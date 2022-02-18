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Новини Фото Війна
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Гуманітарний конвой Червоного Хреста потрапив під обстріл російських військ на КПВВ "Щастя", - Залужний. ВІДЕО+ФОТО

Втрат серед цивільних осіб та складу Об’єднаних сил немає. Вісім авто Червоного Хреста залишилися у міжпозиційній зоні.

Про це повідомив головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний, передає Цензор.НЕТ.

"Гуманітарний конвой Червоного Хреста потрапив під обстріл російських окупаційних військ на КПВВ "Щастя". Сьогодні близько 12:00 російські окупаційні війська здійснили обстріл КПВВ "Щастя", що в Луганській області, де в цей час проходив перевірку Держприкордонслужби гуманітарний конвой Міжнародного комітету Червоного Хреста, який рухався з непідконтрольної території. Обстріл був здійснений з великокаліберного кулемета (близько 50 пострілів), міномета 82 мм (3 постріли), гранатомета АГС-17 (10 пострілів) з н.п. Весела Гора. Чотири авто зі складу гуманітарного конвою пройшли КПВВ, люди були евакуйовані в укриття. Вісім авто залишилися у міжпозиційній зоні. Втрат серед цивільних осіб та складу Об’єднаних сил немає", - розповів він.

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"Наголошую, що цей факт є черговим грубим порушенням російськими окупаційними військами норм міжнародного гуманітарного права та Мінських домовленостей", - додав Залужний.

Гуманітарний конвой Червоного Хреста потрапив під обстріл російських військ на КПВВ Щастя, - Залужний 01

Автор: 

обстріл (28428) Червоний Хрест (403) Донбас (22355) Ян Осока (1495) найманці рф (2053) Залужний Валерій (724)


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Топ коментарі
+69
А что там делал это Красный Хрест? Республики процветающие и не нуждаются в подачках нищих европейев!!!
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18.02.2022 14:25
+34
https://site.ua/skitalec/proti-nas-voyuyut-dusogubi-mi-zaxishhajemos-vid-dusogubiv-i0lnr2z Проти нас воюють душогуби. Ми захищаємось від душогубів.

Вчора російські найманці під управлінням російських офіцерів (старший офіцер батареї - СОБ, кадрові російські військові) масово обстріляли цивільну інфраструктуру по всій лінії фронту. Вчора був той момент коли «під прикриттям» обстрілу позицій, навмисне обстрілювали мірняк. При чому навмисне вибирали цілі. Між Станицею, де стріляли по дитячому садочку, та Врубовкою, де стріляли по ліцею, велика відстань. Працювали різні батареї під управлінням різних людей. В Донецькій області те саме. Там де постраждали цивільні ціленаправлено лупили стволкою та великим калібром на максімалках по цивільній забудові. Це різні підрозділи, навіть по російським корпусам. Це різні батареї. Об'єднує тільки одне - управляють вогнем кадрові російські офіцери, які отримують накази по своїй вертикалі.

По суті, по їх задумкам, жертв повинно було бути більше. Два фактори зіграли. Погода (вітер, вологість) і страх перед тим що прилетить щось у відповідь схоже на «Байрактари». Саме для цього були такі масовані обстріли різними підрозділами та рознесені по відстані. Вони не коригували вогонь, просто насипали як є. І втекли.

Десь їм встигли відповісти, десь не встигли, або не змогли, бо вони працювали з цивільної забудови, а ми ствольною артилерією по цивілам не працюємо.

Просто треба розуміти. Війна не скінчилася. Вона не розмокчеться. Вона повертається. І може повернутися в самій потворній формі. В самому жахливому вигляді. Є таке слово «душогуб». Так от проти нас воюють душогуби. Ми захищаємось від душогубів.

Вчора всі, хто приймав рішення по обстрілам, віддавав накази, вносив координати, є військовими злочинцями. Бо вони не могли не знати, що стріляють по дитячим садочкам, школам, та цивільній забудові. Їх чекає суд, тюрма та/або смерть.

Так що допомагаємо ЗСУ і не забуваємо що проти нас воюють душогуби. І по кожному задвухсоченному душогубу, майже завжди є і наше з вами сприяння та допомога. Дякуємо всім хто має тверезу голову та довіру до ЗСУ.

Дякуємо всім, хто допомагає збройникам робити 200.

4731 2196 1942 3175

5168 7451 1010 5332

https://site.ua/skitalec Роман Доник

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18.02.2022 14:30
+20
Приезжали продуктами затариться. Халявщики.
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18.02.2022 14:43
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Це є добре.
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18.02.2022 14:24 Відповісти
А что там делал это Красный Хрест? Республики процветающие и не нуждаются в подачках нищих европейев!!!
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18.02.2022 14:25 Відповісти
Приезжали продуктами затариться. Халявщики.
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18.02.2022 14:43 Відповісти
милостыню у кармильцев просили
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18.02.2022 15:01 Відповісти
Ага.Набирали продуктов в процветающих республиках,а потом везли в голодающую Украину.Еще и газ в карманах возят...А то бы замерзли еще в 14-ом...
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18.02.2022 15:28 Відповісти
Так они туда постоянно миллионы тонн всего завозят.. Надо же сепаратистов поддерживать, кормить, одевать. Стройматериалы для блиндажей и окопов регулярно возят. Красный крест для поддержки боевиков делает намного больше чем рассея. Только пулеметы не завозит, а все остальное регулярно.
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18.02.2022 17:55 Відповісти
Ну может дойдёт ?
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18.02.2022 14:26 Відповісти
До кого надо уже дошло, а для потомков гитлера "оружие не давать, только дипоматический путь". Вот пусть идут и с пулями дипломатию разводят. Иначе до этих не дойдёт.
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18.02.2022 14:33 Відповісти
https://site.ua/skitalec/proti-nas-voyuyut-dusogubi-mi-zaxishhajemos-vid-dusogubiv-i0lnr2z Проти нас воюють душогуби. Ми захищаємось від душогубів.

Вчора російські найманці під управлінням російських офіцерів (старший офіцер батареї - СОБ, кадрові російські військові) масово обстріляли цивільну інфраструктуру по всій лінії фронту. Вчора був той момент коли «під прикриттям» обстрілу позицій, навмисне обстрілювали мірняк. При чому навмисне вибирали цілі. Між Станицею, де стріляли по дитячому садочку, та Врубовкою, де стріляли по ліцею, велика відстань. Працювали різні батареї під управлінням різних людей. В Донецькій області те саме. Там де постраждали цивільні ціленаправлено лупили стволкою та великим калібром на максімалках по цивільній забудові. Це різні підрозділи, навіть по російським корпусам. Це різні батареї. Об'єднує тільки одне - управляють вогнем кадрові російські офіцери, які отримують накази по своїй вертикалі.

По суті, по їх задумкам, жертв повинно було бути більше. Два фактори зіграли. Погода (вітер, вологість) і страх перед тим що прилетить щось у відповідь схоже на «Байрактари». Саме для цього були такі масовані обстріли різними підрозділами та рознесені по відстані. Вони не коригували вогонь, просто насипали як є. І втекли.

Десь їм встигли відповісти, десь не встигли, або не змогли, бо вони працювали з цивільної забудови, а ми ствольною артилерією по цивілам не працюємо.

Просто треба розуміти. Війна не скінчилася. Вона не розмокчеться. Вона повертається. І може повернутися в самій потворній формі. В самому жахливому вигляді. Є таке слово «душогуб». Так от проти нас воюють душогуби. Ми захищаємось від душогубів.

Вчора всі, хто приймав рішення по обстрілам, віддавав накази, вносив координати, є військовими злочинцями. Бо вони не могли не знати, що стріляють по дитячим садочкам, школам, та цивільній забудові. Їх чекає суд, тюрма та/або смерть.

Так що допомагаємо ЗСУ і не забуваємо що проти нас воюють душогуби. І по кожному задвухсоченному душогубу, майже завжди є і наше з вами сприяння та допомога. Дякуємо всім хто має тверезу голову та довіру до ЗСУ.

Дякуємо всім, хто допомагає збройникам робити 200.

4731 2196 1942 3175

5168 7451 1010 5332

https://site.ua/skitalec Роман Доник

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18.02.2022 14:30 Відповісти
Яна Супоровська@YanaSuporovska

До речі, Леся Українка в листах весь час писала "кацапи".
Хто я така, щоб не цитувати геніальну землячку?

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18.02.2022 17:38 Відповісти
краш-тест моста нелоха ! будуйте сепарам мости і дороги ще !
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18.02.2022 14:31 Відповісти
Ну мо же наразi сказати що це не внутрiшня вiйна, а проклята росiя творить на Донбасi оцю херню МЗС КУЛЕБА Я вiрю що Ви розкажете Европi и свiту про цих пропагандистiв.
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18.02.2022 14:31 Відповісти
это чего, тот новый мост построенный для "тамженашихлюдей"? это его орки обстреливают?
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18.02.2022 14:32 Відповісти
Закончилось "щастя"для "кормильцев" .
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18.02.2022 14:37 Відповісти
Оркам жителям даунбасса сделали кпп чтоб они пенсии и.тд получали , а теперь рушат все
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18.02.2022 14:34 Відповісти
Ибо нех. подкармливать росийских боевиков
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18.02.2022 14:40 Відповісти
Ещё больше тушёнки террористам. Видите,они недовольны. Блеать,какой абсурд происходит. Такое впечатление что это только война и может решить. Чем быстрее засрашка подохнет-тем лучше.
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18.02.2022 14:46 Відповісти
как это ни печально,но только война может поставить на этом точку.
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18.02.2022 14:51 Відповісти
Точка на зачрашке будет поставлена в любом случае. Это нежизнеспособное создание,чья агония длится к сожалению десятилетиями. Хотелось бы побыстрее.
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18.02.2022 14:58 Відповісти
КАК ГОВОРИТСЯ НЕХРЕН ШАСТАТЬ... товар везут в дырляндию сепарам хозяевам супермаркетам поотжатым...а дырляндцам как они в чат рулетках говорят ничего не дают а везут всё по магазинам..... а эти дурачки с креста завозят и таким способом способствуют получается терориристам .как то так . красный крест нужно обьявить пособниками тероризма....
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18.02.2022 14:50 Відповісти
КПВВ мають бути закриті.
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18.02.2022 14:51 Відповісти
Давно пора.Только тюрьмы и фильтрационные лагеря.
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18.02.2022 15:19 Відповісти
То подяка прилетіла червоному хресту від тварюк, яким вони привозили допомогу.
Ось тепер будуть знать як допомогати злобним брехливим гієнам і чого можна від них чекати в подяку.
Ні шоб Україні допомогти красний хрест допомога оккупантам.
Навіщо ви їх взагалі впускаєте в Україну?
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18.02.2022 15:05 Відповісти
А где конвой?
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18.02.2022 15:15 Відповісти
Подставляют ВВХ.Стрелять в красный крест-Гаагой пахнет...
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18.02.2022 15:17 Відповісти
Вот и новая интересная деталь.
Этот знаменитый мост, всеми силами старались сохранить))).
Да, он, в своё время был заминирован. Но "конвои", ходили по нему регулярно.
А тут, РАЗ и - "прилёт". Ну ладно.
Теперь смотрим, что позади моста.
А позади знаменитая высотка.
Самая высшая точка этой горы, имеет отметку 155,7 м. Весёлая Гора.
Ближе к Северскому Донцу, ещё две высоты (116,8 и 114,5), с которых и корректируется огонь всякого восточного говна. Именно, как раз, напротив моста.
А вчерашний обстрел Кондрашевской Новой, шёл именно с этой горы. Только с восточного склона, от н.п. Христово, до турбазы (р-н оз. Перерва).
Как там сиськи Королевской, про "отинарид" не жмут, избирателям янелоху про "нада прекратить стрелять" и "я увидел мир в жопе *****"?
Отож.
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18.02.2022 15:18 Відповісти
Та сіські в Королевської це перебільшення...
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18.02.2022 19:05 Відповісти
Ну значит "горшок" Кивы, на моЦк, дурачкам не давит?
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18.02.2022 19:14 Відповісти
👍
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18.02.2022 21:08 Відповісти
Если не ошибаюсь, то на оккупированной стороне реки, возле моста еще есть украинский блокпост "Фасад". Он и прикрывает мост, как плацдарм.
А кпвв Счастье находится уже за мостом- на украинской стороне. Но позиции сепаров на высотах у Веселой горы достают и туда
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19.02.2022 09:24 Відповісти
Не ошибаетесь.
"Фасад", появился там в августе 2014 года. За ним, был ещё один, до маленького моста.
Оба моста, были прилично заминированы.
КПВВ, находится у последних торговых точек и пожарного депо. Это уже выезд из города.
От огневых позиций сепарни, до "Фасада" - 1200 м. До КПВВ - 2400.
Так что, 82-мм миномёты, преспокойно выносят мозг всем.
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19.02.2022 09:45 Відповісти
ТАК ГДЕ МИРОТВОРЦЫ ООН !!!???
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18.02.2022 15:43 Відповісти
Що робити миротворцям ООН у війні РФ проти України?
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18.02.2022 16:10 Відповісти
А НАХЙ ОНИ ВООБЩЕ НУЖНЫ !?
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18.02.2022 16:28 Відповісти
Почитайте установчі документи ООН.
І не обов'язково тут кричати.
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18.02.2022 16:30 Відповісти
А ТЫ УШИ ЗАКРОЙ !) И НЕ ЛЕЗЬ НА РОЖОН !!!
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19.02.2022 00:34 Відповісти
На Еспресо виступав керівник офісу Червоного хреста в Україні. Сказав, що їхній конвой не підпадав під обстір.
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18.02.2022 19:00 Відповісти
Цензор валить марку. Залужний виправив новину 3 години тому, а цензор ні.
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18.02.2022 19:04 Відповісти
Нехер терористів снабжати.
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19.02.2022 11:08 Відповісти
 
 