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Група депутатів та іноземних журналістів потрапила під обстріл військ РФ у районі Світлодарська. ВІДЕО+ФОТО

Народні депутати і представники закордонних ЗМІ, які прибули в зону проведення Операції об'єднаних сил, потрапили під обстріл і були евакуйовані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомила спікер фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук.

Вона написала: "Народні депутати від "Слуги Народу" спільно з представниками закордонних ЗМІ побували на позиціях українських сил у районі Світлодарська.

Народні депутати поспілкувалися з військовими щодо оперативної обстановки та щодо загострення, яке спостерігається протягом останніх днів. За словами військовослужбовців, ситуація складна, але повністю контрольована.

Також представники "Слуги Народу" передали одному із підрозділів ЗСУ дрон, необхідний для виконання завдань в зоні ООС".

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Пізніше вона додала: "На одній із позицій народні депутати та представники зарубіжних ЗМІ потрапили під обстріл і були евакуйовані в укриття".

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Група депутатів та іноземних журналістів потрапила під обстріл військ РФ у районі Світлодарська 01
Група депутатів та іноземних журналістів потрапила під обстріл військ РФ у районі Світлодарська 02
Група депутатів та іноземних журналістів потрапила під обстріл військ РФ у районі Світлодарська 03

депутат (1775) обстріл (28428) Донбас (22355)


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Топ коментарі
+59
Прикольная фотка с Хламидией)) это он, наверняка, рассказывает- вооот такая пуля пролетала рядом)))
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19.02.2022 16:31
+58
Шкода шо арахама не розівало.
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19.02.2022 16:30
+57
Арахамию можно не эвакуировать, он ведь утверждал что это американцы сеют панику.
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19.02.2022 16:32
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Під обстрілом,-це коли зверху летить,а не коли за три км. гупає.
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19.02.2022 17:18 Відповісти
Не зрозумів, а що хламідія там робить? Медальку хоче? І до речі, то з ним іноземні СМІ?! Ті, що брехливі і сіють паніку?
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19.02.2022 17:18 Відповісти
зеУБЛЮДКИ В ТАКИЕ ДНИ ПОДНЯЛИ СЕБЕ ВЫПЛАТЫ НА 100% , отказавшись выделить на ВСУ 50 000 000!
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19.02.2022 17:29 Відповісти
І якого дідька цих ледарів понесло в зону ООС? За УБД? Щоб відволікати наших захисників від несення служби? Щоб вони, як наразі, ризикували життям, витягаючи цих придурків з-під обстрілу? Ще й літак зафрахтували! А в гелікоптер ці тушки та декілька коробок не влізли б???
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19.02.2022 17:43 Відповісти
Навіщо ви утримували Агрохімію, він мав намір порвати усіх сепарів. Навіть, для цього відійшов на декілька километрів назад щоб взяти розгон. Так само, як не дали Зеля у 2014 році повернути Крим. Зелені вони такі! Ого-го! Хрен наздожинете, коли вони відходять для розбігу.
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19.02.2022 17:47 Відповісти
Ця хитрозроблена аброхамія не полізе туди, де їй не нададуть гарантій небезпеки! Так, звичайно, з боку *уйла. Ця тварюка попхалася за убд! Беня нахвалював цю потвору, як свого найкращого комунікатора з зеленими покидьками.
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19.02.2022 18:06 Відповісти
єто прилетают фейки CNN, чтоб помешать схематозить АбраХамии
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19.02.2022 18:06 Відповісти
- краще б той АРРАхамія уже перестав позорити Неньку перед заходом ...
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19.02.2022 20:42 Відповісти
Я страшенно вибачаюсь, але це можливість, на своїй шкурі, відчути як отримується УБД. Не за три доби в Краматорську в штабі...
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19.02.2022 18:13 Відповісти
Ага)також додам як « тушку» монастирського прикривали зверху бійці спецпризначення коли падали міни. Сподіваюсь він не дуже втомився бігти через кендюх, та «поклав» міни у штанці
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19.02.2022 20:28 Відповісти
Корреспондентів лишити в безпеці, а хламідії з паствою бажаю дороги в Золоте4 чи Троїцьке. Там на повну катушку оближитесь. Балласту в підштанці докинете, ріденького.
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19.02.2022 18:18 Відповісти
Ну, тепер потрібно видати посвідчення УБД кожному. Хіба не за ними вони їздили?
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19.02.2022 18:22 Відповісти
Вангую, що всі ці депутати оформлять собі документи УБД.
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19.02.2022 18:26 Відповісти
А ОТВЕТОЧКА !?) ПО БЫСТРОМУ !)
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19.02.2022 19:11 Відповісти
Главное, что у Арахамии язык не оторвало. Теперь он может сказать прямо иностранным журналистам, что они нагнетают ситуацию, своими фейками.
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19.02.2022 19:28 Відповісти
АРАХАМІЯ ГОЛОВНОГО МОЗКУ - ЦЕ ДУЖЕ ЗАРАЗНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ,
БАГАТО СЛУГ НАРОДУ ВЖЕ ЗАХВОРІЛО
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19.02.2022 19:35 Відповісти
Що це за клоун який коментував "Прилетело и опять снова прилетело"???
Він заважав іноземним журналістам записувати сюжет з України.
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19.02.2022 19:47 Відповісти
арахноїда нагородити орденом, з закруткою на спині
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19.02.2022 20:01 Відповісти
В окопе покрашено. Зае....л ета арахамія
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19.02.2022 20:18 Відповісти
Рокосовскьий в красках описував появу на фронті в листопаді 1944 року маршала Жори. Жора приїхав на передовий НП штабу армії, де був Рокосовський, Потужна радіостанція Жорика завжди порушувала правила ефіру і безконтрольно запрацювала. Зразу ж попала під локатори, прилетів коригувальник політав і скинув одну бомбу для артнавідників, почався обстріл важкими снарядами. Всі штабісти в окопи, передовий НП перестав функціонувати, а маршал Жора так залякав начартилерії армії трибуналом, що член ВР армії, став вимагати від Жори вибачень. Не діждались. Так і тут, вділися чорну форму, ми з МВД ми не воюємо, і почали дефілювати на джипах по дорогах. Засікли, для сепарів вже йде війна, і обстріляли. Сховались, самих їх не шкода, але підставили вояків. Чого лазиш сам і тягаєш свій кордабалет, наражаєх других на небезпеку. Не пускайте його у прифронтову зону.
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19.02.2022 21:19 Відповісти
"Шота прілєтєла"
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20.02.2022 04:16 Відповісти
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