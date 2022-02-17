Під обстріл військ РФ потрапив дитячий центр творчості в Мар'їнці. ФОТО

Російські окупанти сьогодні обстріляли Мар'їнку. Дитячий центр творчості також потрапив під обстріл.

Про це повідомляє Telegram-канал WarLife, інформує Цензор.НЕТ.

"Мар'їнка підконтрольна Україні територія, вікна дитячого центру творчості після сьогоднішнього обстрілу", - йдеться в повідомленні.

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