СБУ провела контрдиверсійні навчання поблизу кордону з Білоруссю. ФОТОрепортаж
СБУ продовжує комплексні заходи щодо запобігання та нейтралізації загроз розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави. Під час багатоетапних міжвідомчих навчань у Житомирській області силовики відпрацювали алгоритми спільних дій зі знешкодження умовних "диверсійних" груп.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.
Тренування проводили в умовах максимально наближених до реальних поблизу державного кордону з Республікою Білорусь.
За легендою навчань у прикордонний район прибула ворожа "диверсійна" група для дестабілізації ситуації в регіоні. Щоб реалізувати це, вони намагалися проникнути до однієї з військових частин для здійснення серії "вибухів".
Військовослужбовці Збройних Сил України блокували спроби "зловмисників" приховано потрапити на територію стратегічного об’єкта і знешкодили двох "диверсантів".
У ході навчальної операції спецпризначенці СБУ встановили місцезнаходження і нейтралізували інших учасників "ворожої" групи, які переховувались у покинутій будівлі прикордонного населеного пункту.
Метою проведення тренувань стало відпрацювання складових міжвідомчої взаємодії для запобігання можливих диверсійних і терористичних загроз.
У заходах брали участь підрозділи СБУ, Збройних Сил України, Національної поліції, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Національної гвардії, а також представники органів державної влади та місцевого самоврядування.
Після закінчення навчань їх організатори проаналізували стан протидиверсійної захищеності військового об’єкта і надали додаткові рекомендації щодо вдосконалення алгоритмів спільних дій під час виконання завдань за призначенням.
Заходи проводила Координаційна група Антитерористичного центру при Управлінні СБУ в Житомирській області.
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