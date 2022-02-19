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Новини Фото Війна
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Внаслідок обстрілу військ РФ пошкоджено 2 приватні будинки у н.п. Жованка, - Донецька ОДА. ФОТО

Два приватні будинки були пошкоджені у Жованці в результаті обстрілу з боку російських окупантів сьогодні, 19 лютого.

Про це повідомив голова Донецької облдержадміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Донецької ОДА.

"Обстріл почався пізно ввечері і тривав кілька годин. За щасливим збігом обставин, ніхто із мешканців не постраждав. Стежимо за перебігом подій на всій лінії фронту. Інформуватиму", - зазначив очільник області.

Внаслідок обстрілу військ РФ пошкоджено 2 приватні будинки у н.п. Жованка, - Донецька ОДА 01
Внаслідок обстрілу військ РФ пошкоджено 2 приватні будинки у н.п. Жованка, - Донецька ОДА 02
Внаслідок обстрілу військ РФ пошкоджено 2 приватні будинки у н.п. Жованка, - Донецька ОДА 03
Внаслідок обстрілу військ РФ пошкоджено 2 приватні будинки у н.п. Жованка, - Донецька ОДА 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ відкрили вогонь із важкого озброєння по власних позиціях в районі н.п. Пікузи, - ОТУ "Схід

Автор: 

обстріл (28428) Донбас (22355) найманці рф (2053) операція Об’єднаних сил (6725) Кириленко Павло (907)


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Топ коментарі
+4
"сходили, блин, на референдум.."
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19.02.2022 12:42
+2
Где кацап, там разрушения, нищета и прочие лишения.
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19.02.2022 12:45
+1
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19.02.2022 12:39
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19.02.2022 12:28 Відповісти
високоточні кацапи азімут попутали...
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19.02.2022 12:32 Відповісти
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19.02.2022 12:39 Відповісти
Росію, втрата власної колонії (в минулому), розлютила, як бісить деяких чоловіків, яких покинула дружина, яких вважали своєю власністю. І тепер роблять їй гидоти, загрожують і лякають...
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19.02.2022 13:12 Відповісти
буба приїде, кицьку якусь попетае... - на те і відбулавлений на те і ґалавнюк!
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19.02.2022 12:39 Відповісти
"сходили, блин, на референдум.."
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19.02.2022 12:42 Відповісти
та ми багато куди сходили куди ходити не треба було...
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19.02.2022 12:45 Відповісти
Где кацап, там разрушения, нищета и прочие лишения.
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19.02.2022 12:45 Відповісти
Обстріл тривав декілька годин.Ащо робили наші ЗСУ?Сиділи та мовчали як би чогось не сталось і тільки показали мокшани свою нерішучість.Чим тепер мокшани будуть користуватись і так тихою самою дійдуть до Києва.Вішуча та невідкладна дія на обстріли показала би нашу рішучість втому числі і на всіх кордонах України.
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19.02.2022 12:46 Відповісти
так кацапам и нужна сейчас "ответка"..
здания заминированы, вместе с "эвакуированными".. автобусы - тоже..
ждут "ответки" - чтобы их подорвать
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19.02.2022 12:52 Відповісти
Да вроде у нас есть высокоточное точечное оружие.Или это просто бравада нашего правительства и лапша на уши нашему народу.
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19.02.2022 18:10 Відповісти
«Ситуация идет к войне»: Лидеры Запада отчаялись договориться с путиным. Аналитики начинают опасаться, что президент россии утратил связь с реальностью, пишет FT.
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19.02.2022 13:03 Відповісти
 
 