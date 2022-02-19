ЗСУ на полігонах вдосконалюють спроможності оборони, протиповітряного прикриття підрозділів та об’єктів цивільної інфраструктури, - Наєв. ФОТОрепортаж

На військових полігонах по всій території України, в умовах максимально наближених до бойових, тривають заходи підготовки військових частин та підрозділів до виконання завдань за призначенням.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами командувача об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Сергія Наєва, всі сплановані тренування та навчання мають на меті підвищити рівень навченості та професійної підготовки особового складу, а також відпрацювати взаємодію з підрозділами як національних Збройних Сил, так і інших складових сил оборони та безпеки держави.

"Насамперед, підрозділи вдосконалюють спроможності оборони, протиповітряного прикриття підрозділів, військових об‘єктів і об’єктів цивільної інфраструктури, дій протидесантних та протитанкових резервів, а також вогневого ураження умовного противника", - наголосив він.

Як додав Наєв, командири всіх ланок вчаться швидко приймати рішення за обстановкою, що склалась, думати нестандартно та керувати підлеглими, покладаючись на здобутий бойовий досвід, упереджуючи противника.

"Весь без винятку особовий склад виконує завдання, вкладаючись у визначені терміни, а також показує належний рівень навченості та злагодженості", - наголосив Наєв.

Слід зазначити, що наразі всі війська та сили, що підпорядковані Командуванню об’єднаних сил ЗС України, продовжують підготовку відповідно до спланованих заходів.

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