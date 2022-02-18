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Слідчі Нацполіції підготували матеріали для екстрадиції в Україну терориста Франчетті. ФОТО

Громадянин РФ Александр Франчетті підозрюється в участі у незаконному збройному формуванні, діяльність якого призвела до окупації Криму. Бойовика затримали у Празі за матеріалами слідчого підрозділу Національної поліції України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Національна поліція. 

"Наприкінці 2021 року бойовика затримали чеські колеги за запитом українських правоохоронців. Александра Франчетті підозрюють в участі у незаконному збройному формуванні під час так званої "кримської весни", що сприяло окупації АР Крим Російською Федерацією.

Слідчі Нацполіції видали міжнародний ордер на арешт, за яким бойовика затримали чеські правоохоронці в аеропорту Праги", - вдзначається у повідомлені.

18 лютого, Празький міський суд ухвалив рішення щодо видачі Александра Франчетті українським правоохоронним органам.

Наразі слідчі передали всі матеріали до Офісу Генерального прокурора для екстрадиції бойовика в Україну, а відтак притягнення його до відповідальності за участь у незаконному збройному формуванні. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Празький суд прийняв рішення про можливість видачі Україні бойовика Франчетті, - посол Перебійніс

Слідчі Нацполіції підготували матеріали для екстрадиції в Україну терориста Франчетті 01
Слідчі Нацполіції підготували матеріали для екстрадиції в Україну терориста Франчетті 02

Автор: 

Нацполіція (15163) екстрадиція (434) Франчетті Олександр (14)


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Топ коментарі
+12
В наші віддатуть параші...
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18.02.2022 20:18
+11
повісити його на першому попавшому дереві за шияку.
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18.02.2022 20:19
+4
Бубочка захоче обміняти, для піару, на таксиста.
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18.02.2022 20:39
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18.02.2022 20:18 Відповісти
Вот это и пугает
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18.02.2022 21:02 Відповісти
повісити його на першому попавшому дереві за шияку.
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18.02.2022 20:19 Відповісти
Та зразу на шлагбаумі на кордоні
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18.02.2022 20:20 Відповісти
А почему у него итальянская фамилия?
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18.02.2022 20:21 Відповісти
у сталина грузинская фамилия..
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18.02.2022 20:25 Відповісти
В 2014 році я з цим "Сєвєрним вєтром" вів дискусію на севастопольських сайтах. Здається, вона добігає кінця.
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18.02.2022 20:39 Відповісти
Бубочка захоче обміняти, для піару, на таксиста.
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18.02.2022 20:39 Відповісти
а як що до арешту путіна та його посіпак? він разом з зеленським, порохом, та усіма "презіками" України, а також з міністрами та депутатами, починаючи з 1991 року повинні сидіти в Газькому суді за злочини проти людства!
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18.02.2022 23:15 Відповісти
У нас, з виказаною "підозрою" про держзраду можна балагани по Київу водить.
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19.02.2022 00:00 Відповісти
Давайте, экстрадируем! Потом, маме отдадим...
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18.02.2022 23:57 Відповісти
укр.следаки не найдут доказательства и отпустят с компенсацией
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19.02.2022 00:51 Відповісти
бедолага франчетти, вы представляете как он ср*тся по этому поводу, экстрадируют на площадку старта 3 мировой)))
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19.02.2022 02:28 Відповісти
Щоб зеЛох поміняв його на чергового таксиста-колаборатнта???
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19.02.2022 03:41 Відповісти
почему дали покинуть Украину ОПЗЖ шным тварям
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19.02.2022 08:22 Відповісти
Рыги в ЗЕленой шкуре его отпустят. У нас сейчас малоросы с сепарами у власти. Просто не сильно это афишируют чтоб от народа не получить гарбуза- приходится втихую саботировать реформы и громко кричать что нас в нато не ждут
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19.02.2022 09:29 Відповісти
 
 