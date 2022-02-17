УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5336 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
2 265 4

Меморіальну дошку воїну 81-ї ОАеМБр Олександру Глушку, вбитому російським снайпером на Донбасі, відкрили на Полтавщині. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 17 лютого, у селі Рунівщина Новоселівської територіальної громади Полтавської області на фасаді сільської школи відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки Олександру Вікторовичу Глушку, 11.11.1984 року народження, солдату, водію-електрику 81-ї окремої аеромобільної бригади, який загинув 11 лютого минулого року в районі смт Зайцеве Бахмутського району Донецької області внаслідок смертельного поранення, завданого російським снайпером.

Про це йдеться на фейсбук-сторінці Полтавського обласного ТЦК та СП, повідомляє Цензор.НЕТ.

"За ініціативи Полтавського обласного ТЦК та СП, за сприяння Полтавського районного ТЦК та СП, депутатського корпусу Полтавської обласної ради та спілки воїнів-інтернаціоналістів Полтавського району (зокрема Олександра Левчука) і дякуючи Новоселівській громаді та жителям Рунівщини було відкрито меморіальну дошку солдату Глушку Олександру Вікторовичу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Із загиблим від кулі російського снайпера воїном 81-ї ОАеМБр Олександром Глушком попрощалися в Полтаві. ФОТОрепортаж

Олександр Глушко народився в Рунівщині, проживав у Полтаві разом з сім’єю. 11 лютого 2021 року солдат Глушко загинув від кулі ворожого снайпера при виконанні обов’язків військової служби неподалік селища Зайцеве Бахмутського району Донецької області.

Меморіальну дошку відкрили на фасаді школи, в якій навчався Олександр, в рідному селі Рунівщина. На заході, крім вище перелічених посадових осіб, були присутні рідні, знайомі, співслужбовці і односельці Олександра Глушка", - зазначається у повідомленні.

Меморіальну дошку воїну 81-ї ОАеМБр Олександру Глушку, вбитому російським снайпером на Донбасі, відкрили на Полтавщині 01
Меморіальну дошку воїну 81-ї ОАеМБр Олександру Глушку, вбитому російським снайпером на Донбасі, відкрили на Полтавщині 02
Меморіальну дошку воїну 81-ї ОАеМБр Олександру Глушку, вбитому російським снайпером на Донбасі, відкрили на Полтавщині 03
Меморіальну дошку воїну 81-ї ОАеМБр Олександру Глушку, вбитому російським снайпером на Донбасі, відкрили на Полтавщині 04
Меморіальну дошку воїну 81-ї ОАеМБр Олександру Глушку, вбитому російським снайпером на Донбасі, відкрили на Полтавщині 05
Меморіальну дошку воїну 81-ї ОАеМБр Олександру Глушку, вбитому російським снайпером на Донбасі, відкрили на Полтавщині 06

Автор: 

пам’ять (1187) смерть (6750) меморіальна дошка (190) військовослужбовці (4749) Ян Осока (1495) 81 окрема аеромобільна бригада (68) Полтавська область (1107)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
17.02.2022 16:00 Відповісти
Пам"ятаємо...
показати весь коментар
17.02.2022 16:09 Відповісти
Сумую, плачу за Героєм! але навіщо посилатися-що снайпером? Бісять слова "працювали снайпери і т.п." вбивці грьобані! Наші їх бережуть на відіо знімають, як вони окопи копають(((
показати весь коментар
17.02.2022 18:11 Відповісти
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....
показати весь коментар
17.02.2022 19:57 Відповісти
 
 