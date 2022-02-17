УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9851 відвідувач онлайн
Новини Фото Оборона
16 232 53

Національна гвардія взяла під посилену охорону Київську ГЕС. ФОТОрепортаж

Військовослужбовці Першої президентської бригади оперативного призначення ім. гетьмана Петра Дорошенка спільно зі співробітниками Національної поліції взяли під посилену охорону Київську гідроелектростанцію у м. Вишгород Київської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на відділ інформації та комунікації Північного Київського територіального управління Нацгвардії у четвер увечері, основним завданням правоохоронців є забезпечення надійного захисту об'єкта, а також запобігання несанкціонованим проникненням диверсійних груп противника з метою проведення провокацій для дестабілізації обстановки як у регіоні, так і в державі.

"З огляду на нинішні виклики та всю відповідальність, покладену на підрозділи Національної гвардії України, до несення служби відібрано найбільш досвідчених військовослужбовців Першої президентської бригади. Серед них є гвардійці, які несли службу в районі проведення ООС та мають бойовий досвід. Бійці мотивовані та готові спільно з поліцейським забезпечити надійну охорону та безперебійне функціонування гідроелектростанції", – сказав заступник начальника Північного Київського ТУ Олег Дуда.

Правоохоронці проводять превентивні заходи, зокрема, перевіряють документи осіб та транспортні засоби, а також патрулюють прилеглу до ГЕС місцевість.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Охорону українських АЕС подвоїли та додатково озброїли, - голова "Енергоатому" Котін

Національна гвардія взяла під посилену охорону Київську ГЕС 01
Національна гвардія взяла під посилену охорону Київську ГЕС 02
Національна гвардія взяла під посилену охорону Київську ГЕС 03
Національна гвардія взяла під посилену охорону Київську ГЕС 04

Автор: 

ГЕС (209) оборона (4780) охорона (340) Національна гвардія (1530)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+17
При ракетном ударе ничего никому не поможет . Начнется в ответку ракетный и бомбовый удар по москве.
показати весь коментар
17.02.2022 21:03
+15
От диверсантов сойдет.
показати весь коментар
17.02.2022 20:55
+13
все файно, але
1. поставили б стіночку фундаментних блоків або габіонів - додатковий захист перед усім від гранатометів
2. воду в Київському морі варто приспустити, щоб не було лиха на Лівому Березі Києва та Оболоні, (заодно і на газі можна з'економити)
показати весь коментар
17.02.2022 21:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
От диверсантов сойдет.
показати весь коментар
17.02.2022 20:55 Відповісти
все файно, але
1. поставили б стіночку фундаментних блоків або габіонів - додатковий захист перед усім від гранатометів
2. воду в Київському морі варто приспустити, щоб не було лиха на Лівому Березі Києва та Оболоні, (заодно і на газі можна з'економити)
показати весь коментар
17.02.2022 21:28 Відповісти
Самое главное-максимально понизить уровень воды. Не знаю, насколько это возможно технологически.
показати весь коментар
17.02.2022 21:43 Відповісти
цікаво як нацгвардія буде захищати від обстрілу крилатими ракетами
показати весь коментар
17.02.2022 20:56 Відповісти
Повредить плотину неядерными ракетами так же "просто" как керченский мост. Энергетическую часть можно конечно, но даже шлюзы под вопросом.
показати весь коментар
17.02.2022 21:01 Відповісти
Вот шлюзы вполне реально, хотя и не просто. Генераторы точно не повредишь, а вот распред устройства легко. Да и зачем? Когда бомбили сербов, на ЛЭП сбрасывали серпантин из лент графитовых.
показати весь коментар
17.02.2022 21:09 Відповісти
В чём проблема повредить турбины и генераторы? Там никакого бронирования. На Саяно-Шушенской без внешних повреждений весь машинный зал затопило вместе с людьми.
показати весь коментар
17.02.2022 21:15 Відповісти
свиноцабаки рукожопы...
показати весь коментар
17.02.2022 21:34 Відповісти
Ну смотри, турбина по сути размещается в фундаменте - это метры железобетона. Генераторы размещаются в так называемой "бочке", а это цилиндр из железобетона полтора метровой толщины. Повредить турбину практически невозможно, чтобы повредить генератор надо пробить несущую стену и "бочку". На Саяно-Шушенской же, такая разница в уровнях между верхним и нажним бьефом, что турбину выдавило давлением столба воды из-за дефектов конструкции. Конечно, если задаться целью то все можно, но гораздо проще повредить расперед устройства.
показати весь коментар
17.02.2022 23:01 Відповісти
Звісно, що ніяк. Це захист проти заблукавших "грибників", а не ракет.
показати весь коментар
17.02.2022 21:01 Відповісти
Как это поможет при ракетном или бомбовом ударе?
показати весь коментар
17.02.2022 20:56 Відповісти
При ракетном ударе ничего никому не поможет . Начнется в ответку ракетный и бомбовый удар по москве.
показати весь коментар
17.02.2022 21:03 Відповісти
По Маскве нечем, а главное некому.
показати весь коментар
17.02.2022 21:06 Відповісти
Оно вам надо знать?
показати весь коментар
17.02.2022 21:11 Відповісти
Стесняюсь спросить кто и ,самое главное, чем будут отвечать. За семь лет можно было написать ТРК Гром , а , не дороги для оккупантов строить
показати весь коментар
17.02.2022 21:51 Відповісти
Чому без кулемета?
показати весь коментар
17.02.2022 20:57 Відповісти
Щоб не лякати населення.
показати весь коментар
17.02.2022 21:02 Відповісти
кого там лякати, бидло сміття в ліс вивозить тоннами, там все засрано місцевими. причому в воронки від ВВВ.. так що чергова воронка їм буде тільки в плюс..)
показати весь коментар
17.02.2022 21:14 Відповісти
доречі, разом з ОПЗЖ та Ермаком десь ота варофка-бабаюлька поділася з інформпростору.. забив на ці фігури каломойський чи час їхньої гри ще не прийшов
показати весь коментар
17.02.2022 21:28 Відповісти
Не, сегодня была в центре Киева со своей ФОП-ломбардовой титушней, ей враг у ворот - до балды.
показати весь коментар
17.02.2022 21:34 Відповісти
...чому-чому... Бо ща у баб Юлi на порядку денному - отжать ФОПо-ломбарды.
показати весь коментар
17.02.2022 21:32 Відповісти
МАРШ ЄДНОСТІ м. Дніпро
19 лютого у суботу!
Збір о 14-й на площі біля Музею АТО!

Україна Чинитиме Опір!
показати весь коментар
17.02.2022 21:03 Відповісти
В Сумах на 10. 19 лютого,В сквері Шевченка..
показати весь коментар
17.02.2022 21:50 Відповісти
Київську ГЕС треба брати під охорону ПВО, а не нацгвардії. Завозити туди вибухівку непомітно і так не вийде. А от якщо туди влучить ракета, то я не знаю, що буде з Оболонню.
показати весь коментар
17.02.2022 21:05 Відповісти
Та ніхер@ з вашою Оболонню не буде , із сховищ ГЕС ще восени випрацювали майже всю воду , перекривали дефіцит електроенергії (( так що як у приказці - не було б щастя так нещастя допомогло ....
показати весь коментар
17.02.2022 21:16 Відповісти
Шо, ПВО - и против диверсантов?
показати весь коментар
17.02.2022 21:16 Відповісти
Там вже стоїть 96-та зенітно-ракетна
показати весь коментар
17.02.2022 21:24 Відповісти
Хто вас за язик тягне?
показати весь коментар
17.02.2022 21:35 Відповісти
Це можна знайти в інтернеті і росіяни напевно про це вже знають, нє? До того ж срочніки і контрачі також не мовчать
показати весь коментар
18.02.2022 00:42 Відповісти
А кацапам какой прок с того, чтобы смыло Запорожье с Херсоном?
показати весь коментар
17.02.2022 21:37 Відповісти
Пво есть, прикрывает насколько это возможно. киевской зенитной бригадой
показати весь коментар
17.02.2022 23:12 Відповісти
Військовослужбовці Першої президентської бригади оперативного призначення ім. гетьмана Петра Дорошенка Джерело: Прочитала ім. гетьмана Петра Порошенка
показати весь коментар
17.02.2022 21:05 Відповісти
Кожному своє.
показати весь коментар
17.02.2022 21:11 Відповісти
у кого чего болит...........
показати весь коментар
17.02.2022 21:14 Відповісти
Підірвати ГЕС? Так туди потрібно вагони вибухівки.
Від ватних сепарів тіпа Киви, який піде та повитяга запобіжники чи посцить на трансформатор.
Так хай собі сцить.
показати весь коментар
17.02.2022 21:05 Відповісти
Шлюз вполне реально.
показати весь коментар
17.02.2022 21:10 Відповісти
Гарний службовий сьобакен на фото.
показати весь коментар
17.02.2022 21:13 Відповісти
На 8-ом году войны
показати весь коментар
17.02.2022 21:17 Відповісти
Когда видишь такие новости то ка то непонятно то ли плакать то ли смеятся. 8 лет война - взяли под охрану обьект 😂 Выложили фото на весь мир 🤣
показати весь коментар
17.02.2022 21:21 Відповісти
Диверсант не пойдет по дороге с мешком взрывчатки днем. Он пойдет ночью оврагами и лесом.
показати весь коментар
17.02.2022 21:21 Відповісти
Ну ну стоять в конце дамбы и помогать гайцам рубить бабло, это очеь серьёзная работа. Почеому не встать меров за 200 до дамбы и останавливать подозрительный транспорт?
показати весь коментар
17.02.2022 21:31 Відповісти
Надо чтобы дамбу на фото было видно вместе с этими вертухаями.
показати весь коментар
17.02.2022 21:40 Відповісти
вот это правильно!
А что там с ЧАЭС ? она же вроде частично работает ещё? её кто-то охраняет? пьяные буряты хотят через зону отчуждения наступать
показати весь коментар
17.02.2022 21:35 Відповісти
Оказывается что наша хваленая Нацгвардия вооруженная по последнему слову техники не передовй и надехный отряд а только сторожа.Их вооружали и одевали в самое лучшее и сидели по домамда еще и получали как депутаты в то время когда на востоке станы был один бронежелет на двоих троих и солдатики кушали консервы из зубами непонятных животных а теперь они всего лиш охранники.
показати весь коментар
17.02.2022 21:36 Відповісти
Парочку ЗРК надо поставить. Хотя думаю они давно уже где-то там присутствуют.
показати весь коментар
17.02.2022 21:42 Відповісти
Это всё замечательно но такие объекты охранять должны части ПВО как и все атомные станции и стратегические цели.
показати весь коментар
17.02.2022 22:37 Відповісти
Не треба нас дурити. На справді це не захист Київської ГЄС від терористів, а ПЕРВОЧЕРГОВИЙ захист Конча-Заспи й майна тих , хто відбув на бізнес-джетах на комфортний Захід. Бо, якшо рване вишгородська дамба, то маєтки нашої "еліти" попливуть до Канева. А про посилення охорони атомних станцій, чомусь - тиша.
показати весь коментар
17.02.2022 22:37 Відповісти
Даже пулемета нет на бронемашине, чем они думают...
показати весь коментар
17.02.2022 23:09 Відповісти
правильно.
показати весь коментар
18.02.2022 01:31 Відповісти
Каховскую надо охранять, чтоб не захватили. Водичка в крым оттуда может идти.
показати весь коментар
18.02.2022 09:01 Відповісти
 
 