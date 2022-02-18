Мешканців окупованих Горлівки та Макіївки збираються ввечері "евакуювати" до кордону з РФ. ФОТО
Перші автобуси мають вирушити в напрямку Росії о 19:00 за київським часом.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на підконтрольні окупантам інформаційні ресурси.
Так, в окупованій Горлівці виють сирени. Містян закликають прийти до одного з шести місць збору для посадки на автобуси. Перш за все там чекають на жінок, дітей та людей похилого віку. Їх обіцяють відправити на територію Росії. Кожного нібито забезпечать харчами на добу та гігієнічним набором.
В окупованій Макіївці автобуси, призначені для "евакуації" їздять дворами багатоквартирних будинків та забирають всіх охочих. Також на людей чекають і у пунктах збору. Окупанти обіцяють, що перші автобуси для евакуації рушать в бік російського кордону о 20:00 за московським часом.
У соцмережах публікують колони автобусів, підготованих для "евакуації".
Як повідомляв Цензор.НЕТ, 18 січня ватажки окупантів Пушилін та Пасічник оголосили масову евакуацію мешканців ОРДЛО до Росії. У Кремлі заявили, що нічого не знають про таку ініціативу. В адміністрації Ростовської області, до якої нібито зібралися вивозити дончан, кажуть, що дізналися про "евакуацію" з новин.
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здравствуй, Дальневосточный гектар..
Власти Крыма заявили о готовности принять жителей ДНР
По словам вице-спикера Госсовета республики Ефима Фикса, эвакуируемых жителей Донбасса смогут разместить на полуострове
"Те отношения, которые сложились между Крымом и Донецкой и Луганской народными республиками, - это товарищеские, добрые отношения, и мы неоднократно выражали поддержку Донбассу. Я убежден, если такая возникнет необходимость, руководство Республики Крым примет необходимые решения, чтобы помочь нашим братьям, сестрам, детям пережить эту бойню, если Украина затеет эту войнушку", - сказал Фикс
уже было такое, какая-то укрвата сбежала в какую-то условную пензу, и у них брали интервью, там укрвата слегка ***********, когда увидела помойку - в телевизоре ж всё было так прекрасно
Поки дійдуть назад додому - вжопучленці почистять їх хати, повитягають унітази та обібють плитку, покрадуть труси з носками.
В России под руководством Путина пройдут учения сил стратегического сдерживания
К учениям 19 февраля будут привлечены силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов
Если невооруженным глазом видно, что все это чисто для картинки - типа ролик, что впервую очередь детей-сироток спасают. Перед кем это ботоксное %уйло рисуется? Мастурбирует на то, что найдутся лохи, котороые на это поведутся?
Это истерика. Защемили ботоксу бубенчики конкретно.
По данным корреспондента https://ria.ru/ РИА «Новости» , взрыв прогремел в нескольких десятках метров от здания правительства
На месте взрыва горит огонь, информации о повреждении зданий, жертвах или раненных пока нет.
Народная милиция ДНР позже пояснила, что на парковке напротив дома правительства был взорван автомобиль.
В пятницу глава Луганской народной республики Леонид Пасечник и глава Донецкой народной республики Денис Пушилин https://vz.ru/news/2022/2/18/1144395.html призвали жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России.
Об этом заявил директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук, сообщает со ссылкой на https://hromadske.radio/news/2022/02/17/u-razi-boyovykh-diy-u-kyievi-v-misti-maiut-zalyshytysia-lyshe-pratsivnyky-krytychnoi-infrastruktury-kmda "Громадське радіо" .
"В случае боевых действий будет проведена эвакуация и в городе останутся только работники критической инфраструктуры и ВСУ. И на обеспечение работы объектов критической инфраструктуры будут работать все подразделения "Киевпасстранса": и наземный транспорт, и подземный", - сказал Ткачук.
В случае боевых действий метрополитен будет работать около 6 часов: три часа с утра и три - вечером. В другое время метрополитен будет укрытием, - добавил он.
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