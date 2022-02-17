Російські терористи поцілили артилерійським снарядом поряд із школою у Врубівці, де було 40 дітей, - журналіст Стек. ФОТОрепортаж
Журналіст Левко Стек оприлюднив наслідки обстрілу російськими окупантами школи в селі Врубівка Донецької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
Журналіст підкреслив: "Був сьогодні у Врубівці. Місцеві налякані. Хоч від населеного пункту до передової трохи більше десяти кілометрів, але обстрілів тут не було майже чотири роки.
Та мене особисто найбільше вразив факт прильоту по школі. Снаряд, а за попередніми оцінками - це 122 калібр, впав за тридцять метрів від будівлі, де в цей момент в класах сиділо майже сорок дітлахів від 6 по 11 років. Справа в тому, що офлайн зараз займаються тільки молодші класи - від 1 по 4-й. важко навіть уявити, що їм довелось пережити в ці миті. На щастя, цього разу обійшлось. Всі живі, хоча кілька осколків таки влетіли у вікна. На фото можете оцінити, що саме загрожувало учням. Цей шматок знайшли сьогодні у Врубівці".
Будь ласка, зачекайте...
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через смерті дітей викликати шок та деморалізацію в українців і змусити їх підпісати капітуляцію ЗЕЛЕНСЬКОГО-ПУТІНА
горіти цим двом недоміркам в пеклі !!
Вот именно чтобы такого не случилось, штаты и европа усиленно разгоняли и разгоняют в сми мысль, что нападение вот-вот случится и что обязательно будут провокации со стороны лаптестана. В Европе просто дофигища левого говна, которое всегда начинает защищать агрессора, а не жертву. Как раз им сми и моют мозги, чтобы не было даже мысли обвинять Украину и убеждать её к капитуляции.
на сотни лет зачмырят эту падаль,будут в рожу плевать,узнав,что перед ними кацапоид..
"Злочин, скоєний в ім'я патріотизму єсть тим більшим злочином проти народу, чим більше може подобатися, чим більше може бути приводом до похвалювання, до втіхи з того, що єсть злом. Кожний злочин патріотичний, чим більше може подобатися погано зрозумілому патріотизмові єсть спокусою, силою, котра бодай веде народ до такого стану, в котрім поняття добра і зла затираються, мішаються і заступаються взаємно. Дорогою тою, що низькому, погано зрозумілому і чуттєвому патріотизмові подобається, шириться зараза, що пожирає найліпші, бо найблагородніші народні сили."
Жаль що він не попередив що мав на увазі русню.
ПОНУЖДЕНИЕ ВОЙНОЙ и УБИЙСТВАМИ К МИРУ ПОКОРНОСТИ и "БРАТЕРСТВУ"
ЖИВОТНЫЕ НА 2 НОГАХ ДУХОВНАЯ ДЫРКА В БУДКЕ В ОГОРОДЕ ВСЕ ДОСТИЖЕНИЯ КАЦАБОВ ВЫКОВЫРИВАНИЕ ПАЛЬЦЕМ ИСПРАЖНЕНИЙ ИБО ЛОПУХИ В ДЕФЦИТЕ А КРАПИВОЙ БОЛЬНО А ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА --ЭТО САНКЦИИ...
ВОТ КАЦАБЫ НА СТЕНКУ ОТ ЗЛОСТИ И ЛЕЗУТ ИХ НИКТО НЕ ПОНИМАЕТ
ИХ ШИРОКОЙ ДУШИ УБИЙЦ
ИХ ВРОЖДЕННОЙ ДЕБИЛЬНОСТИ ОТ ПЬЯНИ
И СОСТОЯНИЕ СРАЧА В ДУШАХ И В ОСЯЗАЕМОМ МИРЕ--КОТОРАЯ ДЛЯ НИХ НОРМА...
А ДЛЯ ИНЫХ ПРОСТО КОШМАР И НЕПРИНЯТИЕ...
Он если не под кайфом, то в неадеквате...
там где классы окна широкие...без контузий и осколочных ранений точно бы не обошлось...30м это очень мало...
Хотели попасть в школу...
А теперь вопрос почему в саму школу??? А ответ прост...местное население в основном вата и смотрит кацапен тв ...сразу вопрос...как они его смотрят? почему не подавлен сигнал. почему не заблокирован трафик если по интернету...
Amos7-Pan European Ku band
И каналы там скорее всего лежат в пределах одного диапазона, просто каждый в своей части. Причем не факт, что украинские идут по порядку один за одним, а российские так же по порядку где-то сильно в стороне. В общем, если будешь шуметь, то для всех.
@MGorokhovska
Маріо Драгі, прем'єр-міністр Італії,по закінченню засідання Європейської Ради,заявив на телекамери: президент України,у вчорашній телефонній розмові, попросив Італію,посприяти, в організації зустрічі між ним і путіним.
Такі ж прохання надійшли і іншим членам ЄР.
А ваше я это знаю просто дезинформация и ней обязаны занятся СБУ.
тепер треба відкривати програму "вовчих квитків" із конфіскацією "нєпосільно нажитого" в трастовий фонд ВСУ
Вопрос - сколько еще снарядов РФ должно упасть на их головы?
Я думаю = это патологическая любовь к "русскому миру".
17 февраля, 2022Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2022/02/%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%85%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%ba%d0%bd%d1%83%d1%82%d1%8c-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5.html#comments Комментарии: 6
https://www.economics-prorok.com/2022/02/%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%85%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%ba%d0%bd%d1%83%d1%82%d1%8c-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5.html
Мы должны это остановить!!!
https://www.economics-prorok.com/2022/02/%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%85%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%ba%d0%bd%d1%83%d1%82%d1%8c-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5.html#more-153988 Читать далее
как кацапня бомбила и травила
сирийских детей,
эти ужасные кадры облетели весь мир,
но конь с фуйлом снова ниучёмневиноватые рассказывали что это были... "постановочные кадры"
боюсь, что в Украине - будет то же самое!
и мир ничего не сделает этому вонючему туалету - паРаше...
хотя нет, мир- озаботится ... и -глубоко.
ведь каждый сам за себя
восемь лет подряд