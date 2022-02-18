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Новини Фото Війна
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Війська РФ обстрілювали житлові квартали Станиці Луганської, в яких немає жодних військових об'єктів, - директор "Схід-SOS" Рєуцький. ФОТОрепортаж

Російські війська вчора вечором обстріляли житлові квартали Кондрашівки в Станиці Луганській на Луганщині. В цій частині селища немає військових об'єктів і досі сюди не влучав жоден снаряд.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив виконавчий директор благодійної організації "Схід-SOS", учасник Міжнародної моніторингової місії від України Костянтин Рєуцький.

"До Олександра та Катерини у Кондрашівку ми приїхали близько третьої ночі. Вони все ще не спали - заважав стрес та холод. Снаряд влучив у їхній будинок вчора близько дев'ятої вечора. Дах будинку зруйнувало майже повністю. Окрім їхнього дому від вечірнього обстрілу постраждало ще два сусідських будинки - їхні мешканців забрали до себе родичі. Олександру та Катерині нема куди їхати і вони залишаються жити у вцілілій кімнаті, входи до якої вони завісили ковдрами. В цій частині селища немає військових об'єктів і за всі роки війни сюди, за словами Олександра, не впало жодного снаряду", - розповів він.

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Війська РФ обстрілювали житлові квартали Станиці Луганської, в яких немає жодних військових обєктів, - директор Схід-SOS Рєуцький 01
Війська РФ обстрілювали житлові квартали Станиці Луганської, в яких немає жодних військових обєктів, - директор Схід-SOS Рєуцький 02
Війська РФ обстрілювали житлові квартали Станиці Луганської, в яких немає жодних військових обєктів, - директор Схід-SOS Рєуцький 03
Війська РФ обстрілювали житлові квартали Станиці Луганської, в яких немає жодних військових обєктів, - директор Схід-SOS Рєуцький 04
Війська РФ обстрілювали житлові квартали Станиці Луганської, в яких немає жодних військових обєктів, - директор Схід-SOS Рєуцький 05
Війська РФ обстрілювали житлові квартали Станиці Луганської, в яких немає жодних військових обєктів, - директор Схід-SOS Рєуцький 06
Війська РФ обстрілювали житлові квартали Станиці Луганської, в яких немає жодних військових обєктів, - директор Схід-SOS Рєуцький 07
Війська РФ обстрілювали житлові квартали Станиці Луганської, в яких немає жодних військових обєктів, - директор Схід-SOS Рєуцький 08
Війська РФ обстрілювали житлові квартали Станиці Луганської, в яких немає жодних військових обєктів, - директор Схід-SOS Рєуцький 09
Війська РФ обстрілювали житлові квартали Станиці Луганської, в яких немає жодних військових обєктів, - директор Схід-SOS Рєуцький 10

Автор: 

обстріл (28428) Станиця Луганська (196) Рєуцький Костянтин (14)


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18.02.2022 11:54 Відповісти
його вже затримали
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18.02.2022 12:28 Відповісти
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18.02.2022 13:07 Відповісти
Закінчилась російсько-українська війна Полонених ведуть по вулицях Києва Дивляться вони - а на каштанах тіла з виряченими очима і висолопленими язиками , висять Один з острахом питає:
- Ета что - "русскаязичниє"?
- Ні! То Зеленський з д"Єрмаком і своїми прихвостнями, які готувалися "заглянуть в глаза Путіну" і вилизать йому сраку! Вас зустрічають!

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18.02.2022 13:43 Відповісти
https://twitter.com/malitskiy_ @malitskiy_

Найвлучніша фраза, котру прочитав за крайній день:

"Найкраще мир в очах путіна видно через отвір від снаряду в дитячому садочку у Станиці Луганській".

Правда, пане Зеленський та його прихильники?
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18.02.2022 11:57 Відповісти
Кацам до сраки "жытелі бамбаса", якщо вони на камеру не теліпають триколором...
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18.02.2022 11:57 Відповісти
- Во время строительства пирамид египетских мастеров кормили хлебом и пивом. Интересно, сколько хлеба и пива надо , чтобы египтяне сейчас новую пирамиду построили?
- Мне более интересно,какую пирамиду из хлеба и пива "выкинули свиньям под хвост" "рассияне", когда полезли отбирать у Украины Крым и разжигать войну на Донбассе, для удовлетворения своего "вяличия"?...
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18.02.2022 13:21 Відповісти
- Когда, наконец-то, Россия станет заботиться о рассеянах?
- Ты дурак?!... Для того, чтобы Россия стала переживать о благосостоянии россиян, им нужно переселиться в другую страну и стать гражданами этой страны...
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18.02.2022 13:22 Відповісти
Шматкіламетровая калона расейскіх вайскоўцаў у Беларусі павярнула ў бок украінскай мяжы (відэа).
https://charter97.org/be/news/2022/2/18/455166/
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18.02.2022 12:13 Відповісти
 
 