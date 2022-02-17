Евакуація дітей та персоналу із дитячого садочка, що потрапив під обстріл військ РФ у Станиці Луганській. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
На Луганщині поліцейські разом з рятівниками ДСНС екстрено евакуювали діточок та персонал з обстріляного дитячого садочку в Станиці Луганській.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Луганської області.
"Сьогодні, 17 лютого, о 08.50 під час обстрілу терористами населеного пункту Станиця Луганська із важкого артилерійського озброєння, снаряди потрапили на подвір’я та у споруду дитячого садочку "Казка". На момент обстрілу у дитячому садку перебувало 20 дітей та 18 осіб персоналу. Діточки в цей час снідали в їдальні на другому поверсі", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що негайно співробітниками ДСНС та ГУНП в Луганській області була проведена евакуація дітей та персоналу у безпечне місце.
"Постраждалих серед дітей не має. Троє працівників садочку (дві жінки та чоловік) отримали контузії та були доставлені до медичного закладу. Наразі на місці події працюють співробітники слідчо-оперативної групи поліції, фахівці-вибухотехніки, працівники ДСНС, СБУ та представники ООС", - додали правоохоронці.
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А кацапів там немає, вони самі так кажуть, тому війни з рашею не треба боятися.
https://news.liga.net/all/photo/boeviki-obstrelyali-detsad-v-stanitse-luganskoy-u-dvuh-sotrudnits-kontuziya-foto https://news.liga.net/all/photo/boeviki … uziya-foto
відповідь
https://otvaga2004.mybb.ru/viewtopic.php?id=2455&p=9#p1460769 У меня нет доступа к этим ресурсам,они заблокированны у нас.
Почему не введено военное положение и не произведена эвакуация гражданских из зоны боевых действий?