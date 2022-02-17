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Евакуація дітей та персоналу із дитячого садочка, що потрапив під обстріл військ РФ у Станиці Луганській. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Луганщині поліцейські разом з рятівниками ДСНС екстрено евакуювали діточок та персонал з обстріляного дитячого садочку в Станиці Луганській.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Луганської області.

"Сьогодні, 17 лютого, о 08.50 під час обстрілу терористами населеного пункту Станиця Луганська із важкого артилерійського озброєння, снаряди потрапили на подвір’я та у споруду дитячого садочку "Казка". На момент обстрілу у дитячому садку перебувало 20 дітей та 18 осіб персоналу. Діточки в цей час снідали в їдальні на другому поверсі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що негайно співробітниками ДСНС та ГУНП в Луганській області була проведена евакуація дітей та персоналу у безпечне місце.

"Постраждалих серед дітей не має. Троє працівників садочку (дві жінки та чоловік) отримали контузії та були доставлені до медичного закладу. Наразі на місці події працюють співробітники слідчо-оперативної групи поліції, фахівці-вибухотехніки, працівники ДСНС, СБУ та представники ООС", - додали правоохоронці. 

Евакуація дітей та персоналу із дитячого садочка, що потрапив під обстріл військ РФ у Станиці Луганській 01
Евакуація дітей та персоналу із дитячого садочка, що потрапив під обстріл військ РФ у Станиці Луганській 02
Евакуація дітей та персоналу із дитячого садочка, що потрапив під обстріл військ РФ у Станиці Луганській 03
Евакуація дітей та персоналу із дитячого садочка, що потрапив під обстріл військ РФ у Станиці Луганській 04
Евакуація дітей та персоналу із дитячого садочка, що потрапив під обстріл військ РФ у Станиці Луганській 05
Евакуація дітей та персоналу із дитячого садочка, що потрапив під обстріл військ РФ у Станиці Луганській 06
Евакуація дітей та персоналу із дитячого садочка, що потрапив під обстріл військ РФ у Станиці Луганській 07
Евакуація дітей та персоналу із дитячого садочка, що потрапив під обстріл військ РФ у Станиці Луганській 08
Евакуація дітей та персоналу із дитячого садочка, що потрапив під обстріл військ РФ у Станиці Луганській 09
Евакуація дітей та персоналу із дитячого садочка, що потрапив під обстріл військ РФ у Станиці Луганській 10
Евакуація дітей та персоналу із дитячого садочка, що потрапив під обстріл військ РФ у Станиці Луганській 11
Евакуація дітей та персоналу із дитячого садочка, що потрапив під обстріл військ РФ у Станиці Луганській 12
Евакуація дітей та персоналу із дитячого садочка, що потрапив під обстріл військ РФ у Станиці Луганській 13

Автор: 

дитячий садок (362) обстріл (28472) Нацполіція (15168) Донбас (22356) ДСНС (5106) найманці рф (2053) Станиця Луганська (196)


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Топ коментарі
+38
Чутно, що наш през готовий до спілкування з фуйлом в будь-якій позі.
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17.02.2022 15:05
+17
Кацапы падонки планеты Земля.
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17.02.2022 15:04
+16
нация которая не отвечает на обстрел своих детей обречена на вымирание ..спасибо зеБабуинам и их говнокомандующему.
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17.02.2022 15:11
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А шо слышно насчет ответки?
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17.02.2022 15:03 Відповісти
Надеюсь те кацапские орудия уже никогда не выстрелят.
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17.02.2022 15:04 Відповісти
Чутно, що наш през готовий до спілкування з фуйлом в будь-якій позі.
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17.02.2022 15:05 Відповісти
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17.02.2022 15:07 Відповісти
Та да, ваш през такий през. А мені хочеться вірити що Президент України не такий.
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17.02.2022 17:28 Відповісти
Так эти твари только этого и ждут.
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17.02.2022 15:05 Відповісти
Зеленский уже выехал, будет грудью бросаться на миномёты, не давая сделать ответку.
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17.02.2022 15:06 Відповісти
Провокація - сказав преЗЕдент, але не сказав від кого, напевно від ЗСУ
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17.02.2022 15:06 Відповісти
На прошлой или позапрошлой неделе прилетало, в частный сектор попали, но никто не пострадал
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17.02.2022 15:46 Відповісти
Насчёт ответки есть только "перестать стрелять" и Байрактары с хлопушками.
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17.02.2022 16:28 Відповісти
Впєрєді будут стаять женщіни і дєті а ми за іх спінамі-ето слова бункєрного ублюдка...
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17.02.2022 15:03 Відповісти
Кацапы падонки планеты Земля.
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17.02.2022 15:04 Відповісти
Пусть вам кацапе*долочи все вернется сторицей
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17.02.2022 15:06 Відповісти
Вот же суки разбомбить то ДНР Лнр и построить заново будет легче .
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17.02.2022 15:11 Відповісти
нация которая не отвечает на обстрел своих детей обречена на вымирание ..спасибо зеБабуинам и их говнокомандующему.
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17.02.2022 15:11 Відповісти
да им по}{уй, уже билеты во льовов и краков закуплены, хуже не будет
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17.02.2022 15:19 Відповісти
За таке вже байрактари мали ці розрахунки путінососні знистити на раз два,а не літати без толку!!!Де вони *** тв..ю мать зеля!!!?
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17.02.2022 15:13 Відповісти
Рузкоязычные бегут от РУЗКОГОМИРА
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17.02.2022 15:14 Відповісти
...в Русскій Міръ...
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17.02.2022 15:26 Відповісти
Желаю Вам чтобы война и Ваш дом пришла, тогда она не будет для вас такой смешной
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18.02.2022 08:31 Відповісти
Німецькому канцлеру і іншим макронам відео і фотки кинути в обличчя...
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17.02.2022 15:16 Відповісти
Черговий військовий злочин путінської росії проти України не повинен залишитися без відповіді як ж боку ЗСУ так і з боку світової спільноти. Настав час вводити проти оркостану та його плешивого фюрера МАКСИМАЛЬНО болючі санкції! Так, щоби до печінки кожного росіянина дістало!
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17.02.2022 15:18 Відповісти
..так, зауваження: якби всі там розмовляли українскою мовою, у кацапів було б трошки менше поле діяльності для маніпулювання, типу - українці-фошиздо обстріляли рузгеязичніков з паспортами Московії
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17.02.2022 15:26 Відповісти
Историю Крыма и Балкан почитай на досуге. Там русскоязычных не было, но были православные, которых Московия активно «защищала» от Османов. Что помешает Москве «защищать православный восток Украины от западных католиков? Дело не в языке, а в предлоге, по этому таких предлогов можно придумать просто дофигище.
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18.02.2022 08:35 Відповісти
"..якби всі там розмовляли українскою мовою, у кацапів було б трошки менше поле діяльності для маніпулювання.."
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18.02.2022 09:02 Відповісти
Згоден відносно трошки, але це не врятувало би нас від москальскої агресії. Москаль на то й москаль - щоб завжди шукати та знайти привід для вторгнення.
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18.02.2022 09:30 Відповісти
Яке щастя, що встигли прийняти закон про антисемітизм!
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17.02.2022 15:28 Відповісти
На черзі ще один "актуальний" закон - про заборону русофобії до моменту переформатування України в Малоросійський федеральний округ і передачі повноти влади кацапам.
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17.02.2022 17:50 Відповісти
Только что.
US Defense Secretary: US sees Russian forces inching closer to Ukraine, stocking up on blood

17 February 2022, 14:50

The US Defense Secretary Lloyd Austin on Thursday said that the US is seeing some Russian forces inching closer to the Ukrainian border and stocking up on blood. Austin added that Russia is flying more combat aircraft and dismissed Moscow's claims that it is withdrawing troops. "I was a soldier myself not that long ago" Reuters quoted Austin as saying. "I know firsthand that you don't do these sorts of things for no reason," he continued, "and you certainly don't do them if you're getting ready to pack up and go home."

Министр обороны США: США видят, как российские войска медленно приближаются к Украине, запасаясь кровью

17 февраля 2022, 14:50

Министр обороны США Ллойд Остин в четверг заявил, что США наблюдают, как некоторые российские силы приближаются к границе с Украиной и запасаются кровью. Остин добавил, что Россия использует больше боевых самолетов, и отверг заявления Москвы о выводе войск. «Не так давно я сам был солдатом», - цитирует Остина Reuters. «Я не понаслышке знаю, что ты не делаешь таких вещей без причины, - продолжал он, - и уж точно не делаешь их, если собираешься собираться и идти домой».
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17.02.2022 15:34 Відповісти
нужно, что бы все знали про преступления конченых сепаров
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17.02.2022 15:36 Відповісти
Міжнародна спільнота має визнати ЛДНР терористичним угрупуванням та прийняти рішення знищити терористів.
А кацапів там немає, вони самі так кажуть, тому війни з рашею не треба боятися.
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17.02.2022 15:37 Відповісти
путин будет сдыхать в неймоверных муках!!!!!!! а я куплю самую крутую бутылку коньяка и буду пить ее прям с горла!!!!!!!!! а день его позорной смерти сделают во всем мире праздником с фестивалями и перепрыгиванием его горячего чучела!!!!!! слава україні!!!!!
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17.02.2022 15:50 Відповісти
Сепарня піною бризкає. Хвашисти діточкам ЛНР садочок потрощили, і викладають ці https://otvaga2004.mybb.ru/viewtopic.php?id=2455&p=8#p1460749 фото
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17.02.2022 16:22 Відповісти
А Вы могли бы прояснить , так чья версия в данном случае соответствует действительности?
https://news.liga.net/all/photo/boeviki-obstrelyali-detsad-v-stanitse-luganskoy-u-dvuh-sotrudnits-kontuziya-foto https://news.liga.net/all/photo/boeviki … uziya-foto

відповідь

https://otvaga2004.mybb.ru/viewtopic.php?id=2455&p=9#p1460769 У меня нет доступа к этим ресурсам,они заблокированны у нас.
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17.02.2022 16:25 Відповісти
Почему огонь не подавлен Туркоктарами
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17.02.2022 16:41 Відповісти
почему люди живут в зоне досягаемости артиллерии?
Почему не введено военное положение и не произведена эвакуация гражданских из зоны боевых действий?
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17.02.2022 16:58 Відповісти
Потому, что в зоне досягаемости артиллерии живет порядка 3 миллионов человек. И как только вы освободите от украинцев украинские земли, их займут орки.
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17.02.2022 17:31 Відповісти
Российская аль-каида в чистом виде. Пуйло - это усама бен ладен. Только в разы хуже, так как прикрывается государством, превратив его в террористическую организацию с ядерным оружием. Его надо остановить как в свое время бен ладена.
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17.02.2022 17:01 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=nMvhxuzsQx0&t=75s Милиция ЛНР уже разоблачила провокацию УКРОПИТЕКОВ по обстрелу детского сада. Сам посмотрел как стоит здание садика Сказка по ул Деповская 22. Обстрелять так возможно только с востока, где стоят подразделения укровояк. Так что умойтесь своими фекалиями брехливые РОГУЛИ.
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17.02.2022 22:59 Відповісти
 
 