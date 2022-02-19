Пам'ять воїнів, що загинули під час Дебальцівської операції 2015 року, вшанували на Аскольдовій могилі у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
19 лютого об 11 годині на Аскольдовій могилі у Києві відбувся урочистий захід зі вшанування воїнів, які стримували російську навалу під час Дебальцівської операції впродовж січня-лютого 2015 року.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.
Захід розпочався з Панахиди за українськими воїнами, полеглими під час запеклих боїв із російським агресором на Дебальцівському плацдармі. Спільне Богослужіння провели священики Української Греко-католицької Церкви та Православної Церкви України.
На заході були присутні керівники Генерального штабу ЗСУ, в тому числі командувач ООС генерал Залужний, Міністерства оборони України, Міністерства у справах ветеранів, почесної варти, за присутності ветеранів російсько-української війни, членів родин загиблих, громадських організацій, патріотичної спільноти.
Як зазначмлм організатори "під час нової загрози повномасштабного російського вторгнення урочистий захід покликаний привернути додаткову увагу світу й суспільства до військового злочину Росії проти України. Маємо показати, що ми пам'ятаємо загиблих, шануємо та підтримуємо Збройні Сили України і не віддамо нашу країну окупантам".
Фото, вsдео - Олег Богачук
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