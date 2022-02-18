Панахида за Небесною Сотнею та Хода пам'яті відбулась у центрі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві в Михайлівському соборі відбулася панахида за Небесною Сотнею, після якої відбулась хода на вшанування пам'яті героїв Революції Гідності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.













Також дивіться: "Ангели пам'яті" та панахида: в Києві ушанували пам'ять загиблих у Революції Гідності. ВІДЕО+ФОТОрепортаж





Після молебну учасники сформували колону на Михайлівській площі та рушили за маршрутом Михайлівська площа - вул. Трьохсвятительська - Європейська площа - вул. Грушевського - Кріпосний провулок - вул. Інститутська - Алея Героїв Небесної Сотні.

































Також дивіться: "Слава нації - смерть ворогам" - акція іноземців, на підтримку України відбулася в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

























Нагадаємо, 18 лютого 2014 року під час Революції Гідності на вулицях Інститутській та Грушевського, Кріпосному провулку, у Маріїнському парку та Майдані Незалежності загинуло 23 людини, а 509 отримали тілесні ушкодження, з них 37 – тяжкі, 85 – середньої тяжкості.

Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ