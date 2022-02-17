Національна гвардія взяла під посилену охорону Київську ГЕС. ФОТОрепортаж

Військовослужбовці Першої президентської бригади оперативного призначення ім. гетьмана Петра Дорошенка спільно зі співробітниками Національної поліції взяли під посилену охорону Київську гідроелектростанцію у м. Вишгород Київської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на відділ інформації та комунікації Північного Київського територіального управління Нацгвардії у четвер увечері, основним завданням правоохоронців є забезпечення надійного захисту об'єкта, а також запобігання несанкціонованим проникненням диверсійних груп противника з метою проведення провокацій для дестабілізації обстановки як у регіоні, так і в державі.

"З огляду на нинішні виклики та всю відповідальність, покладену на підрозділи Національної гвардії України, до несення служби відібрано найбільш досвідчених військовослужбовців Першої президентської бригади. Серед них є гвардійці, які несли службу в районі проведення ООС та мають бойовий досвід. Бійці мотивовані та готові спільно з поліцейським забезпечити надійну охорону та безперебійне функціонування гідроелектростанції", – сказав заступник начальника Північного Київського ТУ Олег Дуда.

Правоохоронці проводять превентивні заходи, зокрема, перевіряють документи осіб та транспортні засоби, а також патрулюють прилеглу до ГЕС місцевість.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Охорону українських АЕС подвоїли та додатково озброїли, - голова "Енергоатому" Котін







