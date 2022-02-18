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Новини Фото Оборона
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СБУ провела контрдиверсійні навчання поблизу кордону з Білоруссю. ФОТОрепортаж

СБУ продовжує комплексні заходи щодо запобігання та нейтралізації загроз розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави. Під час багатоетапних міжвідомчих навчань у Житомирській області силовики відпрацювали алгоритми спільних дій зі знешкодження умовних "диверсійних" груп.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ. 

Тренування проводили в умовах максимально наближених до реальних поблизу державного кордону з Республікою Білорусь.

За легендою навчань у прикордонний район прибула ворожа "диверсійна" група для дестабілізації ситуації в регіоні. Щоб реалізувати це, вони намагалися проникнути до однієї з військових частин для здійснення серії "вибухів".

Військовослужбовці Збройних Сил України блокували спроби "зловмисників" приховано потрапити на територію стратегічного об’єкта і знешкодили двох "диверсантів".

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У ході навчальної операції спецпризначенці СБУ встановили місцезнаходження і нейтралізували інших учасників "ворожої" групи, які переховувались у покинутій будівлі прикордонного населеного пункту.

Метою проведення тренувань стало відпрацювання складових міжвідомчої взаємодії для запобігання можливих диверсійних і терористичних загроз.

У заходах брали участь підрозділи СБУ, Збройних Сил України, Національної поліції, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Національної гвардії, а також представники органів державної влади та місцевого самоврядування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Мінська і Москви є домовленість залишити у Білорусі частину озброєння після закінчення навчань, - Лукашенко

Після закінчення навчань їх організатори проаналізували стан протидиверсійної захищеності військового об’єкта і надали додаткові рекомендації щодо вдосконалення алгоритмів спільних дій під час виконання завдань за призначенням.

Заходи проводила Координаційна група Антитерористичного центру при Управлінні СБУ в Житомирській області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З 15 лютого на Харківщині розпочинаються контрдиверсійні навчання, - СБУ

СБУ провела контрдиверсійні навчання поблизу кордону з Білоруссю 01
СБУ провела контрдиверсійні навчання поблизу кордону з Білоруссю 02
СБУ провела контрдиверсійні навчання поблизу кордону з Білоруссю 03
СБУ провела контрдиверсійні навчання поблизу кордону з Білоруссю 04
СБУ провела контрдиверсійні навчання поблизу кордону з Білоруссю 05
СБУ провела контрдиверсійні навчання поблизу кордону з Білоруссю 06
СБУ провела контрдиверсійні навчання поблизу кордону з Білоруссю 07
СБУ провела контрдиверсійні навчання поблизу кордону з Білоруссю 08

Автор: 

оборона (4779) СБУ (12809) військові навчання (2775)


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Топ коментарі
+8
Годится.
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18.02.2022 18:49
+6
СБУ-черговий респект...
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18.02.2022 18:47
+6
круто!
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18.02.2022 18:50
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СБУ-черговий респект...
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18.02.2022 18:47 Відповісти
Сегодне уже "бабахнул", лежу, захотелось вина, хотел "портвейн"-нету.Купил "крымская ревьера" завод "Инкерман"(Крым). Хорошее вино.
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18.02.2022 21:10 Відповісти
Годится.
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18.02.2022 18:49 Відповісти
круто!
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18.02.2022 18:50 Відповісти
ПОКАЗУХА ! РЕАЛЬНА КОНТРОЗВІДУВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ НЕ ПРОВОДИТЬСЯ!
ВСІ АГЕНТИ КРЕМЛЯ СЕБЕ ПОЧУВАЮТЬ ЯК У ДОМА ! НЕ КАЖУЧИ ВЖЕ ЩО Й КЕРУЮТЬ ПРОЦЕСОМ...
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18.02.2022 18:57 Відповісти
Потому что по закону СБУ полностью подчиняется президенту. А Зе никогда не отдаст приказ против своих друзей.
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18.02.2022 19:10 Відповісти
Не треба узагальнювати.
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18.02.2022 19:29 Відповісти
Узагальнувати що, у чому я не правий?
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18.02.2022 20:32 Відповісти
Збройний захист України у 14 році почався з рішення одного сержанта.
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18.02.2022 21:34 Відповісти
тогда не было монобильшости, которая ставит палки в колеса и подготовила Украину к капитуляции
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19.02.2022 00:07 Відповісти
Нема ознак, що монобільшість готує Україну до капітуляції. Неефективно - так.
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19.02.2022 12:35 Відповісти
бутилки на столі як признак кацапів ? )))))
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18.02.2022 19:21 Відповісти
Через Мозырь в направлении Лельчиц только что проследовала большая колонна военной техники РФ.

На грузовиках, которые попали в кадр, видны знаки опасных грузов (коды: снаряды с разрывным зарядом, патроны для оружия с разрывным зарядом). Регистрационный номер 25 региона (Приморье). https://t.me/charter97_org/62237 https://t.me/charter97_org/62237

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18.02.2022 19:28 Відповісти
Да то в керівництва сбу елітний віскарь закінчився. То керівництво дало команду перехопити пару контрабасистів з бухлом...
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18.02.2022 19:33 Відповісти
Чорнобильська зона. На одній світлині залишена в хаті ікона...
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18.02.2022 19:47 Відповісти
Даа..одна собака в реале...остальные хз..
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18.02.2022 20:45 Відповісти
А кортеж діверсантов чі кого))))
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19.02.2022 00:22 Відповісти
 
 