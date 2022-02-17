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Під обстріл військ РФ потрапив дитячий центр творчості в Мар'їнці. ФОТО

Російські окупанти сьогодні обстріляли Мар'їнку. Дитячий центр творчості також потрапив під обстріл.

Про це повідомляє Telegram-канал WarLife, інформує Цензор.НЕТ.

"Мар'їнка підконтрольна Україні територія, вікна дитячого центру творчості після сьогоднішнього обстрілу", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Представники ОБСЄ документують порушення внаслідок російських обстрілів у Станиці Луганській. ФОТО

Під обстріл військ РФ потрапив дитячий центр творчості в Марїнці 01
Під обстріл військ РФ потрапив дитячий центр творчості в Марїнці 02

Автор: 

обстріл (28472) Донбас (22356) Мар’їнка (622)


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Топ коментарі
+23
«…Упродовж трьох поколінь, починаючи від повоєнного сталінського курсу на духовне "імпортозамєщєніє" - на орвелівський світ, у якому все, хоч трохи визначне, створили (винайшли, відкрили, побудували…) росіяни, займатись україністикою в Україні можна було тільки за умови обов'язкового, як у мусульманина п'ять раз денно в бік Мекки, поклону в бік "великої російської культури" та її на українську, буцім, "благотворного впливу".

Це було так само нормативно для цілої галузі, як посилання на Маркса-Енгельса-Леніна та матеріали чергового з'їзду КПРС: без "впливу" в україністиці було ніяк, без "впливу" - то вже був "український буржуазний націоналізм".

Моє покоління ще застало в підручниках такі ритуальні поклони при кожному з наших класиків (пам'ятаю, що на Шевченка "благотворно впливав" Чернишевський, якому в рік виходу "Кобзаря" сповнилося 12, але кого це спиняло?). По контрасту з підручником "русліт", де всі класики були "великі" й "геніальні" самі собою, а замість параграфа про "вплив" стояв параграф про "мировое значение", це справляло на дитячу психіку належно гнітюче враження.

Із цим враженням від рідної культури ми й росли, тож нічого дивувати, що бажання повернутись до неї в дорослому віці в багатьох не виникло й досі. За три покоління в мізки нам залито таку бетонну кладку меншевартости, що захитати її вийде нескоро (особливо коли й не пробувати!)…»

(c) https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?__cft__[0]=AZXY47UbfHgKEx0ZjSJwsjasyLdpajd8BjLBZRH-XyZGWuJ62oAOCZRLwiF7CGLfT-DyGyLJ6ZvELT7HiPG5jvmEl8D5z1O2hEfIy9JcxT0N9R7bl6KZcsBAulUomumv5iZvHXckzlQRdtMEP4uUPOacFTmjfAxYpLGnmdLyO3A0uuyUVL1kGBhdsUFPRw1L61FZLeJQJZAy5w-gUgXJydcN&__tn__=-]K-y-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
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17.02.2022 14:32
+17
Немає огиднішої істоти на землі аніж кацап...
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17.02.2022 14:36
+7
они этого и ждут, суки, чтобы начать кричать, что Украина обостряет ситуацию...
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17.02.2022 14:37
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«…Упродовж трьох поколінь, починаючи від повоєнного сталінського курсу на духовне "імпортозамєщєніє" - на орвелівський світ, у якому все, хоч трохи визначне, створили (винайшли, відкрили, побудували…) росіяни, займатись україністикою в Україні можна було тільки за умови обов'язкового, як у мусульманина п'ять раз денно в бік Мекки, поклону в бік "великої російської культури" та її на українську, буцім, "благотворного впливу".

Це було так само нормативно для цілої галузі, як посилання на Маркса-Енгельса-Леніна та матеріали чергового з'їзду КПРС: без "впливу" в україністиці було ніяк, без "впливу" - то вже був "український буржуазний націоналізм".

Моє покоління ще застало в підручниках такі ритуальні поклони при кожному з наших класиків (пам'ятаю, що на Шевченка "благотворно впливав" Чернишевський, якому в рік виходу "Кобзаря" сповнилося 12, але кого це спиняло?). По контрасту з підручником "русліт", де всі класики були "великі" й "геніальні" самі собою, а замість параграфа про "вплив" стояв параграф про "мировое значение", це справляло на дитячу психіку належно гнітюче враження.

Із цим враженням від рідної культури ми й росли, тож нічого дивувати, що бажання повернутись до неї в дорослому віці в багатьох не виникло й досі. За три покоління в мізки нам залито таку бетонну кладку меншевартости, що захитати її вийде нескоро (особливо коли й не пробувати!)…»

(c) https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?__cft__[0]=AZXY47UbfHgKEx0ZjSJwsjasyLdpajd8BjLBZRH-XyZGWuJ62oAOCZRLwiF7CGLfT-DyGyLJ6ZvELT7HiPG5jvmEl8D5z1O2hEfIy9JcxT0N9R7bl6KZcsBAulUomumv5iZvHXckzlQRdtMEP4uUPOacFTmjfAxYpLGnmdLyO3A0uuyUVL1kGBhdsUFPRw1L61FZLeJQJZAy5w-gUgXJydcN&__tn__=-]K-y-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
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17.02.2022 14:32 Відповісти
За переписом 2001 року розподіл мешканців міста Мар'їнка за рідною мовою був наступнимhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%27%D1%97%D0%BD%D0%BA%D0%B0#cite_note-7 [7] :

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 українська - 70,11 %
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 російська - 28,93 %
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 вірменська - 0,35 %
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 білоруська - 0,06 %
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0 грецька - 0,06 %

не знаю що й сазати.....
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17.02.2022 15:31 Відповісти
Луганщина и Донеччина - украинские территории. местные там говорили на украинском. Только в районе шах довольно сильно обрусели из-за завербованных в России деревенских.
Ну тут уже вступает в действие силы пропаганды - Украина сможет ассимилировать приезжих или нет?
Пока и в Николаеве и в Херсоне и в Днепре и много где - города обрусевшие.
Украинцы, от вас зависит, будут ли и дальше обрусевать украинцы.
Не переходите на русский.
Я лично всегда отвечу на украинском если ком не обращаются на украинском.
Рад, что в Киеве это происходит все чаще.
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17.02.2022 16:36 Відповісти
Верните в десять раз больше .
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17.02.2022 14:34 Відповісти
они этого и ждут, суки, чтобы начать кричать, что Украина обостряет ситуацию...
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17.02.2022 14:37 Відповісти
а ссвати?
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17.02.2022 14:37 Відповісти
нет! нельзя... там подтянули говносми и ждут "ответку", чтобы раша начала "принуждать к миру"...
и так эти обстрелы уже повесили на ВСУ (одно не говорят, что обстреляна не серая зона а подконтрольная Украине....а с хераль нам себя обстреливать??...но раша телезомби этого не объяснить)
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17.02.2022 14:59 Відповісти
Нужно все фотографии подписывать и показывать стрелочкой *ЕТО СДЕЛАЛИ РОСИЙСКИЕ ВОЙСКА*. Все фотографии остаются в истории интернета. На долго все запомнят кто такая Рашка
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17.02.2022 14:35 Відповісти
Немає огиднішої істоти на землі аніж кацап...
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17.02.2022 14:36 Відповісти
А москаль?
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17.02.2022 14:41 Відповісти
І де заяви від влади? ОБСЄ зафіксувало "відведення" військ?
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17.02.2022 14:36 Відповісти
кацапи...
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17.02.2022 14:36 Відповісти
Вони чекають на "відповідь Саакашвілі" щоби почати вторгнення. Західні країни мали б подумати як краще відповісти на чергову дикість посередині Європи у 21 сторіччі.
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17.02.2022 14:37 Відповісти
Не ідеалізуйте захід, у них основна цінність гроші, особливо в ЄС, а грошей в Ху..ла багато...

Плюс вони не можуть зрозуміти чого на 8 році війни ми дальше торгуємо з рашею а ще більше не можуть зрозуміти торгівлю з ЛДНР і Кримом
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17.02.2022 14:42 Відповісти
Вони так кличуть до себе "геноцид", що колись точно дочекаються
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17.02.2022 14:40 Відповісти
Фашистам без разницы кого убивать, женщин, стариков, детей. И это страна, если можно так сказать о России, которая гарантировала безопасность Украины в будапештском меморандуме
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17.02.2022 14:50 Відповісти
о нападении кцпв на детей нужно щас греметь на весь мир, вместо этого Поц просто пофотается в паре километров от передка в бронелифчике
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17.02.2022 14:53 Відповісти
Российские оккупанты в четверг утром, 17 февраля, во время артиллерийского обстрела Станицы Луганской и окрестностей попали в детский сад, в котором находились люди. Обстрел произошел в 9:00 утра. Во время артобстрела в результате прямого попадания снаряда было повреждено здание детского сада. В детском саду на момент обстрела были дети. Пострадавших в результате обстрела трое - сторож, прачка и помощница воспитателя. Сам обстрел поселка, по его словам, длился около сорока минут. Военнослужащие операции Объединенных сил оперативно эвакуировали мирных жителей в укрытие. Reuters со ссылкой на источник сообщает, что ОБСЕ зафиксировала многочисленные инциденты с обстрелами вдоль линии соприкосновения, в том числе из артиллерии. По всей линии идет массированный обстрел (такого не было с 2019 года).
Совершенно очевидно, что оккупантам нужен инцидент, желательно кровавый, в котором можно было бы обвинить Вооруженные силы Украины и который был бы хорошим поводом для начала эскалации. У Путина очень сложная ситуация. Его откровенно послали с ультиматумом. Не взирая на его цели, произошло противоположное. Цивилизованный мир консолидировался, а Украина получила много летального оружия, включая современные противотанковые комплексы и ПЗРК. Теперь Кремлю надо искать выход, при котором диктатору можно сохранить лицо. Поэтому подобные провокации ожидаемы.
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17.02.2022 14:54 Відповісти
І де реакція президента, чи мовчанка що б не образити путіна ? а тим часом рашиська пропоганда вигадує про якийсь геноцид який ніби творят ЗСУ ,що значить коли в такий складний час керує державою людина далека від інтересів Украіни ,для нього головне піар і хайп.
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17.02.2022 14:56 Відповісти
Так.... а Де санкції?? Уже ж пора впроваджувать... чи ще нє??
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17.02.2022 15:08 Відповісти
Да при чому там наш обезьяний питомник?? Мається на Увазі США та Країни НАТО - та ЄС, котрі обіцяли включити санкції коли полетять снаряди на мирне населення.
Не треба цитувати Агрохімію та Бубачку....
США давно вже пора сюди Харві Освальда прислати.... Зробили б як в Японії, ліквідували б усю мафію, то й був би порядок... Японія нині гарно живе - Дякуючи США.
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17.02.2022 15:30 Відповісти
Что лежит между стёклами?
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17.02.2022 15:17 Відповісти
 
 