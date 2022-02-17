Зеленський ознайомився із порядком несення служби Морською охороною ДПСУ в акваторії Азовського моря. ФОТО
Перебуваючи з робочою поїздкою в Донецькій області, президент України Володимир Зеленський ознайомився із порядком несення служби Морською охороною Державної прикордонної служби в акваторії Азовського моря.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Як зазначається, глава держави вийшов у море на борту пошуково-рятувального судна "Капітан Чусов". Зеленський заслухав інформацію щодо виконання завдань підрозділами Морської охорони в українській частині вод Азовського моря.
Під час переходу акваторією судно "Капітан Чусов" наблизилося до суден, які несуть бойове чергування, – корабля Морської охорони Державної прикордонної служби "Донбас" і малого броньованого катера Військово-Морських сил ЗСУ "Лубни".
Коли їхній особовий склад вишикувався на верхній палубі, Президент привітав військовослужбовців і подякував їм за службу.
Начальник регіонального управління Морської охорони ДПСУ Олег Костур на згадку вручив Главі держави сувенір – пам’ятний знак Морської охорони.
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Що ви люди обрали у такий тяжкий час для нашої неньки України.
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П.С.
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- Свистать всех наверх! Уклонист приехал !
2,Дивлячись на цей помятий ,,Потемкывський,,BG-32 флот аж страшно стає за тих хто на таких ********* ще і виходить із сухих доків.