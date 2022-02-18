"Ангели пам'яті" та панахида: в Києві ушанували пам'ять загиблих у Революції Гідності. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні, 18 лютого, в Києві вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця події.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
18 лютого в центрі Києва в храмі на алеї Героїв Небесної Сотні відбулася спільна міжконфесійна літургія за Героями Небесної Сотні. Біля храму зібралися рідні та близькі загиблих Героїв.
Після цього на алеї Героїв Небесної Сотні пройшла тиха акція "Ангели пам’яті" по вшануванню Героїв Небесної Сотні. Паперових ангелів, які символізують загиблих за Україну і пам’ять про них, розвішали на деревах, що були свідками розстрілу мирних українців.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+31 Чайка Київ
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+21 Дмитро Піталов
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+12 Kost Crys
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Говно яке в період 15-19-их років воняло про "зраду цінностей Майдану" сьогодні про Небесну Сотню ні слова.
Взагалі. Ноль. Зєро.
А сьогодні 18-те, уй...
Єгор Соболєв ZERO
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Олег Тягнибок, який постійно кричить, що на Майдані загинули свободівці, ZERO
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Ворог знову хоче забрати нашу свободу та знищити державу. Шляхом збройного шантажу Москва вимагає від нас капітуляції та відмови від НАТО. Путін хоче отримати реванш за поразку проросійського режиму Януковича та повернути Україну під свій контроль.Але https://twitter.com/hashtag/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%82%D1%8C%D0%9E%D0%BF%D1%96%D1%80?src=hashtag_click #УкраїнціЧинитимутьОпір
Geroi ne vmirayut' !