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Новини Фото Війна
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Пошкоджено щонайменше 10 домоволодінь мирних жителів, - наслідки вчорашнього обстрілу військами РФ Врубівки. ФОТОрепортаж

Під час вчорашнього обстрілу з боку військ РФ населеного пункту Врубівка Попаснянського району Луганської області пошкоджено 10 домоволодінь мирних жителів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на гуманітарну місію "Проліска".

"Як мінімум 10 домоволодінь мирних жителів було пошкоджено 17 лютого під час обстрілу селища Врубівка Луганської області. Крім того, уламками були розбиті вікна у Врубівському ліцеї. Під час обстрілу в навчальному закладі перебували близько 30 дітей. Один із снарядів упав за сотню метрів від ліцею, дивом обійшлося без жертв", - йдеться у повідомленні.

Пошкоджено щонайменше 10 домоволодінь мирних жителів, - наслідки вчорашнього обстрілу військами РФ Врубівки 01
Пошкоджено щонайменше 10 домоволодінь мирних жителів, - наслідки вчорашнього обстрілу військами РФ Врубівки 02
Пошкоджено щонайменше 10 домоволодінь мирних жителів, - наслідки вчорашнього обстрілу військами РФ Врубівки 03
Пошкоджено щонайменше 10 домоволодінь мирних жителів, - наслідки вчорашнього обстрілу військами РФ Врубівки 04
Пошкоджено щонайменше 10 домоволодінь мирних жителів, - наслідки вчорашнього обстрілу військами РФ Врубівки 05
Пошкоджено щонайменше 10 домоволодінь мирних жителів, - наслідки вчорашнього обстрілу військами РФ Врубівки 06
Пошкоджено щонайменше 10 домоволодінь мирних жителів, - наслідки вчорашнього обстрілу військами РФ Врубівки 07
Пошкоджено щонайменше 10 домоволодінь мирних жителів, - наслідки вчорашнього обстрілу військами РФ Врубівки 08
Пошкоджено щонайменше 10 домоволодінь мирних жителів, - наслідки вчорашнього обстрілу військами РФ Врубівки 09

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські терористи поцілили артилерійським снарядом поряд із школою у Врубівці, де було 40 дітей, - журналіст Стек. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28472) школа (2209) Донбас (22356) найманці рф (2053) Луганська область (4878)


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Топ коментарі
+13
І жителі цих будинків у свій час певно кричали :Путєн пріді.!!! Прийшло.
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18.02.2022 09:33
+9
Немало з тих, кому зараз прилітає, вважали, що у війни винувата постмайданна влада в Києві.
Тому вони в 2019 році голосували за "нормального парня" Зєлю.
Хто в них сьогодні винен в обстрілах їхніх домівок?
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18.02.2022 09:40
+5
Как это на россии? Можем повторить-с?

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18.02.2022 09:40
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Повторюю-смердючий мордор буде зруйновано вщент...
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18.02.2022 09:32 Відповісти
І жителі цих будинків у свій час певно кричали :Путєн пріді.!!! Прийшло.
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18.02.2022 09:33 Відповісти
Кричали "пуцен- введи". Он им ввел
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18.02.2022 09:53 Відповісти
нє. кричало городськe бидло. сeляни встали вранцi а в них вжe новососiя.
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18.02.2022 10:56 Відповісти
#россия_окупант
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18.02.2022 09:34 Відповісти
Що ми можемо зробите, перше в кредит купити готові комплекси ПЗРК, Франція, Японія,а Південна Корея, Британія такожможе продати) безпілотники, а потім поставити питання перед США Великобританією та Францією про компенсації за невиконання гарантій згідно Будапешта а також за знищену зброю
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18.02.2022 09:39 Відповісти
Как это на россии? Можем повторить-с?

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18.02.2022 09:40 Відповісти
Китай на заднем плане наблюдает.
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18.02.2022 13:45 Відповісти
Только не медведь а крыса.
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19.02.2022 13:24 Відповісти
Немало з тих, кому зараз прилітає, вважали, що у війни винувата постмайданна влада в Києві.
Тому вони в 2019 році голосували за "нормального парня" Зєлю.
Хто в них сьогодні винен в обстрілах їхніх домівок?
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18.02.2022 09:40 Відповісти
то ти глибше не копнула, адже справжні їхні куміри це Бойко, Медвєдчук та вся ОПЗЖешна шушера
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18.02.2022 10:49 Відповісти
- В чём разница между фашизмом и рашизмом?
- ФАШИЗМ - это когда "высшая" раса хочет господствовать над "низшими", а
РАШИЗМ - это когда жадные и завистливые разъ.баи живут в грязи, нищете, и хотят заставить успешных жить также.
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19.02.2022 22:19 Відповісти
Рускій міръ прийшов, щастя приніс.
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18.02.2022 09:45 Відповісти
Виникає запитання до наших ЗСУ.А як ви дозволили ворогу це зробити як що по Укразу Президента України ви маєте право відкривати вогонь на знищення без узгодження із вищестоящим командуванням застосовуючи всі засоби на свій розсуд?
Скоріш за все в Україні нема ні армії ні засобів для знищення ворога.
А указ то Зеленського ніхто не відміняв а нас обстрілюють і удачно.
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18.02.2022 10:02 Відповісти
Поки не висітиме постійно у них над головами Байрактар і не мочитиме їх у ту мить, коли снаряд ще не вийшо із ствола, доти й буде така вакханалія. Але питання - чи дасть бубочка на це дозвіл, чи, сходивши під себе, побіжить за дозволом до єрмака, бєні, чи до САМОГО ВВХ?
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18.02.2022 10:04 Відповісти
Пишіть, не пишіть, возіть журналістів та експертів цілими поїздами, але лугандонці все одно щиро (чи навмисне ?) вірять, що "Винавата_ва_всьом_Украина. Наши_немохут_па_нам_стрелять"
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18.02.2022 10:30 Відповісти
 
 