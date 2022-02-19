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Пам'ять воїнів, що загинули під час Дебальцівської операції 2015 року, вшанували на Аскольдовій могилі у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

19 лютого об 11 годині на Аскольдовій могилі у Києві відбувся урочистий захід зі вшанування воїнів, які стримували російську навалу під час Дебальцівської операції впродовж січня-лютого 2015 року.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

Захід розпочався з Панахиди за українськими воїнами, полеглими під час запеклих боїв із російським агресором на Дебальцівському плацдармі. Спільне Богослужіння провели священики Української Греко-католицької Церкви та Православної Церкви України.

На заході були присутні керівники Генерального штабу ЗСУ, в тому числі командувач ООС генерал Залужний, Міністерства оборони України, Міністерства у справах ветеранів, почесної варти, за присутності ветеранів російсько-української війни, членів родин загиблих, громадських організацій, патріотичної спільноти.

Як зазначмлм організатори "під час нової загрози повномасштабного російського вторгнення урочистий захід покликаний привернути додаткову увагу світу й суспільства до військового злочину Росії проти України. Маємо показати, що ми пам'ятаємо загиблих, шануємо та підтримуємо Збройні Сили України і не віддамо нашу країну окупантам".

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Память воїнів, що загинули під час Дебальцівської операції 2015 року, вшанували на Аскольдовій могилі у Києві 01
Память воїнів, що загинули під час Дебальцівської операції 2015 року, вшанували на Аскольдовій могилі у Києві 02
Память воїнів, що загинули під час Дебальцівської операції 2015 року, вшанували на Аскольдовій могилі у Києві 03
Память воїнів, що загинули під час Дебальцівської операції 2015 року, вшанували на Аскольдовій могилі у Києві 04
Память воїнів, що загинули під час Дебальцівської операції 2015 року, вшанували на Аскольдовій могилі у Києві 05
Память воїнів, що загинули під час Дебальцівської операції 2015 року, вшанували на Аскольдовій могилі у Києві 06
Память воїнів, що загинули під час Дебальцівської операції 2015 року, вшанували на Аскольдовій могилі у Києві 07

Фото, вsдео - Олег Богачук

пам’ять (1186) Дебальцеве (134) Богачук Олег (1457) Залужний Валерій (724)


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Топ коментарі
+17
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19.02.2022 13:53
+16
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19.02.2022 13:55
+9
Герої не вмирають
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19.02.2022 13:58
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19.02.2022 13:53 Відповісти
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19.02.2022 13:55 Відповісти
Герої не вмирають
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19.02.2022 13:58 Відповісти
С.У.М.
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19.02.2022 14:00 Відповісти
Слава Героям!
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19.02.2022 14:06 Відповісти
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглим за Батьківщину Героям...
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19.02.2022 15:35 Відповісти
Просто...
Слава Героям !
Україна понад усе !!!
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19.02.2022 16:25 Відповісти
Треба пам ятатит що ЗСУ захищаючи Дебальцево втрати кацапів і сепарів були у три, а то і більше разів ніж наших вояків
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19.02.2022 19:39 Відповісти
Щось Пороха не видно
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19.02.2022 20:21 Відповісти
 
 