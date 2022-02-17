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Новини Фото Війна
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Залізнична станція Кіндрашівська-Нова на Луганщині потрапила під обстріл військ РФ, пошкоджено тепловоз та будівлю депо, - голова правління "Укрзалізниці" Камишін. ФОТО

Окрім дитячого садочка в Станиці Луганській унаслідок ранкового обстрілу з боку військ РФ пошкоджено інфраструктуру залізничної станції Кіндрашівська-Нова.

Про це повідомив у телеграмі голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін, інформує Цензор.НЕТ.

Годину тому з боку окупованої території почався обстріл залізничної станції Кіндрашівська-Нова, що в Луганській області. Під обстріл потрапила не тільки станція, але і локомотивне депо та дитячий садок. Працівники станції і депо не ушкоджені. Постраждав, але не виведений з ладу один тепловоз. Пошкоджені будівлі депо", - зазначає він.

За його інформацією, нині обстріл припинився, станція та депо продовжують роботу, оцінюються пошкодження.

"Це вже не перший обстріл об’єктів залізниці за пів року моєї роботи в УЗ. Такі дні нагадують, що ворог близько", - додав Камишін.

Читайте також: Війська РФ здійснили артобстріл Станиці Луганської: влучили в дитячий садок, дві співробітниці отримали контузії, - ООС (оновлено). ВІДЕО+ФОТО

Залізнична станція Кіндрашівська-Нова на Луганщині потрапила під обстріл військ РФ, пошкоджено тепловоз та будівлю депо, - голова правління Укрзалізниці Камишін 01
Залізнична станція Кіндрашівська-Нова на Луганщині потрапила під обстріл військ РФ, пошкоджено тепловоз та будівлю депо, - голова правління Укрзалізниці Камишін 02
Залізнична станція Кіндрашівська-Нова на Луганщині потрапила під обстріл військ РФ, пошкоджено тепловоз та будівлю депо, - голова правління Укрзалізниці Камишін 03
Залізнична станція Кіндрашівська-Нова на Луганщині потрапила під обстріл військ РФ, пошкоджено тепловоз та будівлю депо, - голова правління Укрзалізниці Камишін 04

Автор: 

обстріл (28472) Донбас (22356) найманці рф (2053) Станиця Луганська (196) Камишін Олександр (164) Луганська область (4878)


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Топ коментарі
+42
єта фейк СNN(с) абрахамія
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17.02.2022 11:36
+30
Где Байрактары?!
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17.02.2022 11:35
+27
к паровозу надо привязать арахимию .
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17.02.2022 11:37
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Орки никак не уймутся....
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17.02.2022 11:34 Відповісти
Где Байрактары?!
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17.02.2022 11:35 Відповісти
єта фейк СNN(с) абрахамія
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17.02.2022 11:36 Відповісти
Абрахамію трахнулі.
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17.02.2022 11:47 Відповісти
Вгрязныйрот.
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17.02.2022 12:15 Відповісти
#грязныйобезянийрот
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17.02.2022 14:01 Відповісти
к паровозу надо привязать арахимию .
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17.02.2022 11:37 Відповісти
краще гундосіка і можна буде зняти фільм бегущая по рєльсє
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17.02.2022 12:45 Відповісти
Любить Пуйло рускомовних, ой як любить.
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17.02.2022 11:38 Відповісти
потроху починають...ждуть ответки щоб потом був привід....
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17.02.2022 11:39 Відповісти
100% потом получат её и так совершенно случайно будет группа челов с сруськой ванючей бумажкой типа "паспорт", ну и мальчик в трусиках, как бы кирдык им. И тут кощей недомерок защищать впряжётся, ну и понеслась...
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17.02.2022 11:44 Відповісти
Российские оккупанты нанесли удар по Станице Луганской:

снаряд попал в садик с детьми - СМИ

ФОТО
https://www.dialog.ua/war/246507_1645087021
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17.02.2022 11:39 Відповісти
Ну і де наш "альфасамець" гунявий?Робить заяви,збирає РНБО,звертається до ОБСЄ?Чи ще від вчорашніх святкувань не відійшов?
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17.02.2022 11:42 Відповісти
А в это время вазелинский с агрохимией поливают грязью союзников…
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17.02.2022 11:43 Відповісти
Московия начала гибридный обстрел Украины и ждёт какая будет реакция в Мире. Почему в ОП никакой реакции,?
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17.02.2022 11:45 Відповісти
Офіційні заяви від нашої влади будуть? До речі, зараз йде засідання ВР. Там хтось слідкує за подіями?
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17.02.2022 11:45 Відповісти
капец, садик обшит утеплителем, значит недавно отремонтирован...
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17.02.2022 11:45 Відповісти
Ответка буде ? Чи сцикло запише черговий гундосік ?
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17.02.2022 11:46 Відповісти
Нет подставим другую щеку а потом может быть долбанем, или попросимся на встречу посмотреть в очико.
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17.02.2022 12:04 Відповісти
Кацапня тільки на отвєтку і чекає. Тут же підкинуть десяток свіжих трупів, навіть дітей для картинки.
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17.02.2022 12:08 Відповісти
Гундосий знов буде говорити та сторона?
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17.02.2022 11:48 Відповісти
Где реакция тупорылого Клоуна?
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17.02.2022 11:50 Відповісти
он в гримерной .репетирует
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17.02.2022 11:51 Відповісти
Судя по фото с детсада, снаряд летел не по баллистической траектории.
Стреляли прицельно в упор.
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17.02.2022 11:51 Відповісти
ответка где? вновь вазелин обосрался?
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17.02.2022 11:53 Відповісти
де там та Зеля Супермен зі своєю широкоплечею курткою захисника-уклоніста і її маймун-предсказатЄль Арахніда?
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17.02.2022 11:57 Відповісти
КОЛИ БАЙРАКТАРИ, СТІНГЕРИ ТА ДЖАВЕЛІНИ В РУКАХ ГОМНОКОМАНДУЮЧОГО, ТОДИ ВОНИ НЕ ПРАЦЮТЬ.
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17.02.2022 12:06 Відповісти
Та то все ж братушки. Не нагнетайте обстановку
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17.02.2022 12:07 Відповісти
Это начало подводки к событиям по Цхинвальскому сценарию,когда русские постоянно обстреливали грузин,а когда получили ответку сразу завопили - хфашисыабхазовбьют! И началось 08.08.2008.
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17.02.2022 12:25 Відповісти
тварюки!
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17.02.2022 12:27 Відповісти
Так це вже є вторгненням РФ чи ще ні ? Будуть всі чекати чого?
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17.02.2022 13:31 Відповісти
 
 