Залізнична станція Кіндрашівська-Нова на Луганщині потрапила під обстріл військ РФ, пошкоджено тепловоз та будівлю депо, - голова правління "Укрзалізниці" Камишін. ФОТО
Окрім дитячого садочка в Станиці Луганській унаслідок ранкового обстрілу з боку військ РФ пошкоджено інфраструктуру залізничної станції Кіндрашівська-Нова.
Про це повідомив у телеграмі голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін, інформує Цензор.НЕТ.
Годину тому з боку окупованої території почався обстріл залізничної станції Кіндрашівська-Нова, що в Луганській області. Під обстріл потрапила не тільки станція, але і локомотивне депо та дитячий садок. Працівники станції і депо не ушкоджені. Постраждав, але не виведений з ладу один тепловоз. Пошкоджені будівлі депо", - зазначає він.
За його інформацією, нині обстріл припинився, станція та депо продовжують роботу, оцінюються пошкодження.
"Це вже не перший обстріл об’єктів залізниці за пів року моєї роботи в УЗ. Такі дні нагадують, що ворог близько", - додав Камишін.
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