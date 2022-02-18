Проблеми зі зв'язком у клієнтів "Vodafone" виникли через диверсію, було перерізано оптоволоконні кабелі, - МВС. ФОТОрепортаж
Невідомі перерізали оптоволоконні кабелі зв’язку на Донеччині та Луганщині, через що спостерігались проблеми на лініях зв’язку оператору "Vodafone".
Про це у Telegram повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.
Сьогодні вночі на лініях зв’язку оператору "Vodafone" в Луганській та Донецькій областях були скоєні цілеспрямовані диверсії.
В містах Лисичанськ (вул. Шахтарська) та Слов’янськ (вул. Вокзальна) були перерізані оптоволоконні кабелі зв’язку в чотирьох місцях. На декілька годин значна частина Луганскої області та північна частина Донецької області залишились без стільникового зв’язку одного з трьох операторів.
Громадяни не могли викликати швидку допомогу, поліцію та спілкуватись з рідними.
"Завдяки швидкій роботі ремонтників, зв’язок було відновлено ще до ранку. Але ми повинні розуміти, що диверсії на об’єктах зв’язку будуть продовжуватись й надалі. Не тільки на мережах оператору "Vodafone", а й інших операторів зв’язку. Все це є частиною плану РФ по дестабілізації ситуації в Україні. Правохоронцями порушено кримінальні провадження за фактами втручання в роботу оператора мобільного зв’язку. Проводяться першочергові слідчо-розшукові дії", - йдеться в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Не исключено,что на медь резали,начали,посмотрели,растроились
Обрати внимание на состояние колодца,по оттепели там явно чтото провалилось)он может и повредило кабель
В містах Лисичанськ (вул. Шахтарська) та Слов'янськ (вул. Вокзальна) були перерізані оптоволоконні кабелі зв'язку в чотирьох місцях Джерело:
А вообще - да. По всей Украине кабель тырят и в цветмет сдают.
Свіжа інфа з методички - вєрняк на 100%. Мінімум
На фото больше похоже что крысы погрызли.