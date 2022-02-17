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Новини Фото Війна
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Відкрито кримінальне провадження за фактом обстрілу військами РФ дитячого садочка та школи на Луганщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Слідчі Служби безпеки України розпочали досудове розслідування за фактами вчинення військами РФ обстрілів селищ Станиця Луганська та Врубівка з використанням озброєння, забороненого мінськими угодами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що 17 лютого близько 9 ранку російські найманці обстріляли Станицю Луганську із великокаліберної артилерії та мінометів. У результаті пошкоджено військову техніку та об’єкти цивільної інфраструктури.

"Один із снарядів пробив стіну дитячого садка, де в цей час знаходились діти із вихователями. Діти не постраждали лише тому, що перебували на заняттях в іншому приміщенні. Однак троє працівників дошкільного закладу отримали контузії та доставлені до лікарні", - зазначають в СБУ.

Обстріл тривав близько 40 хвилин. Вогонь вівся прицільно для завдання втрат. За попередніми даними, ворог використав боєприпаси калібру 120 та 152 мм.

Також повідомляється, що за півтори години ворог завдав артилерійського удару по селищу Врубівка Сєвєродонецького району.

Відкрито кримінальне провадження за фактом обстрілу військами РФ дитячого садочка та школи на Луганщині, - СБУ 01
Відкрито кримінальне провадження за фактом обстрілу військами РФ дитячого садочка та школи на Луганщині, - СБУ 02
Відкрито кримінальне провадження за фактом обстрілу військами РФ дитячого садочка та школи на Луганщині, - СБУ 03
Відкрито кримінальне провадження за фактом обстрілу військами РФ дитячого садочка та школи на Луганщині, - СБУ 04
Відкрито кримінальне провадження за фактом обстрілу військами РФ дитячого садочка та школи на Луганщині, - СБУ 05
Відкрито кримінальне провадження за фактом обстрілу військами РФ дитячого садочка та школи на Луганщині, - СБУ 06
Відкрито кримінальне провадження за фактом обстрілу військами РФ дитячого садочка та школи на Луганщині, - СБУ 07
Відкрито кримінальне провадження за фактом обстрілу військами РФ дитячого садочка та школи на Луганщині, - СБУ 08
Відкрито кримінальне провадження за фактом обстрілу військами РФ дитячого садочка та школи на Луганщині, - СБУ 09
Відкрито кримінальне провадження за фактом обстрілу військами РФ дитячого садочка та школи на Луганщині, - СБУ 10

Обстрілом пошкоджено будівлю місцевої школи, в якій на момент атаки перебувало 30 учнів та 14 освітян. Діти та дорослі були змушені рятуватись у підвалі школи.

Внаслідок попадання снарядів у газогін без газопостачання залишилося 70 квартир у багатоповерхівках та 96 приватних осель. Також обстрілом пошкоджено житловий будинок у Врубівці.

На місцях подій працюють оперативно-слідчі групи СБУ. Вони допитують свідків, очевидців та постраждалих від ворожих атак, вивчають та документують обставини злочинів окупантів.

Під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури СБУ продовжує невідкладні слідчі дії у межах кримінальних проваджень за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт, який спричинив тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Автор: 

дитячий садок (362) обстріл (28472) СБУ (12818) школа (2209) Донбас (22356) Станиця Луганська (196)


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Топ коментарі
+13
****** москалі
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17.02.2022 14:45
+11
"Братский народ" - он такой....
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17.02.2022 14:31
+10
З кожною такою дією я все більше ненавиджу кацапських покидьків...
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17.02.2022 14:31
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"Братский народ" - он такой....
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17.02.2022 14:31 Відповісти
З кожною такою дією я все більше ненавиджу кацапських покидьків...
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17.02.2022 14:31 Відповісти
****** москалі
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17.02.2022 14:45 Відповісти
Просто уголовное дело?такого с 2017го не было,что происходит прямо сейчас !зекрыса отбиваться думает?
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17.02.2022 14:48 Відповісти
А зачем мне отвечать каждому,мимо проходящему,чму?
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17.02.2022 15:43 Відповісти
ты,чмо,мне не указывай,что мне требовать от зекрысы,пока оно исполняет обязанности президента)если не нравится -утопись
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17.02.2022 16:35 Відповісти
Чі є у мене до них співчуття? Мабуть що - ні, немає. Я пам'ятаю, як вони знімали на відео наших довірливих хлопчаків-солдат, посміхалися... А потім, вночі змішували їх зі снарядами, з землею, з кров'ю. Пам'ятаю, як мати поливала слізьми гранітну плиту, що колись була її сином, а батько стояв поруч і нічого вже не говорив. Я пам'ятаю їх очі і не забуду цього ніколи. Тому немаю я до цих, що покликали до себе війну, співчуття.
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17.02.2022 14:54 Відповісти
Женщин, детей и стариков необходимо эвакуировать как можно дальше от возможной линии соприкосновения. Подлая кремлёвская **** не оставит Украину в покое.
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17.02.2022 14:55 Відповісти
Шота не слышно западной глубокой обеспокоенности
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17.02.2022 14:56 Відповісти
Запад дал оружие,которое зекрыса не хочет использовать...какая ещё обеспокоенность интересует?
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17.02.2022 15:45 Відповісти
Але зеля помстився нападникам та накрив їх залпом тисячі гармат.
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17.02.2022 15:07 Відповісти
Наконец стали называть своими именами. - Обстреляли войска рф.
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17.02.2022 15:17 Відповісти
Хто б пояснив. Відкрили справу, в папку склали світлини. Що далі?
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17.02.2022 15:46 Відповісти
Они решили действовать как в Грузии в 2008, так тоже сепаратисты все время стреляли по Грузии и у тех не выдержали нервы, они решили атаковать, ну а у границы как раз, совершенно случайно стояла кацапская армия...
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17.02.2022 18:15 Відповісти
 
 