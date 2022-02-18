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Проблеми зі зв'язком у клієнтів "Vodafone" виникли через диверсію, було перерізано оптоволоконні кабелі, - МВС. ФОТОрепортаж

Невідомі перерізали оптоволоконні кабелі зв’язку на Донеччині та Луганщині, через що спостерігались проблеми на лініях зв’язку оператору "Vodafone".

Про це у Telegram повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

Сьогодні вночі на лініях зв’язку оператору "Vodafone" в Луганській та Донецькій областях були скоєні цілеспрямовані диверсії.

В містах Лисичанськ (вул. Шахтарська) та Слов’янськ (вул. Вокзальна) були перерізані оптоволоконні кабелі зв’язку в чотирьох місцях. На декілька годин значна частина Луганскої області та північна частина Донецької області залишились без стільникового зв’язку одного з трьох операторів.

Громадяни не могли викликати швидку допомогу, поліцію та спілкуватись з рідними.

"Завдяки швидкій роботі ремонтників, зв’язок було відновлено ще до ранку. Але ми повинні розуміти, що диверсії на об’єктах зв’язку будуть продовжуватись й надалі. Не тільки на мережах оператору "Vodafone", а й інших операторів зв’язку. Все це є частиною плану РФ по дестабілізації ситуації в Україні. Правохоронцями порушено кримінальні провадження за фактами втручання в роботу оператора мобільного зв’язку. Проводяться першочергові слідчо-розшукові дії", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: На Донеччині спостерігалися проблеми з мобільним зв'язком в абонентів Vodafone

Проблеми зі звязком у клієнтів Vodafone виникли через диверсію, було перерізано оптоволоконні кабелі, - МВС 01
Проблеми зі звязком у клієнтів Vodafone виникли через диверсію, було перерізано оптоволоконні кабелі, - МВС 02
Проблеми зі звязком у клієнтів Vodafone виникли через диверсію, було перерізано оптоволоконні кабелі, - МВС 03

Автор: 

мобільний зв’язок (1023) Vodafone (185) диверсія (348)


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Топ коментарі
+19
Обані кацапи. Хто придумав цей нарід?
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18.02.2022 13:13
+12
начинается...... я писал и говорил и снова вот читаю и вижу..... даже не думайте сепаров с лндр интегрировать назад.... УКРАИНЕ БУДУТ (КРАНТЫ, ЖИВОГО МЕСТА И КАМНЯ НА КАМНЕ НЕ ОСТАНЕТСЯ В СТРАНЕ...)) если возможно будет землю вернуть.... а жителей кыш на х...с паспортами русскими за поребрик .... ((
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18.02.2022 13:14
+8
ага, 8 лет не резали, а вот как раз сейчас, во время обострения у *****, решили пойти и попробовать порезать кабели на медяшку
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18.02.2022 13:18
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Нехай на Лайф переходять. Водафон - це російський МТС.
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18.02.2022 13:12 Відповісти
Водафон это Bakcell Азербайджан.
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18.02.2022 13:47 Відповісти
Обані кацапи. Хто придумав цей нарід?
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18.02.2022 13:13 Відповісти
может у них и бог другой есть...тоже скрепный как и его паства... тоесть овци....(( какой пастух такие и овцы...🐏
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18.02.2022 13:16 Відповісти
Что значит может? У них сейчас своя церковь МП, которая не признает решения Вселенского Патриарха. А значит у них свой бог. Они раскольники.
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18.02.2022 13:26 Відповісти
я брал повыше.... о БОГЕ! а это также онуфрий слуга БОГА тоесть тоже овца божья...как то так . эрархия...(я всё знаю....))
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18.02.2022 13:30 Відповісти
Звичайно є.
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18.02.2022 13:44 Відповісти
да знаю.... ГУНДЯЙ ИХ ПАХАН ЦЕРКОВНЫЙ КРУТОЙ .НАВОРОЧЕННЫЙ ...ПОРОЖНЯК НЕ ГОНИТ👹
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18.02.2022 13:48 Відповісти
Ніхто його не придумав. Це вторинний продукт, шлак, в процесі еволюції людської раси. Це тупікова гілка еволюції.
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18.02.2022 13:42 Відповісти
На фото чтото провалилось и походу это чтото и повредило кабель.Кое кто просто не смотрит за состоянием комуникаций.В таком случае и диверсии не нужны.
Не исключено,что на медь резали,начали,посмотрели,растроились
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18.02.2022 13:14 Відповісти
ага, 8 лет не резали, а вот как раз сейчас, во время обострения у *****, решили пойти и попробовать порезать кабели на медяшку
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18.02.2022 13:18 Відповісти
Представь себе,в нашем городе люки воруют не каждый день.
Обрати внимание на состояние колодца,по оттепели там явно чтото провалилось)он может и повредило кабель
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18.02.2022 13:23 Відповісти
Чукча не читатель? В четырех местах одновременно "что-то по вине кое кого". Совпадение?
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18.02.2022 13:21 Відповісти
написать можно все,что угодно,на фото есть факт обрушения колодца
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18.02.2022 13:24 Відповісти
оптиковолоконные - это крепкие кабеля...между столбами висят без всяких тросовок...выдерживают падение ветвей деревьев
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18.02.2022 13:32 Відповісти
Крепкий,который для наружной прокладки
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18.02.2022 13:39 Відповісти
2 города,и 4 места порезов - это не от обрушения:
В містах Лисичанськ (вул. Шахтарська) та Слов'янськ (вул. Вокзальна) були перерізані оптоволоконні кабелі зв'язку в чотирьох місцях Джерело:
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18.02.2022 13:46 Відповісти
А в колодец для внутреннего монтажа кладут?
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18.02.2022 14:07 Відповісти
Ты что из кацапов? "А ты докажи что это была диверсия".
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18.02.2022 13:43 Відповісти
Кое кто, татарин на букву А, купивший Укртелеком и забивший на него болт😁😁
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18.02.2022 13:56 Відповісти
Это он кабеля порезал?
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18.02.2022 14:06 Відповісти
Мыши! А если серьезно, то кабельные колодцы должны быть явно не в таком состоянии как на фото, просто на это денег нет почему-то) и похоже там не порезано, хотя может быть все...
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18.02.2022 14:23 Відповісти
начинается...... я писал и говорил и снова вот читаю и вижу..... даже не думайте сепаров с лндр интегрировать назад.... УКРАИНЕ БУДУТ (КРАНТЫ, ЖИВОГО МЕСТА И КАМНЯ НА КАМНЕ НЕ ОСТАНЕТСЯ В СТРАНЕ...)) если возможно будет землю вернуть.... а жителей кыш на х...с паспортами русскими за поребрик .... ((
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18.02.2022 13:14 Відповісти
Православные шииты.
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18.02.2022 13:15 Відповісти
падлюки сруськие на больше просто ума нет
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18.02.2022 13:16 Відповісти
москальська контора співпрацює з ху@лостаном
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18.02.2022 13:16 Відповісти
Что-то как-то сложно залесть и пилить кабель, больше похоже на искателей цвет мета, проще, быстрее, и гемморойнее в восстановлении просто-жечь кабель в канализации как это было в 2014г.
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18.02.2022 13:25 Відповісти
Кацапы существуют лишь для того,чтобы разрушать и уничтожать попутно заливаясь спиртом.
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18.02.2022 13:28 Відповісти
Ох у них и говнище в колодце...
А вообще - да. По всей Украине кабель тырят и в цветмет сдают.
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18.02.2022 13:32 Відповісти
Одновременно в четырех местах?
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18.02.2022 13:45 Відповісти
За ночь успевают километрами вырезать. А вообще если сеть настроена правильно и с резервированием, то обрыв кабеля не должен привести к таким трагическим последствиям. Не зря придуманы эти всякие SDH кольца и динамическая маршрутизация.
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18.02.2022 13:49 Відповісти
Обрыв в четырех местах какое резервирование? Четко знали какие кабеля резать.
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18.02.2022 14:04 Відповісти
Откуда у вас информация что они знали? Это раз. И почему пострадал только один провадер? Это два.
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18.02.2022 14:37 Відповісти
Товарісчу варто повірити.
Свіжа інфа з методички - вєрняк на 100%. Мінімум
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18.02.2022 16:18 Відповісти
странно что до диверсии связь была .с таким состоянием налаштування
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18.02.2022 13:39 Відповісти
В случае начала военных действий первыми под удар попадают средства связи. Хакерская атака 16 февраля и повреждение кабелей -это звенья одной цепи - враг проверяет реакцию! Диверсантов надо бы изловить и перерезать им семенной канатик вместе с мошонкой.
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18.02.2022 13:39 Відповісти
нет, в такое время - только сонную артерию
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18.02.2022 15:55 Відповісти
Да хоть фото этой ,,диверсии,, поставте реальные а не замусереный колодец в который уже веками сбрасывают мусор и кроме говна собак и кошек в этом колодце и не пахнет.
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18.02.2022 13:41 Відповісти
"Власти скрывают реальные фотографии колодцев. Доколе!?".
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18.02.2022 13:47 Відповісти
Слышал историю про одного хаузнет оператора в Обухове (город под Киевом). Там чуваки кидали сеть на свичах в металических ящичках по подъездам. И нарид эти ящички курочил и свичи оттуда выковыривал. То чуваки сделали специальный дерьмогенератор, который из мазута и какашек делал специальную суспензию, которой покрывались ящики. И вроде как помогло. Аборигены перестали их курочить.
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18.02.2022 13:58 Відповісти
Слабаки.
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18.02.2022 14:48 Відповісти
для диверсии достаточно открыть люк, и кусачки. Чтобы пересралось миллион жителей. Ахрененно все готовы. Плакать хочется
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18.02.2022 13:47 Відповісти
Диверсия-когда секретку чикнут,а это хулиганка
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18.02.2022 14:03 Відповісти
Это в кацапской методичке так написано?
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18.02.2022 14:11 Відповісти
Это так есть,поскольку мобилная связь в случае военных действий бесполезная,разве что отправить селфи своей сраки)
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18.02.2022 14:23 Відповісти
При чем здесь мобильная связь во время военных действий к твоему утверждению, что повреждение кабеля это "хулиганка"?
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18.02.2022 14:33 Відповісти
Сколько у тебя извилин?В новости говорится,что повреждение кабеля привело к сбоям в мобильной связи.Открой кодекс,почитай,под какую статью попадает данное действие
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18.02.2022 14:47 Відповісти
Ну и какая же по твоему? Неужели "хулиганка"? А твоё умничание про мобильную связь во время боевых действий тоже в статье написано?
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18.02.2022 14:54 Відповісти
Комендантський час. З 15.00 до 10.00. Після - вогонь на враження без попередження.
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18.02.2022 14:08 Відповісти
Чистенькие сухие колодцы с кабелями.
На фото больше похоже что крысы погрызли.
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18.02.2022 15:15 Відповісти
 
 