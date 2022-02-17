Евакуація дітей та персоналу із дитячого садочка, що потрапив під обстріл військ РФ у Станиці Луганській. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Луганщині поліцейські разом з рятівниками ДСНС екстрено евакуювали діточок та персонал з обстріляного дитячого садочку в Станиці Луганській.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Луганської області.

"Сьогодні, 17 лютого, о 08.50 під час обстрілу терористами населеного пункту Станиця Луганська із важкого артилерійського озброєння, снаряди потрапили на подвір’я та у споруду дитячого садочку "Казка". На момент обстрілу у дитячому садку перебувало 20 дітей та 18 осіб персоналу. Діточки в цей час снідали в їдальні на другому поверсі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що негайно співробітниками ДСНС та ГУНП в Луганській області була проведена евакуація дітей та персоналу у безпечне місце.

"Постраждалих серед дітей не має. Троє працівників садочку (дві жінки та чоловік) отримали контузії та були доставлені до медичного закладу. Наразі на місці події працюють співробітники слідчо-оперативної групи поліції, фахівці-вибухотехніки, працівники ДСНС, СБУ та представники ООС", - додали правоохоронці.

























