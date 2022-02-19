Зеленський і Джонсон провели зустріч у Мюнхені: Узгодили подальші спільні кроки на тлі агресії РФ. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном у Мюнхені.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у твіттері Зеленського.

"Зустрівся з Борисом Джонсоном у Мюнхені. Говорили про безпеку на тлі агресивних дій РФ. Узгодили подальші спільні кроки. Залишаємось єдиними у прагненні деескалації дипломатичним шляхом. Вдячний Великій Британії за підтримку України та співпрацю заради безпеки та миру", - говориться у повідомленні.

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