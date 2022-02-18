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Експерти оглянули авто із кортежу Ярославського, фігуранти намагалися знищити інформацію, яка може вказувати на причетність до ДТП, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Експерти зі слідчими оглянули автомобілі із кортежу бізнесмена Олександра Ярославського.

Про повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції.

"Під час слідчих дій вилучені всі об’єкти слідової інформації, які мають значення для встановлення істини дорожньо-транспортної пригоди. Також експерти з’ясовали, що до моменту вилучення зазначених автомобілів окремі їх елементи, а саме - передня частина, колеса та днищ, були замиті. Це свідчить про спробу фігурантами кримінального провадження знищити слідову інформацію, яка може вказувати на причетність автомобілів до дорожньо-транспортної пригоди, а відтак уникнути відповідальності за вчинення смертельної автопригоди", - йдеться в повідомленні.

Раніше глава МВС Монастирський повідомив, що із переліку речових доказів у морзі зник одяг людини, що загинула. Однак пізніше речі знайшли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знайшли речі загиблого у ДТП з кортежем Ярославського, - начальник бюро судмедекспертизи Кравченко

Раніше ЗМІ повідомляли, що кортеж бізнесмена Ярославського збив на смерть людину у Харківській області.

Також медіа повідомили, що літак Ярославського вилетів з України.

У компанії DCH заявили, що Ярославського не було за кермом авто, яке спричинило ДТП.

Водію з компанії DCH, який зізнався, що був за кермом під час смертельної ДТП, оголосили про підозру.

Водночас глава МВС Монастирський звільнив керівника поліції Харківщини Перліна через спробу фальсифікації обставин ДТП за участю Ярославського.

Також дивіться: Монастирський про ДТП за участю авто Ярославського: Спроби фальсифікувати справу продовжуються. Хтось дуже не хоче відповідати за скоєне. ВIДЕО

Експерти оглянули авто із кортежу Ярославського, фігуранти намагалися знищити інформацію, яка може вказувати на причетність до ДТП, - Нацполіція 01
Експерти оглянули авто із кортежу Ярославського, фігуранти намагалися знищити інформацію, яка може вказувати на причетність до ДТП, - Нацполіція 02
Експерти оглянули авто із кортежу Ярославського, фігуранти намагалися знищити інформацію, яка може вказувати на причетність до ДТП, - Нацполіція 03
Експерти оглянули авто із кортежу Ярославського, фігуранти намагалися знищити інформацію, яка може вказувати на причетність до ДТП, - Нацполіція 04
Експерти оглянули авто із кортежу Ярославського, фігуранти намагалися знищити інформацію, яка може вказувати на причетність до ДТП, - Нацполіція 05
Експерти оглянули авто із кортежу Ярославського, фігуранти намагалися знищити інформацію, яка може вказувати на причетність до ДТП, - Нацполіція 06
Експерти оглянули авто із кортежу Ярославського, фігуранти намагалися знищити інформацію, яка може вказувати на причетність до ДТП, - Нацполіція 07
Експерти оглянули авто із кортежу Ярославського, фігуранти намагалися знищити інформацію, яка може вказувати на причетність до ДТП, - Нацполіція 08

Автор: 

ДТП (4467) Нацполіція (15163) Ярославський Олександр (272)


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Топ коментарі
+11
на работе или всегда такой ?
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18.02.2022 16:59
+11
а когда они его збили , они это всё уже знали ? или по этой причине и сбили ?
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18.02.2022 17:03
+9
Хрен он вернется в Украину. Он же не дурак. Будет жрать черную икру в Лондоне с российскими бандитами олигархами. Там весь воровской свет.
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18.02.2022 16:47
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Ну так які ще потрібні докази???...
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18.02.2022 16:38 Відповісти
За рулем єтого "кубика" сидел лично Ярославский!
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18.02.2022 16:39 Відповісти
Увага,власники автомобілів,з корежів особливо-якщо вас закортить помити автомобіль в салоні,чи почистити салон всередині,знайте 100% ви зачищаїте місце злочину.Їдьте в гівні і смороді,за вами слідкують.Хай живуть реформовані поліцейські всіх рівнів...
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18.02.2022 16:45 Відповісти
на работе или всегда такой ?
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18.02.2022 16:59 Відповісти
соты радиатора нет так просто замыть
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18.02.2022 16:46 Відповісти
Вот такие легкоранимые наши доморощенные Алигархи-небожители, чуть что, какой шухер, сразу на самолёт и на вылет. Жиденько обисрався и стартанул, и из-за границы кукарекает: "невиноватая я, он сам"
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18.02.2022 16:47 Відповісти
Он сам туда попал ! И так три раза !
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18.02.2022 17:03 Відповісти
Хрен он вернется в Украину. Он же не дурак. Будет жрать черную икру в Лондоне с российскими бандитами олигархами. Там весь воровской свет.
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18.02.2022 16:47 Відповісти
Всі мусора на Харківщині це аваківськи, Монастирський їм до дупи..Сабаков під виглядом реХформ збудував потужне ОЗУ...Організацію яка здійснює залякування, соціальний терор і фізичне насилля громадян..Патрульна поліція під керівництвом "пітушиного маршала" Жукова шокера перетворилась в бізнес проект, всі начальники на місцях корумповані на 100%, що свідчить про ненадання відео з Трухою слідству (хоча велика імовірність того це вказівна Монастирського). А Аваков скорістався цім і попарився..виставив чергового "честного мусора" Петріка, таке вже проходили з заявою про підвищення зарплат з мусорком слідчим))). Цю установу потрібно чистити і розганяти. МВС це суцільне ОЗУ!!!
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18.02.2022 16:48 Відповісти
Це ОЗУ саме кого хочеш розжене. Мабуть уже запізно
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18.02.2022 16:53 Відповісти
А що з Трухином? Його авто також так досліджували?
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18.02.2022 16:52 Відповісти
Наркоман ночью вышел на трассу одним словом. Впервые Максим О. был осужден в декабре 2014 года Чугуевским городским судом за хранение и изготовление наркотиков в виде концентрата маковой соломки. Ему назначили наказание в виде трех лет испытательного срока, присудив 4 года и шесть месяцев лишения свободы, но он, как наркозависимый, продолжал совершать преступления. Адвкокат, ссылаясь на документы, отметил, что причиной развода Максима и стала наркозависимость и нежелание лечиться от нее. Кроме прочего, мужчина совершал психологическое насилие в отношении родной матери.Нарушив условный срок и совершив кражу, мужчина попал в тюрьму, откуда освободился в декабре 2021 года.
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18.02.2022 16:53 Відповісти
а когда они его збили , они это всё уже знали ? или по этой причине и сбили ?
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18.02.2022 17:03 Відповісти
удар строго по центру, 95 процентов, что чувак сам и прыгнул. Перед этим посорившись с матерью. Прессуют понятно из-за чего. Тот случай когда не надо качать лодку
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18.02.2022 17:13 Відповісти
ты о другом писал и я о другом вопрос задал . Каким местом его приделали я сам вижу .
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18.02.2022 17:17 Відповісти
попал альфонс...
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18.02.2022 16:58 Відповісти
Так передок машини грязний.
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18.02.2022 17:24 Відповісти
это они по делу Трухина и Монастырского так оперативно занимаются?
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18.02.2022 17:53 Відповісти
Вони б ще через місяць провели ці слідчі дії.
По-моєму,всім вже зрозуміло,що справу "спускають на гальмах" і ці і ті.
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18.02.2022 19:22 Відповісти
ти диви! то поліція замиваала сліди злочину, то виявляє сліди замивання злочину
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18.02.2022 19:43 Відповісти
 
 