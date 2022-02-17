Російські терористи поцілили артилерійським снарядом поряд із школою у Врубівці, де було 40 дітей, - журналіст Стек. ФОТОрепортаж

Журналіст Левко Стек оприлюднив наслідки обстрілу російськими окупантами школи в селі Врубівка Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Журналіст підкреслив: "Був сьогодні у Врубівці. Місцеві налякані. Хоч від населеного пункту до передової трохи більше десяти кілометрів, але обстрілів тут не було майже чотири роки.

Та мене особисто найбільше вразив факт прильоту по школі. Снаряд, а за попередніми оцінками - це 122 калібр, впав за тридцять метрів від будівлі, де в цей момент в класах сиділо майже сорок дітлахів від 6 по 11 років. Справа в тому, що офлайн зараз займаються тільки молодші класи - від 1 по 4-й. важко навіть уявити, що їм довелось пережити в ці миті. На щастя, цього разу обійшлось. Всі живі, хоча кілька осколків таки влетіли у вікна. На фото можете оцінити, що саме загрожувало учням. Цей шматок знайшли сьогодні у Врубівці".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти обстріляли житлові квартали Врубівки на Луганщині: пошкоджено школу, будинки та газогін. ФОТОрепортаж









