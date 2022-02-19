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Новини Фото Війна
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ЗСУ на полігонах вдосконалюють спроможності оборони, протиповітряного прикриття підрозділів та об’єктів цивільної інфраструктури, - Наєв. ФОТОрепортаж

На військових полігонах по всій території України, в умовах максимально наближених до бойових, тривають заходи підготовки військових частин та підрозділів до виконання завдань за призначенням.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами командувача об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Сергія Наєва, всі сплановані тренування та навчання мають на меті підвищити рівень навченості та професійної підготовки особового складу, а також відпрацювати взаємодію з підрозділами як національних Збройних Сил, так і інших складових сил оборони та безпеки держави.

"Насамперед, підрозділи вдосконалюють спроможності оборони, протиповітряного прикриття підрозділів, військових об‘єктів і об’єктів цивільної інфраструктури, дій протидесантних та протитанкових резервів, а також вогневого ураження умовного противника", - наголосив він.

Як додав Наєв, командири всіх ланок вчаться швидко приймати рішення за обстановкою, що склалась, думати нестандартно та керувати підлеглими, покладаючись на здобутий бойовий досвід, упереджуючи противника.

"Весь без винятку особовий склад виконує завдання, вкладаючись у визначені терміни, а також показує належний рівень навченості та злагодженості", - наголосив Наєв.

Слід зазначити, що наразі всі війська та сили, що підпорядковані Командуванню об’єднаних сил ЗС України, продовжують підготовку відповідно до спланованих заходів.

Також читайте: Тактична авіація ЗСУ під час навчань "Заметіль-2022" відпрацьовує удари по танкових колонах умовного супротивника. ВIДЕО

ЗСУ на полігонах вдосконалюють спроможності оборони, протиповітряного прикриття підрозділів та об’єктів цивільної інфраструктури, - Наєв 01
ЗСУ на полігонах вдосконалюють спроможності оборони, протиповітряного прикриття підрозділів та об’єктів цивільної інфраструктури, - Наєв 02
ЗСУ на полігонах вдосконалюють спроможності оборони, протиповітряного прикриття підрозділів та об’єктів цивільної інфраструктури, - Наєв 03
ЗСУ на полігонах вдосконалюють спроможності оборони, протиповітряного прикриття підрозділів та об’єктів цивільної інфраструктури, - Наєв 04
ЗСУ на полігонах вдосконалюють спроможності оборони, протиповітряного прикриття підрозділів та об’єктів цивільної інфраструктури, - Наєв 05

Автор: 

військові навчання (2775) Наєв Сергій (353) Об’єднані сили (598)


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Топ коментарі
+22
ЗСУ-шана та повага...
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18.02.2022 12:14
+20
Как летают Калибры, мы уже увидели в Сирии, для СУ-35 есть Буки. Пшел вон провокатор
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18.02.2022 12:26
+11




Улыбнитесь! Сейчас вылетит птичка...
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18.02.2022 12:22
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ЗСУ-шана та повага...
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18.02.2022 12:14 Відповісти
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18.02.2022 12:19 Відповісти
Как летают Калибры, мы уже увидели в Сирии, для СУ-35 есть Буки. Пшел вон провокатор
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18.02.2022 12:26 Відповісти
І багато мокші будуть застосовувати СУ-35 проти УКраїни? Невже Пуйло нічого не залишить для протидії Ф 35,Ф15 і тд.
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18.02.2022 12:36 Відповісти
для сушек стингеры, джавелины поражают и низколетящие цели
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18.02.2022 12:28 Відповісти
Да забудь про те Калибры. Хватит чесать.
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18.02.2022 12:29 Відповісти
Чому? Калібри це серйозна небезпека. Якщо їх відхилення від цілі більше однієї тисячі км, прилетіти може і туркам і німцям і шведам..
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18.02.2022 12:38 Відповісти
Про верблюдів розкажи))) якщо бачив, покажи.
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19.02.2022 09:33 Відповісти
чим більше в армії дубів тим кріпче наша оборона, мабуть ти не знаєшь як і 70 відсотків що таке ПВО
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19.02.2022 11:22 Відповісти
пояснюю в 2000х біля кожного обл центра Стояла бригада ПВО а в Криму стояло 3 бригади ПВО, на БД стояли с-300 Буки та с-200, в кожній бригаді від 6-8 девізионів в кожному дівізионі 2 батереї стартові а кожній батареї по 2-3 стартові установки з 3-4 ракетами, це було, потім їх скоротили і законсервували, я до чого якщо їх розконсервувати і перебрати, і хоть половину поставити на БД, то нам вообще буде пох..ю всьо, але це не робиться чогось!!! хтось або не зна!! або мовчить хто зна!!!, або хотят здати Україну
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19.02.2022 12:10 Відповісти
Господи. Калибры, искандеры, что ам еще? А-а-а-а-а. СУ-35. Вам смотрю мозги засрала пропаганда. А теперь включите моск. Для чего все эти ракеты? Уничтожать крупные объекты инфраструктуры и крупное скопление техники противника. В случае с нашей армией, которая рассредоточена равно как и места хранения боеприпасов от ваших калибров толку нет. Это первое. Второе - сколько у вас этих калибров? На каждого пехотинца по калибру? Так его еще обнаружить нужно и попасть в место где он есть с точностью радиусом метров 5 чтобы наверняка накрыть. Сколько этих самых СУ-35? Не боитесь что быстро закончатся? Те же C-300 и Буки в Украине имеются. Плюс Стингер может под хвост залететь. Причем выпущенный откуда угодно. И еще одно - ракетами и самолетами никто покуда еще не захватывал территории. Без наземной операции все ваши самолеты и калибры бессмысленны. Максимум кошмарить гражданское население. А вот при наземной операции Стугны, Джавелины, Нлоу как раз и пригодятся, чтобы танчики ваши шкварить.
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19.02.2022 12:04 Відповісти




Улыбнитесь! Сейчас вылетит птичка...
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18.02.2022 12:22 Відповісти
Учения надо проводить системно, а не тогда, когда "жаренный петух клюнет".
Фоточки зачетные: один танчик и один оператор ПТРК с разных ракурсов.
А видео нет чтобы никто не увидел, что кроме одного выстрела с ПТРК, не было не единого выстрела на этих т.н. "учениях"?
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18.02.2022 12:40 Відповісти
Первоочередная задача обратиться к союзникам с просьбой наглухо закрыть небо над Украиной. Так как даже случайное попадание в любой реактор АЭС обернется глобальной катастрофой для всего континента.
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19.02.2022 09:05 Відповісти
Каким образом это помешает наносить удары с воздуха?

+ скорее всего реактора будут остановлены
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19.02.2022 09:30 Відповісти
Навіщо Україні континент без України?
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19.02.2022 11:51 Відповісти
Сіріє день, за пагорбами сонце
Заходить в ніч через тісне віконце,
А край землі заляпало червоним,
Літає ворон, і кров моя холоне...
Тулися, брате, тулись до очерету,
Твій карабін у парі із багнетом
Готовий, су**, чортів напакувати,
І нарізати, і нарізати!

Приспів:
З-під зеленого дуба
По червоним кашкетам
Вогінь!

Махає, курва, наганом перед очі:
Даві скатов! Вперьод за клас рабочіх!
Холєра дика не відає, не знає -
Ми за своє, у нас страху не має!
Холодний Яр пече пекельно ката,
Нас не зітреш!
Ми всі тут брат за брата!
Як Чучупаки, як три брати - герої!
Давай набої! Давай набої!

Приспів.

З під зеленого дуба...
Ніхто ніколи не знищить мого роду!
Нас не зітреш!
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19.02.2022 09:06 Відповісти
может кто знает...Наева родители живут в Крыму? и за 8лет он не забрал их сюда? просто фсб может шантажировать Наева и как поведет себя он большой вопрос?
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19.02.2022 10:04 Відповісти
Какие полигоны? Минируйте дороги, что Зеленский отремонтировал!
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19.02.2022 10:33 Відповісти
Краще на мокшанах ніж на полігонах. У нас війна!
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19.02.2022 12:10 Відповісти
Слава Україні!!!!
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19.02.2022 12:55 Відповісти
 
 