Пошкоджено щонайменше 10 домоволодінь мирних жителів, - наслідки вчорашнього обстрілу військами РФ Врубівки. ФОТОрепортаж
Під час вчорашнього обстрілу з боку військ РФ населеного пункту Врубівка Попаснянського району Луганської області пошкоджено 10 домоволодінь мирних жителів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на гуманітарну місію "Проліска".
"Як мінімум 10 домоволодінь мирних жителів було пошкоджено 17 лютого під час обстрілу селища Врубівка Луганської області. Крім того, уламками були розбиті вікна у Врубівському ліцеї. Під час обстрілу в навчальному закладі перебували близько 30 дітей. Один із снарядів упав за сотню метрів від ліцею, дивом обійшлося без жертв", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+13 Василь Довганенко #437088
показати весь коментар18.02.2022 09:33
+9 Алла Новосад #194524
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+5 David Otoleta
показати весь коментар18.02.2022 09:40
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Тому вони в 2019 році голосували за "нормального парня" Зєлю.
Хто в них сьогодні винен в обстрілах їхніх домівок?
- ФАШИЗМ - это когда "высшая" раса хочет господствовать над "низшими", а
РАШИЗМ - это когда жадные и завистливые разъ.баи живут в грязи, нищете, и хотят заставить успешных жить также.
Скоріш за все в Україні нема ні армії ні засобів для знищення ворога.
А указ то Зеленського ніхто не відміняв а нас обстрілюють і удачно.