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Естонія передала Україні партію ракет для Javelin, - посол Кууск. ФОТОрепортаж

До України 18 лютого прибула військова допомога від Естонії — снаряди для американських протитанкових ракетних комплексів Javelin.

Про це повідомив естонський посол Каймо Кууск, передає Цензор.НЕТ.

"Javelin щойно прибули в Україну і вже передані українським підрозділам. Зробили це з військовим аташе. #StandWithUkraine", — написав дипломат.

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Естонія передала Україні партію ракет для Javelin, - посол Кууск 01
Естонія передала Україні партію ракет для Javelin, - посол Кууск 02
Естонія передала Україні партію ракет для Javelin, - посол Кууск 03

Автор: 

зброя (7460) Естонія (1609) Javelin (178) Кууск Каймо (14)


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Топ коментарі
+64
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18.02.2022 16:57
+62
Друзі пізнаються в біді!!! Слава Естонії!
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18.02.2022 16:59
+41
Естонським браттям-респект...
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18.02.2022 16:57
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18.02.2022 16:56 Відповісти
Друзі пізнаються в біді!!! Слава Естонії!
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18.02.2022 16:59 Відповісти
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18.02.2022 16:57 Відповісти
респект
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18.02.2022 16:57 Відповісти
Естонським браттям-респект...
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18.02.2022 16:57 Відповісти
...нравіца нє нравіца-буряти будут жаріцца...
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18.02.2022 16:58 Відповісти
Aitäh !!!! Парни, респект!!!
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18.02.2022 17:02 Відповісти
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18.02.2022 17:01 Відповісти
Танкист???
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18.02.2022 17:04 Відповісти
бурят! как я рад!
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18.02.2022 17:05 Відповісти
это шахтер после смены, только из забоя...............
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18.02.2022 17:10 Відповісти
..металург..
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18.02.2022 17:31 Відповісти
Расейский фантамас
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18.02.2022 17:34 Відповісти
Шрек там вже таких не буде ...Після джавелінів.
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18.02.2022 17:08 Відповісти
жарєний бурят,как я рад-Йося Кабздун...
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18.02.2022 17:11 Відповісти
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18.02.2022 17:02 Відповісти
дякую - нам потрібно більше зброї. Зараз би ППО різного - там поляки погрожували передати нам супер-пупер Стінгер (здається Грім). Передали чи забули?
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18.02.2022 17:04 Відповісти
там дротики от ее величества прибыли Боже береги королеву
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18.02.2022 17:10 Відповісти
Видно що не заводська палета, діляться своїми зі складу. Це по братськи
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18.02.2022 17:04 Відповісти
Брати! Дякуємо!
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18.02.2022 17:04 Відповісти
Хто цей колоритний чувак з вусами і в бейсболці?
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18.02.2022 17:05 Відповісти
Респект викингам!
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18.02.2022 17:05 Відповісти
Буряти хоч і буддисти, але стали молитися до Святої Джавеліни.

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18.02.2022 17:06 Відповісти
Щиро дякуємо вам, друзі.
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18.02.2022 17:06 Відповісти
Європейці і американці зброю дають тисячами тон і гроші мільярдами доларів, а Вова з іншими півнями співають, мовляв, "загроза незначна"...
Який же непотріб цей зелений курник...
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18.02.2022 17:10 Відповісти
А как он еще сможет объяснить почему не выделяет денег на армию, а тупо тырит на асфальте?
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18.02.2022 17:21 Відповісти
Пивням дают,а орлу не давали)
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18.02.2022 17:55 Відповісти
Чудова новина!
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18.02.2022 17:20 Відповісти
чудні дні твої, Господи. Джавелінчик до джавелінчика, кацапу попіл, а не політиленовий мішок
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18.02.2022 17:32 Відповісти
Вместо тысячи глубоких озабоченностей, немножко эстонских Джэвелинов. Не ну это лукас
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18.02.2022 17:35 Відповісти
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18.02.2022 17:43 Відповісти
Новости читай внимательнее, ЗЕбот тупорылый
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18.02.2022 18:02 Відповісти
Мда... Контраст разительный: на фото с одной стороны цивилизация, а с другой - глубокий совок с кривыми зубами и в жлобской кепочке.
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18.02.2022 18:29 Відповісти
скажите военным расийской помойки едущим в Украину, чтобы по карманам набирали семян плодовых деревьев, что бы происходящее обрело хоть какой то смысл! танкистам можно ничего не брать для них все бессмысленно!
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18.02.2022 19:17 Відповісти
снова это читаю, и снова очень смешно
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18.02.2022 19:49 Відповісти
а хіба у них ростуть якісь нормальні плодові дерева?
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18.02.2022 22:32 Відповісти
поклон Вам......
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18.02.2022 20:36 Відповісти
А друзья и соотечественнки пионэрки Мэркель передали большой привет и очередную озабоченность... озабоченность собственными капманами...
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18.02.2022 21:19 Відповісти
 
 