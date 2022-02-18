Естонія передала Україні партію ракет для Javelin, - посол Кууск. ФОТОрепортаж

До України 18 лютого прибула військова допомога від Естонії — снаряди для американських протитанкових ракетних комплексів Javelin.

Про це повідомив естонський посол Каймо Кууск, передає Цензор.НЕТ.

"Javelin щойно прибули в Україну і вже передані українським підрозділам. Зробили це з військовим аташе. #StandWithUkraine", — написав дипломат.

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