Панахида за Небесною Сотнею та Хода пам'яті відбулась у центрі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Києві в Михайлівському соборі відбулася панахида за Небесною Сотнею, після якої відбулась хода на вшанування пам'яті героїв Революції Гідності.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Після молебну учасники сформували колону на Михайлівській площі та рушили за маршрутом Михайлівська площа - вул. Трьохсвятительська - Європейська площа - вул. Грушевського - Кріпосний провулок - вул. Інститутська - Алея Героїв Небесної Сотні.
Нагадаємо, 18 лютого 2014 року під час Революції Гідності на вулицях Інститутській та Грушевського, Кріпосному провулку, у Маріїнському парку та Майдані Незалежності загинуло 23 людини, а 509 отримали тілесні ушкодження, з них 37 – тяжкі, 85 – середньої тяжкості.
Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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Герої що повстали за Свободу
І дивляться на нас, чого ми варті
Чи не коротка пам'ять у народу…
Чи ми забудемо отих потвор крилатих
Що на Майдані лили ріки крові
І снайперів що вчилися стріляти
В «Червоний хрест» і у людей беззбройних
А може простимо тих шльондр продажних
Які гівно з екранів щедро лили?
І покидьків о тих, які за гроші
Людей прекрасних катували й били
Забудемо про безвісти пропащих
Які лежать в ярах жорстоко вбиті?
І про людей скалічених катами
Якими київські лікарні вщент забиті?
Невже забудемо усіх тих депутатів
Що людожерські прийняли закони?
Чиновників що покидьків збирали
І відправляли в Київ у вагонах?
Якщо забудемо, то хлопці відвернуться
І наш народ піде у небуття
Бо хто забув ТАКЕ, то не народ - манкурти
Така сувора правда у життя.