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Естонія передала Україні партію ракет для Javelin, - посол Кууск. ФОТОрепортаж
До України 18 лютого прибула військова допомога від Естонії — снаряди для американських протитанкових ракетних комплексів Javelin.
Про це повідомив естонський посол Каймо Кууск, передає Цензор.НЕТ.
"Javelin щойно прибули в Україну і вже передані українським підрозділам. Зробили це з військовим аташе. #StandWithUkraine", — написав дипломат.
Топ коментарі
+64 Дід Василь
показати весь коментар18.02.2022 16:57
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+41 Александр Чуднивец #474549
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Який же непотріб цей зелений курник...