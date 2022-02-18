УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8582 відвідувача онлайн
Новини Фото
3 285 11

Панахида за Небесною Сотнею та Хода пам'яті відбулась у центрі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві в Михайлівському соборі відбулася панахида за Небесною Сотнею, після якої відбулась хода на вшанування пам'яті героїв Революції Гідності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Панахида за Небесною Сотнею та Хода памяті відбулась у центрі Києва 01
Панахида за Небесною Сотнею та Хода памяті відбулась у центрі Києва 02

Панахида за Небесною Сотнею та Хода памяті відбулась у центрі Києва 03
Панахида за Небесною Сотнею та Хода памяті відбулась у центрі Києва 04
Панахида за Небесною Сотнею та Хода памяті відбулась у центрі Києва 05
Панахида за Небесною Сотнею та Хода памяті відбулась у центрі Києва 06

Також дивіться: "Ангели пам'яті" та панахида: в Києві ушанували пам'ять загиблих у Революції Гідності. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Панахида за Небесною Сотнею та Хода памяті відбулась у центрі Києва 07
Панахида за Небесною Сотнею та Хода памяті відбулась у центрі Києва 08

Після молебну учасники сформували колону на Михайлівській площі та рушили за маршрутом Михайлівська площа - вул. Трьохсвятительська - Європейська площа - вул. Грушевського - Кріпосний провулок - вул. Інститутська - Алея Героїв Небесної Сотні.

Панахида за Небесною Сотнею та Хода памяті відбулась у центрі Києва 09
Панахида за Небесною Сотнею та Хода памяті відбулась у центрі Києва 10
Панахида за Небесною Сотнею та Хода памяті відбулась у центрі Києва 11
Панахида за Небесною Сотнею та Хода памяті відбулась у центрі Києва 12
Панахида за Небесною Сотнею та Хода памяті відбулась у центрі Києва 13

Панахида за Небесною Сотнею та Хода памяті відбулась у центрі Києва 14
Панахида за Небесною Сотнею та Хода памяті відбулась у центрі Києва 15
Панахида за Небесною Сотнею та Хода памяті відбулась у центрі Києва 16
Панахида за Небесною Сотнею та Хода памяті відбулась у центрі Києва 17

Панахида за Небесною Сотнею та Хода памяті відбулась у центрі Києва 18
Панахида за Небесною Сотнею та Хода памяті відбулась у центрі Києва 19
Панахида за Небесною Сотнею та Хода памяті відбулась у центрі Києва 20
Панахида за Небесною Сотнею та Хода памяті відбулась у центрі Києва 21
Панахида за Небесною Сотнею та Хода памяті відбулась у центрі Києва 22
Панахида за Небесною Сотнею та Хода памяті відбулась у центрі Києва 23

Також дивіться: "Слава нації - смерть ворогам" - акція іноземців, на підтримку України відбулася в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Панахида за Небесною Сотнею та Хода памяті відбулась у центрі Києва 24
Панахида за Небесною Сотнею та Хода памяті відбулась у центрі Києва 25
Панахида за Небесною Сотнею та Хода памяті відбулась у центрі Києва 26
Панахида за Небесною Сотнею та Хода памяті відбулась у центрі Києва 27
Панахида за Небесною Сотнею та Хода памяті відбулась у центрі Києва 28
Панахида за Небесною Сотнею та Хода памяті відбулась у центрі Києва 29
Панахида за Небесною Сотнею та Хода памяті відбулась у центрі Києва 30
Панахида за Небесною Сотнею та Хода памяті відбулась у центрі Києва 31
Панахида за Небесною Сотнею та Хода памяті відбулась у центрі Києва 32
Панахида за Небесною Сотнею та Хода памяті відбулась у центрі Києва 33
Панахида за Небесною Сотнею та Хода памяті відбулась у центрі Києва 34
Панахида за Небесною Сотнею та Хода памяті відбулась у центрі Києва 35

Нагадаємо, 18 лютого 2014 року під час Революції Гідності на вулицях Інститутській та Грушевського, Кріпосному провулку, у Маріїнському парку та Майдані Незалежності загинуло 23 людини, а 509 отримали тілесні ушкодження, з них 37 – тяжкі, 85 – середньої тяжкості.

Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

Київ (19457) Небесна Сотня (393) Богачук Олег (1457)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+12
показати весь коментар
18.02.2022 23:03
+9
показати весь коментар
18.02.2022 23:12
+8
Герої не вмирають
показати весь коментар
18.02.2022 23:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
18.02.2022 23:03 Відповісти
Так и будем панихиды водить?
показати весь коментар
18.02.2022 23:23 Відповісти
В Україні створили цифровий архів Майдану 2013 - 2014 років - https://internetua.com/v-********-stvorili-cifrovii-arhiv-maidanu-2013-2014-rokiv
показати весь коментар
18.02.2022 23:11 Відповісти
Герої не вмирають
показати весь коментар
18.02.2022 23:12 Відповісти
Ну это все знают.
показати весь коментар
18.02.2022 23:24 Відповісти
Вечная память
показати весь коментар
18.02.2022 23:12 Відповісти
показати весь коментар
18.02.2022 23:12 Відповісти
А вата нехай дрочит на нафталинового членина в мавзолее и готовит место для другого плешивого додика...
показати весь коментар
18.02.2022 23:14 Відповісти
Вічна пам'ять ! Молодці що не забуваєм!
показати весь коментар
19.02.2022 00:07 Відповісти
Слава Героям!
показати весь коментар
19.02.2022 11:52 Відповісти
Небесна Сотня заступа на вічну варту

Герої що повстали за Свободу

І дивляться на нас, чого ми варті

Чи не коротка пам'ять у народу…

Чи ми забудемо отих потвор крилатих

Що на Майдані лили ріки крові

І снайперів що вчилися стріляти

В «Червоний хрест» і у людей беззбройних

А може простимо тих шльондр продажних

Які гівно з екранів щедро лили?

І покидьків о тих, які за гроші

Людей прекрасних катували й били

Забудемо про безвісти пропащих

Які лежать в ярах жорстоко вбиті?

І про людей скалічених катами

Якими київські лікарні вщент забиті?

Невже забудемо усіх тих депутатів

Що людожерські прийняли закони?

Чиновників що покидьків збирали

І відправляли в Київ у вагонах?

Якщо забудемо, то хлопці відвернуться

І наш народ піде у небуття

Бо хто забув ТАКЕ, то не народ - манкурти

Така сувора правда у життя.
показати весь коментар
20.02.2022 13:13 Відповісти
 
 