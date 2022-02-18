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Новини Фото Хабарники
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За підозрою в отриманні відкатів затримано голову тендерного комітету медзакладу Запоріжжя, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Поліцейські у Запоріжжі викрили злочинну "схему" із визначення переможців у тендерних закупівлях у одному з медзакладів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент стратегічних розслідувань НПУ.

"Встановлено, що до організації злочинних дій причетний голова тендерного комітету одного з медзакладів. За перемогу у тендерах на виконання будівельних робіт та безперешкодне здійснення розрахунків учасники повинні були віддати 5 відсотків від суми договору", - відзначається у повідомленні. 

17 лютого, фігурант був затриманй під час отримання від підприємця другого "траншу" коштів у розмірі 65 тисяч гривень. Загальна сума отриманого "відкату" становить майже 100 тисяч гривень.

"Голову тендерного комітету затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу", - підкреслюється у повідомленні. 

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За підозрою в отриманні відкатів затримано голову тендерного комітету медзакладу Запоріжжя, - Нацполіція 01
За підозрою в отриманні відкатів затримано голову тендерного комітету медзакладу Запоріжжя, - Нацполіція 02
За підозрою в отриманні відкатів затримано голову тендерного комітету медзакладу Запоріжжя, - Нацполіція 03

Запоріжжя (2265) відкат (69) тендер (2393)


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А як там, що до Коломойського?
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18.02.2022 11:13 Відповісти
Як добре що такого ніде більше в країні немає і це єдиний випадок
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18.02.2022 11:22 Відповісти
 
 