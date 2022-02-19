Через пошкодження водопроводу внаслідок російського обстрілу майже пів сотні населених пунктів на Донеччині залишилися без води, - "Вода Донбасу". ФОТО

Сьогодні, 19 лютого, насосна станція першого підйому Південнодонбаського водопроводу знаходилася в зоні обстрілу з боку військ РФ, боєприпасами пошкоджено два трансформатори.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на КП "Вода Донбасу".

Зазначається, що зупинено подачу води на чотири фільтрувальні станції: Карлівську (водопостачання населених пунктів - міста: Білозерське, Білицьке, Гірник, Добропілля, Мирноград, Новогродівка, Покровськ, Селидове, Українка; селища міського типу: Олександрівка, Водянське, Вишневе, Желанне, Курахівка, Святогорівка, Гострий, Цукурине, села: Олександропіль, Аннівка, Балаган, Беззаботівка, Григорівка, Зоряне, Водяне, Орлівка, Ластівчине, Промінь, Нововодяне, Світле, Іверське, Миколаївка, Миронівка, Петрівка, Лисівка), Великоанадольську (міста: Волноваха, Докучаєвськ, Вугледар, селище міського типу Новотроїцьке, села: Володимирівка, Жовтневе, Ольгинське, Благодатне, Ближнє, Ясне), Старокримські №1, №2 (Маріуполь, Сартана, Старий Крим).

"Наразі співробітники КП "Компанія "Вода Донбасу" обстежують пошкодження обладнання для визначення обсягу відновлювальних робіт", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що фільтрувальні станції Маріуполя переведені на водопостачання зі Старокримського водосховища.

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Інформацію про те, що низка населених пунктів Донецької області з обох боків лінії дотику залишилася без водопостачання внаслідок обстрілу окупантами насосної станції Першого підйому Південно- Донбаського водогону, підтвердив керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

"Без води залишилися Покровськ, Мирноград, Вугледар, Селидове, Новогродівка, Горняк, Курахове, Добропілля, Родинське, Білецьке, Білозірка, Новодонецьке, Новотроїцьке, Володимирівка, Волноваха та 9 населених пунктів Волноваського району, а також окуповані Докучаевськ та Оленівка. Маріупольське РВУ переведене на забір зі Старокримського водосховища, у якому жорсткість води у два рази перевищує нормативи за жорстськістю", - повідомив очільник області.

За його словами, обстріл окупантами насосної станції Першого підйому Південно- Донбаського водогону, яка розташована в районі селища Василівка, на лінії зіткнення з тимчасово окупованою територією, стався вночі, близько третьої години.













При попередньому огляді обладнання станції виявлено 4 влучання, зокрема, пошкоджені трансформатори.

Ремонтні роботи будуть проведені після отримання режиму тиші та надання гарантій безпеки. Наразі компанія "Вода Донбасу" займається питанням придбання та доставки нового обладнання, оскільки пошкоджене відновленню не підлягає.

"Надана інформація – оперативна. Вона постійно оновлюється та доповнюється. Про подальший розвиток ситуації інформуватиму додатково", - зазначив Кириленко.