Проблеми зі зв'язком у клієнтів "Vodafone" виникли через диверсію, було перерізано оптоволоконні кабелі, - МВС. ФОТОрепортаж

Невідомі перерізали оптоволоконні кабелі зв’язку на Донеччині та Луганщині, через що спостерігались проблеми на лініях зв’язку оператору "Vodafone".

Про це у Telegram повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

Сьогодні вночі на лініях зв’язку оператору "Vodafone" в Луганській та Донецькій областях були скоєні цілеспрямовані диверсії.

В містах Лисичанськ (вул. Шахтарська) та Слов’янськ (вул. Вокзальна) були перерізані оптоволоконні кабелі зв’язку в чотирьох місцях. На декілька годин значна частина Луганскої області та північна частина Донецької області залишились без стільникового зв’язку одного з трьох операторів.

Громадяни не могли викликати швидку допомогу, поліцію та спілкуватись з рідними.

"Завдяки швидкій роботі ремонтників, зв’язок було відновлено ще до ранку. Але ми повинні розуміти, що диверсії на об’єктах зв’язку будуть продовжуватись й надалі. Не тільки на мережах оператору "Vodafone", а й інших операторів зв’язку. Все це є частиною плану РФ по дестабілізації ситуації в Україні. Правохоронцями порушено кримінальні провадження за фактами втручання в роботу оператора мобільного зв’язку. Проводяться першочергові слідчо-розшукові дії", - йдеться в повідомленні.

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