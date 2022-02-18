Гуманітарний конвой Червоного Хреста потрапив під обстріл російських військ на КПВВ "Щастя", - Залужний. ВІДЕО+ФОТО

Втрат серед цивільних осіб та складу Об’єднаних сил немає. Вісім авто Червоного Хреста залишилися у міжпозиційній зоні.

Про це повідомив головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний, передає Цензор.НЕТ.

"Гуманітарний конвой Червоного Хреста потрапив під обстріл російських окупаційних військ на КПВВ "Щастя". Сьогодні близько 12:00 російські окупаційні війська здійснили обстріл КПВВ "Щастя", що в Луганській області, де в цей час проходив перевірку Держприкордонслужби гуманітарний конвой Міжнародного комітету Червоного Хреста, який рухався з непідконтрольної території. Обстріл був здійснений з великокаліберного кулемета (близько 50 пострілів), міномета 82 мм (3 постріли), гранатомета АГС-17 (10 пострілів) з н.п. Весела Гора. Чотири авто зі складу гуманітарного конвою пройшли КПВВ, люди були евакуйовані в укриття. Вісім авто залишилися у міжпозиційній зоні. Втрат серед цивільних осіб та складу Об’єднаних сил немає", - розповів він.

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"Наголошую, що цей факт є черговим грубим порушенням російськими окупаційними військами норм міжнародного гуманітарного права та Мінських домовленостей", - додав Залужний.