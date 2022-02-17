Акція SaveФОП у центрі Києва: мітингувальників відтіснили із Хрещатика, вони прямують під Раду. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зранку 17 лютого в центрі Києва знову відбувається мітинг SaveФОП. Рух вулицею Хрещатик тимчасово було перекрито.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, який наразі перебуває на місці події.

За даними нашого кореспондента, правоохоронці відтіснили мітингувальників із Хрещатика. Це відбулось без застосування сили. Втім, локально спостерігалась невеличка штовханина. Наразі активісти прямують вулицею Грушевського до будівлі Верховної Ради.

Рух Хрещатиком нині вже розблоковано.

За оновленою інформацією, мітингувальники вже прийшли під будівлю українського парламенту.

Рух вул.Грушевського перекрито.























































































































Як відомо, рух SaveФОП протестує проти введення касових апаратів (РРО, ПРРО) для фізичних осіб-підприємців другої-четвертої групи спрощеної системи оподаткування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні ФОПи знову пікетують Раду. ФОТОрепортаж (оновлено)

Відео та ФОТО: Богачук Олег