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Новини Фото Війна
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Представники ОБСЄ документують порушення внаслідок російських обстрілів у Станиці Луганській. ФОТО

Дитячий садочок, який потрапив під обстріл бойовиків у Станиці Луганській на Луганщині, отримав значні пошкодження, у будинку поруч повилітали вікна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Громадському радіо розповіла кореспондентка яка перебуває на місці.

"Обстріл відбувся, як говорять місцеві, близько 8:30 ранку. Зараз на місці працює поліція, вони оточили територію, пройти близько до руйнувань не можна, але з-за огорожі видно, як пошкоджений садочок… це торцева частина будівлі, яка має значну діру, десь у діаметрі сантиметрів 60. Осипалася штукатурка, утеплювальні матеріали", - повідомила журналістка.

Також вона розповіла про те, що на місці працюють представники ОБСЄ: "Вони фіксують, документують ці порушення, але також зараз не можуть потрапити всередину. Вони сподіваються, що після того, як завершить фіксувати поліція, вони зможуть підійти ближче та оглянути місце вже з усіх боків".

За її словами, місцевих мешканців зараз на вулицях небагато.

"Вони неохоче розповідають про обстріл, говорять, що може бути небезпечно для них, тому зараз на вулиці тільки представники поліції, ОБСЄ і кілька журналістів, інші поховалися по домівках, тому що було декілька "прильотів" по цьому селищу", - продовжує представниця ЗМІ.

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Журналістка зазначила, що за словами місцевих мешканців, дитячий садок працює, і на момент обстрілу у ньому перебували люди: "Поки що, наскільки я розумію, не вдалося достеменно встановити, чи були там діти, чи ні, тому що в представників ОБСЄ, в поліції, в місцевих, у них у всіх різі версії. За однією версією, дітей не було, вони на карантині, — місцеві говорять, що діти були, але вони були в іншому крилі, в ігровій кімнаті".

Представники ОБСЄ документують порушення внаслідок російських обстрілів у Станиці Луганській 01
Представники ОБСЄ документують порушення внаслідок російських обстрілів у Станиці Луганській 02
Представники ОБСЄ документують порушення внаслідок російських обстрілів у Станиці Луганській 03
Представники ОБСЄ документують порушення внаслідок російських обстрілів у Станиці Луганській 04

"Ми зараз на зв’язку із місцевими у різних населених пунктах, переважно від ранку обстріли тривають по Луганському напрямку, тобто вздовж лінії розмежування на Луганщині, по позиціях. Щодо населених пунктів, було потрапляння тут, в Станиці Луганські, і у Врубівці неподалік Золотого, там також нібито постраждала школа, але менше, там розбите вікно, але знову ж таки, це поки що зі слів місцевих", — додала журналістка.

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Автор: 

обстріл (28472) Донбас (22356) найманці рф (2053) операція Об’єднаних сил (6725) Станиця Луганська (196)


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Контора пишет....
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17.02.2022 14:18 Відповісти
Просто в детском садике дети не хотели гаварить па рузки
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17.02.2022 14:22 Відповісти
Кацапи-ублюдські покидьки...
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17.02.2022 14:24 Відповісти
За 8лет войны уже столько всего задокументировано, когда уже дадут этому ход и дадут ли...
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17.02.2022 14:27 Відповісти
И толку от етих фиксирований? С 2014 года фиксировали и толку? Ху***ло завтра вылезет на стол насрет всем на голову а все вместо стащить его за ноги и надавать ему по дых, начнут его успокаивать и давать возможность с честью слезть со стола и одеть штаны.
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17.02.2022 14:29 Відповісти
Ждут ответки, чтобы показать "зверства" "хунты" и задокументировать .
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17.02.2022 14:30 Відповісти
 
 