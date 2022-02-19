Штаб ООС називає фейком публікації в російських ЗМІ про причетність ЗСУ до прильоту снаряда в Ростовську область РФ

Українські військові до агресивних дій не вдаються.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.

"Очевидним є те, що противник продовжує використання своїх пропагандистських методів ведення інформаційної війни з метою звинувачення Збройних Сил України та нагнітання ситуації. За відсутності будь-яких агресивних дій з боку українських захисників, загарбники самі підривають об’єкти інфраструктури на окупованих територіях та здійснюють хаотичні обстріли населених пунктів", - йдеться у повідомленні.

Крім того штаб ООС публікує скріни новин російських інформаційних агентств про приліт снаряда на територію Ростовської області РФ нібито від українських військових. Штаб ООС називає ці заяви фейком.

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