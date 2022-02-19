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Через пошкодження водопроводу внаслідок російського обстрілу майже пів сотні населених пунктів на Донеччині залишилися без води, - "Вода Донбасу". ФОТО

Сьогодні, 19 лютого, насосна станція першого підйому Південнодонбаського водопроводу знаходилася в зоні обстрілу з боку військ РФ, боєприпасами пошкоджено два трансформатори.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на КП "Вода Донбасу".

Зазначається, що зупинено подачу води на чотири фільтрувальні станції: Карлівську (водопостачання населених пунктів - міста: Білозерське, Білицьке, Гірник, Добропілля, Мирноград, Новогродівка, Покровськ, Селидове, Українка; селища міського типу: Олександрівка, Водянське, Вишневе, Желанне, Курахівка, Святогорівка, Гострий, Цукурине, села: Олександропіль, Аннівка, Балаган, Беззаботівка, Григорівка, Зоряне, Водяне, Орлівка, Ластівчине, Промінь, Нововодяне, Світле, Іверське, Миколаївка, Миронівка, Петрівка, Лисівка), Великоанадольську (міста: Волноваха, Докучаєвськ, Вугледар, селище міського типу Новотроїцьке, села: Володимирівка, Жовтневе, Ольгинське, Благодатне, Ближнє, Ясне), Старокримські №1, №2 (Маріуполь, Сартана, Старий Крим).

"Наразі співробітники КП "Компанія "Вода Донбасу" обстежують пошкодження обладнання для визначення обсягу відновлювальних робіт", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що фільтрувальні станції Маріуполя переведені на водопостачання зі Старокримського водосховища.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти заявили про пошкодження Південно-Донбаського водопроводу. Без води можуть лишитися 40 населених пунктів

Інформацію про те, що низка населених пунктів Донецької області з обох боків лінії дотику залишилася без водопостачання внаслідок обстрілу окупантами насосної станції Першого підйому Південно- Донбаського водогону, підтвердив  керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

"Без води залишилися Покровськ, Мирноград, Вугледар, Селидове, Новогродівка, Горняк, Курахове, Добропілля, Родинське, Білецьке, Білозірка, Новодонецьке, Новотроїцьке, Володимирівка, Волноваха та 9 населених пунктів Волноваського району, а також окуповані Докучаевськ та Оленівка. Маріупольське РВУ переведене на забір зі Старокримського водосховища, у якому жорсткість води у два рази перевищує нормативи за жорстськістю", - повідомив очільник області.

За його словами, обстріл окупантами насосної станції Першого підйому Південно- Донбаського водогону, яка розташована в районі селища Василівка, на лінії зіткнення з тимчасово окупованою територією, стався вночі, близько третьої години.

Через пошкодження водопроводу внаслідок російського обстрілу майже пів сотні населених пунктів на Донеччині залишилися без води, - Вода Донбасу 01
Через пошкодження водопроводу внаслідок російського обстрілу майже пів сотні населених пунктів на Донеччині залишилися без води, - Вода Донбасу 02



Через пошкодження водопроводу внаслідок російського обстрілу майже пів сотні населених пунктів на Донеччині залишилися без води, - Вода Донбасу 03

При попередньому огляді обладнання станції виявлено 4 влучання, зокрема, пошкоджені трансформатори.

Ремонтні роботи будуть проведені після отримання режиму тиші та надання гарантій безпеки. Наразі компанія "Вода Донбасу" займається питанням придбання та доставки нового обладнання, оскільки пошкоджене відновленню не підлягає.

"Надана інформація – оперативна. Вона постійно оновлюється та доповнюється. Про подальший розвиток ситуації інформуватиму додатково", - зазначив Кириленко.

Автор: 

обстріл (28357) Донбас (22354) вода (1176) найманці рф (2050)


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Топ коментарі
+8
Тєпєрь лапатнікі начнут крічать шо ето водний гєнацид і шо расєйска-язичниє тєпєрь умірают от жажди...
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19.02.2022 11:40
+3
Гарант уже трижды с утра обосцался и пару раз по дорожке кокса сходил
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19.02.2022 12:08
+3
Интересно как они ещё не нашли там визитки Яроша.
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19.02.2022 12:18
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Тєпєрь лапатнікі начнут крічать шо ето водний гєнацид і шо расєйска-язичниє тєпєрь умірают от жажди...
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19.02.2022 11:40 Відповісти
На мапу подивись
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19.02.2022 11:44 Відповісти
Мариуполь на Старокрымском водохранилище с декабря 2021, с того момента как у нас вода дико воняла лекарствами. Так и сидим.
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19.02.2022 11:45 Відповісти
Налийте Шульцу такої води. На конференції канцлер ФРН Шульц виступає за забезпечення свободи сєкс-меншинств як основи цивілізації Дико? А про війну путлєра мовить як лука.
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19.02.2022 11:49 Відповісти
Да этому Шольцу на нас класть, у него свои денежные интересы. Ему что не налей, не поможет.
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19.02.2022 11:51 Відповісти
Щось гарант мовчить. Вже треба робити звернення до нації, як пан Черчиль робив. Поки ТВ працює.
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19.02.2022 11:56 Відповісти
Повреждение на трансформаторе как от вертикально упавшего небольшого боеприпаса . Вероятнее всего вместе с обстрелом ещё использовали и беспилотник , целенаправленно , именно по трансформатору .
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19.02.2022 12:02 Відповісти
Гарант уже трижды с утра обосцался и пару раз по дорожке кокса сходил
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19.02.2022 12:08 Відповісти
Интересно как они ещё не нашли там визитки Яроша.
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19.02.2022 12:18 Відповісти
Штаты,пора...
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19.02.2022 12:23 Відповісти
Я не розумію що потрібно - поспівчувати чи послати?
Живу в центрі України возю собі питну воду своїм транспортом у діжці вже хер зна скільки років. Є з трубопроводу технічна вода не придатна для пиття - тільки для поливу, живимо якось і нічого.
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19.02.2022 13:18 Відповісти
А ничего, что населенные пункты остались вообще без воды??? Воооообще. А с кранов у нас и так всегда техническая, а питьевую покупаем много лет по большим ценам. А в вашем "сочувствии" мы не нуждаемся, себя пожалей.
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19.02.2022 16:06 Відповісти
Калюжі є? Збирай воду!
Викопай копанку і буде тобі щастя!
Чи я повинен дати гроші вам, чи сам приїхати і зробирти щоб у вас була вода, в той час коли в мене нема питної?
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19.02.2022 17:15 Відповісти
Да кому ты нужен, убогий! С лужи сам напьешься. А в Приазовье вода плохая из-за предприятий, которые Украине долары зарабатывают. А ты и дальше вози свои канистры, обморочь мерзкая. И что ты,бомж, можешь дать городу с одной из самых больших зарплат по Украине? Ничего. Мы без тебя разберемся. И у нас будет чистая вода, уже есть проект за счет города. А у тебя ничего не будет, так и знай!!!!!
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19.02.2022 17:27 Відповісти
Я маю воду для поливу з дніпра а возю воду з криниці
Це ти курва будеш пити воду з калюжі бо ти це заслужила.
Розберетесь ви?
Ну ну приходьте розбираться я вже морально готовий вас свіжувати, та прикопувати. Особливо обдарованних буду підсмажувати.
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19.02.2022 17:41 Відповісти
 
 