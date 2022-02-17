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Російські терористи поцілили артилерійським снарядом поряд із школою у Врубівці, де було 40 дітей, - журналіст Стек. ФОТОрепортаж

Журналіст Левко Стек оприлюднив наслідки обстрілу російськими окупантами школи в селі Врубівка Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці. 

Журналіст підкреслив: "Був сьогодні у Врубівці. Місцеві налякані. Хоч від населеного пункту до передової трохи більше десяти кілометрів, але обстрілів тут не було майже чотири роки.

Та мене особисто найбільше вразив факт прильоту по школі. Снаряд, а за попередніми оцінками - це 122 калібр, впав за тридцять метрів від будівлі, де в цей момент в класах сиділо майже сорок дітлахів від 6 по 11 років. Справа в тому, що офлайн зараз займаються тільки молодші класи - від 1 по 4-й. важко навіть уявити, що їм довелось пережити в ці миті. На щастя, цього разу обійшлось. Всі живі, хоча кілька осколків таки влетіли у вікна. На фото можете оцінити, що саме загрожувало учням. Цей шматок знайшли сьогодні у Врубівці".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти обстріляли житлові квартали Врубівки на Луганщині: пошкоджено школу, будинки та газогін. ФОТОрепортаж

Російські терористи поцілили артилерійським снарядом поряд із школою у Врубівці, де було 40 дітей, - журналіст Стек 01
Російські терористи поцілили артилерійським снарядом поряд із школою у Врубівці, де було 40 дітей, - журналіст Стек 02
Російські терористи поцілили артилерійським снарядом поряд із школою у Врубівці, де було 40 дітей, - журналіст Стек 03
Російські терористи поцілили артилерійським снарядом поряд із школою у Врубівці, де було 40 дітей, - журналіст Стек 04
Російські терористи поцілили артилерійським снарядом поряд із школою у Врубівці, де було 40 дітей, - журналіст Стек 05

Автор: 

обстріл (28472) школа (2209) Донбас (22356)


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Топ коментарі
+77
Про напад на Шефіра Зеленський розповідав з трибуни ООН, а про обстріл бойовиками дитсадка та школи мовчить - Климпуш-Цинцадзе
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17.02.2022 19:43
+50
Пекельні санкції мають бути вже. Москалі - нелюди.
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17.02.2022 19:43
+40
Может пора байрактар поднять ,, Раде детей хотяб
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17.02.2022 19:41
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Может пора байрактар поднять ,, Раде детей хотяб
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17.02.2022 19:41 Відповісти
низя! ***** не разрешает...
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17.02.2022 19:45 Відповісти
"Скотов" же на стране-помойке запретят, как можно?
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17.02.2022 19:47 Відповісти
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17.02.2022 19:42 Відповісти
у нас еще ни один т.н. "политик" за свои слова и "рiшення" не ответил...
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17.02.2022 19:46 Відповісти
Врубівка - біля 7 км від Золотого із якого говнокомандуючий відвів війська
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17.02.2022 20:14 Відповісти
Да хрен с ним ваЗелином реально если. Мрази есть мрази. Били бы по другим таким примерно зданиям---даже если бы тогда остались бы там наши. По отдельным коментам с той стороны---там в бой рвутся! Реально.
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17.02.2022 21:39 Відповісти
Так они мрази в детей и целили. Хотели массовое убийство детей сделать чтобы Запад шокировать и Запад начал давить на Украину пойти на капитуляцию.
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17.02.2022 19:42 Відповісти
порівнння із Станицею Луганською: схоже шо саме такий диявільський сценарій -

через смерті дітей викликати шок та деморалізацію в українців і змусити їх підпісати капітуляцію ЗЕЛЕНСЬКОГО-ПУТІНА

горіти цим двом недоміркам в пеклі !!
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17.02.2022 20:19 Відповісти
> Запад шокировать и Запад начал давить на Украину пойти на капитуляцию.

Вот именно чтобы такого не случилось, штаты и европа усиленно разгоняли и разгоняют в сми мысль, что нападение вот-вот случится и что обязательно будут провокации со стороны лаптестана. В Европе просто дофигища левого говна, которое всегда начинает защищать агрессора, а не жертву. Как раз им сми и моют мозги, чтобы не было даже мысли обвинять Украину и убеждать её к капитуляции.
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17.02.2022 20:53 Відповісти
Пусть продолжают.
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17.02.2022 22:25 Відповісти
Гоподи-дякую що діти знов не постраждали...
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17.02.2022 19:43 Відповісти
Пекельні санкції мають бути вже. Москалі - нелюди.
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17.02.2022 19:43 Відповісти
ни украинцы,ни мир не простят кацапским вылбядкам этого шантажа,и,возможно,войны..
на сотни лет зачмырят эту падаль,будут в рожу плевать,узнав,что перед ними кацапоид..
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17.02.2022 20:27 Відповісти
Про напад на Шефіра Зеленський розповідав з трибуни ООН, а про обстріл бойовиками дитсадка та школи мовчить - Климпуш-Цинцадзе
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17.02.2022 19:43 Відповісти
Поддерживаю. Нажать "мне нравится" не могу: мне не нравится!
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17.02.2022 19:52 Відповісти
!!!!!!
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17.02.2022 19:57 Відповісти
Значит пора делать ответочку что бы за сутки пару русских офицеров отправились на концерт Кобзона.Пора их приучить к тому что любой обстрел значит у них будут десятки путинских мертвецов.
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17.02.2022 19:43 Відповісти
так это провокация лупят сепары из жилой застройки если их там давить тем чем есть мирняк поляжет Я с этой дилеммой уже 8й год как
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17.02.2022 19:48 Відповісти
А в цей час мірняк сваім рєбятам-артілєрістам чайок носить. І радіє, коли наши в хахлов папалі
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17.02.2022 21:34 Відповісти
Який же правий був Шептицький коли писав:
"Злочин, скоєний в ім'я патріотизму єсть тим більшим злочином проти народу, чим більше може подобатися, чим більше може бути приводом до похвалювання, до втіхи з того, що єсть злом. Кожний злочин патріотичний, чим більше може подобатися погано зрозумілому патріотизмові єсть спокусою, силою, котра бодай веде народ до такого стану, в котрім поняття добра і зла затираються, мішаються і заступаються взаємно. Дорогою тою, що низькому, погано зрозумілому і чуттєвому патріотизмові подобається, шириться зараза, що пожирає найліпші, бо найблагородніші народні сили."
Жаль що він не попередив що мав на увазі русню.
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17.02.2022 19:43 Відповісти
А кацапи як завжди скажуть "а ві дакажите і єта нє мі" і їм пох усе, окрім "джавелінів" " по пєнзяцько-псковськім макітрам.
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17.02.2022 19:44 Відповісти
Я хочу нагадати замість укріплення кордонів і мінування зевиродки будували там нові мости, переправи, дороги і робили розмінування.
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17.02.2022 19:46 Відповісти
"ми будєм стоять за спінамі женщін і дєтєй",-пдарас росіі , путін.
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17.02.2022 19:47 Відповісти
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17.02.2022 19:49 Відповісти
СКРЕПЫ ПРИЛЕТЕЛИ
ПОНУЖДЕНИЕ ВОЙНОЙ и УБИЙСТВАМИ К МИРУ ПОКОРНОСТИ и "БРАТЕРСТВУ"
ЖИВОТНЫЕ НА 2 НОГАХ ДУХОВНАЯ ДЫРКА В БУДКЕ В ОГОРОДЕ ВСЕ ДОСТИЖЕНИЯ КАЦАБОВ ВЫКОВЫРИВАНИЕ ПАЛЬЦЕМ ИСПРАЖНЕНИЙ ИБО ЛОПУХИ В ДЕФЦИТЕ А КРАПИВОЙ БОЛЬНО А ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА --ЭТО САНКЦИИ...
ВОТ КАЦАБЫ НА СТЕНКУ ОТ ЗЛОСТИ И ЛЕЗУТ ИХ НИКТО НЕ ПОНИМАЕТ
ИХ ШИРОКОЙ ДУШИ УБИЙЦ
ИХ ВРОЖДЕННОЙ ДЕБИЛЬНОСТИ ОТ ПЬЯНИ
И СОСТОЯНИЕ СРАЧА В ДУШАХ И В ОСЯЗАЕМОМ МИРЕ--КОТОРАЯ ДЛЯ НИХ НОРМА...
А ДЛЯ ИНЫХ ПРОСТО КОШМАР И НЕПРИНЯТИЕ...
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17.02.2022 19:49 Відповісти
До речі канал НАШ який фінансується з кишень українців робить от такі шоу - Лазарєв: Американці готові віддавати Україну, щоб Росія не злилася з Китаєм. НАШ 12.02.22. https://www.youtube.com/watch?v=RcIiM3gBbIY&t=178s
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17.02.2022 19:50 Відповісти
Не знаю, но тут надо ООН созывать, а кто это будет делать, бубачка?
Он если не под кайфом, то в неадеквате...
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17.02.2022 19:54 Відповісти
Повезло попали со стороны где нет классов...учительские и т.д..
там где классы окна широкие...без контузий и осколочных ранений точно бы не обошлось...30м это очень мало...
Хотели попасть в школу...
А теперь вопрос почему в саму школу??? А ответ прост...местное население в основном вата и смотрит кацапен тв ...сразу вопрос...как они его смотрят? почему не подавлен сигнал. почему не заблокирован трафик если по интернету...
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17.02.2022 19:54 Відповісти
А если по спутнику?
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17.02.2022 20:13 Відповісти
А помехи можно поставить как раньше глушили на КВ голоса..или все ляжет не только кацапское?
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17.02.2022 20:21 Відповісти
Я не большой специалист, но предполагаю, что если у спутника покрытие с максимальным уровнем сигнала приходится на несколько соседних государств, то уж эти-то государства точно пользуются этим спутником для трансляции своего ТВ.

Amos7-Pan European Ku band



И каналы там скорее всего лежат в пределах одного диапазона, просто каждый в своей части. Причем не факт, что украинские идут по порядку один за одним, а российские так же по порядку где-то сильно в стороне. В общем, если будешь шуметь, то для всех.
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17.02.2022 20:56 Відповісти
Скільки?
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17.02.2022 19:58 Відповісти
Найвеличніший принижень України.

@MGorokhovska

Маріо Драгі, прем'єр-міністр Італії,по закінченню засідання Європейської Ради,заявив на телекамери: президент України,у вчорашній телефонній розмові, попросив Італію,посприяти, в організації зустрічі між ним і путіним.

Такі ж прохання надійшли і іншим членам ЄР.
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17.02.2022 19:57 Відповісти
Внимание: путлеровский бот!
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17.02.2022 20:11 Відповісти
Ви взагалі зрозуміли намір цієї кацапської нечисті. Вони планували обстріляти українські школи та дитбудинки, щоб звинуватити України в массовому вбивстві дітей. Це за гранню.
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17.02.2022 20:06 Відповісти
Ястребы США уже в Днецке заседают? Ты совсем ******* уже ли еще есть куда двигаться?
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17.02.2022 20:10 Відповісти
Мокша в спам!!!!!!!!!
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17.02.2022 20:12 Відповісти
Любишь своего фюрерка, свинособака?
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17.02.2022 20:17 Відповісти
русская свинья, твоего фюрерка зовут *****.
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17.02.2022 20:20 Відповісти
Ты просто русское животное, подстилка кадыровская.
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17.02.2022 20:23 Відповісти
он раб третий сорт на сортировке раненых в корпусах дырявых подохнет ну и что гыви или кто там себе оклад забреет его
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17.02.2022 20:26 Відповісти
А хто ти такий ? Безпородний свино-пес ? Взагалі не людина ?
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17.02.2022 20:27 Відповісти
животное, а когда ***** сдохнет, кто в вашей помойке следующим фюрерком будет? шойга или рамзанка дыров?
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17.02.2022 20:36 Відповісти
ухаха рузге твои ноги убежали на Киев ужен добежали до него с водами грунтовыми
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17.02.2022 20:42 Відповісти
рокепты сру 4 калибра по госпиталю в Алеппо не одного попадания вы бы Киев взяли как концлагерь Рейкьявик где потомко семи героев ссср защчнко и его лысый друг захар прилепин чей зад посещали все левые Европы брали .Только на пути оказался аэропорт гор Донецка
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17.02.2022 20:19 Відповісти
прям как рузге воины из майкопской бригады на площади минутка или как в Ливии починные вагнера забившие полностью через 2 недели палаты в Бурденко прапрщик работал а пансыря сру не спасала каждый из них ампутант корми розия ифалидов бугага
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17.02.2022 20:24 Відповісти
Україні нема сенсу чинити буть-де провокації так як ми і не розраховуємо захватити Москву а тільки відстоювати свою територію на відміну від московитів.
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17.02.2022 20:15 Відповісти
ух ты рузге ты клоун левела бася или уровня члко морочко
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17.02.2022 20:21 Відповісти
То есть свинособаки открыли ответный огонь по детсадикам...так ,кацарылый?
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17.02.2022 20:22 Відповісти
Что Вы имеете ввиду под словами ,,Я то знаю,,?Дайте фото воронки из локацией сторон света.Вот тогда будет точно видно откуда прилетел снаряд.
А ваше я это знаю просто дезинформация и ней обязаны занятся СБУ.
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17.02.2022 20:26 Відповісти
Лінія фронту є незмінною вже сім років ,чому цивільне населення з прифронтової зони не переселили з лінії фронту ,що в Україні в селах мало покинутих хат ?
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17.02.2022 20:09 Відповісти
Думаю насильно это сделать нельзя (не СССР всётаки). А сами они не хотят уезжать.
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17.02.2022 20:16 Відповісти
Ну якщо їм набридло жити, то нехай і далі там мешкають. І взагалі потрібно було збудувати таку ж стіну ,як між Південною і Північною Кореями ,бо москалі ніколи не заспокояться .
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17.02.2022 20:21 Відповісти
Ну мы ж не знаем каждый конкретный случай. Была бы возможность - наверняка бы свалили. А насчёт стены... стена танк не остановит, ракеты и снаряды её перелетают. Единственное, что может остановить кацапов - сильные ЗСУ.
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17.02.2022 20:28 Відповісти
А вы думаете кто-то реально предлагал людям варианты? Никто. А людям не хочется терять все нажито за жизнь. Мой дядя никуда не выезжает с села, хоть и прилетало не раз в огород и крышу перекрывал и окна менял, но никуда не собирается. У него там дом, который он сам построил, пасека и земля. Как он сказал "лучше умру в своем доме, чем в какой -нибудь общаге ". И таких людей много и их можно понять. Если есть что терять, то ты не побежишь в начлежку жить, если только все с землей сравняло и нет вариантов.
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17.02.2022 20:20 Відповісти
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17.02.2022 20:11 Відповісти
Вялікая Брытанія закрыла праграму «залатых візаў» для алігархаў з Расеі.
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17.02.2022 20:12 Відповісти
Живе Білорусь !

тепер треба відкривати програму "вовчих квитків" із конфіскацією "нєпосільно нажитого" в трастовий фонд ВСУ
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17.02.2022 20:25 Відповісти
Слава Украіне і яе Героям!
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17.02.2022 20:27 Відповісти
Чому "байрактари" не нанесли удари по вбивцям дітей? Чи чорт зелений заборонив їх використовувати?
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17.02.2022 20:17 Відповісти
Ключевое слово «чорт»
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17.02.2022 20:25 Відповісти
Чтоб зекрыса начала об этом кричать с трибуны ООН,надо чтоб снаряд попал в шефира ...
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17.02.2022 20:19 Відповісти
На мой взгляд, не отвечать, боясь, что это провокация, не имеет смысла. Они всё равно придумают повод, не через час, так через день. А безнаказанность, как известно, порождает азарт…
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17.02.2022 20:24 Відповісти
Вот интересно, в СМИ недавно показывали результаты опроса населения в плане "как вы относитесь (хорошо или плохо) к рассеюшке", так вот жители юго-востока показали более 50% положительного отношения, возникает вопрос, что они курят до сих пор ?
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17.02.2022 20:25 Відповісти
братаны буряты дадут покурить этим ватникам тротила
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17.02.2022 20:26 Відповісти
Ну не все отождествляют россию с кремлём.
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17.02.2022 20:28 Відповісти
А вот свежий опрос по НАТО. По востоку Украины: за НАТО - 36%, против - 54%.
Вопрос - сколько еще снарядов РФ должно упасть на их головы?
Я думаю = это патологическая любовь к "русскому миру".
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17.02.2022 20:47 Відповісти
Врубовка - не Донецкая, а Луганская область. Попаснянский район.
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17.02.2022 20:28 Відповісти
https://www.economics-prorok.com/2022/02/%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%85%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%ba%d0%bd%d1%83%d1%82%d1%8c-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5.html Зеленский хочет протолкнуть Минские договоренности - нардеп
17 февраля, 2022Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2022/02/%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%85%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%ba%d0%bd%d1%83%d1%82%d1%8c-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5.html#comments Комментарии: 6
https://www.economics-prorok.com/2022/02/%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%85%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%ba%d0%bd%d1%83%d1%82%d1%8c-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5.html

Мы должны это остановить!!!
https://www.economics-prorok.com/2022/02/%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%85%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%ba%d0%bd%d1%83%d1%82%d1%8c-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5.html#more-153988 Читать далее
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17.02.2022 20:29 Відповісти
Терміново вивезти за кошти держави дітей , жінок, пенсіонерів!!!!
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17.02.2022 20:30 Відповісти
Кацапи як ви вже всіх заїбали!!!(вибачте). Ми не хочемо вас знати бачити... ааа ні... михочему тупо вам пи.ди дати!!! по всій мордяці!
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17.02.2022 20:31 Відповісти
Славянска. Как тебе, Путин, спится? Что тебе, Вова, снится? Сочинский пляж или мама? А может Барак Обама? Как тебе естся, Путин? Сколько едят лилипуты? Или ты ешь очень много, Чтоб не досталось другому? ................................................... Ты видел одну картину: Гробы, что везут с Украины! Чтоб матери всей России Во всех твоих снах голосили, Тебя проклиная, урода, За смерть своего народа! Чтоб все девчонки России О смерти твоей просили За их нерожденных детишек От тех погибших мальчишек. И как же хочу я, Вова, Чтоб видел ты снова и снова Безруких, безногих ребят… Какой же ты, б..дь, старший брат?! ........................................................ Как крупно тебе повезло: Имеешь ты бренд свой - «Ху.ло»! Ты береги его, Вова, Точней не найти к тебе слова. Но мы соберем свои силы, И будешь лежать ты в могиле, А надпись: не он, а оно - Не «Путин», а просто «Ху.ло»!
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17.02.2022 20:41 Відповісти
Эти твари обстреляли детсад и школы целенаправленно. А Зеленский сопли жует! Так лишите ЛДНР пенсий и всех льгот!!! Нашим пенсионерам не повышают пенсии из-за их пенсионеров, студенты занимают квотные бюджетные места, дают квартиры переселенцам и первичное трудоустройство....
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17.02.2022 20:42 Відповісти
Война с Украиной отформатирует расею.... будут раздробленные народцы приполярнойнигери ничего не могущие сделать самостоятельно....
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17.02.2022 20:47 Відповісти
Это предупреждение от путина, как быстро он может принести ад и войну. Не будет по-моему следующий снаряд попадёт прямо в цель
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17.02.2022 20:51 Відповісти
чергова провокація? я в ах...є з нашого зсу ... *** ЦАХАЛ каменю на камені не лишив би від підарасів... а тут тєрпіли..."армія" там для чого ? спостерігачами на півставки
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17.02.2022 21:03 Відповісти
Если бы не ВСУ, этих детей, возможно, уже не было бы в живых, а те, что выжили, уже бы учили как злобная Украина напала на мирный Донбасс.
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17.02.2022 21:16 Відповісти
Ну что, клоун, долго еще будешь пытаться главорку в глаза заглядывать?
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17.02.2022 21:15 Відповісти
весь час по новостях зараз розкладають по деталях промову Блінкена і показують наслідки сьогодняшніх кацапських обстрілів.
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17.02.2022 21:20 Відповісти
вспомните
как кацапня бомбила и травила
сирийских детей,
эти ужасные кадры облетели весь мир,
но конь с фуйлом снова ниучёмневиноватые рассказывали что это были... "постановочные кадры"
боюсь, что в Украине - будет то же самое!
и мир ничего не сделает этому вонючему туалету - паРаше...
хотя нет, мир- озаботится ... и -глубоко.
ведь каждый сам за себя
восемь лет подряд
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17.02.2022 21:46 Відповісти
Мне как то перехотелось в Европу, которая после таких обстрелов по детям будет ничтоже сумняшеся покупать газ у рашенских террористов.
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18.02.2022 01:14 Відповісти
 
 