста Ямполь до кордону з Україною зі 167 км до 96 км. Раніше в районі Ямполя були помічені 5-а танкова та 37-а мотострілецька бригади з Бурятії, станом на 15 лютого їх там уже нема.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Наземные силы МНС насчитывали 16 дивизий (до 800 тысяч человек), более 4000 танков, свыше 3700 орудий и миномётов. Армейская авиация имела около 2000 боевых вертолётов. Военно-морской флот МНС имел до 170 кораблей. Им противостояла в Кувейте и на юге Ирака группировка войск в составе более 40 дивизий (около 500.000 человек), до 4000 танков, свыше 5 тысяч орудий и минометов, 711 самолётов, 489 вертолетов. Соотношение по новейшим образцам вооружения составляло: по боевым самолётам - 13:1, боевым вертолетам - 16:1, танкам - 4,3:1 в пользу МНС. Антииракские силы имели абсолютное превосходство на море.