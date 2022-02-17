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На Закарпатті планують завершити ремонт понад 200 км траси Н-09, яка проходить через Яблунецький перевал. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Цього року планується завершити ремонт на автодорозі Н-09 Мукачево-Рахів-Івано-Франківськ-Львів, що в межах Закарпатської області має протяжність 208 км.

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Закарпатській області, інформує Цензор.НЕТ.

Маршрут, який поєднує Закарпатську, Львівську та Івано-Франківську області, ремонтують в рамках програми "Велике будівництво".

За інформацією відомства, протягом останніх двох років тут було відремонтовано 206 км шляху. Решту робіт планується завершити цьогоріч.

Ця дорога відома тим, що проходить через одне з наймальовничіших місць Західної України – Яблунецький перевал. Він розташований на висоті 931 м над рівнем моря та межує із Рахівським (Закарпаття) та Надвірнянським Івано-Франківщина) районами. Його ще називають Татарським перевалом та Беркутом.

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На перевалі влаштовано оглядовий майданчик, з якого у погожий день відкривається краєвид на частину Свидовецького масиву та гору Близницю. Також звідси можна побачити гірські вершини Говерли та Петроса.

"А ще траса Н-09 веде до Драгобрату - найвисокогірнішого курорту України. Він приваблює лижників та сноубордистів тим, що сніг тут тримається найдовше - аж до квітня", – розповідають у відомстві.

Дорожники закликають мандрувати Україною та додають, що дороги до високогірних курортів найзахіднішої області нашої країни щороку стають все комфортнішими та доступнішими.

Як раніше розповів координатор програми "Велике будівництво" і заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, впродовж будівельного сезону 2022 року планується реалізувати 715 об’єктів по всій Україні.

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На Закарпатті планують завершити ремонт понад 200 км траси Н-09, яка проходить через Яблунецький перевал 01
На Закарпатті планують завершити ремонт понад 200 км траси Н-09, яка проходить через Яблунецький перевал 02
На Закарпатті планують завершити ремонт понад 200 км траси Н-09, яка проходить через Яблунецький перевал 03

Автор: 

дороги (3061) Велике будівництво (741) Закарпатська область (2049)


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Топ коментарі
+7
Точно. А оружие в ВСУ хай дядя поставляет.
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17.02.2022 09:38
+2
Чим хвалитися? Це вкрай небезпечна дорога і на кадрах я не бачу ніяких елементів дороги і іншого дорожнього облаштування, які би унеможливлювали, чи зводили до мінімуму вірогідність ДТП
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17.02.2022 10:03
+1
Чьо ... Гарні фото ...
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17.02.2022 09:56
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Точно. А оружие в ВСУ хай дядя поставляет.
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17.02.2022 09:38 Відповісти
До речі ... Може Зе так і рахує - раз вони гарантували безпеку по Будапешт. мемор., то най і впрягаються.
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17.02.2022 09:55 Відповісти
щось порохоботів не чути )
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17.02.2022 09:47 Відповісти
Чьо ... Гарні фото ...
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17.02.2022 09:56 Відповісти
Заскучал, Вася Ведро?
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17.02.2022 10:09 Відповісти
Чим хвалитися? Це вкрай небезпечна дорога і на кадрах я не бачу ніяких елементів дороги і іншого дорожнього облаштування, які би унеможливлювали, чи зводили до мінімуму вірогідність ДТП
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17.02.2022 10:03 Відповісти
В Германии, Италии, Австрии дороги стараются сделать не серпантином а выровнять с помощью эстакад, мостов и тоннелей. Сокращает время путешествий и снижает аварийность в разы.
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17.02.2022 12:43 Відповісти
 
 