Волонтерка Юсупова просить допомогти військовим: "До Києва літаком доставили поранених бійців". ФОТОрепортаж

Волонтерка Наталія Юсупова закликає українців допомагати українській армії.

Про це вона написала на своїй сторінці в фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"До Києва літаком доставили поранених. Воїнів привезли до військового шпиталя. Вчора на фронті було більше 60 обстрілів, поранено чотири бійці, троє з них контужених. Бійців привезли з ампутацією (без ноги) та з іншими важкими пораненнями. Волонтери разом з лікарями зустрічали борт. Хлопці поранені, але мужньо тримаються. По потребам. Купила соки, йогурти, м’ясне, кофе, звичайних одяг. Все інше в шпиталі є. Сьгодні оплатила на фронт квадрокоптер 32 тис., носилки 2300 грн, лазерний дальномір 6500 грн, ввечері буду купляти ще квадрокоптер за 60 тис. В кого є можливість допомогайте нашим армії та військовим, завжди є потреби. Карта для домоги 5375414102047676 або 5375411502657732 Монобанк, закордону можна допомогти на http://patreon.com/nyusupova", - закликала Юсупова.

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