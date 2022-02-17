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ДСНС показала наслідки ранкового артобстрілу з боку військ РФ смт Станиця Луганська. ФОТОрепортаж

Підрозділи ДСНС залучені до робіт у смт Станиця Луганська, де окупаційні війська здійснили обстріл населеного пункту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Нагадується, що 17 лютого на Луганщині, в результаті застосування окупаційними військами важкого артилерійського озброєння, були пошкоджені комунальна інфраструктура смт Станиця Луганська, а також дитячий садок.

Станом на 11:30, підрозділи ДСНС залучені у смт Станиця Луганська в кількості 15 осіб та 3 од. техніки, в тому числі піротехнічний розрахунок.

ДСНС показала наслідки ранкового артобстрілу з боку військ РФ смт Станиця Луганська 01
ДСНС показала наслідки ранкового артобстрілу з боку військ РФ смт Станиця Луганська 02
ДСНС показала наслідки ранкового артобстрілу з боку військ РФ смт Станиця Луганська 03
ДСНС показала наслідки ранкового артобстрілу з боку військ РФ смт Станиця Луганська 04
ДСНС показала наслідки ранкового артобстрілу з боку військ РФ смт Станиця Луганська 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти обстріляли житлові квартали Врубівки на Луганщині: пошкоджено школу, будинки та газогін. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28472) ДСНС (5106) найманці рф (2053) Станиця Луганська (196)


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Топ коментарі
+37
Арахамию надо отправить латать дыру в том садике
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17.02.2022 12:34
+34
Кацап в черговий раз показав, що таке "русский мир".
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17.02.2022 12:31
+34
Покажите это европейцам чтобы понимали что такое рашка
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17.02.2022 12:31
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Кацап в черговий раз показав, що таке "русский мир".
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17.02.2022 12:31 Відповісти
мета була конкретна, розстріляти дитячий садочок...їм вдалось її реалізувати...
розкидані ляльки, мячики...лише випадково малюки уникли загибелі
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17.02.2022 12:46 Відповісти
Поширюйте ці фото серед своїх за кордоном !!!!

максимальний репост це тиск на европейські уряди
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17.02.2022 13:23 Відповісти
Кацап с глистами в голове!!
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19.02.2022 14:22 Відповісти
Покажите это европейцам чтобы понимали что такое рашка
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17.02.2022 12:31 Відповісти
хотя бы арахамии покажите
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17.02.2022 12:32 Відповісти
Арахамию надо отправить латать дыру в том садике
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17.02.2022 12:34 Відповісти
Показывай или не показывай ироду, для него все равно Украина пустое место и мы вместе с ней.
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17.02.2022 12:57 Відповісти
На його рідній "планеті мавп" інші цінності
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17.02.2022 13:32 Відповісти
Нет,это надо показать именно властям и народу Кацапстана. Это именно они говорят что Украина нарушает перемирие. Вот пусть россияне и увидят правду.
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17.02.2022 13:16 Відповісти
******! и после такого этих обезьян реинтегрировать? живыми закопать их.
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17.02.2022 12:32 Відповісти
там много заброшенных шахт - туда скинуть, пусть дохнут миром
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17.02.2022 12:39 Відповісти
Одно другому не мешает. Реинтегрировать а потом закопать.
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17.02.2022 13:18 Відповісти
Арахламідії це покажіть.
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17.02.2022 12:35 Відповісти
А краще його дітей(якщо вони в нього є) в той дитсадок посадити.Тоді побачимо,як верещати буде та приблудна мавпа
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17.02.2022 12:44 Відповісти
ВАЗЕЛИНОВЕ НЕДОРОЗУМЕННЯ, ДЕ ЗБРОЯ ПОДАРОВАНЕ НАТО? ТЕЖ В АСФАЛЬТІ, ****!
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17.02.2022 12:37 Відповісти
По детскому садику выродки стреляли.
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17.02.2022 12:38 Відповісти
Так эти ублюдки и провоцируют так, в этом весь русский мир. Дегенераты убогие.
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17.02.2022 12:39 Відповісти
Знаю ,що неможна так ,але для мене,ці дві частини Донбасу,як дві половинки коров'ячого ліпляника,розрізаного навпіл!
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17.02.2022 12:42 Відповісти
На вашому прикладі добре висвітлювати чому українська нація - це теж саме москальске лайно але україномовне. В мене жінка з Азербайджану, від неї та її друзів завжди чув: "Карабах це наша земля. Ми її повернемо і налагодимо нормальне життя. Кому не подобається - їдьте до Вірменії, хто хоче залишитися - живіть з нами в лагоді, будемо разом сприяти воз'єднанню нашої країни". 30 років люди воювали, зараз бажають лиш миру та добробуту. Ми зі свого боку схожі на москалів: всіх вбити, знищити, всі лайно а я найкращій. Не кажу що всій нації пороблено, відсотків 5-10 нормальних є(та мабудь вони вже всі закордоном).
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17.02.2022 14:02 Відповісти
Да это как надо было напиться.
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18.02.2022 10:08 Відповісти
Ани проста защищали рузкоязычных и хатели чтобы их услышали. И етим некоторые индивидумы хотят дать автономию, амнистию и узаконить их действия? Странная конечно идея убивать детей чтобы тебя услышали. Но ето бы небыл рузкиймир. Надеемся только что етот *мир* они дальше по Украине не разнесут.
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17.02.2022 12:48 Відповісти
Ці покидьки крім як воювати з дітьми нічого не вміють курви.
Хороший москаль - мертвий москаль
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17.02.2022 12:53 Відповісти
Московіти готують черговий "компромат" для радбезу ООН на укрохвашистов. Спочатку обстрілюють інфраструктуру та дитячі заклади, а потім готують "репортажі" з т.з. експертами. Сьогодні вєсь вєчєр на манєже відомі усім нам підараси-зрадники (не плутати з геями): таня монтян та міша погребінський. У них на підтанцьовках також очікуються головний філолог Украіни коля азіров, комуняка вова олійник та майбутній можливий очільник т.з. незаконного кримінального угрупування молоросія олєжа царьов. Увесь цей "цвєт нациі" скопом підібрали на зйомках у студіі олі скабєєвоі.
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17.02.2022 12:58 Відповісти
Эскалацию ситуации вокруг Украины раздувает Россия.
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17.02.2022 12:59 Відповісти
В дет.садике -- https://video.twimg.com/ext_tw_video/1494233959454191618/pu/vid/320x576/a97n2PBjRPO29CPY.mp4 видео
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17.02.2022 13:06 Відповісти
карочь, русню в плен не брать!!!!
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17.02.2022 13:13 Відповісти
Никто и не собирался.....
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17.02.2022 13:19 Відповісти
Орали: "Путін ввєді войска." Тепер жеріть та не обляпайтесь.
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17.02.2022 13:14 Відповісти
А місцеве населення ( принаймі в душі ) налаштоване в більшості антиукраїнські- парадокс!
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17.02.2022 13:20 Відповісти
Ні, ніякого парадоксу немає. Подивиться що Геббельс зробив з Німеччиною завдяки лише газетам та радіо. Коломойський завдяки Г+Г "зробив" преЗЕдента. Російська інформаційна війна їде щє з 90х років. Там навіть зараз немає українського телебачення (дякуємо "антипіратському" закону), але все радіо та канали - роSSійськи. Чому в центрі Києва під час суду над ПП можуть глушити зв'язок, а з боку окупантів не можуть - це для мене загадка.
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17.02.2022 14:10 Відповісти
Будут усиливать обстрелы, применять Грады , артиллерию - и что ??Европа будет выражать обеспокоенность , мы будем тупо смотреть и молчать ,, получая кайф в ближайшие годы. Раша будет кричать , что мы фашисты. Тупик.
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17.02.2022 13:28 Відповісти
Главноє отвєткі нє давать, а то вдруг таваріщ Путєн абідіцца
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17.02.2022 13:44 Відповісти
Кацапи-ублюдські покидьки.
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17.02.2022 14:23 Відповісти
Йди презіденте,, подивись путі в очі
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17.02.2022 21:10 Відповісти
 
 