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Акція SaveФОП у центрі Києва: мітингувальників відтіснили із Хрещатика, вони прямують під Раду. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зранку 17 лютого в центрі Києва знову відбувається мітинг SaveФОП. Рух вулицею Хрещатик тимчасово було перекрито.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, який наразі перебуває на місці події.

За даними нашого кореспондента, правоохоронці відтіснили мітингувальників із Хрещатика. Це відбулось без застосування сили. Втім, локально спостерігалась невеличка штовханина. Наразі активісти прямують вулицею Грушевського до будівлі Верховної Ради.

Рух Хрещатиком нині вже розблоковано. 

За оновленою інформацією, мітингувальники вже прийшли під будівлю українського парламенту. 

Рух вул.Грушевського перекрито. 

Акція SaveФОП у центрі Києва: мітингувальників відтіснили із Хрещатика, вони прямують під Раду 01
Акція SaveФОП у центрі Києва: мітингувальників відтіснили із Хрещатика, вони прямують під Раду 02
Акція SaveФОП у центрі Києва: мітингувальників відтіснили із Хрещатика, вони прямують під Раду 03
Акція SaveФОП у центрі Києва: мітингувальників відтіснили із Хрещатика, вони прямують під Раду 04
Акція SaveФОП у центрі Києва: мітингувальників відтіснили із Хрещатика, вони прямують під Раду 05
Акція SaveФОП у центрі Києва: мітингувальників відтіснили із Хрещатика, вони прямують під Раду 06
Акція SaveФОП у центрі Києва: мітингувальників відтіснили із Хрещатика, вони прямують під Раду 07
Акція SaveФОП у центрі Києва: мітингувальників відтіснили із Хрещатика, вони прямують під Раду 08
Акція SaveФОП у центрі Києва: мітингувальників відтіснили із Хрещатика, вони прямують під Раду 09

Акція SaveФОП у центрі Києва: мітингувальників відтіснили із Хрещатика, вони прямують під Раду 10
Акція SaveФОП у центрі Києва: мітингувальників відтіснили із Хрещатика, вони прямують під Раду 11
Акція SaveФОП у центрі Києва: мітингувальників відтіснили із Хрещатика, вони прямують під Раду 12
Акція SaveФОП у центрі Києва: мітингувальників відтіснили із Хрещатика, вони прямують під Раду 13
Акція SaveФОП у центрі Києва: мітингувальників відтіснили із Хрещатика, вони прямують під Раду 14
Акція SaveФОП у центрі Києва: мітингувальників відтіснили із Хрещатика, вони прямують під Раду 15
Акція SaveФОП у центрі Києва: мітингувальників відтіснили із Хрещатика, вони прямують під Раду 16

Акція SaveФОП у центрі Києва: мітингувальників відтіснили із Хрещатика, вони прямують під Раду 17
Акція SaveФОП у центрі Києва: мітингувальників відтіснили із Хрещатика, вони прямують під Раду 18
Акція SaveФОП у центрі Києва: мітингувальників відтіснили із Хрещатика, вони прямують під Раду 19
Акція SaveФОП у центрі Києва: мітингувальників відтіснили із Хрещатика, вони прямують під Раду 20
Акція SaveФОП у центрі Києва: мітингувальників відтіснили із Хрещатика, вони прямують під Раду 21
Акція SaveФОП у центрі Києва: мітингувальників відтіснили із Хрещатика, вони прямують під Раду 22
Акція SaveФОП у центрі Києва: мітингувальників відтіснили із Хрещатика, вони прямують під Раду 23
Акція SaveФОП у центрі Києва: мітингувальників відтіснили із Хрещатика, вони прямують під Раду 24
Акція SaveФОП у центрі Києва: мітингувальників відтіснили із Хрещатика, вони прямують під Раду 25
Акція SaveФОП у центрі Києва: мітингувальників відтіснили із Хрещатика, вони прямують під Раду 26
Акція SaveФОП у центрі Києва: мітингувальників відтіснили із Хрещатика, вони прямують під Раду 27
Акція SaveФОП у центрі Києва: мітингувальників відтіснили із Хрещатика, вони прямують під Раду 28

Акція SaveФОП у центрі Києва: мітингувальників відтіснили із Хрещатика, вони прямують під Раду 29
Акція SaveФОП у центрі Києва: мітингувальників відтіснили із Хрещатика, вони прямують під Раду 30
Акція SaveФОП у центрі Києва: мітингувальників відтіснили із Хрещатика, вони прямують під Раду 31
Акція SaveФОП у центрі Києва: мітингувальників відтіснили із Хрещатика, вони прямують під Раду 32
Акція SaveФОП у центрі Києва: мітингувальників відтіснили із Хрещатика, вони прямують під Раду 33
Акція SaveФОП у центрі Києва: мітингувальників відтіснили із Хрещатика, вони прямують під Раду 34
Акція SaveФОП у центрі Києва: мітингувальників відтіснили із Хрещатика, вони прямують під Раду 35
Акція SaveФОП у центрі Києва: мітингувальників відтіснили із Хрещатика, вони прямують під Раду 36
Акція SaveФОП у центрі Києва: мітингувальників відтіснили із Хрещатика, вони прямують під Раду 37
Акція SaveФОП у центрі Києва: мітингувальників відтіснили із Хрещатика, вони прямують під Раду 38
Акція SaveФОП у центрі Києва: мітингувальників відтіснили із Хрещатика, вони прямують під Раду 39
Акція SaveФОП у центрі Києва: мітингувальників відтіснили із Хрещатика, вони прямують під Раду 40
Акція SaveФОП у центрі Києва: мітингувальників відтіснили із Хрещатика, вони прямують під Раду 41
Акція SaveФОП у центрі Києва: мітингувальників відтіснили із Хрещатика, вони прямують під Раду 42
Акція SaveФОП у центрі Києва: мітингувальників відтіснили із Хрещатика, вони прямують під Раду 43
Акція SaveФОП у центрі Києва: мітингувальників відтіснили із Хрещатика, вони прямують під Раду 44
Акція SaveФОП у центрі Києва: мітингувальників відтіснили із Хрещатика, вони прямують під Раду 45
Акція SaveФОП у центрі Києва: мітингувальників відтіснили із Хрещатика, вони прямують під Раду 46
Акція SaveФОП у центрі Києва: мітингувальників відтіснили із Хрещатика, вони прямують під Раду 47
Акція SaveФОП у центрі Києва: мітингувальників відтіснили із Хрещатика, вони прямують під Раду 48
Акція SaveФОП у центрі Києва: мітингувальників відтіснили із Хрещатика, вони прямують під Раду 49
Акція SaveФОП у центрі Києва: мітингувальників відтіснили із Хрещатика, вони прямують під Раду 50
Акція SaveФОП у центрі Києва: мітингувальників відтіснили із Хрещатика, вони прямують під Раду 51

Акція SaveФОП у центрі Києва: мітингувальників відтіснили із Хрещатика, вони прямують під Раду 52
Акція SaveФОП у центрі Києва: мітингувальників відтіснили із Хрещатика, вони прямують під Раду 53
Акція SaveФОП у центрі Києва: мітингувальників відтіснили із Хрещатика, вони прямують під Раду 54
Акція SaveФОП у центрі Києва: мітингувальників відтіснили із Хрещатика, вони прямують під Раду 55
Акція SaveФОП у центрі Києва: мітингувальників відтіснили із Хрещатика, вони прямують під Раду 56
Акція SaveФОП у центрі Києва: мітингувальників відтіснили із Хрещатика, вони прямують під Раду 57
Акція SaveФОП у центрі Києва: мітингувальників відтіснили із Хрещатика, вони прямують під Раду 58

Як відомо, рух SaveФОП протестує проти введення касових апаратів (РРО, ПРРО) для фізичних осіб-підприємців другої-четвертої групи спрощеної системи оподаткування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні ФОПи знову пікетують Раду. ФОТОрепортаж (оновлено)

Відео та ФОТО: Богачук Олег

Автор: 

ВР (14974) протест (2398) Богачук Олег (1457) ФОП (155)


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Топ коментарі
+27
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17.02.2022 10:48
+18
Так эти же люди и выбрали нынешнюю власть. Имел удовольствие общаться с ФОПами перед выборами - за Зеленского порвать готовы были. Да, и в то время ни одного ФОПа, который был против Зеленского не видел.
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17.02.2022 10:40
+16
Скільки кацапського лайна або ботів тут пасеться... Жах... ФОПи молодці! Якщо уряд хоче ввести РРО для фопів - хай візьме за основу досвід тієїж Польщі: РРО за кошти держави, немає щомісячної абонки, немає щамісячних або внепланових перевірок, "первичка" необов'язкова - тільки декларування доходів та розходів і т.д.
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17.02.2022 10:40
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Привыкли не платить налоги, везде на каждом рынке в ЕС, за килограмм помидор... тебе дадут фискальный чек...
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17.02.2022 10:51 Відповісти
ты когда-то продавал свою б.у. технику, налог платил? а подарки больше 1600 грн получал, налог платил?
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17.02.2022 11:09 Відповісти
а в сша слышал вообще наличку можно брать, а если доход маленький то вообще не думаю что налог платить будешь с этого, да ещё затраты на оборудование можно оттуда вычитать
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17.02.2022 11:14 Відповісти
В США за неуплату налогов, сажают от пяти лет и выше с конфискацией...
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17.02.2022 11:16 Відповісти
правильно, лупите фопов, чтоб знали, как за зеленского голосовать!
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18.02.2022 02:16 Відповісти
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17.02.2022 10:54 Відповісти
ВСЕХ В АТО!!!
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17.02.2022 10:55 Відповісти
ты из окопа небось вещаешь?
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17.02.2022 10:59 Відповісти
а тебе на розмінування
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17.02.2022 18:18 Відповісти
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18.02.2022 02:15 Відповісти
Я вважаю РРО треба ставити, АЛЕ у Польщі його ставить і утримує держава. А фопи чесно проводять товари через касу і платять податки.
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17.02.2022 10:57 Відповісти
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17.02.2022 11:14 Відповісти
Брехня.
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17.02.2022 11:44 Відповісти
У нас держава надає можливість встановити безкоштовний програмний РРО на комп'ютер або мобільний пристрій
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17.02.2022 11:37 Відповісти
ага а потiм вiн висить як хвiтс у осла.
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17.02.2022 11:59 Відповісти
Ну а чому б і не бастувати, 30 років прибуток в карман, а тут касовий апарат став і плати податки)))
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17.02.2022 11:06 Відповісти
Та не в тому справа. Касовий апарат сам по собі дорогий. Його обслуговування та заміна. Щомісячна плата за обслуговування. От де здирництво.
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17.02.2022 11:20 Відповісти
ПРРО стоят минимум втрое меньше и не требуют никакого обслуживания.
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17.02.2022 11:45 Відповісти
ППРО - это программа в смартфоне и обслужививание ПО от 1200 грн. в год
Де тут здирництво?
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17.02.2022 12:06 Відповісти
не свисти дурепо, є безкоштовний ППО на пк чи смартфон
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17.02.2022 18:19 Відповісти
Смотришь и душа радуется... Ибо по заслугам...
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17.02.2022 11:14 Відповісти
Битие определяет сознание.
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17.02.2022 11:16 Відповісти
ну и чем бы коля им сейчас помог?..
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17.02.2022 11:32 Відповісти
То ви ж, продажні сцуки, в більшості своїй, тупій і голосували за це лайно! Ви хтіли і пожерти і пориготати. Хоч саслиньтесь. Їжте і смійтесь. Дебіли
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17.02.2022 11:19 Відповісти
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17.02.2022 11:59 Відповісти
вместо того чтобы разобраться с крупными мутилами которым прощают миллиардные долги, доят бедных людей которые от государства никакой помощи отродясь не видели
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17.02.2022 11:19 Відповісти
Бедные люди сами за это проголосовали. Это их сознательный выбор. Может им нравится?
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17.02.2022 12:26 Відповісти
До Гундоса йдуть його виборці, які не тільки свої горлянки за нього рвали, а і дупи. Лупи їх Володя, не жалій, може порозумніють?
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17.02.2022 11:20 Відповісти
Каждому чиновнику по кассовому аппарату! и за обслуживание ежемесячное пусть платят по 400 грн в сервисный центр, через чиновников проходят неучтённые суммы на миллиарды гривен в месяц
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17.02.2022 11:22 Відповісти
А краще надіньте на всіх кіпи, хай ідуть святкують мирову угоду Бені в Укрнафтою, в процесі якої Беня забере їх,по Конституції право володіння надрами. Чим не свято і не забудьте телемарафон по всіх каналах. Це все-таки перемога "зеленої" влади. Ні дня без перемог Бені і його Вовіка. Все в одну касу, молодці. Вас ще раз виберуть зелені барани 73%.
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17.02.2022 11:26 Відповісти
Зеля Пукін продовжує воювати з власними виборцями. Ну- ну!
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17.02.2022 11:48 Відповісти
Серед ФОПів порохоскоту нема?
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17.02.2022 12:53 Відповісти
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17.02.2022 12:01 Відповісти
ну що підприємці, наголосували "по приколу?" А тепер далі годуйте ОЗУ під назвою поліція яке вас і буде піз@ити, катувати, ганьбити і брати хабарі))) Ваші зароблені грошу підуть в кишені му@орве....
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17.02.2022 12:01 Відповісти
Идите за мосейчук голосуйте)))
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17.02.2022 12:04 Відповісти
Головний лохторат Янелоха!

Ой, шо вам сказать?! Я такая рада я за вас, довбоЗЕбів.
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17.02.2022 12:06 Відповісти
ПАСОВИЩЕ ДЛЯ ФОПів ОБЛАДНАНО ЗГОДНО ЇХ ВИБОРУ 2019 РОКУ.)))
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17.02.2022 12:21 Відповісти
ЛЮДИ ШО С ВАМИ? - ВМЕСТО ТОГО ШОБ ИСКАТЬ СОЮЗНИКОВ И БЫТЬ СИЛЬНЫМИ( ТОЛЬКО СИЛЬНЫЕ МОГУТ СЕБЕ ПОЗВОЛИТЬ ПРОЩАТЬ ОШИБКИ) - ВЫ ОТТАЛКИВАЕТЕ СЕЙЧАС ,СВОЕЙ ПОЗИЦИЕЙ. ОТТАЛКИВАЕТЕ НЕСКОЛЬКО МИЛЛИОНОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ - МАЛО ТОГО ШО ЭТО ГЛУПО - ЭТО ПРОСТО НЕ ПО ЛЮДСКИ - ДА Я ТАК ДУМАЮ ,ТАК НЕЛЬЗЯ ,ПОРОХОБОТЫ ГОЛОВА НУЖНА ШОБ ДУМАТЬ - ПЕЧАЛЬНО ВСЕ
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17.02.2022 12:28 Відповісти
Правильно! Я о том же написал ниже.
Ещё великий Мытэць завещал:
"Гамлєт. Не можна мстить. Повинні ми любити всіх підорасів, злодіїв, убивць. Бо кожний з них - народ, всі - богоносці." (С)
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17.02.2022 12:29 Відповісти
А если серьёзно, то этап "ты называешь нас придурками, поэтому мы проголосуем за зеленского" пройден ещё в 2018.
Что нам "ПО ЛЮДСКИ" (С) надо было написать? "Спасибо! Молодцы! Вы превели сюда на трон это чмо и мы вам за это благодарны!"?
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17.02.2022 12:32 Відповісти
Украина - свободная страна. Если люди хотят, чтоб их имели в хвост и в гриву, то они имеют полное право за это проголосовать! Кто вы такие, чтобы их осуждать? Мазохисты и пассивные педики - тоже люди. Может единственный в их жизни шанс получить оргазм - это когда его(её) мент дубасит дубинкой на морозе. Понять и пожалеть!
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17.02.2022 12:28 Відповісти
Откуда данные, что фопы голосовали за это чудо? При пп начали драть всех за есв, и придумали субсидии. Комуналка выросла выше пенсий. Хватит чушь сочинять
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17.02.2022 15:12 Відповісти
Хватит трындеть. 1) ФОПы хороводы водили за Зелю и рассказывали, (цитата) "если что -то пойдёт не так, то мы его сметём". 2) при Порохе выплачивали субсидию, у меня родственники получали и нормально платили комуналку, ришёл Зе - субсидию обрезали (причём всем их знакомым тоже). 3) субсидии придумали не при Порохе, а гораздо раньше. При Яныке она точно была. Вы наверное просто кацап, поэтому не в курсе, что в Украине происходит.
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17.02.2022 17:13 Відповісти
не слушаем провокаторов - если мы обедняющимся - мы победим - все кто нас пытается мотивировать давя на слабо - враги нашей страны
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17.02.2022 12:43 Відповісти
ФОПы - тупее чем чуни !
Есть Законы, есть расходы на коммуналку, закупки, зарплата ...
Существуют программы типа "Project Expert". Вбиваете туда все данные по бизнесу, включая риски штрафов и изменения законодательства.
Получаем на выходе максимальную и минимальную цену продажи. Опуститесь ниже - банкрот.
Мне выдала рекомендацию повысить цену на 162%. Если до декабря не подниму - обанкрочусь. Осталось 10 месяцев.
Попили кофе с конкурентами, договорились поднимать потихоньку каждый месяц. Начнем с 5%, закончим 20%.
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17.02.2022 12:50 Відповісти
Тих підарів хтось направляє і фінасує, видає уніформу та прапорці однакові. Де СБУ?
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17.02.2022 18:20 Відповісти
Люди молодці! Відстоюють свої права на справедливе оподаткування!
ГАНЬБА ГЕТЬМАНЦЕВУ !! ГАНЬБА ЗЕЛЕНЬКУ !!!
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17.02.2022 19:54 Відповісти
Так им и надо, в Украине должны все платить налоги
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17.02.2022 21:38 Відповісти
А почему начали не с миллиардеров?
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18.02.2022 09:49 Відповісти
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