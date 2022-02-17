Представники ОБСЄ документують порушення внаслідок російських обстрілів у Станиці Луганській. ФОТО

Дитячий садочок, який потрапив під обстріл бойовиків у Станиці Луганській на Луганщині, отримав значні пошкодження, у будинку поруч повилітали вікна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Громадському радіо розповіла кореспондентка яка перебуває на місці.

"Обстріл відбувся, як говорять місцеві, близько 8:30 ранку. Зараз на місці працює поліція, вони оточили територію, пройти близько до руйнувань не можна, але з-за огорожі видно, як пошкоджений садочок… це торцева частина будівлі, яка має значну діру, десь у діаметрі сантиметрів 60. Осипалася штукатурка, утеплювальні матеріали", - повідомила журналістка.

Також вона розповіла про те, що на місці працюють представники ОБСЄ: "Вони фіксують, документують ці порушення, але також зараз не можуть потрапити всередину. Вони сподіваються, що після того, як завершить фіксувати поліція, вони зможуть підійти ближче та оглянути місце вже з усіх боків".

За її словами, місцевих мешканців зараз на вулицях небагато.

"Вони неохоче розповідають про обстріл, говорять, що може бути небезпечно для них, тому зараз на вулиці тільки представники поліції, ОБСЄ і кілька журналістів, інші поховалися по домівках, тому що було декілька "прильотів" по цьому селищу", - продовжує представниця ЗМІ.

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Журналістка зазначила, що за словами місцевих мешканців, дитячий садок працює, і на момент обстрілу у ньому перебували люди: "Поки що, наскільки я розумію, не вдалося достеменно встановити, чи були там діти, чи ні, тому що в представників ОБСЄ, в поліції, в місцевих, у них у всіх різі версії. За однією версією, дітей не було, вони на карантині, — місцеві говорять, що діти були, але вони були в іншому крилі, в ігровій кімнаті".









"Ми зараз на зв’язку із місцевими у різних населених пунктах, переважно від ранку обстріли тривають по Луганському напрямку, тобто вздовж лінії розмежування на Луганщині, по позиціях. Щодо населених пунктів, було потрапляння тут, в Станиці Луганські, і у Врубівці неподалік Золотого, там також нібито постраждала школа, але менше, там розбите вікно, але знову ж таки, це поки що зі слів місцевих", — додала журналістка.

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