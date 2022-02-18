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Волонтерка Юсупова просить допомогти військовим: "До Києва літаком доставили поранених бійців". ФОТОрепортаж

Волонтерка Наталія Юсупова закликає українців допомагати українській армії.

Про це вона написала на своїй сторінці в фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"До Києва літаком доставили поранених. Воїнів привезли до військового шпиталя. Вчора на фронті було більше 60 обстрілів, поранено чотири бійці, троє з них контужених. Бійців привезли з ампутацією (без ноги) та з іншими важкими пораненнями. Волонтери разом з лікарями зустрічали борт. Хлопці поранені, але мужньо тримаються. По потребам. Купила соки, йогурти, м’ясне, кофе, звичайних одяг. Все інше в шпиталі є. Сьгодні оплатила на фронт квадрокоптер 32 тис., носилки 2300 грн, лазерний дальномір 6500 грн, ввечері буду купляти ще квадрокоптер за 60 тис. В кого є можливість допомогайте нашим армії та військовим, завжди є потреби. Карта для домоги  5375414102047676 або 5375411502657732 Монобанк, закордону можна допомогти на http://patreon.com/nyusupova", - закликала Юсупова.

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Волонтерка Юсупова просить допомогти військовим: До Києва літаком доставили поранених бійців 01
Волонтерка Юсупова просить допомогти військовим: До Києва літаком доставили поранених бійців 02
Волонтерка Юсупова просить допомогти військовим: До Києва літаком доставили поранених бійців 03
Волонтерка Юсупова просить допомогти військовим: До Києва літаком доставили поранених бійців 04
Волонтерка Юсупова просить допомогти військовим: До Києва літаком доставили поранених бійців 05

Автор: 

армія (3770) поранення (2801) волонтери (1332) Юсупова Наталія (195)


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Топ коментарі
+9
Что то когда бубочка шлялся по фронту - ни одна сволочь в его направление не выстрелила.....
Или он не по фронту шлялся, или рашка в своих не стреляет....
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18.02.2022 15:47
+5
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18.02.2022 15:43
+4
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18.02.2022 15:50
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18.02.2022 15:43 Відповісти
Что то когда бубочка шлялся по фронту - ни одна сволочь в его направление не выстрелила.....
Или он не по фронту шлялся, или рашка в своих не стреляет....
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18.02.2022 15:47 Відповісти
Хромакей...
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18.02.2022 17:00 Відповісти
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18.02.2022 15:50 Відповісти
Допоможемо, звісно. Але чому б не звернутися до блаЗЄнського щоб перерозподілив гроші з "великого_крадіництва"? Чому ця пані ніколи публічно не звернеться до блаЗЄнського?
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18.02.2022 15:59 Відповісти
Тому, що пані не повинна це робити. А ще тому, що пані звертається до тих, хто справді допоможе. І тому, що у Зєлєнского вчора втрати не показували. І головне - ріш ціна такому головнокомандувач, до якого потрібно звертатися по допомогу для власних військових - він би мав сам знати про всі проблеми.
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18.02.2022 18:29 Відповісти
Ні. пані має щоразу звертатися до блаЗЄнського. Як риторична фраза про "Карфаген". Щоб цей "мудрий" баранячий народ постійно це чув: потрібно допомогти пораненим, а блаЗЄнський на "великому_крадівництві". Але мабуть пані не хоче псувати стосунки з блаЗЄнськими.
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18.02.2022 19:41 Відповісти
Пані робить роботу. Корисну. За яку їйвьячні поранені і скплічені українські воїни. Якщо вона буде звертатися до Зєлєнского, то хто буде опікуватися пораненими? Ви?
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18.02.2022 19:59 Відповісти
До нас вона має час звернутися, а до блаЗЄнського ні?
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18.02.2022 20:02 Відповісти
Ви впевнені, що до Зєлєнского вона не зверталася? Ви в курсі скільки її футболили? Ви знаєте, хто така волонтер Юсупова?
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18.02.2022 20:09 Відповісти
а чего не взять деньги из ковидной тысячи или с андроидного фонда?или там важнее чем какие то защитники Украины ?
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18.02.2022 16:06 Відповісти
..странно.. - у Зели Уклониста после "победы всех на передовой" ничего не болит и даже не тошнило после прогулки на катере по Азовскому морю..(
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18.02.2022 16:12 Відповісти
 
 