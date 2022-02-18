"Ангели пам'яті" та панахида: в Києві ушанували пам'ять загиблих у Революції Гідності. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 18 лютого, в Києві вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця події.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

18 лютого в центрі Києва в храмі на алеї Героїв Небесної Сотні відбулася спільна міжконфесійна літургія за Героями Небесної Сотні. Біля храму зібралися рідні та близькі загиблих Героїв.

Після цього на алеї Героїв Небесної Сотні пройшла тиха акція "Ангели пам’яті" по вшануванню Героїв Небесної Сотні. Паперових ангелів, які символізують загиблих за Україну і пам’ять про них, розвішали на деревах, що були свідками розстрілу мирних українців.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.