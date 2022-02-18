Експерти оглянули авто із кортежу Ярославського, фігуранти намагалися знищити інформацію, яка може вказувати на причетність до ДТП, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Експерти зі слідчими оглянули автомобілі із кортежу бізнесмена Олександра Ярославського.

Про повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції.

"Під час слідчих дій вилучені всі об’єкти слідової інформації, які мають значення для встановлення істини дорожньо-транспортної пригоди. Також експерти з’ясовали, що до моменту вилучення зазначених автомобілів окремі їх елементи, а саме - передня частина, колеса та днищ, були замиті. Це свідчить про спробу фігурантами кримінального провадження знищити слідову інформацію, яка може вказувати на причетність автомобілів до дорожньо-транспортної пригоди, а відтак уникнути відповідальності за вчинення смертельної автопригоди", - йдеться в повідомленні.

Раніше глава МВС Монастирський повідомив, що із переліку речових доказів у морзі зник одяг людини, що загинула. Однак пізніше речі знайшли.

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Раніше ЗМІ повідомляли, що кортеж бізнесмена Ярославського збив на смерть людину у Харківській області.

Також медіа повідомили, що літак Ярославського вилетів з України.

У компанії DCH заявили, що Ярославського не було за кермом авто, яке спричинило ДТП.

Водію з компанії DCH, який зізнався, що був за кермом під час смертельної ДТП, оголосили про підозру.

Водночас глава МВС Монастирський звільнив керівника поліції Харківщини Перліна через спробу фальсифікації обставин ДТП за участю Ярославського.

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