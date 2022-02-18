Слідчі Нацполіції підготували матеріали для екстрадиції в Україну терориста Франчетті. ФОТО

Громадянин РФ Александр Франчетті підозрюється в участі у незаконному збройному формуванні, діяльність якого призвела до окупації Криму. Бойовика затримали у Празі за матеріалами слідчого підрозділу Національної поліції України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Національна поліція.

"Наприкінці 2021 року бойовика затримали чеські колеги за запитом українських правоохоронців. Александра Франчетті підозрюють в участі у незаконному збройному формуванні під час так званої "кримської весни", що сприяло окупації АР Крим Російською Федерацією.

Слідчі Нацполіції видали міжнародний ордер на арешт, за яким бойовика затримали чеські правоохоронці в аеропорту Праги", - вдзначається у повідомлені.

18 лютого, Празький міський суд ухвалив рішення щодо видачі Александра Франчетті українським правоохоронним органам.

Наразі слідчі передали всі матеріали до Офісу Генерального прокурора для екстрадиції бойовика в Україну, а відтак притягнення його до відповідальності за участь у незаконному збройному формуванні.

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