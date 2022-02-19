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Новини Фото Операція Об'єднаних сил
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Штаб ООС називає фейком публікації в російських ЗМІ про причетність ЗСУ до прильоту снаряда в Ростовську область РФ

Українські військові до агресивних дій не вдаються.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.

"Очевидним є те, що противник продовжує використання своїх пропагандистських методів ведення інформаційної війни з метою звинувачення Збройних Сил України та нагнітання ситуації. За відсутності будь-яких агресивних дій з боку українських захисників, загарбники самі підривають об’єкти інфраструктури на окупованих територіях та здійснюють хаотичні обстріли населених пунктів", - йдеться у повідомленні.

Крім того штаб ООС публікує скріни новин російських інформаційних агентств про приліт снаряда на територію Ростовської області РФ нібито від українських військових. Штаб ООС називає ці заяви фейком.

Читайте також: Слідком РФ заявляє, що снаряд, який розірвався за кілометр від кордону у Ростовській області, нібито прилетів від українських військових

Штаб ООС називає фейком публікації в російських ЗМІ про причетність ЗСУ до прильоту снаряда в Ростовську область РФ 01
Штаб ООС називає фейком публікації в російських ЗМІ про причетність ЗСУ до прильоту снаряда в Ростовську область РФ 02

Штаб ООС називає фейком публікації в російських ЗМІ про причетність ЗСУ до прильоту снаряда в Ростовську область РФ 03

Автор: 

вибух (4449) кордон (4765) обстріл (28428) пропаганда (2801) росія (65122) найманці рф (2053) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+20
"МЫ ОКРУЖЕНЫ, ЗНАЧИТ ВРАГАМ НЕ УЙТИ ОТ НАС!"
Именно с этих слов национального Героя чеченцев и всех свободных кавказцев Беной Бойсхар (Байсангур Беноевский) я хочу написать этот пост в поддержку Украины и его народа.
Я хочу поддержать Вас Свободолюбивые и многострадальные украинцы в эти тревожные дни.
Вы сильны. Вы прекрасны. Вы мужественны. Вы благородны. Ваша борьба за свободу Священна! Она стоит всего на свете.
Вы страдали. Против Вас московия совершила супер геноцид - голодомор. Мой народ является свидетелем этого геноцида, поскольку многие украинцы в годы голодомора бежали в восстававшую против красного фашизма Чечению. Ваших Героев убивали. Ваш народ подвергали гонениям пытаясь стереть из памяти Вашу богатую историю и традиции...
Ваше дело правое. Даже не смейте в этом сомневаться.
Вы никогда за свою историю не причиняли ни одному народу на этом свете вреда. Даже самому маленькому.
Теперь тираны (множественное число) пытаются Вас запугать. Терроризировать. Угнетать. Сломить Вашу волю к свободе.
И я думаю, что эта битва решит: останетесь ли Вы свободолюбивыми украинцами или превратитесь в фашистскую массу, что стоит на Вашей земле в Крыму, Донбассе, Луганске и на границе...
Будьте стойки. Терпеливы. Уверенны. Мужественны и отважны в схватке с дьяволом. Это битва Добра и Зла. С ордой Гога и Магога. Орками привыкшими питаться человеческой кровью и плотью. Именно они назвавшись "монголами" ("величественные - греческий язык) напали на Ваше государство в ХIII веке, вырезая Ваших женщин и детей. Стар и млад. Разрушив Вашу древнюю столицу.
Они будут жестоки. Не обманывайтесь на их уловки о "мире" и "братстве". Единственный язык их понимания - язык благородной силы. Язык Вашего единства. Язык Вашей решительности. Язык Вашего мужества и отваги.
ПУТЛЕР НАДЕЕТСЯ НА БЛИЦКРИГ - ПОЛНОГО ГОСПОДСТВА В ВОЗДУХЕ. С ПОМОЩЬЮ ВОЕННОЙ АВИАЦИИ И РАКЕТ.
К сожалению, это их преимущество. И они будут бомбить гражданское население, чтобы сломить Вашу волю к победе. Это их тактика. Они её применяли в Чечении. Они не воюют с равным. Они нападают на самых беззащитных и это их бесспорное превосходство, которое делает бессмысленным в какой-то мере сопротивление их людоедству.
Украинцы - Вам придётся сражаться с этими варварами под гул их самолётов и вертолётов над головами. Осознание этого факта как можно скорее сделает Вас сильнее, и готовыми победить в этой борьбе Света с Тьмой. Берите пример с чеченцев, которые победили в первой российско-чеченской войне при абсолютном господстве российской авиации в воздухе. При отсутствии ПВО.
«Поздравляю руководство ВВС России с достижением господства в небе Ичкерии. Встретимся на земле». - вот какую телеграмму отправил первый президент ЧРИ Джохар Дудаев в Москву, когда остался без ПВО и авиации. Без единой единицы.
Вы должны встретить врага на земле. Встретить и покарать. Враг обязан понять, что Ваша воля защищать свободу намного больше чем их любовь к рабству.
Надеюсь на мир. Считаю войну безумием. Но будьте готовы к их безумию. К их кровожадности.
P.S. И помните слова сына чеченского народа, президента и мученика: "МИР ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ - ФИЛОСОФИЯ РАБА" - Зелимхан Яндарбиев
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19.02.2022 16:03
+8
Цікаво, з чого й звідки "праклятьіе укропьі" могли обстріляти Ростовську область?
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19.02.2022 15:56
+7
Не то уже Х*йло. не то... Раньше взрывал дома в Москве, школы в Беслане, театры травил.... а сейчас, как последний лошара перднул в поле под Ростовом, и вывез кучку донецких шлюх ...
Нет чтобы расхерячить Воронеж, или Рязань, тогда бы да, картинка, шоу, а так никакой тебе экспрессии, кульминации...
НЕ ВЕРЮ (Станиславский)
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19.02.2022 16:03
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Цікаво, з чого й звідки "праклятьіе укропьі" могли обстріляти Ростовську область?
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19.02.2022 15:56 Відповісти
Судя по фото то град.
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19.02.2022 15:57 Відповісти
Звідки ж він туди долетить?
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19.02.2022 15:58 Відповісти
То вже в тих дебілів треба питати))
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19.02.2022 16:04 Відповісти
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19.02.2022 16:06 Відповісти
А "біженці" з ОРДЛО не побажали знайти притулок і захист на гостинному Кавказі? ... В хероя раши, Кадирова - охочих з'їхати і погостювати немає?
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19.02.2022 17:21 Відповісти
Ось уже хто-хто, а я точно не проти "біженців в ростов", -удачі їм на рідній Орді.... причому - НАЗАВЖДИ!
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19.02.2022 17:24 Відповісти
Тоді в Орді... і приказку "непроханий гість гірше татарина" доповнять словом: "... "і ЛуГандонців"!
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19.02.2022 17:28 Відповісти
І як це "пердь у калюжу" стосується мого допису про технічну можливість/неможливість обстріляти Ростовську область з території України?
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19.02.2022 17:27 Відповісти
А "пердь у калюжу" - це ваше прізвище, чи псевдо?
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19.02.2022 17:30 Відповісти
Ой. Не в калюжу, а
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19.02.2022 18:26 Відповісти
Таке буває... продуйте очі...
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19.02.2022 19:28 Відповісти
Ваші очі - Ви й продувайте. Може щось побачите стосовно свого коментаря...
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19.02.2022 21:31 Відповісти
Я сам бачив: там написано що прилетіло з України від терористів!
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19.02.2022 15:58 Відповісти
А вот так засРашкинцы снимают фейковые новости для ваты

https://twitter.com/i/status/1494996791888068613
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19.02.2022 15:59 Відповісти
1 снаряд из града? Это лишено какого либо смысла, скорее всего его на земле тупо подорвали накладным зарядом, как и утренний 122ой.
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19.02.2022 15:59 Відповісти
нафіга підривати накладним, що на полігонах мало такого валяється чи на лугандонах всяких, привезли, кинули і фоткають кажуть прилетіло
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19.02.2022 18:47 Відповісти
Чтобы они взорвонные были. Знаешь, при попадании в цель снаряды детонируют. А не валяются целенкие.
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19.02.2022 18:53 Відповісти
ти мабуть зовсім тупий, то повтрю "що на полігонах мало такого валяється чи на лугандонах всяких" там точно не цілі валяються, якщо ти не доганяєш, а стріляні, що здетонували.
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19.02.2022 19:18 Відповісти
А воронку вручную копать?
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19.02.2022 20:27 Відповісти
яку воронку, від вибуху кацапських пердаків, ти її бачило?
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20.02.2022 08:12 Відповісти
и верят же многие в то, во что сами фейкокидалели не верят даже.
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19.02.2022 16:02 Відповісти
"МЫ ОКРУЖЕНЫ, ЗНАЧИТ ВРАГАМ НЕ УЙТИ ОТ НАС!"
Именно с этих слов национального Героя чеченцев и всех свободных кавказцев Беной Бойсхар (Байсангур Беноевский) я хочу написать этот пост в поддержку Украины и его народа.
Я хочу поддержать Вас Свободолюбивые и многострадальные украинцы в эти тревожные дни.
Вы сильны. Вы прекрасны. Вы мужественны. Вы благородны. Ваша борьба за свободу Священна! Она стоит всего на свете.
Вы страдали. Против Вас московия совершила супер геноцид - голодомор. Мой народ является свидетелем этого геноцида, поскольку многие украинцы в годы голодомора бежали в восстававшую против красного фашизма Чечению. Ваших Героев убивали. Ваш народ подвергали гонениям пытаясь стереть из памяти Вашу богатую историю и традиции...
Ваше дело правое. Даже не смейте в этом сомневаться.
Вы никогда за свою историю не причиняли ни одному народу на этом свете вреда. Даже самому маленькому.
Теперь тираны (множественное число) пытаются Вас запугать. Терроризировать. Угнетать. Сломить Вашу волю к свободе.
И я думаю, что эта битва решит: останетесь ли Вы свободолюбивыми украинцами или превратитесь в фашистскую массу, что стоит на Вашей земле в Крыму, Донбассе, Луганске и на границе...
Будьте стойки. Терпеливы. Уверенны. Мужественны и отважны в схватке с дьяволом. Это битва Добра и Зла. С ордой Гога и Магога. Орками привыкшими питаться человеческой кровью и плотью. Именно они назвавшись "монголами" ("величественные - греческий язык) напали на Ваше государство в ХIII веке, вырезая Ваших женщин и детей. Стар и млад. Разрушив Вашу древнюю столицу.
Они будут жестоки. Не обманывайтесь на их уловки о "мире" и "братстве". Единственный язык их понимания - язык благородной силы. Язык Вашего единства. Язык Вашей решительности. Язык Вашего мужества и отваги.
ПУТЛЕР НАДЕЕТСЯ НА БЛИЦКРИГ - ПОЛНОГО ГОСПОДСТВА В ВОЗДУХЕ. С ПОМОЩЬЮ ВОЕННОЙ АВИАЦИИ И РАКЕТ.
К сожалению, это их преимущество. И они будут бомбить гражданское население, чтобы сломить Вашу волю к победе. Это их тактика. Они её применяли в Чечении. Они не воюют с равным. Они нападают на самых беззащитных и это их бесспорное превосходство, которое делает бессмысленным в какой-то мере сопротивление их людоедству.
Украинцы - Вам придётся сражаться с этими варварами под гул их самолётов и вертолётов над головами. Осознание этого факта как можно скорее сделает Вас сильнее, и готовыми победить в этой борьбе Света с Тьмой. Берите пример с чеченцев, которые победили в первой российско-чеченской войне при абсолютном господстве российской авиации в воздухе. При отсутствии ПВО.
«Поздравляю руководство ВВС России с достижением господства в небе Ичкерии. Встретимся на земле». - вот какую телеграмму отправил первый президент ЧРИ Джохар Дудаев в Москву, когда остался без ПВО и авиации. Без единой единицы.
Вы должны встретить врага на земле. Встретить и покарать. Враг обязан понять, что Ваша воля защищать свободу намного больше чем их любовь к рабству.
Надеюсь на мир. Считаю войну безумием. Но будьте готовы к их безумию. К их кровожадности.
P.S. И помните слова сына чеченского народа, президента и мученика: "МИР ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ - ФИЛОСОФИЯ РАБА" - Зелимхан Яндарбиев
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19.02.2022 16:03 Відповісти
Свобода или смерть!
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19.02.2022 16:32 Відповісти
Не то уже Х*йло. не то... Раньше взрывал дома в Москве, школы в Беслане, театры травил.... а сейчас, как последний лошара перднул в поле под Ростовом, и вывез кучку донецких шлюх ...
Нет чтобы расхерячить Воронеж, или Рязань, тогда бы да, картинка, шоу, а так никакой тебе экспрессии, кульминации...
НЕ ВЕРЮ (Станиславский)
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19.02.2022 16:03 Відповісти
А вот так?
https://tass.ru/proisshestviya/13768343 Снаряд попал в дом на хуторе в Ростовской области вблизи границы с Украиной
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19.02.2022 16:08 Відповісти
Да пофиг их "распятые мальчики в трусиках". Пусть сочиняют, пусть лезут. Пора уже их наказать за все что творили веками, пора заканчивать с московской империей.
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19.02.2022 16:59 Відповісти
Да микроцефалальным мокшам пох-они решили воевать..
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19.02.2022 16:04 Відповісти
Лентач


@oldLentach

·
https://twitter.com/oldLentach/status/1494962375816007685 4 ч



Вчера канал «Народная милиция ДНР» сообщил о попытке украинских диверсантов взорвать емкости с хлором в Горловке. К этому сообщению прикрепили видео с экшн-камеры. Судя по метаданным, его смонтировали 8 февраля. А сняли, по ходу дела, еще раньше:

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19.02.2022 16:05 Відповісти
Все як завжди...
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19.02.2022 16:11 Відповісти
Фигасе!! В Ростовскую область))) кацапское стадо действительно такое тупое, что даже это им скормить можно))))
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19.02.2022 16:14 Відповісти
Брехня - головна зброя Дьявола на Землі.
Святитель Игнатий Брянчанинов - Россия может стать орудием Антихриста на Земле. Профессор Осипов - Пророчества о России (Видео)

Читать подробнее... https://giperboloid.info/?s=%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2 .
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19.02.2022 16:17 Відповісти
https://www.facebook.com/alexnoiyit?__cft__[0]=AZUdHDnn_nP75re4d_a0rDRxo73v1W_2_tZ5noF6tJOBADjC2ZUqCxlmloCwz7bouWL_lvjPtjsez5biJ7oQWhWPughFBXVqG6u2stdy210k4af312qMlU6zVV1eD36nEWY&__tn__=-UC%2CP-R Alex N Alex Noyt

https://www.facebook.com/alexnoiyit/posts/5164486306904695?__cft__[0]=AZUdHDnn_nP75re4d_a0rDRxo73v1W_2_tZ5noF6tJOBADjC2ZUqCxlmloCwz7bouWL_lvjPtjsez5biJ7oQWhWPughFBXVqG6u2stdy210k4af312qMlU6zVV1eD36nEWY&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·



"Казус беллі" по-російські:
- підірвали УАЗ, яким давно не користуються
- відео про евакуацію записали за добу до активізації воєнних дій
- відео з "польською ДРГ" записали у 2021 році
- новина про вибух снаряда в Ростовській області - тупо фейкова новина 2014 року
- "вибух" газогону в Луганську насправді вибух газової АЗС
- "евакуація" 700!! тисяч "мешканців Донбасу" насправді пару тисяч вивезених на автобусах для картинки, яких кинули на вулиці та забороняють повертатися назад...
- "Здобутий розвідкою "Л/ДНР" "український план нападу" на "молоді республіки" чомусь написаний російською мовою, та з прапорами ПС....ну щоб вороги України точно зрозуміли, що це саме план "нападу", а то ще не зрозуміють на мові й що це не батальйони "націоналістів-карателів", а звичайні батальйони...
Що далі?
- Далі окупанти підірвали Василівську насосну станцію, залишивши без води 40 наслених пунктів. На відео говорять про "обстріл укрДРГ" в 3-30 ранку, а в інших текстових повідомленнях про 6-ту ранку, а на відео з камер бачимо подвійний підрив підготовленими зарядами, а не ніякий там "обстріл"
- Зараз розганяють фейк про "обстріл" расіюшки с РСЗВ "Град". На фото показують ракету від Граду на траві, що нібито впала у Ростовський області.
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19.02.2022 16:22 Відповісти
У Донецьк прибули «вагнеровці». Підриватимуть житлові будинки, - українська розвідка

Читать подробнее... https://giperboloid.info/ .
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19.02.2022 16:28 Відповісти
На червоній площі ще пошукайте, нічого не прилетіло ?
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19.02.2022 17:11 Відповісти
Да там чистый фейк. Снаряд вообще ниоткуда не прилетел а был взорван на месте и аккуратно посреди проселочной дороги. И взорван над уровнем земли а не с заглублением как после прилета.
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19.02.2022 18:29 Відповісти
 
 