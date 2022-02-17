Зеленський ознайомився із порядком несення служби Морською охороною ДПСУ в акваторії Азовського моря. ФОТО

Перебуваючи з робочою поїздкою в Донецькій області, президент України Володимир Зеленський ознайомився із порядком несення служби Морською охороною Державної прикордонної служби в акваторії Азовського моря.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Як зазначається, глава держави вийшов у море на борту пошуково-рятувального судна "Капітан Чусов". Зеленський заслухав інформацію щодо виконання завдань підрозділами Морської охорони в українській частині вод Азовського моря.

Під час переходу акваторією судно "Капітан Чусов" наблизилося до суден, які несуть бойове чергування, – корабля Морської охорони Державної прикордонної служби "Донбас" і малого броньованого катера Військово-Морських сил ЗСУ "Лубни".

Коли їхній особовий склад вишикувався на верхній палубі, Президент привітав військовослужбовців і подякував їм за службу.

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Начальник регіонального управління Морської охорони ДПСУ Олег Костур на згадку вручив Главі держави сувенір – пам’ятний знак Морської охорони.