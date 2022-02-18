Війська РФ обстрілювали житлові квартали Станиці Луганської, в яких немає жодних військових об'єктів, - директор "Схід-SOS" Рєуцький. ФОТОрепортаж

Російські війська вчора вечором обстріляли житлові квартали Кондрашівки в Станиці Луганській на Луганщині. В цій частині селища немає військових об'єктів і досі сюди не влучав жоден снаряд.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив виконавчий директор благодійної організації "Схід-SOS", учасник Міжнародної моніторингової місії від України Костянтин Рєуцький.

"До Олександра та Катерини у Кондрашівку ми приїхали близько третьої ночі. Вони все ще не спали - заважав стрес та холод. Снаряд влучив у їхній будинок вчора близько дев'ятої вечора. Дах будинку зруйнувало майже повністю. Окрім їхнього дому від вечірнього обстрілу постраждало ще два сусідських будинки - їхні мешканців забрали до себе родичі. Олександру та Катерині нема куди їхати і вони залишаються жити у вцілілій кімнаті, входи до якої вони завісили ковдрами. В цій частині селища немає військових об'єктів і за всі роки війни сюди, за словами Олександра, не впало жодного снаряду", - розповів він.

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