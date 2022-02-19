Внаслідок обстрілу військ РФ пошкоджено 2 приватні будинки у н.п. Жованка, - Донецька ОДА. ФОТО
Два приватні будинки були пошкоджені у Жованці в результаті обстрілу з боку російських окупантів сьогодні, 19 лютого.
Про це повідомив голова Донецької облдержадміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Донецької ОДА.
"Обстріл почався пізно ввечері і тривав кілька годин. За щасливим збігом обставин, ніхто із мешканців не постраждав. Стежимо за перебігом подій на всій лінії фронту. Інформуватиму", - зазначив очільник області.
Топ коментарі
+4 Danilo Kosmina #241992
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+2 Мобильный крематорий
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+1 VPYL
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здания заминированы, вместе с "эвакуированными".. автобусы - тоже..
ждут "ответки" - чтобы их подорвать