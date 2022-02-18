Війська РФ обстріляли Щастя, пошкоджено фасад будівлі пожежно-рятувальної частини. В с.Артема снаряд влучив у житловий будинок, - ДСНС. ФОТО

Близько 12.00 18 лютого війська РФ із окупованої території обстріляли місто Щастя. Пошкоджено адмінбудівлю 32-ї державної пожежно рятувальної частини. У селі Артема снаряд влучив у житловий будинок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"18 лютого в результаті обстрілу, приблизно з 12:00 до 12:09 год., невідомими особами з напрямку території тимчасово підконтрольної незаконним збройним формуванням здійснено обстріл м. Щастя. В результаті обстрілу була пошкоджена адмінбудівля 32-ї державної пожежно-рятувальної частини, а саме: осколками пошкоджено фасад будівлі та водовідлив", - йдеться у повідомленні.

Інформації щодо жертв, постраждалих серед цивільного населення немає.

Крім того, як зазначається, також в селі Артема зафіксовано пряме попадання снаряду у житловий будинок. Постраждалих та загиблих немає. Рятувальники проводять роботи на місці події.

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