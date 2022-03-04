25 мародерів, які забрали майно на 10 мільйонів, відправили до Мартусівської колонії, - Нєбитов. ФОТО

25 мародерів, яких викрили в Борисполі, були затримані у рамках воєнного стану на 30 діб і нині перебувають в Мартусівській колоні.

Про це повідомляє Цензор. НЕТ з посиланням на очільника поліції Київщини Андрія Нєбитова.

В поліції нагадали, що групу мародерів затримали 28 лютого на території аеропорту "Бориспіль". Пересуваючись на шістьох автобусах. вони намагались викрасти зі складів комп’ютерну техніку на суму понад 10 мільйонів гривень. Відбувся контактний бій. Зловмисників затримали та порушили кримінальне провадження щодо насильства над населенням у районі воєнних дій та крадіжки, вчиненої в особливо великих розмірах, або організованої групою. За скоєне зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Бориспільський міськрайсуд Київської області взяв мародерів під варту з можливістю внесення застави в сумі майже 250 тисяч гривень кожному.

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"Навіть якщо група мародерів і внесе заставу в сумі понад 6 мільйонів гривень, на потреби захисників України зараз це не буде зайвим", - зазначив Нєбитов.