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Дитячий садок в Станиці Луганській, який обстріляли російські окупанти, відвідали 24 іноземні журналісти, - Антон Геращенко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Місце злочину російських терористів, які обстріляли з артилерії дитячій садок у Станиці Луганській відвідали 24 іноземних журналістів.

Про це написав у фейсбуці радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інфомує Цензор.НЕТ.

Він відзначив: "Сьогодні о 9:05 за Станицею Луганською з боку контрольованих РФ сепаратистів був проведений масований артобстріл, такого якого не було вже багато років. Снаряди потрапили до дитячого садка "Казка". На момент обстрілу в садку було 20 дітей віком від 3 до 5 років. Діти дивом не постраждали. Травми та контузії отримали кілька співробітників дитячого садка. Їх приголомшило і вдарило уламками дощок та цегли. Вже за годину російська пропагандистська машина в особі подонка Соловйова природно поклала вину за обстріл Станиці на Українську сторону".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські пропагандисти в ударі: брешуть про обстріл дитсадка, - блогер NecroMancer. ФОТО

Геращенко продовжив:" Як спрацювала комунікаційна команда України у відповідь на збройну провокацію та дезінформацію?
В Офісі Президента було негайно ухвалено рішення зібрати групу іноземних ЗМІ та терміново доставити їх до Станиці Луганської.
Група комунікаційників із МОУ, ООС, МЗС, МВС за півтори години зібрала представників іноземних ЗМІ.
Далі літаком Національної Гвардії їх доставили на військовий аеродром на Сході України.
Звідти гелікоптерами ЗСУ групу з 24 іноземних журналістів провідних світових ЗМІ було доставлено до Станиці Луганської.
Серед Іноземних ЗМІ були:
1. The New York Times
2. Франція 24
3. Deutsche Welle
4. CNN
5. Reuters
6. Associated Press
7. CBS News
8. Agence France-Presse
9. Радіо Свобода
Літак вилетів з Києва о 14:45 і вже о 18:00 група іноземних журналістів у супроводі пресслужб ООС і Національної поліції проводила зйомки на руїнах дитячого садка і брала інтерв'ю у співробітників дитячого садка, що пережили обстріл.
І могли самі переконатися хто і з якого боку стріляв по українських дітях і покажуть це сотням мільйонів телеглядачів та читачів у всьому світі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ здійснили артобстріл Станиці Луганської: влучили в дитячий садок, дві співробітниці отримали контузії, - ООС (оновлено). ВІДЕО+ФОТО

"Також сьогодні для журналістів Українських та іноземних ЗМІ в Краматорську буде дано брифінг керівництва ООС за підсумками сьогоднішнього дня активізації відстрілів з боку окупованих РФ українських територій.
Так і в майбутньому ми будемо забезпечувати правдивою інформацію світову спільноту, щоб усі знали про військові злочини РФ!
Яке щастя, що незважаючи на більш ніж 600 випущених з окупованих територій снарядів та мін, не загинула жодна дитина, військовослужбовець чи цивільна людина!
Дякуємо всій великій Комунікаційній команді їхніх різних Міністерств та Організацій, які сьогодні спрацювали як злагоджений оркестр. І подяка журналістам українських медіа, які ризикуючи життям самостійно приїхали сьогодні до Станиці Лугаснкуй та показали правду про жахливі обстріли мирного українського міста", - резюмував Геращенко.

Дитячий садок в Станиці Луганській, який обстріляли російські окупанти, відвідали 24 іноземні журналісти, - Антон Геращенко 01
Дитячий садок в Станиці Луганській, який обстріляли російські окупанти, відвідали 24 іноземні журналісти, - Антон Геращенко 02
Дитячий садок в Станиці Луганській, який обстріляли російські окупанти, відвідали 24 іноземні журналісти, - Антон Геращенко 03
Дитячий садок в Станиці Луганській, який обстріляли російські окупанти, відвідали 24 іноземні журналісти, - Антон Геращенко 04

Автор: 

дитячий садок (362) обстріл (28472) Геращенко Антон (935) Станиця Луганська (196)


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Топ коментарі
+43
Правильный ход и очень оперативно. Только так и надо с кремлевскими фейками. Максимально, на весь мир, открыто показывать
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17.02.2022 23:52
+37
Справа ж не в піарі, а в тому, що расистська ********* стріляє в дитсадки. І лише дивом ніхто не постраждав.
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17.02.2022 23:54
+28
Шикарный пиар для нас. Россия стреляет в детсады.
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17.02.2022 23:50
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Шикарный пиар для нас. Россия стреляет в детсады.
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17.02.2022 23:50 Відповісти
Справа ж не в піарі, а в тому, що расистська ********* стріляє в дитсадки. І лише дивом ніхто не постраждав.
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17.02.2022 23:54 Відповісти
Пиар в том что это тяжело крыть пропагандистам.
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17.02.2022 23:57 Відповісти
Піар - дещо легковажна форма для даного випадку. Донесення правди до всього світу. Для какцапів справді мав бути піар в найгіршому значенні.
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18.02.2022 00:00 Відповісти
это не пиар,кретин...это правдивое освещение терроризма!
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18.02.2022 00:30 Відповісти
Пиар - не означает "ложь". Лучший пиар - это освещение правды.
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18.02.2022 01:03 Відповісти
кому війна-руїна - кому інформаційний привід
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17.02.2022 23:50 Відповісти
Какцапи думали, що для них. Але утерлися.
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17.02.2022 23:52 Відповісти
О ком вы сейчас отзываетесь в негативном ключе?
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17.02.2022 23:55 Відповісти
Мабуть, воно звикло молоти, не думаючи. Або троль.
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18.02.2022 00:01 Відповісти
Правильный ход и очень оперативно. Только так и надо с кремлевскими фейками. Максимально, на весь мир, открыто показывать
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17.02.2022 23:52 Відповісти
Только замминистра обороны, та зелёная овца, которая выписала себе новогоднюю премию больше 500 000 грн, обосралась и не прилетела. Из-за нее журналисты задержались с прилетом и прилетели ночью.
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18.02.2022 05:53 Відповісти
А чего еще ждать от зеленых? Вы слышали заявление ВЕРХОВНАГА Главнокомандующего.? Мы можем увеличить ЗСУ в 2-3 раза, но тогда не будет денег на строительство дорог. Нормальные приоритеты у писькограя?
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18.02.2022 07:14 Відповісти
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17.02.2022 23:53 Відповісти
Воно притрушене з дитинства
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17.02.2022 23:54 Відповісти
ЩО Б НЕ РОБИЛА РАСЯЄ ВОНА ЦЕ РОБИТЬ ЧЕРЕЗ ДУПУ
Тепер нікому окрім Нікарагуа і Північній Кореї не збрешеш, що це
Україна обстріляла свій же дитячий садок.
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17.02.2022 23:53 Відповісти
стріляли по станції, вона на 200м далі від дитсадка. Швидше за все 82мм, дальність майже максимальна, понад 6км від того місця, звідки могли стріляти, тому схибити на 200м не важко.
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17.02.2022 23:54 Відповісти
Поганий з Вас військовий експерт
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18.02.2022 00:02 Відповісти
Навіть ніякий
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18.02.2022 00:04 Відповісти
Гугл карта показує від дірки у стіні до станції 205м. Я припустив що то була міна 82мм через відносно невеликі руйнування. За 40м від дірки є 5 чи 9 поверховий будинок, який перекриває лінію обстрілу, отже падало під досить великим кутом, не менше 30-40 градусів, що швидше схоже на міну, ніж на снаряд. Мало того, кут падіння був мабуть навіть більшим, бо стіну зачепило по дотичній, снаряд чи міна, можливо навіть не розірвалися.
Щоб схибити на 200м треба стріляти на відстань близьку до макссимальної дальності пострілу, для 82мм це 6,5-7км. От і все.
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18.02.2022 08:30 Відповісти
ау,кацапськє рило! ти спочатку вивчи як стріляє миномет!
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18.02.2022 00:36 Відповісти
миномета не было, стреляла 122 мм артиллерия. Снаряд ударил по касательной, деформировался взрыватель и поэтому не взорвался. Детям повезло, они были в коридоре, так как покидать здание во время обстрела запрещено по инструкции. При взрыве снесло бы пол садика. Четверть точно.
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18.02.2022 06:00 Відповісти
на 824 м. Их тоже обстреляли. Вчера 17 февраля, прилетов по Станице было много, а не один выстрел. Артиллерия 122 мм стреляла. Наши довбуры за 8 лет войны так и не научились красиво подавать информацию про преступления русских.
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18.02.2022 05:56 Відповісти
Гугл карта показує від дірки у стіні до станції 205м. Я припустив що то була міна 82мм через відносно невеликі руйнування. За 40м від дірки є 5 чи 9 поверховий будинок, який перекриває лінію обстрілу, отже падало під досить великим кутом, не менше 30-40 градусів, що швидше схоже на міну, ніж на снаряд. Мало того, кут падіння був мабуть навіть більшим, бо дійсно стіну зачемило по дотичній. Але, якщо ви були на місці події не буду з вами сперечатися.
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18.02.2022 08:27 Відповісти
Вы просто не знаете что, где находится. До границы депо (забора) от садика действительно 135 метров.
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18.02.2022 08:41 Відповісти
Рашка. Чо? Дальше, дети, женщины, Прячемся?

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17.02.2022 23:55 Відповісти
ці фото йдуть вже по новістних лентах пів дня,
незважаючі на те шо геращенко підзеленений совок.
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17.02.2022 23:55 Відповісти
Ага. Очень нам повезло с этим.
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17.02.2022 23:58 Відповісти
В этом случае Зе молодец. Вот так во всем бы. Но ...
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17.02.2022 23:57 Відповісти


ці фото йдуть вже по новістних лентах пів дня,
незважаючі на те шо геращенко підзеленений совок.
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18.02.2022 00:25 Відповісти
Геращенко бы занимался вопросами нац.полиции. , а не СБУ и ВСУ
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18.02.2022 00:11 Відповісти
Надежды на местных журналистов нет, но такой информповод можно раскрутить до высот про финансирование терроризма бензоколонкой, а ведь это сейчас ключевая цель!
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18.02.2022 00:16 Відповісти
Уже раскрутили. Посмотрите сюжет Гардиан, Билд, и кучу других новостных агентств на ютюбе и почитайте комментарии под этими видео. Ну как можно было так всрато все сделать, что никто в это не верит.
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18.02.2022 09:54 Відповісти
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18.02.2022 00:19 Відповісти
Что за херня? Как при такой дыре уцелели стёкла?
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18.02.2022 01:01 Відповісти
То, что прилетело -не взорвалось!
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18.02.2022 01:15 Відповісти
"Ломик" от МТ-12 "Рапира", не взрывается, но выносит не только мозг.
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18.02.2022 01:54 Відповісти
Да пофиг. Пробить стену толщиной в метр и при этом стены не сотряслись?
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18.02.2022 03:11 Відповісти
А где они там уцелели,лапоть? Стекла потресканы. А то что не разлетелись говорит о качестве стеклопакета. Не в Костроме же делали.
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18.02.2022 03:20 Відповісти
Да все очень просто: взрыв произошёл снаружи здания и соответственно часть энергии ушла в пространство от источника взрыва, а часть - чтоб пробить стену. Толстая стена поглотила энергию, хоть и развалилась. И получается на окна не попала прямая взрывная волна, а только сотрясение от стен. Вот если бы снаряд взорвался внутри, то повылетали бы все окна и наверняка кого-то убило.
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18.02.2022 08:10 Відповісти
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18.02.2022 02:12 Відповісти
Ну блин реально. Почему стекла целы? Западные журналисты конечно тупые, но не настолько же.
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18.02.2022 06:02 Відповісти
Да потому что стеклопакеты качественные. Это ж не у вас криворуких делалось, и не для ваших высокоинтеллектуальных скабеевых да Соловьевых.
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18.02.2022 06:05 Відповісти
То що журналісти відвідали це добре а то що все це коментує аваківський говномет, товстопузий Антонін Ригащенко це напрягає..Ця мразь повинна була ще вчора піти на х.. з ОЗУ МВС України
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18.02.2022 06:15 Відповісти
Росіяни вже багато вбили українських дітей. Навіть декого розстріляли за жовто-блакитну стрічку на портфелі... Як фктболіста з дитячої школи футболу.
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18.02.2022 09:05 Відповісти
Скажите, а где дворник взял листья, чтобы убирать? Она говорит, что дворник на улице убирал листья.
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19.02.2022 18:52 Відповісти
 
 