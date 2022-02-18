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Новини Фото Річниця Революції Гідності
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"Ангели пам'яті" та панахида: в Києві ушанували пам'ять загиблих у Революції Гідності. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 18 лютого, в Києві вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця події.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

18 лютого в центрі Києва в храмі на алеї Героїв Небесної Сотні відбулася спільна міжконфесійна літургія за Героями Небесної Сотні. Біля храму зібралися рідні та близькі загиблих Героїв.

Після цього на алеї Героїв Небесної Сотні пройшла тиха акція "Ангели пам’яті" по вшануванню Героїв Небесної Сотні. Паперових ангелів, які символізують загиблих за Україну і пам’ять про них, розвішали на деревах, що були свідками розстрілу мирних українців.

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Ангели памяті та панахида: в Києві ушанували память загиблих у Революції Гідності 01
Ангели памяті та панахида: в Києві ушанували память загиблих у Революції Гідності 02
Ангели памяті та панахида: в Києві ушанували память загиблих у Революції Гідності 03
Ангели памяті та панахида: в Києві ушанували память загиблих у Революції Гідності 04
Ангели памяті та панахида: в Києві ушанували память загиблих у Революції Гідності 05
Ангели памяті та панахида: в Києві ушанували память загиблих у Революції Гідності 06
Ангели памяті та панахида: в Києві ушанували память загиблих у Революції Гідності 07
Ангели памяті та панахида: в Києві ушанували память загиблих у Революції Гідності 08
Ангели памяті та панахида: в Києві ушанували память загиблих у Революції Гідності 09
Ангели памяті та панахида: в Києві ушанували память загиблих у Революції Гідності 10
Ангели памяті та панахида: в Києві ушанували память загиблих у Революції Гідності 11

Ангели памяті та панахида: в Києві ушанували память загиблих у Революції Гідності 12
Ангели памяті та панахида: в Києві ушанували память загиблих у Революції Гідності 13
Ангели памяті та панахида: в Києві ушанували память загиблих у Революції Гідності 14
Ангели памяті та панахида: в Києві ушанували память загиблих у Революції Гідності 15
Ангели памяті та панахида: в Києві ушанували память загиблих у Революції Гідності 16
Ангели памяті та панахида: в Києві ушанували память загиблих у Революції Гідності 17
Ангели памяті та панахида: в Києві ушанували память загиблих у Революції Гідності 18
Ангели памяті та панахида: в Києві ушанували память загиблих у Революції Гідності 19
Ангели памяті та панахида: в Києві ушанували память загиблих у Революції Гідності 20
Ангели памяті та панахида: в Києві ушанували память загиблих у Революції Гідності 21
Ангели памяті та панахида: в Києві ушанували память загиблих у Революції Гідності 22
Ангели памяті та панахида: в Києві ушанували память загиблих у Революції Гідності 23
Ангели памяті та панахида: в Києві ушанували память загиблих у Революції Гідності 24
Ангели памяті та панахида: в Києві ушанували память загиблих у Революції Гідності 25
Ангели памяті та панахида: в Києві ушанували память загиблих у Революції Гідності 26
Ангели памяті та панахида: в Києві ушанували память загиблих у Революції Гідності 27
Ангели памяті та панахида: в Києві ушанували память загиблих у Революції Гідності 28
Ангели памяті та панахида: в Києві ушанували память загиблих у Революції Гідності 29
Ангели памяті та панахида: в Києві ушанували память загиблих у Революції Гідності 30
Ангели памяті та панахида: в Києві ушанували память загиблих у Революції Гідності 31
Ангели памяті та панахида: в Києві ушанували память загиблих у Революції Гідності 32
Ангели памяті та панахида: в Києві ушанували память загиблих у Революції Гідності 33
Ангели памяті та панахида: в Києві ушанували память загиблих у Революції Гідності 34
Ангели памяті та панахида: в Києві ушанували память загиблих у Революції Гідності 35
Ангели памяті та панахида: в Києві ушанували память загиблих у Революції Гідності 36
Ангели памяті та панахида: в Києві ушанували память загиблих у Революції Гідності 37
Ангели памяті та панахида: в Києві ушанували память загиблих у Революції Гідності 38
Ангели памяті та панахида: в Києві ушанували память загиблих у Революції Гідності 39
Ангели памяті та панахида: в Києві ушанували память загиблих у Революції Гідності 40
Ангели памяті та панахида: в Києві ушанували память загиблих у Революції Гідності 41
Ангели памяті та панахида: в Києві ушанували память загиблих у Революції Гідності 42
Ангели памяті та панахида: в Києві ушанували память загиблих у Революції Гідності 43
Ангели памяті та панахида: в Києві ушанували память загиблих у Революції Гідності 44
Ангели памяті та панахида: в Києві ушанували память загиблих у Революції Гідності 45
Ангели памяті та панахида: в Києві ушанували память загиблих у Революції Гідності 46
Ангели памяті та панахида: в Києві ушанували память загиблих у Революції Гідності 47
Ангели памяті та панахида: в Києві ушанували память загиблих у Революції Гідності 48
Ангели памяті та панахида: в Києві ушанували память загиблих у Революції Гідності 49
Ангели памяті та панахида: в Києві ушанували память загиблих у Революції Гідності 50
Ангели памяті та панахида: в Києві ушанували память загиблих у Революції Гідності 51
Ангели памяті та панахида: в Києві ушанували память загиблих у Революції Гідності 52
Ангели памяті та панахида: в Києві ушанували память загиблих у Революції Гідності 53
Ангели памяті та панахида: в Києві ушанували память загиблих у Революції Гідності 54
Ангели памяті та панахида: в Києві ушанували память загиблих у Революції Гідності 55
Ангели памяті та панахида: в Києві ушанували память загиблих у Революції Гідності 56
Ангели памяті та панахида: в Києві ушанували память загиблих у Революції Гідності 57
Ангели памяті та панахида: в Києві ушанували память загиблих у Революції Гідності 58
Ангели памяті та панахида: в Києві ушанували память загиблих у Революції Гідності 59
Ангели памяті та панахида: в Києві ушанували память загиблих у Революції Гідності 60

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Автор: 

пам’ять (1186) панахида (54) Євромайдан (957) Небесна Сотня (393)


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Топ коментарі
+31
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЯМ
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18.02.2022 13:44
+21
Героям Слава!
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18.02.2022 13:44
+12
важко повертатися у той день
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18.02.2022 13:49
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Героям Слава!
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18.02.2022 13:44 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЯМ
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18.02.2022 13:44 Відповісти
👍👍💯💯🎯
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18.02.2022 20:42 Відповісти
важко повертатися у той день
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18.02.2022 13:49 Відповісти
забагато емоцій
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18.02.2022 13:51 Відповісти
https://twitter.com/Garry51302808 @Garry51302808

Говно яке в період 15-19-их років воняло про "зраду цінностей Майдану" сьогодні про Небесну Сотню ні слова.

Взагалі. Ноль. Зєро.

А сьогодні 18-те, уй...
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18.02.2022 13:51 Відповісти
В найсправжніших патріотів ?, майданівців ? на особистих сторінках у фейсбуку згадок про початок розстрілів на Майдані НУЛЬ.

Єгор Соболєв ZERO

https://www.facebook.com/YehorSoboliev

Мустафа Наєм ZERO

https://www.facebook.com/leshchenko.ukraine

Сергій Лещенко ZERO

https://www.facebook.com/Mustafanayyem

Олег Тягнибок, який постійно кричить, що на Майдані загинули свободівці, ZERO

https://www.facebook.com/oleh.tiahnybok
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18.02.2022 14:04 Відповісти
Парасюк
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18.02.2022 20:45 Відповісти
Andrii Levus

Ворог знову хоче забрати нашу свободу та знищити державу. Шляхом збройного шантажу Москва вимагає від нас капітуляції та відмови від НАТО. Путін хоче отримати реванш за поразку проросійського режиму Януковича та повернути Україну під свій контроль.Але https://twitter.com/hashtag/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%82%D1%8C%D0%9E%D0%BF%D1%96%D1%80?src=hashtag_click #УкраїнціЧинитимутьОпір
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18.02.2022 16:00 Відповісти
С.У.М.
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18.02.2022 14:00 Відповісти
якось зайду , згадаю...кріпосний провулок, інститутська, барикади на майдані, перше типу бойове поранення, те як тікали від наступу беркутні...і друзів яких немає в живих...
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18.02.2022 14:06 Відповісти
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18.02.2022 14:09 Відповісти
Svitla Pam'yat' Nebesniy Sotni ...
Geroi ne vmirayut' !
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18.02.2022 14:13 Відповісти
Може Зечмо на згадку про ті часи випустить відосик з бані Януковича, де знов розкаже, як добувати електрику *********** кийками.
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18.02.2022 14:13 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=3afvyGNbGoE https://www.youtube.com/watch?v=3afvyGNbGoE

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18.02.2022 15:35 Відповісти
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18.02.2022 16:11 Відповісти
Вічна пам'ять загиблим, вічна Слава живим. І дяка вам, сотенні, за сьогоднішнє і майбутнє.
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18.02.2022 20:30 Відповісти
Герои не вмирають ! Героям Слава !❤️💙💛🇺🇦
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18.02.2022 20:48 Відповісти
вічна пам'ять
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18.02.2022 23:34 Відповісти
 
 