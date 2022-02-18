УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5807 відвідувачів онлайн
Новини Фото Окуповані території
21 442 83

Мешканців окупованих Горлівки та Макіївки збираються ввечері "евакуювати" до кордону з РФ. ФОТО

Перші автобуси мають вирушити в напрямку Росії о 19:00 за київським часом.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на підконтрольні окупантам інформаційні ресурси.

Так, в окупованій Горлівці виють сирени. Містян закликають прийти до одного з шести місць збору для посадки на автобуси. Перш за все там чекають на жінок, дітей та людей похилого віку. Їх обіцяють відправити на територію Росії. Кожного нібито забезпечать харчами на добу та гігієнічним набором.

В окупованій Макіївці автобуси, призначені для "евакуації" їздять дворами багатоквартирних будинків та забирають всіх охочих. Також на людей чекають і у пунктах збору. Окупанти обіцяють, що перші автобуси для евакуації рушать в бік російського кордону о 20:00 за московським часом.

Читайте: "Дізналися із новин", - адміністрація Ростовської області РФ нічого не знає про план евакуації мешканців ОРДО в регіон

У соцмережах публікують колони автобусів, підготованих для "евакуації".

Мешканців окупованих Горлівки та Макіївки збираються ввечері евакуювати до кордону з РФ 01
Мешканців окупованих Горлівки та Макіївки збираються ввечері евакуювати до кордону з РФ 02

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 18 січня ватажки окупантів Пушилін та Пасічник оголосили масову евакуацію мешканців ОРДЛО до Росії. У Кремлі заявили, що нічого не знають про таку ініціативу. В адміністрації Ростовської області, до якої нібито зібралися вивозити дончан, кажуть, що дізналися про "евакуацію" з новин.

Автор: 

Горлівка (208) Макіївка (108) евакуація (2311) Донбас (22355)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+69
Интересно, бараны понимают, шо вероятность того, шо их везут на убой гораздо выше нуля?
показати весь коментар
18.02.2022 17:43
+65
Будут взрывать автобусы с детьми! Готовится большая провокация!
показати весь коментар
18.02.2022 17:41
+46
главное, не возвращайтесь!..
здравствуй, Дальневосточный гектар..
показати весь коментар
18.02.2022 17:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Будут взрывать автобусы с детьми! Готовится большая провокация!
показати весь коментар
18.02.2022 17:41 Відповісти
суки кацапские детьми и женщинами прикрываются -УБЛЮДКИ
показати весь коментар
18.02.2022 18:00 Відповісти
Могут устроить провокацию с химическим оружием - чтобы было по меньше жертв делают эвакуацию
показати весь коментар
18.02.2022 18:06 Відповісти
Пусть едут в Расею с концами и не возвращаются. Там уже 600 тыс. человек в рос. паспортами. Перо им в зад. Украинцы оттуда давно выехали.
показати весь коментар
18.02.2022 18:24 Відповісти
ага, им надо побольше жертв, чтоб повод был для вторжения.
показати весь коментар
18.02.2022 18:26 Відповісти
і їх по дорозі атакують з неба ,,украинские стервятники,,
показати весь коментар
18.02.2022 19:01 Відповісти
«Беженцы» как будто выезжают, оккупанты под их прикрытием заезжают.Не забыли знаменитое : «Мы будем стоять не спереди а сзади женщин и детей…»
показати весь коментар
18.02.2022 20:52 Відповісти
главное, не возвращайтесь!..
здравствуй, Дальневосточный гектар..
показати весь коментар
18.02.2022 17:42 Відповісти
в попачленцы, решили квартиры и дома местных, обнести?
показати весь коментар
18.02.2022 17:57 Відповісти
их, походу, по старой росийской традиции, обстреляют градами
показати весь коментар
18.02.2022 18:02 Відповісти
не доедут....
показати весь коментар
18.02.2022 18:05 Відповісти
Давайте швидше і з Криму теж евакуюйте.
показати весь коментар
18.02.2022 17:42 Відповісти
//
Власти Крыма заявили о готовности принять жителей ДНР
По словам вице-спикера Госсовета республики Ефима Фикса, эвакуируемых жителей Донбасса смогут разместить на полуострове
"Те отношения, которые сложились между Крымом и Донецкой и Луганской народными республиками, - это товарищеские, добрые отношения, и мы неоднократно выражали поддержку Донбассу. Я убежден, если такая возникнет необходимость, руководство Республики Крым примет необходимые решения, чтобы помочь нашим братьям, сестрам, детям пережить эту бойню, если Украина затеет эту войнушку", - сказал Фикс
показати весь коментар
18.02.2022 18:12 Відповісти
Не може бути. Кацапи ніколи не подарують нам такого щастя.
показати весь коментар
18.02.2022 17:42 Відповісти
депортація під дуло... цинізм у кацапів зашкалює

показати весь коментар
18.02.2022 17:42 Відповісти
Интересно, бараны понимают, шо вероятность того, шо их везут на убой гораздо выше нуля?
показати весь коментар
18.02.2022 17:43 Відповісти
в связи с объявленной срочной эвакуацией жителей Дыры в Ростовскую область, хочу поздравить жителей этой области с тем, что теперь они напрямую познакомятся с тем преступно-маргинальным миром, который Россия создала на оккупированных территориях. Главное, чтобы не сорвалось
показати весь коментар
18.02.2022 17:49 Відповісти
Они же к русским едут. Т.е., уже на третий день они там из "несчастных братьев, пострадавших от укронацистов" станут "понаехавшими хохлами".
показати весь коментар
18.02.2022 17:57 Відповісти
я более чем уверен, что они станут "понаехавшими укрнацистами"
показати весь коментар
18.02.2022 18:03 Відповісти
Это через неделю
показати весь коментар
18.02.2022 18:05 Відповісти
чёт мне подсказывает, что через пару часов...
уже было такое, какая-то укрвата сбежала в какую-то условную пензу, и у них брали интервью, там укрвата слегка ***********, когда увидела помойку - в телевизоре ж всё было так прекрасно
показати весь коментар
18.02.2022 18:08 Відповісти
они детей сирот с детских домов взяли для показухи - просто твари безбожные
показати весь коментар
18.02.2022 18:04 Відповісти
ти що верзеш? яких сиріт? чому на всіх повідомленнях пишеш одне й теж? ти бот?
показати весь коментар
18.02.2022 19:37 Відповісти
Еще как понимают.
показати весь коментар
18.02.2022 18:12 Відповісти
Це може вявитись останній рейс...
показати весь коментар
18.02.2022 17:44 Відповісти
Ну очевидно же что хотят устроить провокацию с "беженцами" Расстрелять эти автобусы. Нужно срочно сделать заявление на государственном уровне. И озвучить это. Зеленский должен сейчас записать обращение. Сказать что - это провокация. Чтобы люди не в коем случае не садились в эти автобусы.
показати весь коментар
18.02.2022 17:45 Відповісти
хай вивозять своє населення
показати весь коментар
18.02.2022 17:45 Відповісти
А до Сивохи вони не зверталися щоби виділив "платформу примирення" бо автобусів буде замало.
показати весь коментар
18.02.2022 17:49 Відповісти
👍
показати весь коментар
18.02.2022 17:54 Відповісти
Отаку

показати весь коментар
18.02.2022 18:13 Відповісти
👍
показати весь коментар
18.02.2022 21:02 Відповісти
наверное как всегда зашквар будет. не наловят два автобуса людей, напихают туда трупов из морга, потом на фоточках будет видно что все жертвы голые и уже с проведеным вскрытием.
показати весь коментар
18.02.2022 17:50 Відповісти
Пусть и наших сепаров забирают, которые россиюшку любят. Киву того же.
показати весь коментар
18.02.2022 17:50 Відповісти
Ківа вже в іспанію звалив. Він дурний, да не на стільки...
показати весь коментар
18.02.2022 17:55 Відповісти
Ківа контужений але не дурний, він втік не на парашу, яку дуже любить а в Іспанію, там де Гейропа.
показати весь коментар
18.02.2022 17:59 Відповісти
Надо со спутника мониторить точку провокации.
показати весь коментар
18.02.2022 17:50 Відповісти
Х#йло картинку создал и на этом цирк закончился....
показати весь коментар
18.02.2022 17:51 Відповісти
Хочуть знову лохонуть терпілів? Вивезуть, викинуть біля кордону Московії.
Поки дійдуть назад додому - вжопучленці почистять їх хати, повитягають унітази та обібють плитку, покрадуть труси з носками.
показати весь коментар
18.02.2022 17:52 Відповісти
еще проще... тока начнут ехать, их ВСУ ********** из турецких самалетаф!
показати весь коментар
18.02.2022 18:09 Відповісти
...і так дев'ять ітерацій
показати весь коментар
18.02.2022 18:14 Відповісти
Все просто
В России под руководством Путина пройдут учения сил стратегического сдерживания
К учениям 19 февраля будут привлечены силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов
показати весь коментар
18.02.2022 17:52 Відповісти
хороший повод путлеровцам сделать нападение на колонну с целью обогащения, т.к. напуганное население потащит с собой остатки всего ценного, а по заброшенным домам и квартирам также пойдут отряды мародеров
показати весь коментар
18.02.2022 17:53 Відповісти
ну конечно, у него свои люди ждут хоть какой-то помощи, а тут просто так эвакуируют и еще говорят, что всем обеспечат...явно темнуха какая-то
показати весь коментар
18.02.2022 17:55 Відповісти
В Якутию?
показати весь коментар
18.02.2022 17:56 Відповісти
в рай... но скорее всего в ад
показати весь коментар
18.02.2022 18:05 Відповісти
в общежитие каждому комната 2х1 и 2 в глубину )))
показати весь коментар
18.02.2022 18:10 Відповісти
Не порівнюйте 2008-й і 2022-й, Грузію і Україну. В Європі і в США зберігаються 2 трильйони баксів х#йла і його злочинного угрупування. Якщо він піде в наступ то бабло буде конфісковано і за нього буде купуватись зброя для ЗСУ, щоб громити рашистів. Як ви думаєте, що для ПЗУ (путінське злочинне угрупування) дорожче бабло чи Україна?
показати весь коментар
18.02.2022 18:10 Відповісти
Уявімо ситуацію: повна евакуація мешканців і відхід ополчєнцев до кордонів расєї. Територія нічия. Що нам з нею робити? Заходити на неї? Кацапи зразу ж: "Ми ж казали, укри наступають!". Стояти на своїх позиціях і дивитись на спорожнілу територію? Ну, кацапи можуть сказати: "Дивіться, та територія їм і не потрібна, так ми її прихопимо.". Ну, це так, роздуми на вільну тему...
показати весь коментар
18.02.2022 18:00 Відповісти
Мы и подумать ни о чем не успеем ,лаптеноги все сделают как задумали.Скорее всего Аннушка уже купила подсолнечное масло, и не только купила, но даже и разлила...Скоро увидим ...
показати весь коментар
18.02.2022 18:09 Відповісти
Якщо вивезуть, то ким ці мавпи прикриватися будуть? Якщо не буде цивільних в лугандонії - це можна лупити по ним, куди завгодно. І "там наші люди" не буде працювати.
показати весь коментар
18.02.2022 18:00 Відповісти
"душегубки узкого мира" подано.. предупреждать референдуаналов-профессионалов уже не вижу смысла..(
показати весь коментар
18.02.2022 18:01 Відповісти
Краще - одразу у Сибір.
показати весь коментар
18.02.2022 18:06 Відповісти
Не спроста они затеяли эту "эвакуацию" , возможно автобусы уже заранее заминировали. И только ждут россиян. Путин умет организовать теракт. Он большой специалист по таким делам.
показати весь коментар
18.02.2022 18:12 Відповісти
Кацапия не зря кормила пушечное мясо..теперь нужно отрабатывать..
показати весь коментар
18.02.2022 18:13 Відповісти
пуйло приказало им выплатить по 10 000рублев ...
показати весь коментар
18.02.2022 18:14 Відповісти
Уже разгоняют про взрыв в центре Донецка возле "дома правительства".
показати весь коментар
18.02.2022 18:16 Відповісти
Цырк натуральный. Ботокс типа устроил сам себе иммиграционный кризис. При этом типа выделил каждому беженцу по 10 кусков деревянных. Зачем?

Если невооруженным глазом видно, что все это чисто для картинки - типа ролик, что впервую очередь детей-сироток спасают. Перед кем это ботоксное %уйло рисуется? Мастурбирует на то, что найдутся лохи, котороые на это поведутся?

Это истерика. Защемили ботоксу бубенчики конкретно.
показати весь коментар
18.02.2022 18:23 Відповісти
Петушилин вывозит украинских дитей сирот, родителей которых он он убил, на органы, чтоб оплатить жизнь своей дочери в Дубае, мне так кажется
показати весь коментар
18.02.2022 18:24 Відповісти
УКРАИНЦЫ держитесь!рашка провоцирует УКРАИНУ чтобы иметь предлог для нападения на неё!
показати весь коментар
18.02.2022 18:27 Відповісти
скорее всего рф накроют автобусы с мирняком
показати весь коментар
18.02.2022 18:37 Відповісти
и что делать надо- не отвечать или отвечать?
показати весь коментар
18.02.2022 18:38 Відповісти
Так это хорошо. Можно входить в Головку без проблем,связанных с "мирняком". Повод? Кацапы его и так и так нарисуют. Или Запад перестает хернёй заниматься и арестовывает тотально все кацапские счета и недвижимость-или война.
показати весь коментар
18.02.2022 18:31 Відповісти
Мощный взрыв прогремел в центре Донецка, сообщили информационные агентства.

По данным корреспондента https://ria.ru/ РИА «Новости» , взрыв прогремел в нескольких десятках метров от здания правительства

На месте взрыва горит огонь, информации о повреждении зданий, жертвах или раненных пока нет.

Народная милиция ДНР позже пояснила, что на парковке напротив дома правительства был взорван автомобиль.

В пятницу глава Луганской народной республики Леонид Пасечник и глава Донецкой народной республики Денис Пушилин https://vz.ru/news/2022/2/18/1144395.html призвали жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России.
показати весь коментар
18.02.2022 18:35 Відповісти
Шо то тут не чисто
показати весь коментар
18.02.2022 18:36 Відповісти
орки во всю орут,что ,по данным их "разведки"мы собираемся взорвать те автобусы...
показати весь коментар
18.02.2022 18:45 Відповісти
нечисто
показати весь коментар
19.02.2022 06:45 Відповісти
Коли ти якимсь чином(за власною дурістю чи внаслідок непереборних життєвих обставин)попадаєш у "рюзьгємір" - ти повинен розуміти: з цього моменту ти ПЕРЕСТАЄШ БУТИ ЛЮДИНОЮ! Ти стаєш безправним скотобидлом, з яким "хазяїн" може робити ЩО ЗАВГОДНО! Може офірувати у якості "жертовних овець"задля своїх тільки йому відомих цілей, може перетворити на "гарматне м'ясо" - відправивши на забій до якоїсь Сирії чи мо в українські степи(на добриво для черв'яків), а може й згноїти у своємо гулагу(який з часів сталіна нікуди не подівся) -перед тим "посадивши на швабру". Отак і цих можливо готують до принесення у жертву збоченим амбіціям *****: угандошивши їх під час "евакуаціі" з особливою жорстокістю(може навіть хімічною зброєю) типу внаслідок "вєраломного нападєнія бендєравскіх ізьвєрьгов". Такою є доля бидлосу - якого втягнула в себе анусна дірка "рузькага міра": бути "лагєрьной піль'ю" або ж просто💩
показати весь коментар
18.02.2022 18:37 Відповісти
Секутить не стоит: если Путину нужен повод, он его найдет. Пусть веселятся, придурки.
показати весь коментар
18.02.2022 18:38 Відповісти
русофашисти готовляться обстрілять донбас, зруйнувать те що не успіли. от і вивозять лохов.
показати весь коментар
18.02.2022 18:40 Відповісти
зекрыса собирается хоть что то родить,***** такая - оно вообще догоняет,что такое быть президентом,мурло вонючее?
показати весь коментар
18.02.2022 18:43 Відповісти
Этого губастого под названием пушилин надо было убивать влёт ещё в девяностые годы прошлого столетия, когда он под маской МММ обобрал до нитки российских пенсионеров, пообещав им триста процентов годовых. Сколько пожилых старушек, поверив, несли ему свои последние крохи. А затем этот напёрсточник просто исчез и появился уже здесь, но давно должен болтаться в петле, как последняя ****.
показати весь коментар
18.02.2022 18:46 Відповісти
Але якщо чесно, то вперше про евакуацію написали саме тут, про Київ. А вже потім про евакуацію завили пилорами з лугандонії. Так чи не ми самі підсказали ворогам цю провокацію. В Києві просто понтувались, а вороги використали ці понти проти нас. Чи я помиляюсь?
показати весь коментар
18.02.2022 19:01 Відповісти
Эвакуация из Горловки
показати весь коментар
18.02.2022 19:02 Відповісти
Если боевые действия дойдут до столицы, в городе будет проведена полная эвакуация населения.

Об этом заявил директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук, сообщает со ссылкой на https://hromadske.radio/news/2022/02/17/u-razi-boyovykh-diy-u-kyievi-v-misti-maiut-zalyshytysia-lyshe-pratsivnyky-krytychnoi-infrastruktury-kmda "Громадське радіо" .

"В случае боевых действий будет проведена эвакуация и в городе останутся только работники критической инфраструктуры и ВСУ. И на обеспечение работы объектов критической инфраструктуры будут работать все подразделения "Киевпасстранса": и наземный транспорт, и подземный", - сказал Ткачук.

В случае боевых действий метрополитен будет работать около 6 часов: три часа с утра и три - вечером. В другое время метрополитен будет укрытием, - добавил он.
Читайте также:
показати весь коментар
18.02.2022 19:04 Відповісти
19.12...желающие есть подарить свое имущество включая унитаз ихтамнетам или нет?
показати весь коментар
18.02.2022 19:13 Відповісти
...колись кричали пуцькінпрєйді, тепер самі шуруйте до пуйла, здихайте з руським міром в безмозглій голові.
показати весь коментар
18.02.2022 20:20 Відповісти
Нормальная такая операция ФСБ... прямо по учебнику... диверсию легче всего и эффективнее всего проводить в местах массового скопления людей.
показати весь коментар
18.02.2022 21:10 Відповісти
 
 