Внаслідок обстрілу військ РФ пошкоджено 2 приватні будинки у н.п. Жованка, - Донецька ОДА. ФОТО

Два приватні будинки були пошкоджені у Жованці в результаті обстрілу з боку російських окупантів сьогодні, 19 лютого.

Про це повідомив голова Донецької облдержадміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Донецької ОДА.

"Обстріл почався пізно ввечері і тривав кілька годин. За щасливим збігом обставин, ніхто із мешканців не постраждав. Стежимо за перебігом подій на всій лінії фронту. Інформуватиму", - зазначив очільник області.









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