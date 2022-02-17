Відкрито кримінальне провадження за фактом обстрілу військами РФ дитячого садочка та школи на Луганщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Слідчі Служби безпеки України розпочали досудове розслідування за фактами вчинення військами РФ обстрілів селищ Станиця Луганська та Врубівка з використанням озброєння, забороненого мінськими угодами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що 17 лютого близько 9 ранку російські найманці обстріляли Станицю Луганську із великокаліберної артилерії та мінометів. У результаті пошкоджено військову техніку та об’єкти цивільної інфраструктури.

"Один із снарядів пробив стіну дитячого садка, де в цей час знаходились діти із вихователями. Діти не постраждали лише тому, що перебували на заняттях в іншому приміщенні. Однак троє працівників дошкільного закладу отримали контузії та доставлені до лікарні", - зазначають в СБУ.

Обстріл тривав близько 40 хвилин. Вогонь вівся прицільно для завдання втрат. За попередніми даними, ворог використав боєприпаси калібру 120 та 152 мм.

Також повідомляється, що за півтори години ворог завдав артилерійського удару по селищу Врубівка Сєвєродонецького району.





















Обстрілом пошкоджено будівлю місцевої школи, в якій на момент атаки перебувало 30 учнів та 14 освітян. Діти та дорослі були змушені рятуватись у підвалі школи.

Внаслідок попадання снарядів у газогін без газопостачання залишилося 70 квартир у багатоповерхівках та 96 приватних осель. Також обстрілом пошкоджено житловий будинок у Врубівці.

На місцях подій працюють оперативно-слідчі групи СБУ. Вони допитують свідків, очевидців та постраждалих від ворожих атак, вивчають та документують обставини злочинів окупантів.

Під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури СБУ продовжує невідкладні слідчі дії у межах кримінальних проваджень за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт, який спричинив тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.