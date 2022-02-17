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Зеленський ознайомився із порядком несення служби Морською охороною ДПСУ в акваторії Азовського моря. ФОТО

Перебуваючи з робочою поїздкою в Донецькій області, президент України Володимир Зеленський ознайомився із порядком несення служби Морською охороною Державної прикордонної служби в акваторії Азовського моря.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Як зазначається, глава держави вийшов у море на борту пошуково-рятувального судна "Капітан Чусов". Зеленський заслухав інформацію щодо виконання завдань підрозділами Морської охорони в українській частині вод Азовського моря.

Під час переходу акваторією судно "Капітан Чусов" наблизилося до суден, які несуть бойове чергування, – корабля Морської охорони Державної прикордонної служби "Донбас" і малого броньованого катера Військово-Морських сил ЗСУ "Лубни".

Коли їхній особовий склад вишикувався на верхній палубі, Президент привітав військовослужбовців і подякував їм за службу.

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Зеленський ознайомився із порядком несення служби Морською охороною ДПСУ в акваторії Азовського моря 01
Зеленський ознайомився із порядком несення служби Морською охороною ДПСУ в акваторії Азовського моря 02

Начальник регіонального управління Морської охорони ДПСУ Олег Костур на згадку вручив Главі держави сувенір – пам’ятний знак Морської охорони.

Автор: 

Азовське море (1618) Зеленський Володимир (23829) Маріуполь (3230) ДСНС (5106)


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Топ коментарі
+6
Пацани, акули там випадково в Азовському морі немає?
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17.02.2022 13:21
+6
кон чен ин...
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17.02.2022 13:23
+6
А корабль на якоре, чтобы верховного не укачало ?
П.С.
Представляю эту встречу:
- Свистать всех наверх! Уклонист приехал !
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17.02.2022 13:26
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Эх бы
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17.02.2022 13:08 Відповісти
Спит наверное до сих пор от таких впечатлений))))
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17.02.2022 13:12 Відповісти
ЗеКосарь 4.0 на воді вирішив відігратися, мітить в ЗеАдміралісумуси.
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17.02.2022 13:17 Відповісти
в "верховнi ЗеАдміралісумуси" - психически больной манечкой величия шнырь-наркоман...
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17.02.2022 13:20 Відповісти
А этот длбб или ездит фоткается...
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17.02.2022 13:18 Відповісти
Він вишукував де ще, на якому участку прямо серед моря можна побудувати асфальтну дорогу хоча б... до середини Чорного моря- за його програмою "великого крадівництва"...
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17.02.2022 13:29 Відповісти
к тому же не вся рыба в Азовском море имеет смартфоны . президентская программа " Ерыбка" . а еще можно посадить на дне миллиард новых кустов водорослей
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17.02.2022 14:00 Відповісти
а че не в Марьинке? ленка не пустила?
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17.02.2022 13:18 Відповісти
Пацани, акули там випадково в Азовському морі немає?
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17.02.2022 13:21 Відповісти
Може, скинутися, щоб хоч одну привезли?
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17.02.2022 14:20 Відповісти
он реально ким чен ын. скоро будут сгонять людей, чтобы показать единство, хотя уже...
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17.02.2022 13:22 Відповісти
Боже як огідно на це недолуге дивитися.
Що ви люди обрали у такий тяжкий час для нашої неньки України.
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17.02.2022 13:23 Відповісти
кон чен ин...
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17.02.2022 13:23 Відповісти
не прошло и 3 году - до него начало доходить - шо без своей армии не будет не дорог не мостов ,да нечего не будет - просто Порох с этого начал - но это народу в Украине не было понятно - может хоть сейчас дойдет -
Армія, мова, віра
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17.02.2022 13:25 Відповісти
дебильные сепары теперь разгоняют,что зекрыса готовит морской десант против них...концерт оно готовит,убогие)))
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17.02.2022 13:25 Відповісти
А корабль на якоре, чтобы верховного не укачало ?
П.С.
Представляю эту встречу:
- Свистать всех наверх! Уклонист приехал !
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17.02.2022 13:26 Відповісти
1.Президент мав на основі ситуації да 16-то лютого своїм указом розпустити ВР України та призначити нові вибори як у ВР Раду так і перевибори президента.
2,Дивлячись на цей помятий ,,Потемкывський,,BG-32 флот аж страшно стає за тих хто на таких ********* ще і виходить із сухих доків.
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17.02.2022 13:30 Відповісти
ну все . на палубе постоял . считай мореман . имеет полное право на получение жетона " За дальний поход "
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17.02.2022 13:39 Відповісти
Ха...А еще с жетоном выдать брюки-клеш с завышенной талией и бескозырку с надписью на ленточках-"Военком-лох.4 раза."
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17.02.2022 14:12 Відповісти
Гоніть його звідти, бо воно ще кораблі втопить. Це ж бідося.
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17.02.2022 13:41 Відповісти
Поїздив у тил ООС-став верховним Гівнокомандувачем, постояв на кораблі-став верховним Адміралом,бо.сь що воно може в космольоті потинятися і стати Касматавтом
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17.02.2022 14:00 Відповісти
уже . он на детской площадке в ракете сцал . считай в космосе побывал
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17.02.2022 14:20 Відповісти
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17.02.2022 14:44 Відповісти
 
 