Національна гвардія взяла під посилену охорону Київську ГЕС. ФОТОрепортаж
Військовослужбовці Першої президентської бригади оперативного призначення ім. гетьмана Петра Дорошенка спільно зі співробітниками Національної поліції взяли під посилену охорону Київську гідроелектростанцію у м. Вишгород Київської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на відділ інформації та комунікації Північного Київського територіального управління Нацгвардії у четвер увечері, основним завданням правоохоронців є забезпечення надійного захисту об'єкта, а також запобігання несанкціонованим проникненням диверсійних груп противника з метою проведення провокацій для дестабілізації обстановки як у регіоні, так і в державі.
"З огляду на нинішні виклики та всю відповідальність, покладену на підрозділи Національної гвардії України, до несення служби відібрано найбільш досвідчених військовослужбовців Першої президентської бригади. Серед них є гвардійці, які несли службу в районі проведення ООС та мають бойовий досвід. Бійці мотивовані та готові спільно з поліцейським забезпечити надійну охорону та безперебійне функціонування гідроелектростанції", – сказав заступник начальника Північного Київського ТУ Олег Дуда.
Правоохоронці проводять превентивні заходи, зокрема, перевіряють документи осіб та транспортні засоби, а також патрулюють прилеглу до ГЕС місцевість.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
1. поставили б стіночку фундаментних блоків або габіонів - додатковий захист перед усім від гранатометів
2. воду в Київському морі варто приспустити, щоб не було лиха на Лівому Березі Києва та Оболоні, (заодно і на газі можна з'економити)
19 лютого у суботу!
Збір о 14-й на площі біля Музею АТО!
Україна Чинитиме Опір!
Від ватних сепарів тіпа Киви, який піде та повитяга запобіжники чи посцить на трансформатор.
Так хай собі сцить.
А что там с ЧАЭС ? она же вроде частично работает ещё? её кто-то охраняет? пьяные буряты хотят через зону отчуждения наступать