Дитячий садок в Станиці Луганській, який обстріляли російські окупанти, відвідали 24 іноземні журналісти, - Антон Геращенко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Місце злочину російських терористів, які обстріляли з артилерії дитячій садок у Станиці Луганській відвідали 24 іноземних журналістів.

Про це написав у фейсбуці радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інфомує Цензор.НЕТ.

Він відзначив: "Сьогодні о 9:05 за Станицею Луганською з боку контрольованих РФ сепаратистів був проведений масований артобстріл, такого якого не було вже багато років. Снаряди потрапили до дитячого садка "Казка". На момент обстрілу в садку було 20 дітей віком від 3 до 5 років. Діти дивом не постраждали. Травми та контузії отримали кілька співробітників дитячого садка. Їх приголомшило і вдарило уламками дощок та цегли. Вже за годину російська пропагандистська машина в особі подонка Соловйова природно поклала вину за обстріл Станиці на Українську сторону".

Геращенко продовжив:" Як спрацювала комунікаційна команда України у відповідь на збройну провокацію та дезінформацію?

В Офісі Президента було негайно ухвалено рішення зібрати групу іноземних ЗМІ та терміново доставити їх до Станиці Луганської.

Група комунікаційників із МОУ, ООС, МЗС, МВС за півтори години зібрала представників іноземних ЗМІ.

Далі літаком Національної Гвардії їх доставили на військовий аеродром на Сході України.

Звідти гелікоптерами ЗСУ групу з 24 іноземних журналістів провідних світових ЗМІ було доставлено до Станиці Луганської.

Серед Іноземних ЗМІ були:

1. The New York Times

2. Франція 24

3. Deutsche Welle

4. CNN

5. Reuters

6. Associated Press

7. CBS News

8. Agence France-Presse

9. Радіо Свобода

Літак вилетів з Києва о 14:45 і вже о 18:00 група іноземних журналістів у супроводі пресслужб ООС і Національної поліції проводила зйомки на руїнах дитячого садка і брала інтерв'ю у співробітників дитячого садка, що пережили обстріл.

І могли самі переконатися хто і з якого боку стріляв по українських дітях і покажуть це сотням мільйонів телеглядачів та читачів у всьому світі".

"Також сьогодні для журналістів Українських та іноземних ЗМІ в Краматорську буде дано брифінг керівництва ООС за підсумками сьогоднішнього дня активізації відстрілів з боку окупованих РФ українських територій.

Так і в майбутньому ми будемо забезпечувати правдивою інформацію світову спільноту, щоб усі знали про військові злочини РФ!

Яке щастя, що незважаючи на більш ніж 600 випущених з окупованих територій снарядів та мін, не загинула жодна дитина, військовослужбовець чи цивільна людина!

Дякуємо всій великій Комунікаційній команді їхніх різних Міністерств та Організацій, які сьогодні спрацювали як злагоджений оркестр. І подяка журналістам українських медіа, які ризикуючи життям самостійно приїхали сьогодні до Станиці Лугаснкуй та показали правду про жахливі обстріли мирного українського міста", - резюмував Геращенко.