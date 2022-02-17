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Акція SaveФОП під Радою. Правоохоронці відтісняють мітингувальників, відбувається штовханина. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під будівлею Верховною Ради триває акція протесту SaveФОП. Наразі кордон правоохоронців намагається відтіснити мітингувальників.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, який наразі перебуває на місці події.

За даними нашого кореспондента, ФОПівці не бажають підкорятися вимогам правоохорнців та протидіють спробам відтіснити їх. Спостерігається штовханина.

"Учасники акції перекрили проїзну частину, поліцейські закликають звільнити дорогу для проїзду авто", - сказали агентству "Інтерфакс-Україна" у поліції Києва, коментуючи інформацію про зіткнення учасників акції та поліцейських біля будівлі парламенту.

Наразі, за даними нашого кореспондента, мітингувальників витіснили з дороги. Вони стоять на площі Конституції.

Акція SaveФОП під Радою. Правоохоронці відтісняють мітингувальників, відбувається штовханина 01
Акція SaveФОП під Радою. Правоохоронці відтісняють мітингувальників, відбувається штовханина 02
Акція SaveФОП під Радою. Правоохоронці відтісняють мітингувальників, відбувається штовханина 03
Акція SaveФОП під Радою. Правоохоронці відтісняють мітингувальників, відбувається штовханина 04
Акція SaveФОП під Радою. Правоохоронці відтісняють мітингувальників, відбувається штовханина 05
Акція SaveФОП під Радою. Правоохоронці відтісняють мітингувальників, відбувається штовханина 06
Акція SaveФОП під Радою. Правоохоронці відтісняють мітингувальників, відбувається штовханина 07
Акція SaveФОП під Радою. Правоохоронці відтісняють мітингувальників, відбувається штовханина 08
Акція SaveФОП під Радою. Правоохоронці відтісняють мітингувальників, відбувається штовханина 09
Акція SaveФОП під Радою. Правоохоронці відтісняють мітингувальників, відбувається штовханина 10
Акція SaveФОП під Радою. Правоохоронці відтісняють мітингувальників, відбувається штовханина 11
Акція SaveФОП під Радою. Правоохоронці відтісняють мітингувальників, відбувається штовханина 12
Акція SaveФОП під Радою. Правоохоронці відтісняють мітингувальників, відбувається штовханина 13
Акція SaveФОП під Радою. Правоохоронці відтісняють мітингувальників, відбувається штовханина 14
Акція SaveФОП під Радою. Правоохоронці відтісняють мітингувальників, відбувається штовханина 15
Акція SaveФОП під Радою. Правоохоронці відтісняють мітингувальників, відбувається штовханина 16
Акція SaveФОП під Радою. Правоохоронці відтісняють мітингувальників, відбувається штовханина 17
Акція SaveФОП під Радою. Правоохоронці відтісняють мітингувальників, відбувається штовханина 18
Акція SaveФОП під Радою. Правоохоронці відтісняють мітингувальників, відбувається штовханина 19
Акція SaveФОП під Радою. Правоохоронці відтісняють мітингувальників, відбувається штовханина 20
Акція SaveФОП під Радою. Правоохоронці відтісняють мітингувальників, відбувається штовханина 21
Акція SaveФОП під Радою. Правоохоронці відтісняють мітингувальників, відбувається штовханина 22
Акція SaveФОП під Радою. Правоохоронці відтісняють мітингувальників, відбувається штовханина 23
Акція SaveФОП під Радою. Правоохоронці відтісняють мітингувальників, відбувається штовханина 24
Акція SaveФОП під Радою. Правоохоронці відтісняють мітингувальників, відбувається штовханина 25
Акція SaveФОП під Радою. Правоохоронці відтісняють мітингувальників, відбувається штовханина 26
Акція SaveФОП під Радою. Правоохоронці відтісняють мітингувальників, відбувається штовханина 27
Акція SaveФОП під Радою. Правоохоронці відтісняють мітингувальників, відбувається штовханина 28
Акція SaveФОП під Радою. Правоохоронці відтісняють мітингувальників, відбувається штовханина 29
Акція SaveФОП під Радою. Правоохоронці відтісняють мітингувальників, відбувається штовханина 30
Акція SaveФОП під Радою. Правоохоронці відтісняють мітингувальників, відбувається штовханина 31
Акція SaveФОП під Радою. Правоохоронці відтісняють мітингувальників, відбувається штовханина 32
Акція SaveФОП під Радою. Правоохоронці відтісняють мітингувальників, відбувається штовханина 33
Акція SaveФОП під Радою. Правоохоронці відтісняють мітингувальників, відбувається штовханина 34
Акція SaveФОП під Радою. Правоохоронці відтісняють мітингувальників, відбувається штовханина 35
Акція SaveФОП під Радою. Правоохоронці відтісняють мітингувальників, відбувається штовханина 36
Акція SaveФОП під Радою. Правоохоронці відтісняють мітингувальників, відбувається штовханина 37
Акція SaveФОП під Радою. Правоохоронці відтісняють мітингувальників, відбувається штовханина 38
Акція SaveФОП під Радою. Правоохоронці відтісняють мітингувальників, відбувається штовханина 39
Акція SaveФОП під Радою. Правоохоронці відтісняють мітингувальників, відбувається штовханина 40
Акція SaveФОП під Радою. Правоохоронці відтісняють мітингувальників, відбувається штовханина 41
Акція SaveФОП під Радою. Правоохоронці відтісняють мітингувальників, відбувається штовханина 42
Акція SaveФОП під Радою. Правоохоронці відтісняють мітингувальників, відбувається штовханина 43
Акція SaveФОП під Радою. Правоохоронці відтісняють мітингувальників, відбувається штовханина 44
Акція SaveФОП під Радою. Правоохоронці відтісняють мітингувальників, відбувається штовханина 45
Акція SaveФОП під Радою. Правоохоронці відтісняють мітингувальників, відбувається штовханина 46
Акція SaveФОП під Радою. Правоохоронці відтісняють мітингувальників, відбувається штовханина 47
Акція SaveФОП під Радою. Правоохоронці відтісняють мітингувальників, відбувається штовханина 48
Акція SaveФОП під Радою. Правоохоронці відтісняють мітингувальників, відбувається штовханина 49

Як відомо, рух SaveФОП протестує проти введення касових апаратів (РРО, ПРРО) для фізичних осіб-підприємців другої-четвертої групи спрощеної системи оподаткування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні ФОПи знову пікетують Раду. ФОТОрепортаж (оновлено)

Відео та ФОТО: Богачук Олег

Автор: 

ВР (14974) мітинг (753) протест (2398) Богачук Олег (1457) ФОП (155)


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Топ коментарі
+31
5 років при Пороху вас не чіпали, не було перевірок, тиша та спокії. але вам же ж хотілося "нє поймі чєво, то лі большой і чістой любві, то лі рєволюциі, то лі сєврюжини с хрєном".
Ну і як? Подобається? Ви зробили це разом! Зє! Радійте і пишайтеся! Як ті дурні шабес-гої, які всю суботу прислуживали, а їм навіть обїдки зі столу не дозволили забрати!
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17.02.2022 12:17
+16
свято єднання триває
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17.02.2022 12:22
+15
Прийшов нарід до своїх "слуг", ним же вибраних в 2019р., і отримав дубінкою по голові 😀
Може хоч так мозгі почнуть працювати, і на наступних виборах голова почне логічно мислити...
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17.02.2022 12:17
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найшли коли протестувати
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17.02.2022 13:00 Відповісти
а Їм підказують коли потрібно бунтувати!
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17.02.2022 13:46 Відповісти
Так потом поздно будет, уже цены за год в трое вросли, а будут каждый год в пятеро расти! Или ещё подождать?
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17.02.2022 14:05 Відповісти
Как зескот воет теперь про "путен нападет"-песня)))
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17.02.2022 13:04 Відповісти
А мне вот приятного,, что фопов нагнули, давно пора, оборзели в край , налоги нихера не платят, а теперь ещё и быкуют, хотите в цивилизованный мир начните с себя.
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17.02.2022 13:05 Відповісти
Когда фопы отстраняли людей на период карантина они не думали про остальных , так чего теперь за этих пидаров думать , это их проблема
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17.02.2022 13:06 Відповісти
Митинг ничего не даст!
Нужно или закрыться на время и поднимать цены! Тогда хотя бы народ услышит.
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17.02.2022 13:08 Відповісти
проплаченые клоуны морды свои прячут от камер,какие фопы,этот пороженко другу путину картинку делает,утором на донбасе садик детский розвалили,а тут вдруг откуда не возьмись фопы презедента отакуют,за идиотов людей держете.,и не нужно удалять мой коментарий .второй раз пишу тоже самое
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17.02.2022 13:25 Відповісти
Гои посмели бунтовать?
Сущность талмуда и еврейства:

Иноплеменники же (гои), по учению талмуда, суть только человекообразные животные, созданные в честь евреев, дабы с большим приличием к святости Израиля служить ему рабами. Согласно с этим не только иноплеменнику (гою, акуму) ничего принадлежать не может, а, стало быть, первый встречный иудей вправе присвоить всё, что успеет захватить.
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17.02.2022 13:26 Відповісти
Вийшли , не за надати 50 ярдів армії, а за своє шкурне ... Байдуже , нехай хоч об стіну повбиваються.
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17.02.2022 13:26 Відповісти
Когда ты зеленая шелуха выйдешь на митинг из за подорожания коммуналки и продуктов выше уровня Германии - я тоже напишу, что ты не за армию вышло просить а за своё шкурное...
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17.02.2022 14:14 Відповісти
а фопівці які мордаті,здорові всі,а головне такі обличчя в них радісні,мабуть гарно забашляли!!!
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17.02.2022 13:36 Відповісти
Там половина кремлевских подстилок для провокации вышла. Вы на флаги посмотрите - там одни рыговские бело-синие.
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17.02.2022 13:49 Відповісти
Флаги это организованных ФОП. Зайди на фейсбук, он же законный у нас (под США) и там есть save фоп. Но ты явно троль из Раши, подстрекатель.
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17.02.2022 14:11 Відповісти
Гетьманцев сказав, що дискусії не буде, а під Радою це провокатори та дестабілізуючі фактори стоять…
наголосували???
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17.02.2022 14:20 Відповісти
А в это время ЗЕ-падлюка ЗЕлёным гавнищем себе на ляхи дрыщет..
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18.02.2022 14:08 Відповісти
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