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Новини Фото Війна
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25 мародерів, які забрали майно на 10 мільйонів, відправили до Мартусівської колонії, - Нєбитов. ФОТО

25 мародерів, яких викрили в Борисполі, були затримані у рамках воєнного стану на 30 діб і нині перебувають в Мартусівській колоні.

 Про це повідомляє Цензор. НЕТ з посиланням на очільника поліції Київщини Андрія Нєбитова.

В поліції нагадали, що групу мародерів затримали 28 лютого на території аеропорту "Бориспіль". Пересуваючись на шістьох автобусах. вони намагались викрасти зі складів комп’ютерну техніку на суму понад 10 мільйонів гривень. Відбувся контактний бій. Зловмисників затримали та порушили кримінальне провадження щодо насильства над населенням у районі воєнних дій та крадіжки, вчиненої в особливо великих розмірах, або організованої групою. За скоєне зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Бориспільський міськрайсуд Київської області взяв мародерів під варту з можливістю внесення застави в сумі майже 250 тисяч гривень кожному.

Також читайте: В Україні посилили кримінальну відповідальність за мародерство

25 мародерів, які забрали майно на 10 мільйонів, відправили до Мартусівської колонії, - Нєбитов 01
25 мародерів, які забрали майно на 10 мільйонів, відправили до Мартусівської колонії, - Нєбитов 02
25 мародерів, які забрали майно на 10 мільйонів, відправили до Мартусівської колонії, - Нєбитов 03

"Навіть якщо група мародерів і внесе заставу в сумі понад 6 мільйонів гривень, на потреби захисників України зараз це не буде зайвим", - зазначив Нєбитов.

Автор: 

Бориспіль (1144) мародерство (339) Нацполіція (15163) Нєбитов Андрій (187)


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Топ коментарі
+30
что пули жалко?
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04.03.2022 07:33
+24
Нахрін їх годувать-охоронять, коли на фронтах гинуть українці!
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04.03.2022 07:34
+15
Капець. За законами війни мародерів розстрілюють.
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04.03.2022 07:38
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что пули жалко?
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04.03.2022 07:33 Відповісти
Так можна удавить.
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04.03.2022 07:34 Відповісти
Во время войны?
Это не "игры в демократию"! Это предательство! Иначе я не могу назвать возможность отпустить мародёров под залог.
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04.03.2022 07:49 Відповісти
Демократия совсем не причем, нет лучшего типа государственного устройства, чем обновление или подтверждение полномочий власти на основе мандата доверия полученного от народа на честных выборах.
Все другие формы государств рано или поздно эволюционируют к жесточайшему авторитаризму и подавлению властной верхушкой воли граждан для максимально долгого своего нахождения у власти.
А это другие игры - игры "независимой" судебной власти, где за 30 лет общество так и не провело люстрацию, там каждый второй это орк, который надеется на скорый приход *****.
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04.03.2022 08:48 Відповісти
Расстрелять сук !!!
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04.03.2022 07:51 Відповісти
Тільки розстріл мародерам, але разом із дебільним суддею, мародери під час війни під заставу??? Це по сценарію КПК Портнова-Татарова.
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04.03.2022 08:37 Відповісти
Розстріляти це не довго, а де взяти ще 6 млн на допомогу армії. Може бути, що й голодні люди без постачання продуктів підуть на супермаркети, то і їх...?
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04.03.2022 08:45 Відповісти
Нахрін їх годувать-охоронять, коли на фронтах гинуть українці!
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04.03.2022 07:34 Відповісти
законом можно отстреливать выполняйте это война
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04.03.2022 07:36 Відповісти
Тепер цих покидьків ще годувати потрібно...
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04.03.2022 07:36 Відповісти
Капець. За законами війни мародерів розстрілюють.
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04.03.2022 07:38 Відповісти
https://ibb.co/7vGt8cp
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04.03.2022 07:40 Відповісти
це кацапи і їх вівцейоби
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04.03.2022 07:42 Відповісти
Озброєний напад + викрано майно на 10 мільйонів, а застава по 250 т. грн? Та ще й в военний час. Що це ще за ідіотизм? Перевірте, чи судьї не долях з ними.
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04.03.2022 07:44 Відповісти
клеймить пидаров. выжигать на ***** - Мародер
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04.03.2022 07:49 Відповісти
Звідки у них автомати? Це не ті, що будь-кому у Києві роздали?
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04.03.2022 07:50 Відповісти
Не простіше розстрілять на місці? Дивлюся на зброю - там же наче "з одного стручка" (ящика) автомати! Гарантія майже стопроцентна що зброю видавали зі складу - "тероборонцям" а вони зайнялися грабежем!
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04.03.2022 07:51 Відповісти
Зеленский выступил с экстренным видеообращением из-за событий на Запорожской АЭС

https://youtu.be/kbq1ZQLiVB4
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04.03.2022 07:51 Відповісти
"Відбувся контактний бій. Зловмисників затримали та порушили кримінальне провадження".
А якого хера? А чому там же, на місці сук не розстріляти? Тепер ще тих гандонів годувати та охороняти?
Воєнний стан - що за маячня?
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04.03.2022 07:51 Відповісти
а звідки в них стільки АК?
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04.03.2022 07:57 Відповісти
Блеатттт! Почему не расстреляли за збройний сппротив и мародерство?!!
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04.03.2022 07:58 Відповісти
Яка застава? - мародерів скрізь і завжди розстрілювали, а тут ще й озброєний опір. Таких зразу розстрілюють.
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04.03.2022 08:09 Відповісти
Під заставу?! А ви, суки суддівські, не охреніли? Мародерство під час війни - розстріл на місці. Ще й з тими суддями разом, пілять!
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04.03.2022 08:09 Відповісти
Закон військового часу - мародера до стінки на місці без слідства , суду
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04.03.2022 08:21 Відповісти
Суди та застави для мародерів? це вже перебор з демократією. Для мене було шоком відео де наші дівчата зігрівали і годували та заспокоювали расєйського вояка який прийшов їх вбивати, а вони готові були йому давати.
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04.03.2022 08:22 Відповісти
Потому что-уроды. А продажных гуманистов мы тоже знаем..
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04.03.2022 08:45 Відповісти
застава під час военного стану? це просто ******* .......
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04.03.2022 08:30 Відповісти
От придурки гуманные.Нет слов..Это как "стоим и не стреляем в ответ"..Достоялись., дебилы
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04.03.2022 08:44 Відповісти
за угол и в расход...
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04.03.2022 08:30 Відповісти
Отпустили под залог? Это даже не смешно. Наворовали на 10 млн, отдали 6. Чистый профит - 4млн. И теперь пойди их найди во время войны. А они дальше будут грабить.
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04.03.2022 08:39 Відповісти
Гуманность зашкаливает!Если бы тогда сбили 3 вертолёта над Радой Крыма-гляди было бы лучше..
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04.03.2022 08:43 Відповісти
Яка в біса застава, розстріляти на місці...
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04.03.2022 09:23 Відповісти
Мародери мають форму автомати, а тим хто хоче захищати батьківщину сидіть вдома Вам зателефонують.
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04.03.2022 11:09 Відповісти
За мародерство зі зброєю, треба розстрілювати показово на площах міст. Вони рівнозначні, а то гірші за окупанта, бо "працюють" у тилу, в спину. Крім того зброя цих уобків не дісталась справжньому захиснику держави.
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04.03.2022 13:49 Відповісти
 
 