На Закарпатті планують завершити ремонт понад 200 км траси Н-09, яка проходить через Яблунецький перевал. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Цього року планується завершити ремонт на автодорозі Н-09 Мукачево-Рахів-Івано-Франківськ-Львів, що в межах Закарпатської області має протяжність 208 км.

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Закарпатській області, інформує Цензор.НЕТ.

Маршрут, який поєднує Закарпатську, Львівську та Івано-Франківську області, ремонтують в рамках програми "Велике будівництво".

За інформацією відомства, протягом останніх двох років тут було відремонтовано 206 км шляху. Решту робіт планується завершити цьогоріч.

Ця дорога відома тим, що проходить через одне з наймальовничіших місць Західної України – Яблунецький перевал. Він розташований на висоті 931 м над рівнем моря та межує із Рахівським (Закарпаття) та Надвірнянським Івано-Франківщина) районами. Його ще називають Татарським перевалом та Беркутом.

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На перевалі влаштовано оглядовий майданчик, з якого у погожий день відкривається краєвид на частину Свидовецького масиву та гору Близницю. Також звідси можна побачити гірські вершини Говерли та Петроса.

"А ще траса Н-09 веде до Драгобрату - найвисокогірнішого курорту України. Він приваблює лижників та сноубордистів тим, що сніг тут тримається найдовше - аж до квітня", – розповідають у відомстві.

Дорожники закликають мандрувати Україною та додають, що дороги до високогірних курортів найзахіднішої області нашої країни щороку стають все комфортнішими та доступнішими.

Як раніше розповів координатор програми "Велике будівництво" і заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, впродовж будівельного сезону 2022 року планується реалізувати 715 об’єктів по всій Україні.

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