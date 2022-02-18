Пошкоджено щонайменше 10 домоволодінь мирних жителів, - наслідки вчорашнього обстрілу військами РФ Врубівки. ФОТОрепортаж

Під час вчорашнього обстрілу з боку військ РФ населеного пункту Врубівка Попаснянського району Луганської області пошкоджено 10 домоволодінь мирних жителів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на гуманітарну місію "Проліска".

"Як мінімум 10 домоволодінь мирних жителів було пошкоджено 17 лютого під час обстрілу селища Врубівка Луганської області. Крім того, уламками були розбиті вікна у Врубівському ліцеї. Під час обстрілу в навчальному закладі перебували близько 30 дітей. Один із снарядів упав за сотню метрів від ліцею, дивом обійшлося без жертв", - йдеться у повідомленні.



















Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські терористи поцілили артилерійським снарядом поряд із школою у Врубівці, де було 40 дітей, - журналіст Стек. ФОТОрепортаж