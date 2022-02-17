ДСНС показала наслідки ранкового артобстрілу з боку військ РФ смт Станиця Луганська. ФОТОрепортаж

Підрозділи ДСНС залучені до робіт у смт Станиця Луганська, де окупаційні війська здійснили обстріл населеного пункту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Нагадується, що 17 лютого на Луганщині, в результаті застосування окупаційними військами важкого артилерійського озброєння, були пошкоджені комунальна інфраструктура смт Станиця Луганська, а також дитячий садок.

Станом на 11:30, підрозділи ДСНС залучені у смт Станиця Луганська в кількості 15 осіб та 3 од. техніки, в тому числі піротехнічний розрахунок.











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