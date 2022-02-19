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Зеленський і Джонсон провели зустріч у Мюнхені: Узгодили подальші спільні кроки на тлі агресії РФ. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном у Мюнхені.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у твіттері Зеленського.

"Зустрівся з Борисом Джонсоном у Мюнхені. Говорили про безпеку на тлі агресивних дій РФ. Узгодили подальші спільні кроки. Залишаємось єдиними у прагненні деескалації дипломатичним шляхом. Вдячний Великій Британії за підтримку України та співпрацю заради безпеки та миру", - говориться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні Зеленський візьме участь у Мюнхенській конференції, зустрінеться з Джонсоном, Шольцом та Гарріс. Повернення додому - сьогодні ж, - ОПУ

Зеленський і Джонсон провели зустріч у Мюнхені: Узгодили подальші спільні кроки на тлі агресії РФ 01

Зеленський Володимир (23803) Джонсон Борис (582) Мюнхен (198)


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Топ коментарі
+25
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19.02.2022 14:21
+19
Джонсон Зеленскому, - "Вова, ты тихонечко в лес отойди и не отсвечивай, - андестенд ми...
-Ес, май нейм из Вова, ай эм призидент"
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19.02.2022 14:20
+14
Узгодили кроки:
- Велика Британія продовжуватиме і посилюватиме допомогу Україні
- А можно я сейчас тихонько в лес уйду?
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19.02.2022 14:37
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Це зрада? Ні. Це чорна зрада.Понєслось...
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19.02.2022 14:21 Відповісти
зрада у тому,що він там шарой.биться,коли краіні у лиху годину потрібен головнокомандувач
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19.02.2022 14:25 Відповісти
Головнокомандуючий в Україні вже давно є. Бойовий генерал. А Зєля нехай краще щоб путатися в Залужного під ногами зброю та гроші випросює.
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19.02.2022 14:28 Відповісти
якщо скажу верховний,тобі краще зайде?
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19.02.2022 14:34 Відповісти
Звісно.
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19.02.2022 14:41 Відповісти
А воно щось вирішує? Від нього що-небудь залежить?
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19.02.2022 15:00 Відповісти
И сколько зеля уже "выпросил"?
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19.02.2022 15:06 Відповісти
Він же не на тиждень на Мальдіви ІНКОГНИТО дременув
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19.02.2022 14:46 Відповісти
Посмотришь куда рванет зеля после Мюнхена. Точно не в Украину.
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19.02.2022 15:07 Відповісти
Ну давай подивимося.
Як що в Україну, тоді ЩО?!!
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19.02.2022 16:25 Відповісти
Ничего. Потому что это зеленое рыло тебе и так платит за каждый твой коммент .
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19.02.2022 17:57 Відповісти
Ну от, ти сам визнав, що ти пустобрех
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19.02.2022 22:16 Відповісти
Джонсон Зеленскому, - "Вова, ты тихонечко в лес отойди и не отсвечивай, - андестенд ми...
-Ес, май нейм из Вова, ай эм призидент"
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19.02.2022 14:20 Відповісти
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19.02.2022 14:21 Відповісти
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19.02.2022 14:24 Відповісти
зєватар на вивозє
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19.02.2022 14:25 Відповісти
війна з кацапами та активність Запада дуже заважають зеЛоху заробляти на крові українців, торгуючі з расеєю..
Не кажучі про деребан на великому крадівцицтві .. кормушка для зеЛоха та його шобли.
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19.02.2022 14:20 Відповісти
А коли ж нарешті він усіх здасть *****, що там у методичках пишуть?
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19.02.2022 14:48 Відповісти
Та це ЗЕчьмо здасть хоч кого, НАВІДЬ МАМОРІМО З ПАПО шуро у будь- який момент та з будь_якого боку! ЗА ДОЗУ МАЛУЮ...
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19.02.2022 16:24 Відповісти
Ну ось думки кацапів і порохоботів хоч у чомусь збігаються - яке двигало з таким і злигало
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19.02.2022 16:27 Відповісти
Пшлонах, ************ подоляківська! Зе є *уйло, як і його обожнюваний миршавий карлік, якому хоче до сраки донюхатись ! Незабаром горітимете на руїнах рашкостану!
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19.02.2022 16:35 Відповісти
Шо кацапику загубився?
Тобі через порєбрік на*уй
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19.02.2022 16:49 Відповісти
ЄДНІСТЬ ВІД ГУНДОСА
Байден вчора виступав,
Та й про Україну.
А Гундосік на нас клав,
На всю Солов'їну.

Джонсон закликає світ,
З нами об'єднатись.
Українцям дає звіт.
Й не дає зламатись.

Вова єдність показав,
В дії не відоси.
Ту байдужість доказав,
Як всі малороси.

Де Володін марафон,
Стрічки й вишиванки?
Заховався ніби в схрон,
Скрізь його мовчанки!!!
19.02.2022 р.
Анатолій Березенський
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19.02.2022 14:21 Відповісти
Эх... сочуствую я Байдену, Джонсону и др.
Должны делать вид, что общаются с ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЛИДЕРОМ, а реально, незамтно, просто терпят этого шута ради Украины.
Да если бы Байден считал его мало мальськи адекватным и стоящим руководителем, то после того, как Зе нагло кинул его, клятвенно пообещав 4 месяца назад закрыть эпопею с рководителем САП, он бы вообще перестал с ним напрямую общаться.
А так... все знают, что клоун, что с него взять... и достоинство Байдена не пострадало.
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19.02.2022 14:28 Відповісти
Свидетелям сивого гетьмана , путинским портянкам и дуракам - "клоун" , а для остальньіх граждан Украиньі - Президент и Верховньій Главнокомандующий ! 🇺🇦
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19.02.2022 14:36 Відповісти
трусливый клоун сашка иванишин работайте лепше а то ваш шеф подоляк вобще с мураевым споётся
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19.02.2022 14:39 Відповісти
Харе стебаться, Санек...
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19.02.2022 14:40 Відповісти
Александр! Что Вы себе позволяете??
Даже боты РФии не позволят себе так оскорблять Зе.
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19.02.2022 14:43 Відповісти
Ну и зачем "Олександр Ивашин" заспамили? Кому я отвечал только что?
Или он сам себя заспамил, потому, что бота видно издалека - имя на украинском, фамилия на русском.
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19.02.2022 14:50 Відповісти
Твоя работа не мешать. Выполни хоть это должным образом.
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19.02.2022 14:34 Відповісти
Узгодили кроки:
- Велика Британія продовжуватиме і посилюватиме допомогу Україні
- А можно я сейчас тихонько в лес уйду?
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19.02.2022 14:37 Відповісти
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19.02.2022 14:52 Відповісти
дороги в первую очередь а армия подождет
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19.02.2022 14:53 Відповісти
Ну звісно кацапчик що саме "НАТО вторглося в Україну" тому їм і вигідна"возня з війною"
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19.02.2022 15:28 Відповісти
у Джонсона документы в руках, а клоун так транзитом шаурмы пожрать та видосик новый запилить, а ещё у клоуна мячта поглядеть в шоколадный глаз *****.
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19.02.2022 15:04 Відповісти
- Встреча состоялась?
- Состоялась!
- О чем договорились?
- Хрен его знает. Я ничего не понял.. наверно ни о чём,
- Тогда пиши: "Согласовали дальнейшие общие шаги!"
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19.02.2022 15:14 Відповісти
Бубочка що обісрався?
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19.02.2022 15:27 Відповісти
Правитель слабый и лукавый
Никчёмный клоун, враг труда
Нечаянно овеян славой

Над нами царствовал тогда.
А.С. Пушкин если бы
был жив

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19.02.2022 15:51 Відповісти
 
 