Акція SaveФОП під Радою. Правоохоронці відтісняють мітингувальників, відбувається штовханина. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під будівлею Верховною Ради триває акція протесту SaveФОП. Наразі кордон правоохоронців намагається відтіснити мітингувальників.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, який наразі перебуває на місці події.

За даними нашого кореспондента, ФОПівці не бажають підкорятися вимогам правоохорнців та протидіють спробам відтіснити їх. Спостерігається штовханина.

"Учасники акції перекрили проїзну частину, поліцейські закликають звільнити дорогу для проїзду авто", - сказали агентству "Інтерфакс-Україна" у поліції Києва, коментуючи інформацію про зіткнення учасників акції та поліцейських біля будівлі парламенту.

Наразі, за даними нашого кореспондента, мітингувальників витіснили з дороги. Вони стоять на площі Конституції.



































































































Як відомо, рух SaveФОП протестує проти введення касових апаратів (РРО, ПРРО) для фізичних осіб-підприємців другої-четвертої групи спрощеної системи оподаткування.

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Відео та ФОТО: Богачук Олег