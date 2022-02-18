Мешканців окупованих Горлівки та Макіївки збираються ввечері "евакуювати" до кордону з РФ. ФОТО

Перші автобуси мають вирушити в напрямку Росії о 19:00 за київським часом.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на підконтрольні окупантам інформаційні ресурси.

Так, в окупованій Горлівці виють сирени. Містян закликають прийти до одного з шести місць збору для посадки на автобуси. Перш за все там чекають на жінок, дітей та людей похилого віку. Їх обіцяють відправити на територію Росії. Кожного нібито забезпечать харчами на добу та гігієнічним набором.

В окупованій Макіївці автобуси, призначені для "евакуації" їздять дворами багатоквартирних будинків та забирають всіх охочих. Також на людей чекають і у пунктах збору. Окупанти обіцяють, що перші автобуси для евакуації рушать в бік російського кордону о 20:00 за московським часом.

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У соцмережах публікують колони автобусів, підготованих для "евакуації".





Як повідомляв Цензор.НЕТ, 18 січня ватажки окупантів Пушилін та Пасічник оголосили масову евакуацію мешканців ОРДЛО до Росії. У Кремлі заявили, що нічого не знають про таку ініціативу. В адміністрації Ростовської області, до якої нібито зібралися вивозити дончан, кажуть, що дізналися про "евакуацію" з новин.